케이팝 위상과 수익 사이... 해마다 늘어나는 시상식의 비밀

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2026 주요 음악 시상식 현황표AI 제작
이러한 흐름에서 눈에 띄는 특징은 언론사의 시상식 참여 비중이 상당하다는 점이다. 골든디스크어워즈(HLL중앙), 서울가요대상(스포츠서울)을 비롯해 D Awards(스포츠동아), ASEA(뉴스엔·앳스타일), KGMA(일간스포츠), AAA(스타뉴스) 등은 언론사 또는 계열사가 주최하거나 운영에 참여하는 대표적인 행사다.
이들 시상식은 기업 협찬과 광고, 티켓 판매 등을 결합한 언론사의 콘텐츠 사업 중 하나로 활용되고 있다. 그러나 대중음악 산업을 감시하고 비판해야 할 언론 매체가 직접 시상식을 개최하다 보니 취재 대상인 연예기획사와 아티스트가 사업 파트너이자 행사 출연자가 되는 구조가 형성된다.
보도와 사업의 경계가 흐려질 경우 자칫 언론 기관으로서의 공정성 및 견제 기능에 대한 의문이 제기될 수 있다. 업계에 영향력을 행사하는 또 다른 사업자로 언론 매체가 변질되고 있다는 지적은 가장 경계해야 할 사항이다. 감시자와 사업자라는 이중적 지위는 언론으로서의 견제 기능 및 신뢰성에 물음표를 남긴다.
해외 + 이틀 행사 개최 괜찮나?
MAMA(오사카)를 비롯해 골든디스크어워즈(타이베이), ASEA(사이타마), AAA(가오슝)는 일본과 대만의 대형 공연장을 무대로 삼았다. 해외 개최는 입장권 유료 판매와 현지 기업 협찬 유치, 글로벌 팬덤 확보에 유리하다. 반면 국내 팬은 현장 관람 기회를 사실상 박탈당하는 '팬덤 소외' 현상을 겪는다. 한국 시상식을 왜 외국에서 여느냐는 불만이 해마다 되풀이되는 이유다.
MAMA·MMA·KGMA·AAA 등 이틀에 걸쳐 진행하는 시상식도 적잖게 늘어났다. 많은 음악인에게 고르게 공연 무대의 기회와 트로피를 나눠 준다는 긍정적인 취지도 있지만 티켓 판매량과 중계 회차를 두 배로 늘리는 수익 구조가 행사 개최의 또 다른 목적이라는 부정적 시선이 뒤따른다. 출연진을 날짜별로 나누면서 점점 대형 합동 콘서트를 닮아 가는 셈이다.
최근에는 지상파 방송사도 이러한 대열에 합류했다. 시상식은 아니지만 연말 음악 프로그램의 해외 개최와 기간 확대에 나섰다. SBS는 8월 <가요대전 Summer>를 연 데 이어, 30주년을 맞은 연말 <SBS 가요대전>을 12월 24~25일 양일간 진행한다. KBS도 기존 <뮤직뱅크> 브랜드를 내걸고 지난해에 이어 올해 12월 12-13일 일본에서 대규모 페스티벌을 개최한다. 이들 행사 역시 기존 방송 콘텐츠의 인지도와 글로벌 팬덤을 활용해 사업 영역을 확장한다는 공통점이 있다.
시상식 질적 향상 고민해야 할 때