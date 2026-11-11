저, BL도 다큐가 될 수 있을까요?

미디액트

스틸컷홍지연 감독의 <일과 나>는 쇼케이스에서 공개한 트레일러를 감상한 뒤 완성작이 가장 궁금해지는 작품이었다. 인천 한 특성화고등학교에서 패션디자인을 전공한 뒤 3학년 2학기 취업을 했던 감독 본인의 이야기로부터 출발한 다큐는 수년의 시차를 두고 특성화고를 졸업하고 산업 일선에서 노동하는 청년 직업인들을 만나는 여정으로 이어진다.남보다 일찍 노동현장에서 일하는 청년들의 목소리는 그간 비극적 사건 뒤 일회적 취재로써, 혹은 다분히 기획된 언론보도를 통해서만 전달돼 온 게 현실이다. 지난 2023년 <다음 소희>, 지난해 <3학년 2학기>와 같은 독립영화가 사회적 의제로 부각시킨 바 있는 특성화고 실습생, 나아가 조명 받지 못하는 청년노동의 실태를 당사자성을 가진 다큐가 어떻게 조명할지 궁금하다.무엇보다 트레일러에 담긴 두 청년노동자의 인터뷰는 여러모로 작품에 생명력을 더할 것으로 기대된다. 20대 젊은 나이에 산별노조 지부장으로 활약하는 청년, 또 비행에 남다른 애정을 보이는 항공정비사 출신 노동자의 인터뷰가 각별히 인상적이다. 감독이 인터뷰 대상자들과 공유하는 어떤 공감대며 유대가 비슷한 무제를 다룬 여타 작품들과 구분되는 <일과 나>만의 색채가 될 수 있기를 바란다.홍지연 감독은 트레일러 상영 뒤 이어진 발표를 통해 "졸업한 뒤 10년이 지나서 보니 특성화고 졸업 뒤 취업해 마주한 현실이 나만의 이야기는 아닐 것이란 생각이 들었다"며 "산업재해 같은 스펙터클 뿐 아니라 쉽게 설명하기 어려운 감각들을 기록해 각자를 지탱하는 힘이 어디서 오는지 들여다보고 싶다"고 전했다.