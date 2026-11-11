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김성호의 씨네만세 저, BL도 다큐가 될 수 있을까요?

저, BL도 다큐가 될 수 있을까요?

[김성호의 씨네만세 1499] 21명 신진 다큐 창작자 양성 프로젝트 '두닥스'

김성호(starsky216)
26.11.11 09:15최종업데이트26.11.11 09:16
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두닥스 젊은 감독들이 교류하는 현장 사진.
두닥스젊은 감독들이 교류하는 현장 사진.미디액트

"영화를 전공한 것도 아니고 다큐를 어떻게 찍어야 하는지도 제대로 알지 못했어요. 돌이켜보면 창의인재동반사업에서 만난 사람들이 자산이 됐습니다. 저만이 아니라 다른 동료들도 마찬가지예요.

선호빈 감독이 대표작 <B급 며느리>를 만든 거나 조이예환 감독이 준비하던 <불빛 아래서>를 한층 발전시킨 것도 이 사업 덕분이죠. 멘토와 멘티를 맺어서 누구 아래서 막연히 일을 배우도록 하는 게 아니라 자기 작품을 처음부터 끝까지 제대로 만들어갈 수 있도록 하는 과정이 큰 도움이 됩니다.

또 각자 작업에 열중하느라 고립되기 쉬운 감독들이 만나고 교류하면서 아이디어도 얻고 함께 일을 벌이는 계기가 되기도 하죠. 저만 해도 지금까지 가까이 지내는 다큐계 사람들이 이 사업으로 맺어진 인연입니다. 저야 이제 나이든 감독이지만 저 같은 친구를 위해서라도 이런 사업이 있어야만 해요." - 나바루 감독 <수카바티: 극락축구단> 연출

[관련 기사] 11살 아이돌 지망생부터 근현대사까지... 한국 다큐의 미래 https://omn.kr/2kghv

척박한 한국 다큐계, 신진 만들기 프로젝트

물리학에서 유래한 보강 간섭(constructive interference)이란 개념이 있다. 서로 다른 파동이 특정한 지점에서 만나 중첩이 일어날 때, 높은 주파수의 마루와 마루, 또 낮은 주파수의 골과 골이 겹쳐져 이루는 현상을 가리킨다. 이때 만난 두 파동은 단순히 진폭의 합을 초월하여 훨씬 큰 변위를 갖는다. 마루는 훨씬 높아지고 골은 더욱 깊어지는 것이다.

오늘에 이르러 보강 간섭은 물리학을 넘어 경영학에서 더욱 널리 소환된다. 소위 시너지, 개별자가 지닌 역량의 합보다 집단이 내는 역량이 더욱 클 때 이를 보강 간섭과 관련지어 이야기하는 경우가 잦다.

특히 유사한 생애주기와 관심을 가진 이가 만나서 빚어내는 특별한 관계성을 보강 간섭으로 설명하게 되는데, 이를테면 비틀즈를 이룬 존 레논과 폴 매카트니, 애플을 창립한 스티브 잡스와 스티브 워즈니악, 옥스퍼드 대학교 창작모임에서 교류한 C.S. 루이스와 J.R.R. 톨킨, 당송팔대가의 한 자리를 차지하는 시인 유종원과 그 벗 유우석 등의 사례를 들 수 있겠다. 과학, 예술, 창업에 이르기까지, 비슷한 사례가 수두룩하다. 프로이트가 없었다면 어찌 융이 있고, 소크라테스가 없었다면 어떻게 플라톤이 있을 수 있었겠는가.

지난 5일 오후 서울 홍대입구역 인근 인디스페이스에서 열린 두닥스(Do Docs!)', 다큐멘터리 신진 창작자 양성 프로젝트 쇼케이스 자리, 그리고 미디액트에서 이어진 뒤풀이 자리에서 나는 한국 독립영화와 다큐멘터리 분야에서도 일종의 보강 간섭 효과가 진행될 수 있으리란 가능성을 보았다.

2026 콘텐츠 창의인재동반사업 일환으로 다큐부문에서 진행된 두닥스는 지난 6개월 간 한국 신진 다큐 창작자 21인을 발탁해 멘토를 붙여 창작을 지원한 사업이다. 그 결과로써 전개된 각자의 작업물을 이날 쇼케이스를 통해 선보였는데, 참석한 제작자 및 비평가 등 관계자 앞에 제 작품을 보이는 귀한 자리가 됐다.

브로커 스틸컷
브로커스틸컷미디액트

탈북도 산업이다, 내부고발자 이야기

<한겨레> 출신 조윤상의 <브로커>는 90분짜리 장편 다큐로 기획하고 있는 작품이다. 17년 전 탈북한 뒤 지금껏 3000명가량의 탈북을 도운 브로커 황지성씨의 이야기를 담았다. 북한을 떠나 중국과 인도차이나 반도를 거쳐 한국으로 들어오는 전 과정을 주선해온 베테랑 브로커 황씨는 탈북과정에서 관행적으로 이뤄져 온 비위를 고발한 공익제보자이기도 하다.

영화는 탈북민 구출이 현재 안내인과 이를 지원하는 단체 사이에 금품이 오가는 하나의 산업으로 자리 잡고 있는 상황을 공개한 뒤 삶의 현장에서 고립된 황씨의 이야기를 가까이서 담아낸 저널리즘 다큐를 표방한다.

조윤상 감독은 "누군가에게 필요한 사람이었던 브로커 황씨가 자기 자리를 되찾는 시간이 담겨 있다"며 "몸은 예전 같지 않고 가족을 부양해야 하는 상황에 놓인 황씨가 문제를 드러낸 뒤에도 달라지지 않은 현실, 또 개인의 삶은 더욱 어려운 상황과 맞닥뜨린 모습을 돌아보고자 한다"고 기획의도를 설명했다. 영웅도 악인도 아닌 한 인물을 좇아 그 실상을 따라잡으면서도 저널리즘적 다큐가 지켜야 하는 거리를 확보할 수 있느냐에 작품의 성패가 달려 있을 테다.

일과 나 스틸컷
일과 나스틸컷미디액트

완성작이 궁금해지는 다큐

홍지연 감독의 <일과 나>는 쇼케이스에서 공개한 트레일러를 감상한 뒤 완성작이 가장 궁금해지는 작품이었다. 인천 한 특성화고등학교에서 패션디자인을 전공한 뒤 3학년 2학기 취업을 했던 감독 본인의 이야기로부터 출발한 다큐는 수년의 시차를 두고 특성화고를 졸업하고 산업 일선에서 노동하는 청년 직업인들을 만나는 여정으로 이어진다.

남보다 일찍 노동현장에서 일하는 청년들의 목소리는 그간 비극적 사건 뒤 일회적 취재로써, 혹은 다분히 기획된 언론보도를 통해서만 전달돼 온 게 현실이다. 지난 2023년 <다음 소희>, 지난해 <3학년 2학기>와 같은 독립영화가 사회적 의제로 부각시킨 바 있는 특성화고 실습생, 나아가 조명 받지 못하는 청년노동의 실태를 당사자성을 가진 다큐가 어떻게 조명할지 궁금하다.

무엇보다 트레일러에 담긴 두 청년노동자의 인터뷰는 여러모로 작품에 생명력을 더할 것으로 기대된다. 20대 젊은 나이에 산별노조 지부장으로 활약하는 청년, 또 비행에 남다른 애정을 보이는 항공정비사 출신 노동자의 인터뷰가 각별히 인상적이다. 감독이 인터뷰 대상자들과 공유하는 어떤 공감대며 유대가 비슷한 무제를 다룬 여타 작품들과 구분되는 <일과 나>만의 색채가 될 수 있기를 바란다.

홍지연 감독은 트레일러 상영 뒤 이어진 발표를 통해 "졸업한 뒤 10년이 지나서 보니 특성화고 졸업 뒤 취업해 마주한 현실이 나만의 이야기는 아닐 것이란 생각이 들었다"며 "산업재해 같은 스펙터클 뿐 아니라 쉽게 설명하기 어려운 감각들을 기록해 각자를 지탱하는 힘이 어디서 오는지 들여다보고 싶다"고 전했다.

그 OO은 비엘을 본다 스틸컷
그 OO은 비엘을 본다스틸컷미디액트

비엘도 다큐가 될까요?

김국희 감독의 <그 OO은 비엘을 본다>는 다른 작품들과 확연히 구분되는 색깔의 작품이다. 비엘(BL), 그러니까 '보이즈러브'라는 축축한 음지지향이면서도 양지 못잖은 규모의 생태계를 갖추었다는 장르물을 밑바닥에서부터 살피는 다큐 추적극이다.

그 스스로 비엘 애호가인 감독이 개인의 취향을 커밍아웃하며 시작하는 경쾌한 다큐는 경력 30년의 친구 어머니를 인터뷰하는 걸 시작으로, 비엘 종주국이라 해도 좋을 일본으로 건너가 비엘 마니아와 창작자, 이들이 어우러지는 공간 등에 다가선다. 전작 <퍼니스트 홈비디오, 코리아>를 통해 다분히 도전적인 형식으로 결코 평탄치 않았던 제 가정사를 꺼내어 긍정하는 작업을 수행해낸 김국희 감독의 신작이란 점에서도 궁금증을 감출 길 없다.

[관련 기사] 5만 원짜리 디카로 찍은 할머니, 이 다큐가 주는 울림 https://omn.kr/2fpkk

비엘 시장규모가 4000억 원에 달한다는 다분히 부풀려진 통계를 인용하며 발표를 시작한 김국희 감독은 "사람들이 거금을 들여 매달 플랫폼에 결제하고 비엘을 구독하는 이유가 뭔지 궁금하다"며 "여러분이 비엘을 얼마나 알고 모르는지, 비엘을 선택한 여러 사람을 보여줌으로써 이해할 수 있게 하는 다큐멘터리를 만들어 보고 싶었다"고 기획의도를 전했다.

이날 두닥스 쇼케이스에는 모두 7개 섹션, 21편의 작품 트레일러가 상영됐다. 한 명을 제외하고 20명의 감독이 무대에 올라 기획의도부터 자기 작품의 특장점 등을 설명했다. 촬영 초기에 있는 작품부터 반 이상 진행돼 후반작업을 앞둔 다큐까지 다양한 영화들이 동료 창작자이자 한국독립영화에 애정과 관심을 가진 예비 관객들 앞에서 완성되어야만 하는 이유를 설득하려 들었다.

이중 어떤 것은 완성되어 마땅한 관심을 받겠으나, 다른 것은 그렇지 못할 수도 있겠다. 결코 녹록치 않은 제작환경이, 어쩌면 창작자 스스로의 여물지 못한 역량이 발목을 잡을 수도 있으리라. 그러나 분명한 것은 이들이 스스로가 가장 잘 해낼 수 있는 작품을 기획하고 발전시켜 가는 과정을 통해 성장하리란 것이다. 선배들이 앞서 밟았던 실패와 고민의 지점이 후배들에겐 디뎌 나아갈 수 있는 발판으로 제시되기도 한다.

이날 이어진 뒷풀이에서도 선후배 다큐인들이 서로 교류하며 다각도에서 의견을 주고받는 모습이 이어졌다. 선배가 먼저 다가서 이런저런 의견을 전하고, 후배가 또한 그를 받아 제 생각을 말하는 모습이 어쩌면 보강 간섭, 파동과 파동이 만나 증폭과 초월로 이어지는 순간을 꿈꾸게 했다.

물론 그렇지 못할 수도 있겠다. 탁월함에 대한 기대는 끝내 충족되지 못하고, 함량미달의 결과만이 맺어질지도 모를 일이다. 그러나 그렇대도 어떤가. 고립된 채 길을 찾지 못하던 젊은 창작자들은 세상 바깥으로 나와 저와 엇비슷한 수고를 경주하는 이들과 어우러졌다.

앞서 간 이들의 존재를 발견하고, 그들과 저의 자리가 생각만큼 멀리 떨어져 있지 않다는 사실 또한 확인한다. 그로부터 신진이라 불러 마땅한 젊은 다큐인은 적어도 전보다는 한층 나아졌을 게 분명하다. 황야를 갈아 텃밭으로 바꾼다는 게 바로 이를 뜻하는 말일 테다.

두닥스는 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 2026 콘텐츠 창의인재동반사업 가운데 다큐멘터리 부문을 한국영상미디어교육협회(미디액트)가 받아 진행하는 사업이다. 한동안 다큐 분야는 따로 지원하지 않던 것을 올해부터 예산을 복원해 진행하게 됐다.

두닥스 포스터
두닥스포스터미디액트


덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
두닥스 콘텐츠창의인재동반사업 한국콘텐츠진흥원 미디액트 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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