스타 3명 떠난 미들블로커, 다음 얼굴은?

한국배구연맹

아직 블로킹에선 크게 두각을 나타내지 못하고 있지만 큰 신장을 활용한 이즈쉬에의 속공은 매우 위력적이다.SOOP의 전신이자 V리그 여자부 7번째 구단 페퍼저축은행 AI페퍼스는 아시아쿼터를 영입할 때 한 가지 '원칙'이 있었다. 바로 중앙 공격과 블로킹을 책임지는 미들블로커를 영입했다는 점이다. 실제로 페퍼저축은행은 2023-2024 시즌의 엠제이 필립스를 시작으로 2024-2025 시즌의 장위(베이징자동차), 지난 시즌의 시마무라 하루요(군마 그린윙스)까지 세 시즌 연속으로 아시아쿼터 선수를 미들블로커로 활용했다.그리고 이 같은 뚝심은 SOOP이 페퍼저축은행을 인수한 후에도 변하지 않았다. SOOP은 구단 인수 직전 박정아(도로공사)와 이한비(현대건설), 박경현(포항시체육회)이 차례로 팀을 떠나면서 아웃사이드히터가 약해졌음에도 아시아쿼터로 192cm의 미들블로커 이즈쉬에를 데려왔다. 약점으로 지적되던 높이를 198cm의 외국인선수 오드리아나 피츠모리스와 192cm의 아시아쿼터 이즈쉬에로 메우겠다는 계획이었다.사실 지난 10월 컵대회를 통해 보여준 이즈쉬에의 국내 무대 데뷔전 활약은 그리 인상적이지 못했다. 이즈쉬에는 이원정, 박수빈 세터와 좋은 호흡을 보여주지 못하며 3경기에서 21득점을 올리는데 그쳤고 기대했던 블로킹 역시 세트당 0.22개에 머물렀다. 그렇게 이번 시즌 SOOP의 아시아쿼터 농사가 실패로 돌아갈 거라는 부정적인 전망도 있었지만 시즌 개막 후 이즈쉬에는 자신의 진가를 발휘하고 있다.1일 흥국생명과의 V리그 데뷔전에서 블로킹 2개를 포함해 42.86%의 성공률로 8득점을 기록한 이즈쉬에는 5일 도로공사전에서는 4번의 세트 동안 하나의 블로킹도 기록하지 못했다. 하지만 이즈쉬에는 이날 무려 17번의 공격을 시도해 모두 득점으로 연결 시키는 완전무결한 공격력을 뽐내며 중앙을 지배했다. 2경기에서 무려 74.19%(23/31)의 공격 성공률을 기록한 이즈쉬에는 단숨에 나머지 구단의 경계 대상으로 떠올랐다.