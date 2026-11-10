'성폭력' 영국 배우 러셀 브랜드, 10년 6개월 선고

성폭행 혐의로 기소된 영국의 유명 배우 겸 코미디언 러셀 브랜드(51)가 징역 10년 6개월을 선고받았다.



앞서 여성 한 명을 성폭행하고 다른 여성 3명에게 성폭력을 행사한 혐의로 런던 서더크 형사법원 배심원단으로부터 유죄 평결을 받았던 브랜드는 9일(현지시간) 열린 선고 공판에서 징역형이 결정됐다.



조엘 베너선 판사는 "피고인은 여성이 '아니오'라고 말할 권리를 오만하게 무시했고, 자신의 명성을 믿고 마음대로 행동했다"라며 "피고인은 20년간 인기를 누렸고, 재미있고 매력 넘치는 사람이었지만 성착취범이 됐다"라고 질타했다.



팬 또는 방송 근로자 여성들 상대로 범행... 탐사 보도로 드러나



검찰에 따르면 브랜드는 2004년부터 2009년 사이 팬 또는 방송 근로자였던 여성들을 상대로 범행을 저질렀다.



브랜드는 모든 만남이 합의에 따른 것이었다며 무죄를 주장했으나, 지난 5일 배심원단은 브랜드를 고소한 6명 중 4명에 대한 범행에 유죄 평결을 내렸다.



2013년 브랜드의 범행을 처음 폭로했던 영국 채널4 방송 루이스 컴프턴 뉴스 책임자는 "탐사 저널리즘이 왜 중요한지를 강력하게 보여준 사례"라며 "피해를 증언한 여성들의 용기에 경의를 표한다"라고 밝혔다.



스탠드업 코미디언, BBC 방송 및 라디오 진행자 등으로 활동한 브랜드는 영화 <락 오브 에이지>, <미니언즈>, <슈퍼배드> 등에 출연하며 배우로도 이름을 알렸다.



2024년 미국 대선을 앞두고는 도널드 트럼프 대통령을 공개적으로 지지하기도 했던 브랜드는 자신이 정치적 신념 때문에 박해를 당하고 있다는 주장도 폈다.



이날 법원 앞에는 엄청난 인파와 언론 매체가 모여들면서 브랜드 선고에 대한 대중의 높은 관심을 보여줬다.



"다른 성폭력 피해자에게도 신고할 용기 줄 것"



영국 검찰청 수석 검사 데이비드 로버츠는 성명을 내고 "이번 사건의 중심에 있었던 피해 여성들에게 감사를 표한다"라며 "그들은 자신들이 당한 일을 거의 20년간 마음속에 담아왔다"라고 밝혔다.



이어 "브랜드에 대한 선고가 피해자들이 겪어온 고통을 되돌릴 수는 없지만, 그들에게 어느 정도 정의를 가져다주길 바란다"라고 말했다.



앤디 퍼피 런던 경찰청 형사반장도 "오늘 선고는 우리의 수사에 있어 중요한 이정표가 되었으며, 브랜드가 자신의 범행에 대한 책임을 지게 되었음을 의미한다"라며 "피해자들은 극심한 트라우마를 다시 떠올리고, 대중과 언론의 관심을 견뎌내야 했다"라고 강조했다.



또한 "그들의 용기 있는 행동이 오늘의 결과를 가져왔을 뿐만 아니라, 성폭력 피해를 입은 다른 사람들에게도 도움을 구하고 신고할 용기를 줄 것"이라고 밝혔다.



브랜드는 2017년 결혼한 아내 로라 갤러커와 사이에 세 자녀를 뒀다. 영국 BBC는 갤러커는 재판 기간 남편을 용서하고 지지해 왔으며, 선고 후 브랜드가 아내를 향해 "우린 괜찮을 거야"라고 말하는 모습이 보였다고 전했다.



당시 브랜든으로부터 피해를 당한 직원들의 항의와 신고를 받아들이지 않았던 BBC는 별도의 성명에서 "당시 조직 문화와 문제점으로 상처를 입은 분들께 사과드린다"라고 밝혔다.

추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기