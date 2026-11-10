전쟁터에서 핀 두 남자의 사랑, 누가 겁쟁이인가?

서울국제프라이드영화제

제16회 서울국제프라이드영화제 상영작 <겁쟁이> 스틸컷또 하나의 중요한 인물인 프란시스는 피에르와 정반대의 첫인상을 준다. 재단사의 아들인 그는 부상이나 신체적 조건 등의 이유로 전투에서 밀려난 병사들과 함께 공연을 준비한다. 자신들을 '낙오자들의 악단'이라고 부르며 낡은 헛간에서 무대를 만들고, 주변에서 구할 수 있는 재료로 의상과 장식을 제작하는데, 이 모든 것은 부대의 사기를 증진시키기 위함이다.프란시스는 노래하고 춤추는 데 거리낌이 없으며, 여성의 옷을 입고 무대에 오르는 일도 마다하지 않는다. 그의 짓궂고 활달한 성격은 말이 적은 피에르의 시선을 단번에 끈다. 자신을 드러내지 않으려 하는 피에르에게는 전혀 다른 방식으로 세상을 살아가는 사람인 셈이다.두 사람은 프란시스가 피에르에게 공연에 참여하라고 권하면서부터 관계가 시작된다. 피에르는 무대 장치와 배경을 마련하는 일을 돕게 되고, 그 과정에서 프란시스와 더 가까운 거리에 머물게 된다. 이 과정에서 중요한 장면 하나는 프란시스가 공연을 위해 다리털을 면도할 때 피에르가 이를 돕는 장면이다. 면도날의 작고 느린 접촉은 두 사람 사이의 욕망을 조금씩 드러내기 시작한다.여기에는 전쟁의 폭력과 사랑의 다정함을 추상적으로 대조하는 것보다 더 구체적인 의미가 있다. 피에르는 누군가의 몸을 자신의 뜻대로 다루지 않고, 그 몸을 맡긴 상대의 반응을 살피며 움직인다. 그가 시선을 보내고 손을 뻗는 행동은 말보다 먼저 자신의 마음을 드러낸다.그렇게 가까워지기 시작한 이들은 서로에게 갖고 있지 못한 면을 제공하는 사이가 되어간다. 프란시스는 피에르에게 자신을 표현할 수 있는 세계를 보여주고, 피에르는 프란시스에게 지금의 관계가 일시적인 위안만이 아닐 수 있다는 가능성을 제시하는 관계다. 이는 서로의 결핍을 보완하는 단계를 넘어 각자가 가진 용기와 두려움의 형태를 새롭게 발견하게 만드는 계기로까지 나아가게 만든다.피에르와 프란시스의 관계를 조금 더 깊이 들여다보면, 뤼카스 돈트 감독이 그동안 가져왔던 '사회가 요구하는 남성성이 어떻게 개인의 감정을 제한하는지'에 대한 문제의식을 또 한 번 마주하게 된다. 군대는 남성에게 강인함과 용기, 복종을 요구하는 조직이며, 전쟁은 그런 요구가 가장 극단적으로 드러나는 환경이다. 개인의 두려움이나 연약함은 부끄러운 것으로 취급되기 쉽고, 명령에 따라 위험을 감수하는 행위는 명예로운 것으로 떠받들어지는 상황이 여기에 속한다.하지만 관심을 갖는 것은 강한 남성과 연약한 남성을 구분하는 일이 아니다. 오히려 어떤 행동을 용기 있다고 평가하는지, 그 기준이 어떻게 만들어졌는지에 주목한다. 피에르는 전쟁터에서 무거운 물건을 옮기고 위험을 감당하지만 자신의 마음을 표현하는 데에는 서툴다.반면 프란시스는 전통적인 군인의 모습과 거리가 멀지만, 다른 병사들 앞에서 노래하고 춤추며 자신을 드러내는 데 주저하지 않는다. 군대의 기준으로 보면 피에르가 훨씬 군인다운 인물일 수 있지만, 자신의 감정과 욕망을 드러내는 일에서는 오히려 프란시스가 더 적극적이다.물론 프란시스 역시 두 사람의 관계가 전쟁 이후에도 이어질 수 있을지 두려워한다. 이러한 차이는 두 사람 가운데 누가 더 용감한지를 판단하기 어렵게 만든다. 전쟁터에서 위험을 감수하는 일과 자신의 마음을 인정하고 표현하는 일에는 서로 다른 종류의 용기가 필요하기 때문이다. 감독은 두 인물을 통해 군인으로서 인정받는 강인함이 인간으로서 자신의 삶을 선택하는 용기와 반드시 일치하지는 않는다는 사실을 보여준다.