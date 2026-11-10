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뮤직 인사이드 케이팝 위상과 수익 사이... 해마다 늘어나는 시상식의 비밀

케이팝 위상과 수익 사이... 해마다 늘어나는 시상식의 비밀

[분석] 언론사 주최 늘고 해외 개최 확대... 수익 모델 다각화 속 취지 퇴색 우려

김상화(steelydan)
26.11.10 11:25최종업데이트26.11.10 11:25
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각종 케이팝 시상식 개최 증가
각종 케이팝 시상식 개최 증가AI 제작

케이팝의 위상이 높아지면서 국내 대중음악계를 대상으로 한 각종 시상식이 해를 거듭할수록 늘어나고 있다. 지난 9월 개최된 더팩트 뮤직 어워즈와 11월 7~8일 열린 KGMA를 비롯해 같은 달 거행 예정인 멜론뮤직어워드(MMA), 엠넷의 MAMA 등 연말 주요 행사와 연초의 골든디스크어워즈까지 이제는 음악 시상식도 연중 무휴 시장 경쟁 체제에 돌입한 모습이다.

행사 규모가 커지는 만큼 상의 권위도 함께 높아지고 있을까. 기업 협찬과 유료 투표, 티켓 판매를 비롯해 해외 개최까지 다양한 수익 모델이 결합하면서 2026년 현재 각종 시상식이 음악적 성취를 격려한다는 본래 목적보다 공연 비즈니스의 성격을 강조하고 있다는 지적이 나온다.

케이팝의 양적 팽창, 새로운 수익 모델

평론가와 업계 전문가로 꾸려진 선정위원회가 수상자를 가리는 한국대중음악상을 제외하면, 대부분의 시상식은 음원·음반 성적과 팬 투표 등 대중적 인기 지표의 비중이 큰 방식으로 수상자를 가린다.

골든디스크어워즈, 서울가요대상처럼 1980~90년대부터 이어진 행사도 있지만 ASEA·KGMA(이상 2024년), 디 어워즈(2025년)처럼 최근 2~3년 사이 신설된 시상식도 적지 않다. 이처럼 새로운 행사가 속속 출범하는 배경에는 글로벌 케이팝 시장의 성장과 더불어 대형 이벤트가 제공하는 사업적 가치가 자리하고 있다.

기업체 타이틀 스폰서와 공식 후원, 해외 티켓 판매, 방송 광고, OTT 콘텐츠 유통, 팬덤 투표 등 시상식을 둘러싼 수익 모델도 다양해졌다. 기업의 브랜드 마케팅 플랫폼으로 활용되는 사례도 쉽게 확인할 수 있다. 멜론뮤직어워드에는 카카오뱅크가 타이틀 스폰서로 참여하고 있으며, CJ ENM+엠넷이 주최하는 MAMA 역시 CJ그룹 계열 브랜드가 온오프라인에 걸쳐 대거 등장하는 풍경이 연례행사처럼 자리 잡았다.

너도나도 시상식 개최하는 언론사들

2026 주요 음악 시상식 현황표
2026 주요 음악 시상식 현황표AI 제작

이러한 흐름에서 눈에 띄는 특징은 언론사의 시상식 참여 비중이 상당하다는 점이다. 골든디스크어워즈(HLL중앙), 서울가요대상(스포츠서울)을 비롯해 D Awards(스포츠동아), ASEA(뉴스엔·앳스타일), KGMA(일간스포츠), AAA(스타뉴스) 등은 언론사 또는 계열사가 주최하거나 운영에 참여하는 대표적인 행사다.

이들 시상식은 기업 협찬과 광고, 티켓 판매 등을 결합한 언론사의 콘텐츠 사업 중 하나로 활용되고 있다. 그러나 대중음악 산업을 감시하고 비판해야 할 언론 매체가 직접 시상식을 개최하다 보니 취재 대상인 연예기획사와 아티스트가 사업 파트너이자 행사 출연자가 되는 구조가 형성된다.

보도와 사업의 경계가 흐려질 경우 자칫 언론 기관으로서의 공정성 및 견제 기능에 대한 의문이 제기될 수 있다. 업계에 영향력을 행사하는 또 다른 사업자로 언론 매체가 변질되고 있다는 지적은 가장 경계해야 할 사항이다. 감시자와 사업자라는 이중적 지위는 언론으로서의 견제 기능 및 신뢰성에 물음표를 남긴다.

해외 + 이틀 행사 개최 괜찮나?

MAMA(오사카)를 비롯해 골든디스크어워즈(타이베이), ASEA(사이타마), AAA(가오슝)는 일본과 대만의 대형 공연장을 무대로 삼았다. 해외 개최는 입장권 유료 판매와 현지 기업 협찬 유치, 글로벌 팬덤 확보에 유리하다. 반면 국내 팬은 현장 관람 기회를 사실상 박탈당하는 '팬덤 소외' 현상을 겪는다. 한국 시상식을 왜 외국에서 여느냐는 불만이 해마다 되풀이되는 이유다.

MAMA·MMA·KGMA·AAA 등 이틀에 걸쳐 진행하는 시상식도 적잖게 늘어났다. 많은 음악인에게 고르게 공연 무대의 기회와 트로피를 나눠 준다는 긍정적인 취지도 있지만 티켓 판매량과 중계 회차를 두 배로 늘리는 수익 구조가 행사 개최의 또 다른 목적이라는 부정적 시선이 뒤따른다. 출연진을 날짜별로 나누면서 점점 대형 합동 콘서트를 닮아 가는 셈이다.

최근에는 지상파 방송사도 이러한 대열에 합류했다. 시상식은 아니지만 연말 음악 프로그램의 해외 개최와 기간 확대에 나섰다. SBS는 8월 <가요대전 Summer>를 연 데 이어, 30주년을 맞은 연말 <SBS 가요대전>을 12월 24~25일 양일간 진행한다. KBS도 기존 <뮤직뱅크> 브랜드를 내걸고 지난해에 이어 올해 12월 12-13일 일본에서 대규모 페스티벌을 개최한다. 이들 행사 역시 기존 방송 콘텐츠의 인지도와 글로벌 팬덤을 활용해 사업 영역을 확장한다는 공통점이 있다.

시상식 질적 향상 고민해야 할 때

각종 케이팝 시상식 개최 증가
각종 케이팝 시상식 개최 증가AI 제작

신규 시상식 등장이 무조건 부정적인 것은 아니다. 다양한 장르와 아티스트를 조명하고 해외 팬에게 케이팝을 경험할 기회를 준다는 점에서 긍정적인 역할도 있다. 그러나 비슷한 성격의 행사가 반복되고 수상 기준과 심사 과정이 불투명해지면 시상식의 권위는 약해질 수밖에 없다.

스폰서 업체명 외에도 '트렌드', '발견' , '웨이브', '그랜드', '커넥트' 등 온갖 단어를 덧붙인 시상 부문이 난립하면서 어떤 가치를 부여한 상인지 파악조차 어려워졌다. 참가 아티스트에게 모두 트로피를 나눠주는 식의 '참석상' 논란이 끊이지 않는 것도 같은 맥락이다.

유료 투표 및 팬덤 경쟁에 지나치게 의존하는 방식 역시 개선해야 할 과제다. 좋아하는 아티스트에게 상을 안겨주기 위해 팬들이 반복적으로 비용을 지출하고 가수 역시 각종 행사에 쉼없이 참석해야 하는 상황이 지속된다면 시상식의 본래 취지는 점점 희미해질 수밖에 없다

트로피를 몇 개 만들어 나눠 주는 일보다 중요한 건 어떤 방식으로 음악적 성취를 격려하느냐와 그 결과가 사람들에게 신뢰 받을 수 있느냐다. 일련의 시상식이 단순한 수익 사업을 넘어 음악인과 업계의 가치를 높이는 문화 콘텐츠로 자리 잡으려면, 이제는 양적 성장뿐 아니라 질적 향상도 함께 고민해야 할 때다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
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