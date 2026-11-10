완벽 정규시즌, 허무 가을야구... '최지만 가세' KT의 2027년은?

연합뉴스

지난 10월 5일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 2026 KBO리그 프로야구 롯데 자이언츠와 kt wiz의 경기. 이 경기에서 승리하며 정규시즌 우승을 차지한 kt 이강철 감독과 선수들이 기념사진을 찍고 있다.'마법사 군단' KT 위즈가 극과 극을 오갔던 2026시즌을 마감했다. 시즌 개막전 우승후보로는 별로 거론되지 않았던 KT는 모두의 예상을 깨고 정규시즌에서 구단 창단 최다승(90승)과 1위를 달성하는 쾌거를 이룩했다. 하지만 정작 한국시리즈에서는 삼성 라이온즈의 돌풍에 밀려 '업셋'을 당하는 수모를 겪으며, 또다른 의미의 반전으로 시즌을 마감했다.KT는 최근 막을 내린 '2026 한국시리즈'에서 삼성에 시리즈 전적 1승 4패로 준우승에 머물렀다. 1차전 승리 이후 내리 4연패를 당하며 정규시즌 1위팀의 위상이 무색할만큼 허무하게 무너졌다. 정규시즌 1위팀이 하위팀에게 업셋당한 것은 2018년 두산 베어스(vs. SK 와이번스) 이후 무려 8년만이었다.사실 KT에게는 정규시즌 1위와 한국시리즈 준우승만 해도 기대를 뛰어넘은 성적이었다. KT는 올시즌을 앞두고 여러모로 불확실한 상황에 놓여있었다. 지난 2025년 KT는 NC 다이노스의 막판 돌풍에 밀려 불과 0.5경기 차 뒤진 6위로 6년 만에 가을야구 무대 진출에 실패했다. 올해를 끝으로 kt와의 계약 만료를 앞둔 이강철 감독의 입지는 불투명해보였다. 올시즌 kt의 5강권 후보 중 하나 정도로 예상되었지만 우승후보로까지 예상한 전문가들은 거의 없었다.하지만 KT는 정규시즌에서 예상을 뛰어넘는 돌풍을 일으켰다. 2026시즌 144경기에서 90승 49패 5무 승률 .647을 기록하며 팀의 역대 정규시즌 최다승-최다승률 기록을 모두 새롭게 갈아치웠다. 삼성을 제치고 정규1위를 기록하며 2021시즌 통합우승 이후 5년 만의 한국시리즈 직행을 확정했다.팀성적 뿐만 아니라 개인성적에서도 다승(고영표)·타점(샘 힐리어드)·득점(최원준)·홀드(스기모토 코우키)·승률(소형준) 등 각종 타이틀을 거의 휩쓸었다. 또한 KT는 한국시리즈 직행을 확정지은 이후에도 집중력을 잃지 않고 구단 창단 최다인 10연승 행진을 이어가며 화려하게 정규시즌을 마감했다. 정규시즌만 놓고 보면 이견의 여지가 없는 구단 역사상 최고의 시즌이었다.KT의 올시즌 돌풍은 적재적소의 투자와 영입으로 전력을 극대화한 프런트야구의 공로가 컸다. KT가 비시즌에 영입한 내야수 김현수(3년 50억 원), 외야수 최원준(4년 48억 원), 포수 한승택(4년 10억 원)이 모두 대박을 터뜨리며 KT의 핵심전력으로 자리매김했다. 외국인 타자 힐리어드와 아시아쿼터 스기모토 역시 성공작이었다. KT는 시즌 후반에는 새로운 외국인투수 데이비스 대니얼을 교체선수로 데려오며 선발진을 강화하는 등, 빈틈을 허용하지않는 적극적인 행보를 보였다.또한 KT는 정규시즌을 마친 지난 10월 19일 이강철 감독과 3년 총액 34억 원(계약금 10억, 연봉 8억)에 재계약했다. 인센티브가 아닌 전액 보장 금액으로, 종전 LG 트윈스 염경엽 감독의 3년 30억 원을 넘어선 최고액이었다. 아직 한국시리즈가 남아있는 상황이었지만, 이강철 감독이 KT에서 이룬 업적을 생각하면 합당한 대우라는 시각이 지배적이었다.하지만 그로부터 불과 20일후, KT는 통합우승을 기디했던 한국시리즈에서 정규시즌과는 180도 달라진 충격적인 결과를 마주하게 됐다.사실 한국시리즈를 앞둔 상황도 KT에게 절대적으로 유리해 보였다. 일찌감치 1위를 확정 지은 KT는 약 3주간의 충분한 휴식을 취하며 한국시리즈에 직행했다. 반면 상대 팀 삼성은 플레이오프에서 KIA 타이거즈와 5차전까지 가는 혈투를 치르고 올라와서 하루 휴식 만에 곧바로 한국시리즈를 치러야했다.그러나 한국시리즈에서 KT는 정규시즌에 보여준 극강의 모습은 어디로 사라졌는지 이해할 수 없을만큼 무기력했다. 1차전에서 승리했지만 8-0 리드를 지키지 못하고 8-7까지 쫓기며 진땀을 흘렸을 때부터 분위기가 넘어가고 있었다. 시리즈의 분수령이 된 2차전에서는 10회말 끝내기 찬스를 놓친 뒤 12회 수비 실책으로 경기를 내주며 기세를 삼성에게 완전히 넘겨줬다.대구에서 열린 원정 3연전에서는 그야말로 속수무책으로 무너졌다. 최대 강점으로 꼽혔던 선발진이 3차전 소형준(6이닝 4실점), 4차전 앨런(1이닝 6실점), 5차전 대니얼(3이닝 3실점) 순으로 줄줄이 난타를 당했다. 급기야 마지막 5차전에서는 다승왕 고영표마저 투입하는 초강수를 뒀으나 야수진의 연쇄 실책 속에 1.1이닝 8실점(2자책)으로 무너졌다. 여기에 한국시리즈 우승을 다투는 팀이라고는 믿기 힘든 실책과 본헤드 플레이가 속출했다. 마무리 투수 박영현은 3차전부터 아예 등판 기회조차 잡지 못했다.사실 KT는 정규시즌에도 삼성에게만 7승 9패로 유일하게 약했다. 그만큼 삼성 타자들은 KT의 투수진을 상대로 자신감이 있었다. KT는 중요한 3차전에서 핵심 타자인 최원준과 허경민이 부상으로 선발에서 제외되는 등 1위팀의 이점을 제대로 살릴 수 없었다.벤치도 반전의 해법을 찾지 못한 책임에서 자유로울 수 없었다. 이강철 감독은 8대0으로 앞서가던 1차전 선발자원인 로건 앨런을 구원투수로 투입한 것이 오히려 대량실점의 빌미를 제공했다. 또한 4차전에서는 선발 로건이 1회 6실점이나 할 동안 투수교체 타이밍을 놓쳤고, 2회부터야 불펜을 가동했다.5회초 4대7로 추격한 1사 만루에서는 타격감이 좋지 않은 김상수를 그대로 타석에 세웠으나 실패로 돌아갔다. 수비가 약한 안현민을 외야수에 세웠으나 치명적인 실책을 저지르며 흐름을 넘겨주는 결과를 초래했다. 이강철 감독도 "이번 한국시리즈에서는 대응이 늦었다. 특히 대타 카드가 아쉽다"며 자신의 잘못을 인정했다.아이러니하게도 KT는 올해 정규시즌 144경기 동안 단 한 번도 4연패를 당하지 않았다. 그런데 1년 중 가장 중요한 한국시리즈 단기전 무대에서 최초로 4연패를 당하고 말았다. 2015년 10개 구단 체제 출범 이후로 정규시즌 1위 팀이 한국시리즈에서 단 1승에 그치며 업셋당한 것도 사상 최악의 성적이었다. 프로야구 전체 역사를 돌아봐도 1992년의 빙그레 이글스(우승팀 롯데), 2001년의 삼성 라이온즈(우승팀 두산 베어스)를 뛰어넘는, 역대 정규시즌 1위팀 사상 가장 굴욕적인 피업셋 시리즈로 역사에 남게됐다.물론 이강철 감독과 KT 선수단이 올시즌 5강도 장담할 수 없다던 예상을 뛰어넘어 거둔 성과 자체를 폄훼할 필요는 없다. 하지만 역사는 2인자를 그리 기억하지 않는다. 훗날 올해의 KT를 돌아보면 정규시즌 90승의 성과보다 한국시리즈에서 보여준 충격적인 참패를 먼저 떠올릴 가능성이 높다.용두사미가 된 올시즌을 뒤로 하고 KT는 내년에는 명예회복에 성공할 수 있을까. 다음 시즌에는 메이저리그 출신의 거포 최지만이 KT에 합류한다. KT는 유망주들을 제치고 최지만을 무려 2라운드에서 지명하는 파격적인 결정을 내렸다. 올시즌 팀타율과 OPS 1위팀인 KT에게 장타력을 갖춘 외국인 거포급의 선수가 한 명 더 가세하는 것이다. 물론 공백기로 인한 몸 상태와 실전 감각 등 확인해야 할 부분도 적지 않지만, 최지만이 잘 적응한다면 2-3년간 KT의 전력에 큰 힘이 될수 있는 변수임은 분명하다.또한 단기전에서 드러난 불펜의 약점은 올시즌 보강이 필요한 대목이다. KT의 올시즌 팀 평균자책점은 4.14로 리그 2위였지만 불펜 평균자책점은 4.68로 4위였다. 사실상 한국시리즈에서는 마무리 박영현을 제외하고는 안정감을 주는 불펜투수가 없었다.이강철 감독은 한국시리즈의 아픔에도 불구하고 KT에서 새롭게 3년의 계약을 보장받으며 어느덧 프로야구 현역 최장수 사령탑이 됐다. 명예회복을 위하여 다음 시즌에는 KT의 정상탈환과 세대교체를 완성해야 하는 새로운 과제가 이강철 감독에게 주어졌다.