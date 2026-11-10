"마흔까지 아무것도 안 되면 죽자"던 농담이 영화가 됐다

근주

- 영화 <해프닝...>을 한마디로 표현하자면 어떤 작품인가요?

- 제목 '해프닝' 뒤에 말줄임표가 붙는데, 의미가 있나요?

- 연출적으로 특이점이 많습니다. 에트랑제 페스티벌에서도 가장 작품이 몰리는 섹션에 <해프닝...>이 들 수 있었던 이유도 여기에 있지 않을까 싶어요. 특별히 신경을 쓴 부분이 있다면요?

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제작 지원 고려 안 한 진또배기 독립영화



- 결국 영화를 만드는 건 돈이 많이 드는 일인데요. 단편의 경우 투자금을 회수할 방법도 마땅찮고요. 공적 기관에서 받는 제작지원을 아예 염두에 두지 않고 찍었다는 게 흥미로웠습니다. 제작비를 어떻게 마련했나요?



"10년이나 제대로 경제활동을 못 해서 돈이 없었습니다. 그런데 주변에 친구들이 100만 원씩 지원해 줘서 500만 원을 만들었고요. 그걸로 제작을 해보려고 했는데 준비할수록 제작비가 더 들어서 결국엔 1000만 원을 넘겼습니다. 친구들도 조금씩 더 도와주고 저 또한 대출을 받았습니다.



어렵게 완성한 작품이니만큼 해외 영화제 말고도 한국 상영을 위해 최소한의 배급 창구는 있었으면 하는데, 현실적으로 기회를 잡기가 어렵습니다. 특히 한국은 단편 장르영화가 설 자리가 거의 없는 것 같아요.



최근에 <백룸>이나 <옵세션> 같은 경우를 보면 작은 독립영화라도 장르적인 시도를 전개하는 게 의미가 있다는 생각을 해요. 작품을 보일 기회가 더 주어진다면 경쟁력 있는 작은 영화가 계속 만들어지고 그중에 터지는 작품이 나오지 않을까요."



- 영화를 찍고 나서 달라진 게 있을까요? 기대와 달랐다거나, 삶이 바뀌었다거나 하는 거요.



"요즘 들어서 저 하나가 아니라 영화란 매체의 가치가 뭔지 생각해 보게 되더라요. 주변 사람들은 영화를 만드는 건 자기만족과 재미, 아니면 메시지를 전하기 위해서라고 말하던데요. 사실 저는 이 첫 영화를 만들면서 재미도 만족감도 들지 않았던 것 같아요. 오히려 감독으로 매사 선택을 해야 한다는 사실을 실감했고, 막연함이랄까, 또 불안함이랄까 그런 마음이 가장 컸습니다.



40년 인생을 살면서 이런 불안함이나 고민, 또 막연함의 연속은 없었던 것 같아요. 삶을 돌아보면 타고난 낙천주의랄까, 그런 게 있다고 생각해 왔었는데요. 이제 보니 실은 그동안 문제를 피해 도망만 쳐왔기 때문은 아닐까, 감독이 되어 피할 수 없게 된 입장에 서고 나니 그런 생각이 들었어요. 다른 창작자분들도 실은 이런 버거운 것들을 짊어지고 고민하고 이겨내고 있다는 생각을 하니 어떤 존경이랄까, 그런 것도 생겼습니다.



어쩌면 불안과 막연함을 묵묵히 마주하는 게 저 자신을 더욱더 발전시키고 가능성을 만들어주지 않을까요. 앞으로도 영화를 통해서 더 발전이 있는 삶을 만들고 싶습니다." 해프닝 근주 에트랑제페스티벌 이상한변이들 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 11살 아이돌 지망생부터 근현대사까지... 한국 다큐의 미래

스틸컷"'내로남불'이랄까요. 내가 하면 로맨스, 남이 하면 불륜이라는 말이 있잖아요. 제가 좀 내로남불에다가 이중성도 있고 가식까지 많은 사람이라서요. 나름 이쪽으론 전문가입니다. 개인적으로는 이게 인간의 욕심, 탐욕, 모순을 애정을 갖고서 지켜보는 이유이기도 해요. 제가 글을 쓰는 것도 어쩌면 이것과 연관이 있지 않나 싶습니다.주인공은 이름을 주지 않고 '한 남자'라고만 했는데요. 겉으로는 똑똑하고 소신도 있고 멋진 사람처럼 보이지만 결국 까보면 알맹이 하나 없는 걸 표현하고 싶었어요. 자기애랄까요. 자신만의 신념에 취해서 똥인지 된장인지도 모르고 묵묵히 걸어가는 그런 사람 많잖아요.자기 자신은 멋지고 소신 있다고 생각하지만 제3자가 볼 때는 얼마나 무식하고 멍청한지를 제3자의 시선에서 보게 하면 어떨까. 조금 극적으로 꾸며서요. 사실 저는 어떤 신념과 철학도 결국 인간 본연의 순수한 본능 앞에선 가치랄까, 별 힘이 없다고 생각하거든요.""인물도 이야기도 더욱더 하찮아질 방법을 고민했습니다. 말줄임표를 사용함으로써 좀 그렇게 보이지 않을까 생각했고요. 또 제목도 너무 겹치는 게 많다 보니까 튀는 지점이랄까, 특이점을 찾으려고 한 것도 있어요.""하드보일드 한 태도를 견지하려고 했고요. 장르의 변주, 사운드랑 색 보정에도 신경을 많이 썼습니다. 보통 하드보일드라고 하면 누아르적인 멋지고 터프하고 갱스터에 폭력적인 걸 말하는 것 같지만, 제가 생각하는 하드보일드는 선과 악, 구원이나 외부의 개입이 없는 상태를 그냥 카메라로 건조하고 묵묵하게 관찰하는 거라고 생각해요. 그래서 하드보일드는 태도이고, 누아르는 분위기라고 기준을 잡고 있죠. 이 영화는 그래서 하드보일드입니다.또 장르는 누아르에서 고어, 블랙코미디까지 이어지는 흐름을 구상했는데, 부족하지만 조명으로 인물의 내면과 분위기를 표현하려고 했습니다. 초반부에는 빛을 적게 써서 고전적인 분위기로 고립된 느낌을 주다가 나중에는 명암을 과장하고 마지막엔 어디서나 볼 수 있는 형광등 불빛이 비춰지는 식이죠.사운드에 있어서도 음악을 과감하게 생략하고 모든 미세한 소리에 리미터를 걸어서 영화 내내 소리가 끊김 없이 나오도록, 그래서 저예산영화가 겪기 쉬운 지루함을 최대한 피하려고 노력했습니다. 아무래도 첫 작품이다 보니 연출에 있어 현실적인 어려움이 많았는데, 조민재 감독님이 많은 도움을 주셨습니다. 이 자리를 빌려 꼭 감사를 전하고 싶습니다."