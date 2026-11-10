케이팝 위상과 수익 사이... 해마다 늘어나는 시상식의 비밀

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큰사진보기 ▲각종 케이팝 시상식 개최 증가 AI 제작

신규 시상식 등장이 무조건 부정적인 것은 아니다. 다양한 장르와 아티스트를 조명하고 해외 팬에게 케이팝을 경험할 기회를 준다는 점에서 긍정적인 역할도 있다. 그러나 비슷한 성격의 행사가 반복되고 수상 기준과 심사 과정이 불투명해지면 시상식의 권위는 약해질 수밖에 없다.



스폰서 업체명 외에도 '트렌드', '발견' , '웨이브', '그랜드', '커넥트' 등 온갖 단어를 덧붙인 시상 부문이 난립하면서 어떤 가치를 부여한 상인지 파악조차 어려워졌다. 참가 아티스트에게 모두 트로피를 나눠주는 식의 '참석상' 논란이 끊이지 않는 것도 같은 맥락이다.



유료 투표 및 팬덤 경쟁에 지나치게 의존하는 방식 역시 개선해야 할 과제다. 좋아하는 아티스트에게 상을 안겨주기 위해 팬들이 반복적으로 비용을 지출하고 가수 역시 각종 행사에 쉼없이 참석해야 하는 상황이 지속된다면 시상식의 본래 취지는 점점 희미해질 수밖에 없다



트로피를 몇 개 만들어 나눠 주는 일보다 중요한 건 어떤 방식으로 음악적 성취를 격려하느냐와 그 결과가 사람들에게 신뢰 받을 수 있느냐다. 일련의 시상식이 단순한 수익 사업을 넘어 음악인과 업계의 가치를 높이는 문화 콘텐츠로 자리 잡으려면, 이제는 양적 성장뿐 아니라 질적 향상도 함께 고민해야 할 때다. 시상식 케이팝시상식 음악시상식 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김상화 (steelydan) 내방 구독하기 jazzkid@naver.com 이 기자의 최신기사 범인 감추지 않은 '라이어', 시청자에게 던진 질문