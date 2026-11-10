스타 3명 떠난 미들블로커, 다음 얼굴은?

V리그 여자부는 2024-2025 시즌이 끝나고 여자배구 역사상 최고의 선수로 불린 '제왕' 김연경(흥국생명 핑크스파이더스 어드바이저)이 현역 생활을 마감했다. 그리고 지난 시즌이 끝난 후에는 V리그 역대 최다득점(8354점)과 최다 블로킹(1735개), 11시즌 연속 블로킹 1위 같은 대기록을 보유한 최고의 미들블로커 양효진(KBS N 스포츠 해설위원)마저 코트를 떠났다. 바야흐로 V리그의 한 시대가 막을 내린 것이다.
지난 시즌이 끝난 후에는 양효진의 은퇴 외에도 많은 변화가 있었다. 현대건설 힐스테이트 시절 양효진과 함께 '트윈타워'로 맹활약했던 이다현(NEC 레드 로켓츠)은 흥국생명 이적 후 1년 만에 일본리그로 임대 이적했다. 여기에 흥국생명의 아시아쿼터로 활약하면서 두 시즌 연속 미들블로커 부문 베스트7에 선정됐던 아닐리스 피치 역시 지난 시즌이 끝난 후 어떤 팀과도 계약하지 못하면서 V리그를 떠났다.
양효진과 이다현, 피치까지 V리그를 호령하던 최고의 미들블로커 3명이 동시에 이탈하면서 V리그의 미들블로커 경쟁은 오히려 더욱 치열해졌다. 이번 시즌 돋보이는 활약을 펼치면 단숨에 V리그 최고의 미들블로커로 도약할 수 있기 때문이다. 그 중에서도 IBK기업은행 알토스의 최정민과 한국도로공사 하이패스의 김세빈, SOOP 수퍼스의 이즈쉬에는 시즌 초반 눈에 띄는 활약으로 배구팬들을 즐겁게 해주고 있다.
[최정민] 공격 성공률-블로킹 1위에 빛나는 토종 공격수