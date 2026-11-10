KT 추격 잠재운 한 방... '베테랑' 한호빈의 관록

침착한 슈팅으로 상대 추격 의지를 잠재웠다. 이번 시즌 압도적인 선두에 자리하고 있는 서울 삼성의 '베테랑 가드' 한호빈의 손끝이 심상치 않다.김상식 감독이 이끄는 서울 삼성은 지난 9일 오후 7시 잠실학생체육관에서 열린 '2026~2027 KCC 프로농구' 2라운드 문경은 감독의 수원 KT에 85-78로 승리했다. 이로써 삼성은 11승 2패 1위에, KT는 6승 7패로 5위에 자리했다.KBL 역대 최다 연승 기록(9연승) 작성 이후 분위기가 잠시 꺾였던 삼성이었다. 10연승에 도전했던 이들은 SK에 일격을 허용하며 시즌 첫 패배를 떠안았고, 직전 경기에서도 DB의 공세를 막아내지 못하면서 무릎을 꿇었다. 이번 경기 상대는 '3연승'의 KT.출발은 그리 좋지 않았지만, 끝내 승리를 따냈다. 삼성은 전반을 40-46으로 뒤졌으나 3쿼터 구탕과 이규태의 연속 3점을 앞세워 64-61로 역전했다. 4쿼터 종료 4분 전 73-73 동점을 허용했지만, 승부처에서 이관희의 3점과 칸터의 골밑 득점으로 리드를 되찾으며 승리를 거뒀다.막강한 기세를 뿜어내던 KT를 상대로 전반전까지는 다소 답답한 흐름이 이어졌지만, 3~4쿼터에만 45점을 내리 뽑으면서 짜릿한 역전극을 완성했다. 더블더블을 기록한 케렘 칸터(27점 14리바운드), 저스틴 구탕(10골 10리바운드)의 활약도 좋았으나 이 선수의 공헌도도 빛났다.바로 '베테랑' 가드 한호빈이다. 1991년생인 그는 오리온·소노·현대모비스를 거쳐 지난 시즌 삼성에 합류했다. 준수한 외곽 슈팅 능력에도 평균 6.7점·3.5어시스트에 머물며 공격 전개에서 제한적인 영향력을 보여줬다.그러나 이번 시즌에는 득점과 어시스트 모두 상승하며 한층 적극적인 경기 운영을 선보이고 있다. 특히 공격 관여도가 높아진 상황에서도 턴오버를 줄이며 삼성의 새로운 야전 사령관으로 존재감을 키우고 있다. 앞선 11경기서는 평균 9점 3.6리바운드 5.7어시스트를 기록했다.이번 경기에서도 존재감은 빛났다. 베스트5로 코트 위에 나선 한호빈은 1쿼터에는 1득점 2어시스트 1리바운드로 조용한 시작을 알렸지만, 서서히 손끝 감각이 터지기 시작했다. 44-50으로 뒤진 3쿼터에 3점을 시작으로 역전에 성공한 4쿼터에도 활약을 이어갔다.66-63으로 KT가 바짝 추격한 상황 속 2연속 자유투를 성공시켰고, 특히 종료 직전 83-78로 팽팽했던 흐름 속에서는 2점 점퍼 슛까지 기록하면서 추격 의지를 확실하게 꺾었다. 결정적인 승부처에서 베테랑의 역할을 확실하게 해낸 것.총 36분 39초 동안 코트를 누빈 한호빈은 13골 4어시스트 5어시스트 야투 성공률 57.1%를 기록, 팀이 역전 승리를 거두는 데 혁혁한 공을 세웠다. 이번 시즌 한호빈은 김상식 감독 체제 아래 패스와 득점을 적절히 활용하며 상대 수비를 흔드는 등 한층 발전된 경기 운영 능력을 보여주고 있다.특히 모션 오펜스 속에서 칸터와의 투맨 게임을 적극 활용하며 공격 활로를 넓히고 있다. 지난 시즌 평균 3.5개였던 어시스트는 5.4개로 증가했지만, 턴오버는 오히려 감소하는 추세를 보여주고 있다. 즉 공격 관여도가 높아진 상황에서도 안정적인 볼 관리 능력을 유지하고 있다는 의미다.여기에 직접 득점을 책임지는 능력까지 더해지면서 상대 수비의 대응을 어렵게 만들고 있다. 단순히 동료에게 볼을 배급하는 역할에서 벗어나 경기 흐름에 따라 득점과 패스를 적절하게 선택하며 삼성의 공격을 이끄는 핵심 조율사로 거듭난 한호빈이다.한편, 승장 김상식 감독은 경기 후 "연패를 당하지 않은 게 의미가 크고, 사실 많이 걱정했다. 선수들이 열심히 하고 있지만 언제든 연패에 빠질 수 있는 팀이라 생각한다"라며 "연패에 빠졌다면 사기 저하와 같이 극복하기 쉽지 않았을 거 같은데 승리했다. 선수들을 칭찬하고 싶다"라고 답했다.삼성은 오는 14일 홈에서 안양 정관장을 상대로 시즌 12번째 승리에 도전한다.