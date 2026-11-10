삼성은 FA 구자욱, 원태인 잡을 수 있을까

연합뉴스

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 5차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 5회말 1사 1, 3루 삼성 김지찬의 2타점 3루타 때 홈인한 강민호와 구자욱이 기뻐하고 있다. 2026.11.8올 시즌에는 주장으로 팀을 이끌며 12년만의 한국시리즈 우승을 이끄는 데 크게 기여했다. 개인성적에서도 생애 첫 타격왕에 오르며 타율 .371. 102타점을 기록했다. 부상으로 30경기나 결장한 게 아쉽지만 득점권 타율 4할1푼4리에, 18개의 결승타(1위)를 기록하며 해결사로 맹활약했다. 또한 한국시리즈에서는 부상을 안고 뛰었음에도 투혼을 발휘하며 5경기 타율 .500(20타수 10안타) 1홈런 6타점의 맹타를 휘두르며 생애 첫 최우수선수(MVP)까지 거머쥐었다.구자욱은 2022시즌을 앞두고 삼성과 체결했던 5년 총액 120억 원의 비FA 다년계약이 종료되면서 다시 시장의 평가를 받게 됐다. 5년 전에도 대형계약이었지만 당시에는 순수 연봉 90억원에 인센티브 30억 원이 포함된 조건이었다. 그때보다 구자욱의 선수로서의 위상이 더 높아졌고 한국시리즈 우승과 MVP라는 타이틀까지 확보했다. 건강하다면 향후 3-4년 간은 꾸준히 3할에 세 자릿수 타점을 기대할 수 있는 타자다.장기계약의 불안 요소는 구자욱도 내년이면 어느덧 34세가 된다는 점이다. 구자욱은 올 시즌 좋은 활약과는 별개로 부상에 시달리며 114경기 출전에 그쳤다. 주전으로 도약한 2015년 이후 구자욱이 소화한 시즌 평균 경기수는 122경기였다. 130경기 이상을 소화한 시즌은 단 3번뿐이었다.그나마 아직 시즌을 날릴 정도로 큰 부상을 당한 적은 없지만, 한국 나이 30대에 접어든 2022년(99경기)을 전후하며 최근 5년간 잔부상이 급증하고 있다는 것은 몸 상태에 대한 우려를 자아냈다. 그렇다고 삼성 구단 입장에서는 프랜차이즈 스타에 대한 예우까지 생각하지 않을 수 없기에 장기계약 조건에 조심스러울 수밖에 없다.'푸른 피의 에이스' 원태인 역시 중요한 자원이다. 원태인은 데뷔 후 8시즌 통산 213경기에 등판해 1197.2닝을 소화하며 75승 59패 평균자책점 3.86을 기록한 리그 정상급 우완 선발투수다. 2024년에는 다승왕(15승)을 수상했고 두 자릿수 승리 시즌만 4번에 달한다.올해 정규시즌에서는 잔부상과 슬럼프로 7승 9패 평균자책점 4.52(145.1이닝)에 머무르며 기대에 못 미쳤다. 데뷔 1-2년 차 이후 6년 만에 거둔 커리어 로우 성적이었다. 하지만 포스트시즌에서는 플레이오프와 한국시리즈에서 선발과 불펜을 오가는 전천후 활약을 펼치며 팀의 우승에 힘을 보탠 공로가 적지 않다. 내년이면 27세로 투수로서 본격적인 전성기 구간에 돌입하는 데다 2021년부터 6년 연속 규정이닝을 소화했을 만큼 내구성도 검증됐다.원태인과 동갑인 한화 이글스의 주포 노시환은 지난해 한화와 비다년 FA자격으로 11년 307억 원이라는 초장기 대형 계약을 체결한 바 있다. 이는 선수가치에서 비교될 수밖에 없는 원태인의 계약 협상에 중요한 기준선이 될 가능성이 높다.삼성 입장에서 그나마 낙관적인 부분은 두 선수 모두 프랜차이즈 스타로서 소속팀에 대한 애정과 충성심이 남다르다는 점이다. 구자욱과 원태인은 한국시리즈 우승 직후 인터뷰에서 나란히 자유계약선수(FA) 자격과 거취에 관한 질문을 받자 팀 잔류를 암시하는 발언을 하기도 했다.원태인은 "사장님 약속을 믿고 있다. 그동안 강민호 형 FA 때마다 몸값을 올려주는 이야기를 정말 많이 했는데, 이제는 민호 형이 저와 구자욱 형을 위해 해줄 때가 됐다"고 너스레를 떨었다. 구자욱 역시 "에이전트가 없어 혼자 협상해야 하는데, 사장님이 우승만 하면 된다고 하셨으니 이제 기다려봐야겠다"고 기대감을 숨기지 않았다.그런데도 삼성이 두 선수를 모두 잡는 것은 현실적으로 쉽지 않을 전망이다. 삼성은 올 시즌 이미 상위 40인 연봉 합계 132억700만 원으로 10개 구단 중 1위를 기록했다. 아직 샐러리캡(경쟁균형세)을 초과는 하지 않았지만 이미 빡빡한 지출이다. 구자욱과 원태인의 FA 몸값 기준이 벌써 200억-300억 규모에서 거론되고 있다는 이야기가 나오는데, 아무리 모기업이 탄탄한 삼성이라도 선수 2명에게 쏟아붓기에는 부담스러운 금액이 아닐 수 없다.한편으로 해외진출이라는 변수도 열려있다. 선수들 입장에서도 국내 다른 팀으로 옮기는 것보다는 차라리 도전이라는 명분도 있고, 삼성과의 관계도 유지할 수 있는 차선책이 될 수 있다.원태인은 일찌감치 해외 진출에 대한 열망을 여러 차례 드러낸바 있다. FA자격을 얻었기에 포스팅 시스템을 거치지 않고 자유롭게 해외 구단과 자유로운 협상이 가능하다. 원태인은 한국시리즈 우승 직후 해외 에이전트를 선임한 사실까지 공개하며 확고한 도전 의사를 내비쳤다. 미국 메이저리그는 물론 일본 무대 진출 가능성도 열어놓고 있는 것으로 알려졌다.여기에 구자욱까지 해외진출에 대한 가능성을 언급했다. 구자욱은 우승 인터뷰에서 "해외 에이전트가 있으면 연락해 달라. 나도 미국 무대에 도전해보고 싶다. 진심이다"라고 밝혔다. 물론 구자욱은 삼성구단의 제안을 먼저 기다리겠다는 입장이다. 나이를 감안할 때 실제 해외진출을 추진한다고 해도 국내에서만큼 좋은 조건을 제시받을 수 있을지도 미지수다.원태인과 구자욱 모두 삼성에 대한 애정과 별개로, 무조건 팀에 남는다는 약속은 하지 않았다. 오히려 적절한 보상이 없다면 떠날 수도 있다는 속내를 솔직하게 드러냈다는 것에 주목해야 한다.물론 두 선수도 삼성을 떠나면 그간 쌓아온 프랜차이즈 스타로서의 입지를 포기해야 한다는 것, 또한 해외진출 시에는 국내에서만큼의 최고 대우를 장담할 수 없다는 핸디캡이 각각 존재한다. 그래서 일각에서는 두 선수가 해외진출을 삼성과의 협상용 카드로 쥐고 있을 가능성도 거론되고 있다.삼성은 2015년 정규 리그 5연패를 달성한 이후, 주축 투수들의 해외 도박 파문으로 한국시리즈 우승에 실패하며 급격히 몰락한 전례가 있다. 2015년 이후 대주주가 삼성 그룹에서 산하 제일기획으로 이관되며 구단의 투자와 지원이 급격히 줄어들었다. 그동안 박석민, 차우찬, 최형우 등 왕조 주역들이 줄줄이 FA자격을 얻어 다른 팀으로 떠나면서 암흑기가 도래한 바 있다.올해의 삼성 역시 비슷한 갈림길에 서 있다. 삼성에게 내년에도 구자욱과 원태인 모두 필요한 선수임은 사실이지만 모두의 기대치를 다 충족하는 것은 쉽지 않다. 한 선수에게만 집중하거나, 또 다른 대안을 찾는 '플랜B'를 선택해야 할 수도 있다. 우승의 기쁨은 잠시이고, 이제 삼성 구단에게는 또다시 선택과 결단이 필요한 순간이 다가오고 있다.