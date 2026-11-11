저, BL도 다큐가 될 수 있을까요?

▲그 OO은 비엘을 본다
스틸컷미디액트
비엘도 다큐가 될까요?
김국희 감독의 <그 OO은 비엘을 본다>는 다른 작품들과 확연히 구분되는 색깔의 작품이다. 비엘(BL), 그러니까 '보이즈러브'라는 축축한 음지지향이면서도 양지 못잖은 규모의 생태계를 갖추었다는 장르물을 밑바닥에서부터 살피는 다큐 추적극이다.
그 스스로 비엘 애호가인 감독이 개인의 취향을 커밍아웃하며 시작하는 경쾌한 다큐는 경력 30년의 친구 어머니를 인터뷰하는 걸 시작으로, 비엘 종주국이라 해도 좋을 일본으로 건너가 비엘 마니아와 창작자, 이들이 어우러지는 공간 등에 다가선다. 전작 <퍼니스트 홈비디오, 코리아>를 통해 다분히 도전적인 형식으로 결코 평탄치 않았던 제 가정사를 꺼내어 긍정하는 작업을 수행해낸 김국희 감독의 신작이란 점에서도 궁금증을 감출 길 없다.
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비엘 시장규모가 4000억 원에 달한다는 다분히 부풀려진 통계를 인용하며 발표를 시작한 김국희 감독은 "사람들이 거금을 들여 매달 플랫폼에 결제하고 비엘을 구독하는 이유가 뭔지 궁금하다"며 "여러분이 비엘을 얼마나 알고 모르는지, 비엘을 선택한 여러 사람을 보여줌으로써 이해할 수 있게 하는 다큐멘터리를 만들어 보고 싶었다"고 기획의도를 전했다.
이날 두닥스 쇼케이스에는 모두 7개 섹션, 21편의 작품 트레일러가 상영됐다. 한 명을 제외하고 20명의 감독이 무대에 올라 기획의도부터 자기 작품의 특장점 등을 설명했다. 촬영 초기에 있는 작품부터 반 이상 진행돼 후반작업을 앞둔 다큐까지 다양한 영화들이 동료 창작자이자 한국독립영화에 애정과 관심을 가진 예비 관객들 앞에서 완성되어야만 하는 이유를 설득하려 들었다.
이중 어떤 것은 완성되어 마땅한 관심을 받겠으나, 다른 것은 그렇지 못할 수도 있겠다. 결코 녹록치 않은 제작환경이, 어쩌면 창작자 스스로의 여물지 못한 역량이 발목을 잡을 수도 있으리라. 그러나 분명한 것은 이들이 스스로가 가장 잘 해낼 수 있는 작품을 기획하고 발전시켜 가는 과정을 통해 성장하리란 것이다. 선배들이 앞서 밟았던 실패와 고민의 지점이 후배들에겐 디뎌 나아갈 수 있는 발판으로 제시되기도 한다.
이날 이어진 뒷풀이에서도 선후배 다큐인들이 서로 교류하며 다각도에서 의견을 주고받는 모습이 이어졌다. 선배가 먼저 다가서 이런저런 의견을 전하고, 후배가 또한 그를 받아 제 생각을 말하는 모습이 어쩌면 보강 간섭, 파동과 파동이 만나 증폭과 초월로 이어지는 순간을 꿈꾸게 했다.
물론 그렇지 못할 수도 있겠다. 탁월함에 대한 기대는 끝내 충족되지 못하고, 함량미달의 결과만이 맺어질지도 모를 일이다. 그러나 그렇대도 어떤가. 고립된 채 길을 찾지 못하던 젊은 창작자들은 세상 바깥으로 나와 저와 엇비슷한 수고를 경주하는 이들과 어우러졌다.
앞서 간 이들의 존재를 발견하고, 그들과 저의 자리가 생각만큼 멀리 떨어져 있지 않다는 사실 또한 확인한다. 그로부터 신진이라 불러 마땅한 젊은 다큐인은 적어도 전보다는 한층 나아졌을 게 분명하다. 황야를 갈아 텃밭으로 바꾼다는 게 바로 이를 뜻하는 말일 테다.
두닥스는 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 2026 콘텐츠 창의인재동반사업 가운데 다큐멘터리 부문을 한국영상미디어교육협회(미디액트)가 받아 진행하는 사업이다. 한동안 다큐 분야는 따로 지원하지 않던 것을 올해부터 예산을 복원해 진행하게 됐다.