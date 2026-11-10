"마흔까지 아무것도 안 되면 죽자"던 농담이 영화가 됐다

▲해프닝...
스틸컷근주
신념도, 철학도 없는 초라한 인간의 진면목
- 영화 <해프닝...>을 한마디로 표현하자면 어떤 작품인가요?
"'내로남불'이랄까요. 내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜이라는 말이 있잖아요. 제가 좀 내로남불에다가 이중성도 있고 가식까지 많은 사람이라서요. 나름 이쪽으론 전문가입니다. 개인적으로는 이게 인간의 욕심, 탐욕, 모순을 애정을 갖고서 지켜보는 이유이기도 해요. 제가 글을 쓰는 것도 어쩌면 이것과 연관이 있지 않나 싶습니다.
주인공은 이름을 주지 않고 '한 남자'라고만 했는데요. 겉으로는 똑똑하고 소신도 있고 멋진 사람처럼 보이지만 결국 까보면 알맹이 하나 없는 걸 표현하고 싶었어요. 자기애랄까요. 자신만의 신념에 취해서 똥인지 된장인지도 모르고 묵묵히 걸어가는 그런 사람 많잖아요.
자기 자신은 멋지고 소신 있다고 생각하지만 제3자가 볼 때는 얼마나 무식하고 멍청한지를 제3자의 시선에서 보게 하면 어떨까. 조금 극적으로 꾸며서요. 사실 저는 어떤 신념과 철학도 결국 인간 본연의 순수한 본능 앞에선 가치랄까, 별 힘이 없다고 생각하거든요."
- 제목 '해프닝' 뒤에 말줄임표가 붙는데, 의미가 있나요?
"인물도 이야기도 더욱더 하찮아질 방법을 고민했습니다. 말줄임표를 사용함으로써 좀 그렇게 보이지 않을까 생각했고요. 또 제목도 너무 겹치는 게 많다 보니까 튀는 지점이랄까, 특이점을 찾으려고 한 것도 있어요."
- 연출적으로 특이점이 많습니다. 에트랑제 페스티벌에서도 가장 작품이 몰리는 섹션에 <해프닝...>이 들 수 있었던 이유도 여기에 있지 않을까 싶어요. 특별히 신경을 쓴 부분이 있다면요?
"하드보일드 한 태도를 견지하려고 했고요. 장르의 변주, 사운드랑 색 보정에도 신경을 많이 썼습니다. 보통 하드보일드라고 하면 누아르적인 멋지고 터프하고 갱스터에 폭력적인 걸 말하는 것 같지만, 제가 생각하는 하드보일드는 선과 악, 구원이나 외부의 개입이 없는 상태를 그냥 카메라로 건조하고 묵묵하게 관찰하는 거라고 생각해요. 그래서 하드보일드는 태도이고, 누아르는 분위기라고 기준을 잡고 있죠. 이 영화는 그래서 하드보일드입니다.
또 장르는 누아르에서 고어, 블랙코미디까지 이어지는 흐름을 구상했는데, 부족하지만 조명으로 인물의 내면과 분위기를 표현하려고 했습니다. 초반부에는 빛을 적게 써서 고전적인 분위기로 고립된 느낌을 주다가 나중에는 명암을 과장하고 마지막엔 어디서나 볼 수 있는 형광등 불빛이 비춰지는 식이죠.
사운드에 있어서도 음악을 과감하게 생략하고 모든 미세한 소리에 리미터를 걸어서 영화 내내 소리가 끊김 없이 나오도록, 그래서 저예산영화가 겪기 쉬운 지루함을 최대한 피하려고 노력했습니다. 아무래도 첫 작품이다 보니 연출에 있어 현실적인 어려움이 많았는데, 조민재 감독님이 많은 도움을 주셨습니다. 이 자리를 빌려 꼭 감사를 전하고 싶습니다."