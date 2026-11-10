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스타 3명 떠난 미들블로커, 다음 얼굴은?

스타 3명 떠난 미들블로커, 다음 얼굴은?

[여자배구] 리그 최고의 미들블로커 자리 놓고 다투는 최정민-김세빈-이즈쉬에

양형석(utopia697)
26.11.10 09:17최종업데이트26.11.10 09:17
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V리그 여자부는 2024-2025 시즌이 끝나고 여자배구 역사상 최고의 선수로 불린 '제왕' 김연경(흥국생명 핑크스파이더스 어드바이저)이 현역 생활을 마감했다. 그리고 지난 시즌이 끝난 후에는 V리그 역대 최다득점(8354점)과 최다 블로킹(1735개), 11시즌 연속 블로킹 1위 같은 대기록을 보유한 최고의 미들블로커 양효진(KBS N 스포츠 해설위원)마저 코트를 떠났다. 바야흐로 V리그의 한 시대가 막을 내린 것이다.

지난 시즌이 끝난 후에는 양효진의 은퇴 외에도 많은 변화가 있었다. 현대건설 힐스테이트 시절 양효진과 함께 '트윈타워'로 맹활약했던 이다현(NEC 레드 로켓츠)은 흥국생명 이적 후 1년 만에 일본리그로 임대 이적했다. 여기에 흥국생명의 아시아쿼터로 활약하면서 두 시즌 연속 미들블로커 부문 베스트7에 선정됐던 아닐리스 피치 역시 지난 시즌이 끝난 후 어떤 팀과도 계약하지 못하면서 V리그를 떠났다.

양효진과 이다현, 피치까지 V리그를 호령하던 최고의 미들블로커 3명이 동시에 이탈하면서 V리그의 미들블로커 경쟁은 오히려 더욱 치열해졌다. 이번 시즌 돋보이는 활약을 펼치면 단숨에 V리그 최고의 미들블로커로 도약할 수 있기 때문이다. 그 중에서도 IBK기업은행 알토스의 최정민과 한국도로공사 하이패스의 김세빈, SOOP 수퍼스의 이즈쉬에는 시즌 초반 눈에 띄는 활약으로 배구팬들을 즐겁게 해주고 있다.

[최정민] 공격 성공률-블로킹 1위에 빛나는 토종 공격수

득점 6위, 공격 성공률 1위에 올라 있는 최정민은 시즌 초반 가장 위력적인 토종 공격수 중 한 명이다.
득점 6위, 공격 성공률 1위에 올라 있는 최정민은 시즌 초반 가장 위력적인 토종 공격수 중 한 명이다.한국배구연맹

미들블로커로는 썩 크지 않은 180cm의 신장을 가진 최정민은 2020-2021 시즌 신인 드래프트에서 전체 3순위로 기업은행에 입단했지만 뛰어난 공격 재능을 인정 받으면서도 좀처럼 주전으로 기회를 얻지 못했다. 그렇게 외국인 선수의 백업으로 활약하던 최정민은 3년 차가 되던 2022-2023 시즌부터 미들블로커로 출전 비중을 늘렸고 김수지(흥국생명)가 이적한 2023-2024 시즌 블로킹 1위(세트당 0.83개)에 등극했다.

2024-2025 시즌 빅토리아 댄착과 이주아의 합류로 공격 비중이 낮아진 최정민은 득점(249점)이 다소 줄었지만 이는 지난 시즌의 도약을 위한 준비였다. 최정민은 지난 시즌 36경기에 모두 출전해 42.41%의 성공률로 385득점을 기록하며 양효진(460점), 강소휘(도로공사,421점)에 이어 국내 선수 득점 3위에 올랐다. 지난 시즌 괄목할 만한 성장을 보여준 최정민은 위협적인 공격수 중 한 명으로 떠올랐다.

이번 시즌을 앞두고 팀의 부주장을 맡은 최정민은 마나베 마사요시 감독 부임 후 치른 첫 공식 대회였던 지난 10월 컵대회에서 아포짓 스파이커로 출전했다. 빅토리아와 함께 쌍포로 활약한 최정민은 컵대회 4경기에서 50.48%의 성공률로 61득점을 기록하는 기대 이상의 활약을 선보였다. 하지만 마나베 감독은 시즌 개막 후 수비 강화를 위해 이소영을 아웃사이드히터로, 최정민을 미들블로커로 출전 시키고 있다.

지난 3일 현대건설전에서 블로킹 3개를 포함해 53.85%의 성공률로 17득점을 기록한 최정민은 6일 GS칼텍스 KIXX와의 경기에서도 블로킹 6개를 잡아내며 53.13%의 성공률로 23득점을 올렸다. 아직 단 두 경기 뿐이지만 최정민은 득점 6위(40점)와 공격 성공률(53.45%), 블로킹(세트당 1.29개) 1위, 속공 3위(58.33%)를 기록하며 기업은행의 2옵션으로 맹활약하고 있다. 시즌 초반 리그 최고의 토종 공격수는 바로 미들블로커 최정민이다.

[김세빈] 해를 거듭할수록 성장하는 도로공사의 미래

프로 4년 차 김세빈은 이지윤이 부상으로 뛸 수 없는 이번 시즌 도로공사의 중앙에서 역할이 더욱 커졌다.
프로 4년 차 김세빈은 이지윤이 부상으로 뛸 수 없는 이번 시즌 도로공사의 중앙에서 역할이 더욱 커졌다.한국배구연맹

현재 V리그에는 많은 2세 선수들이 활약했거나 현재까지도 좋은 활약을 이어가고 있다. 2024-2025 시즌 영플레이어상 수상자 김다은 세터(도로공사)는 청소년 대표 출신 아포짓 스파이커 김연심의 딸이다. SOOP의 미들블로커 하혜진은 1990년대를 호령했던 거포 하종화의 딸이고 지경희의 조카 지민경과 장윤희의 장녀 이윤주도 신인 드래프트에서 지명을 받아 V리그에서 활동한 경력이 있다.

도로공사의 미들블로커 김세빈 역시 한국전력 빅스톰의 선수와 코치,감독을 역임한 김철수 단장과 현역 시절 국가대표 아포짓 스파이커로 한 시대를 풍미했던 거포 김남순의 둘째 딸이다. 하지만 오늘날 김세빈은 굳이 부모님을 언급하지 않아도 될 만큼 리그를 대표하는 정상급 미들블로커로 성장했다(사실 김세빈은 한봄고 재학 시절부터 신인 드래프트 1순위 유력 후보로 불릴 만큼 뛰어난 유망주였다).

루키 시즌부터 배유나(현대건설)와 함께 도로공사의 주전 미들블로커로 활약한 김세빈은 프로 첫 시즌 41.76%의 성공률로 200득점을 기록하며 신인왕에 선정됐다. 김세빈은 2024-2025 시즌에도 공격 성공률을 42.66%로 끌어 올리며 229득점을 올렸고 루키 이지윤과 호흡을 맞춘 지난 시즌에는 블로킹 3위(세트당0.77개)와 함께 43.06%의 성공률로 268득점을 기록하며 도로공사의 정규리그 우승에 큰 힘을 보탰다.

도로공사는 비 시즌 동안 배유나를 트레이드했지만 이지윤이 아킬레스건 부상을 당하면서 김세빈의 역할이 더욱 커졌다. 하지만 김세빈은 이번 시즌 3경기에서 세트당 1.09개의 블로킹(2위)과 54.55%의 속공 성공률(4위)로 30득점을 기록하며 제 몫을 톡톡히 해주고 있다. 특히 지난 8일 흥국생명과의 홈 개막전에서는 7개의 블로킹과 함께 15득점을 올리는 맹활약으로 도로공사의 연승을 견인했다.

[이즈쉬에] 5일 도로공사전 100% 성공률로 17득점

아직 블로킹에선 크게 두각을 나타내지 못하고 있지만 큰 신장을 활용한 이즈쉬에의 속공은 매우 위력적이다.
아직 블로킹에선 크게 두각을 나타내지 못하고 있지만 큰 신장을 활용한 이즈쉬에의 속공은 매우 위력적이다.한국배구연맹

SOOP의 전신이자 V리그 여자부 7번째 구단 페퍼저축은행 AI페퍼스는 아시아쿼터를 영입할 때 한 가지 '원칙'이 있었다. 바로 중앙 공격과 블로킹을 책임지는 미들블로커를 영입했다는 점이다. 실제로 페퍼저축은행은 2023-2024 시즌의 엠제이 필립스를 시작으로 2024-2025 시즌의 장위(베이징자동차), 지난 시즌의 시마무라 하루요(군마 그린윙스)까지 세 시즌 연속으로 아시아쿼터 선수를 미들블로커로 활용했다.

그리고 이 같은 뚝심은 SOOP이 페퍼저축은행을 인수한 후에도 변하지 않았다. SOOP은 구단 인수 직전 박정아(도로공사)와 이한비(현대건설), 박경현(포항시체육회)이 차례로 팀을 떠나면서 아웃사이드히터가 약해졌음에도 아시아쿼터로 192cm의 미들블로커 이즈쉬에를 데려왔다. 약점으로 지적되던 높이를 198cm의 외국인선수 오드리아나 피츠모리스와 192cm의 아시아쿼터 이즈쉬에로 메우겠다는 계획이었다.

사실 지난 10월 컵대회를 통해 보여준 이즈쉬에의 국내 무대 데뷔전 활약은 그리 인상적이지 못했다. 이즈쉬에는 이원정, 박수빈 세터와 좋은 호흡을 보여주지 못하며 3경기에서 21득점을 올리는데 그쳤고 기대했던 블로킹 역시 세트당 0.22개에 머물렀다. 그렇게 이번 시즌 SOOP의 아시아쿼터 농사가 실패로 돌아갈 거라는 부정적인 전망도 있었지만 시즌 개막 후 이즈쉬에는 자신의 진가를 발휘하고 있다.

1일 흥국생명과의 V리그 데뷔전에서 블로킹 2개를 포함해 42.86%의 성공률로 8득점을 기록한 이즈쉬에는 5일 도로공사전에서는 4번의 세트 동안 하나의 블로킹도 기록하지 못했다. 하지만 이즈쉬에는 이날 무려 17번의 공격을 시도해 모두 득점으로 연결 시키는 완전무결한 공격력을 뽐내며 중앙을 지배했다. 2경기에서 무려 74.19%(23/31)의 공격 성공률을 기록한 이즈쉬에는 단숨에 나머지 구단의 경계 대상으로 떠올랐다.


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여자배구 미들블로커 최정민 김세빈 이즈쉬에

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