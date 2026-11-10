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전쟁터에서 핀 두 남자의 사랑, 누가 겁쟁이인가?

전쟁터에서 핀 두 남자의 사랑, 누가 겁쟁이인가?

[리뷰] 제16회 서울국제프라이드영화제 상영작 <겁쟁이>

조영준(joyjun7)
26.11.10 10:41최종업데이트26.11.10 10:41
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제16회 서울국제프라이드영화제 상영작 <겁쟁이> 스틸컷
제16회 서울국제프라이드영화제 상영작 <겁쟁이> 스틸컷서울국제프라이드영화제

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

뤼카스 돈트 감독은 사회가 요구하는 모습과 개인이 원하는 삶 사이의 충돌에 꾸준히 관심을 가져왔다. 장편 데뷔작인 <걸>(2018)에서는 발레리나를 꿈꾸는 트랜스젠더 소녀 라라를 통해 신체와 정체성 사이의 갈등을 살펴봤고, 다음 작품인 <클로즈>(2022)에서는 두 소년의 친밀한 관계가 주변의 시선과 남성성에 대한 사회적 통념으로 인해 흔들리는 과정을 그렸다.

두 작품에서 공통적으로 드러나는 주제는 타인의 시선이 개인의 행동과 감정에 미치는 영향이다. 특히 신체의 움직임과 행동의 변화를 통해 드러나는 순간에 주목해 왔다. 이러한 관심은 이번 작품 <겁쟁이>에서도 이어진다. 다만 제1차 세계대전이라는 역사적 배경을 선택해, 남성에게 강인함과 용기를 요구하는 사회적 규범이 개인의 감정과 사랑을 어떻게 제한하는지 더욱 직접적으로 살펴보고자 한다.

한 청년의 변화, 이 영화의 시작

영화 <겁쟁이>의 초반부에서 피에르(에마뉘엘 마키아 분)는 다른 신병들과 함께 기차를 타고 전선으로 향한다. 병사들은 노래를 부르며 서로를 격려한다. 그들 사이에는 전쟁에 참여한다는 사실에서 비롯된 흥분마저 흐른다. 여기에는 전쟁이 자신들에게 어떤 경험을 안겨줄지 아직 모르는 이들의 낙관이 존재한다. 피에르 역시 자신이 훌륭한 군인이 될 수 있다고 믿는다.

하지만 전선에 도착한 뒤 그가 맡는 일은 상상했던 전투와는 다르다. 그는 무거운 포탄을 운반하고 부상자를 옮기며, 죽은 병사들의 시신을 수습한다. 전쟁이 영웅을 만드는 과정이라고 믿었던 청년이 실제로 경험하는 것은 인간의 몸이 얼마나 쉽게 훼손되고 버려지는지 확인하는 일이다. 이러한 노동의 반복은 영웅적인 전투 장면 못지않게 전쟁이 개인에게 남기는 충격을 드러낸다.

한편, 그는 조용한 인물로 그려진다. 전우들은 피에르를 조용한 생쥐라고 부르기까지 한다. 떠들썩한 병사들 사이에서 두드러지게 말수가 적고, 분위기를 주도하지 않는 탓이다. 주변과 어울리기 싫어하는 것은 아니다. 자신에게 주어진 몫의 일은 감당하며 인정받고자 하는 부분도 있다. 그저 자신을 표현하는 방식이 아직 익숙하지 않다.

무엇보다 그는 훗날 프란시스(발렌틴 캄파뉴 분)와 가까워진 후에 대담한 선택까지 할 수 있는 인물이 된다. 그에 대한 사랑을 분명하게 표현하는 쪽도 피에르다. 상황에 언제나 끌려 다니기만 하는 사람은 아니라는 뜻이다. 이처럼 초반부에서 대비되는 집단과 개인의 성향은, 이후 변하게 되는 피에르라는 인물의 성향이 무엇을 위한 것인지를 강조해낸다.

제16회 서울국제프라이드영화제 상영작 <겁쟁이> 스틸컷
제16회 서울국제프라이드영화제 상영작 <겁쟁이> 스틸컷서울국제프라이드영화제

전쟁터 속 또다른 세계, 사랑의 시작

또 하나의 중요한 인물인 프란시스는 피에르와 정반대의 첫인상을 준다. 재단사의 아들인 그는 부상이나 신체적 조건 등의 이유로 전투에서 밀려난 병사들과 함께 공연을 준비한다. 자신들을 '낙오자들의 악단'이라고 부르며 낡은 헛간에서 무대를 만들고, 주변에서 구할 수 있는 재료로 의상과 장식을 제작하는데, 이 모든 것은 부대의 사기를 증진시키기 위함이다.

프란시스는 노래하고 춤추는 데 거리낌이 없으며, 여성의 옷을 입고 무대에 오르는 일도 마다하지 않는다. 그의 짓궂고 활달한 성격은 말이 적은 피에르의 시선을 단번에 끈다. 자신을 드러내지 않으려 하는 피에르에게는 전혀 다른 방식으로 세상을 살아가는 사람인 셈이다.

두 사람은 프란시스가 피에르에게 공연에 참여하라고 권하면서부터 관계가 시작된다. 피에르는 무대 장치와 배경을 마련하는 일을 돕게 되고, 그 과정에서 프란시스와 더 가까운 거리에 머물게 된다. 이 과정에서 중요한 장면 하나는 프란시스가 공연을 위해 다리털을 면도할 때 피에르가 이를 돕는 장면이다. 면도날의 작고 느린 접촉은 두 사람 사이의 욕망을 조금씩 드러내기 시작한다.

여기에는 전쟁의 폭력과 사랑의 다정함을 추상적으로 대조하는 것보다 더 구체적인 의미가 있다. 피에르는 누군가의 몸을 자신의 뜻대로 다루지 않고, 그 몸을 맡긴 상대의 반응을 살피며 움직인다. 그가 시선을 보내고 손을 뻗는 행동은 말보다 먼저 자신의 마음을 드러낸다.

그렇게 가까워지기 시작한 이들은 서로에게 갖고 있지 못한 면을 제공하는 사이가 되어간다. 프란시스는 피에르에게 자신을 표현할 수 있는 세계를 보여주고, 피에르는 프란시스에게 지금의 관계가 일시적인 위안만이 아닐 수 있다는 가능성을 제시하는 관계다. 이는 서로의 결핍을 보완하는 단계를 넘어 각자가 가진 용기와 두려움의 형태를 새롭게 발견하게 만드는 계기로까지 나아가게 만든다.

이 영화의 배경과 감독의 문제의식

피에르와 프란시스의 관계를 조금 더 깊이 들여다보면, 뤼카스 돈트 감독이 그동안 가져왔던 '사회가 요구하는 남성성이 어떻게 개인의 감정을 제한하는지'에 대한 문제의식을 또 한 번 마주하게 된다. 군대는 남성에게 강인함과 용기, 복종을 요구하는 조직이며, 전쟁은 그런 요구가 가장 극단적으로 드러나는 환경이다. 개인의 두려움이나 연약함은 부끄러운 것으로 취급되기 쉽고, 명령에 따라 위험을 감수하는 행위는 명예로운 것으로 떠받들어지는 상황이 여기에 속한다.

하지만 관심을 갖는 것은 강한 남성과 연약한 남성을 구분하는 일이 아니다. 오히려 어떤 행동을 용기 있다고 평가하는지, 그 기준이 어떻게 만들어졌는지에 주목한다. 피에르는 전쟁터에서 무거운 물건을 옮기고 위험을 감당하지만 자신의 마음을 표현하는 데에는 서툴다.

반면 프란시스는 전통적인 군인의 모습과 거리가 멀지만, 다른 병사들 앞에서 노래하고 춤추며 자신을 드러내는 데 주저하지 않는다. 군대의 기준으로 보면 피에르가 훨씬 군인다운 인물일 수 있지만, 자신의 감정과 욕망을 드러내는 일에서는 오히려 프란시스가 더 적극적이다.

물론 프란시스 역시 두 사람의 관계가 전쟁 이후에도 이어질 수 있을지 두려워한다. 이러한 차이는 두 사람 가운데 누가 더 용감한지를 판단하기 어렵게 만든다. 전쟁터에서 위험을 감수하는 일과 자신의 마음을 인정하고 표현하는 일에는 서로 다른 종류의 용기가 필요하기 때문이다. 감독은 두 인물을 통해 군인으로서 인정받는 강인함이 인간으로서 자신의 삶을 선택하는 용기와 반드시 일치하지는 않는다는 사실을 보여준다.

제16회 서울국제프라이드영화제 상영작 <겁쟁이> 스틸컷
제16회 서울국제프라이드영화제 상영작 <겁쟁이> 스틸컷서울국제프라이드영화제

영화의 타이틀이 갖는 특별한 의미

영화의 제목인 '겁쟁이'는 전쟁이라는 상황에서 특별한 의미를 갖는다. 전쟁에서 겁쟁이라는 표현은 홀로 위험을 피하려 하거나 명령을 제대로 이행하지 않는 군인에게 주어진다. 하지만 이러한 기준이 언제나 개인의 도덕적 가치와 일치하는 것은 아니다. 폭력적인 명령을 따르는 일이 용기라고 인정받는 사회에서, 타인을 해치지 않으려는 선택은 오히려 비겁함으로 규정될 수 있다.

감독은 '이 타이틀이 적에 대한 두려움뿐 아니라 밖으로 드러낼 수 없는 내면의 두려움까지 포함한다'라고 설명했다. 이는 영화가 전쟁에서 보여주는 용기를 단순히 부정하거나 새로운 영웅상을 제시하려는 것이 아님을 의미한다. 감독이 관심을 갖는 것은 무엇이 진정한 용기인지 정답을 내리는 일보다, 용기와 비겁함을 판단하는 기준 자체를 다시 살펴보는 데 있다.

이러한 관점에서 두 인물의 관계는 작품의 제목을 더욱 복잡하게 만든다. 이들의 사랑이 깊어질수록 영화가 예상과는 다른 방향으로 움직이고 있어서다. 전쟁을 견디기 어려워진 피에르는 프란시스와 함께 떠나고 싶어 한다.

반면 프란시스는 고향으로 돌아간 뒤에 이전의 삶을 다시 살아야 한다는 이유로 전쟁이 끝나는 것을 두려워한다. 그에게 있어 전쟁은 끔찍한 현실임과 동시에 평소에는 허락되지 않던 자유를 경험할 수 있는 공간이어서다. 피에르가 함께 떠나자고 제안했을 때 프란시스가 망설이는 이유도 여기에 있다.

프란시스가 두 사람의 미래를 쉽게 약속하지 못하는 것은 비겁함일까. 아니면 자신들이 처한 현실을 정확히 이해하고 있기 때문에 나타나는 두려움일까. 반대로 피에르가 함께할 미래를 적극적으로 상상하는 것은 용기일까, 아니면 현실의 위험을 충분히 알지 못하는 순진함일까.

영화는 두 사람의 태도 가운데 하나만을 정답으로 선택하기보다, 각자가 다른 방식으로 두려움과 마주하고 있음을 보여준다. 이런 점에서 중요한 것은 두려움의 유무가 아니다. 누구나 두려움을 느끼지만 무엇을 두려워하는지, 그리고 그 두려움을 어떻게 받아들이는지에 따라 선택은 달라진다.

전쟁에서 죽음을 두려워하는 마음과 사랑을 잃을까 두려워하는 마음은 서로 다른 것처럼 보이지만, 자신의 삶을 지키고 싶다는 욕망에서 출발한다는 점에서는 크게 다르지 않다. 따라서 '겁쟁이'라는 제목은 특정 인물을 향한 비난이라기보다, 인간이 자신의 연약함을 드러내는 행위를 왜 부끄러워해야 하는지 되묻게 하는 말에 가깝다.

제16회 서울국제프라이드영화제 상영작 <겁쟁이> 스틸컷
제16회 서울국제프라이드영화제 상영작 <겁쟁이> 스틸컷서울국제프라이드영화제

이 영화 <겁쟁이>가 흥미로운 것은 전쟁을 배경으로 사랑의 소중함을 이야기하는 것에서 그치지 않기 때문이다. 영화는 국가를 위해 싸우는 일이 용기라고 인정받는 시대에, 자신이 사랑하는 사람과 살아가고 싶다는 소망이 왜 그보다 덜 중요한 것으로 취급되는지 돌아보게 만든다.

전쟁터를 떠나려는 피에르와 그곳에 남으려는 프란시스 중 누구를 겁쟁이라 불러야 할까. 두 사람이 마주한 현실을 생각하면, 오히려 그들을 그렇게 구분하려는 기준 자체가 불충분하다는 사실이 드러난다. 감독이 오래된 전쟁 기록에서 발견한 병사들의 공연, 이 영화의 시작점이었다는 그 근거 하나가 바로 이러한 생각에 구체적인 형태를 부여한다. 전쟁터에서 살아남으려 애쓰던 청년들은 누군가를 죽이는 일만큼이나 누군가를 웃게 만들고 사랑하는 일에도 자신의 삶을 쏟고 있었다는 사실이다.
영화 겁쟁이 서울국제프라이드영화제

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영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다.

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