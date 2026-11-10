'삼수' 끝에 승격한 수원삼성, 미래가 더 기대되는 이유

▲
26년 11월 8일 용인 FC전, 수원 삼성 소속 한현서가 리더의 책임감을 느껴보라는 이정효 감독의 뜻에 따라 하프타임에 주장 완장을 넘겨받고 경기를 뛰고 있다.수원 삼성 블루윙즈
미래가 기대되는 젊은 수비진
수원이 처음부터 젊은 수비진을 내세운 것은 아니다. 승격을 노린 수원은 매 시즌 경험 많은 수비수 영입에도 공을 들였다. 강등 직후인 2024시즌을 앞두고는 베테랑 수비수 백동규를 영입했다. 2025시즌을 앞두고는 권완규와 정동윤을, 시즌 도중에는 황석호를 영입하며 30대 수비수를 꾸준히 추가했다. 올 시즌을 앞두고도 1989년생 센터백 홍정호와 1994년생 송주훈을 영입해 뒷문에 무게를 더했다.
그래서 개막전부터 4라운드까지 수원의 선발 수비진은 박대원(1998년생), 송주훈, 홍정호, 이건희(2005년생)로 고정됐다. 네 명 가운데 20대 초반은 이건희 한 명뿐이었다. 시즌 초반만 해도 수비의 중심은 베테랑이었다.
유망주에게 기회가 간 것은 부상 때문이었다. 주전 센터백 송주훈이 부상으로 빠지자, 그 자리를 2006년생 고종현이 채웠고, 잡은 기회를 놓치지 않고 그대로 주전 센터백으로 올라섰다.
7월 4일 성남 FC전에서도 기회는 이어졌다. 이정효 감독은 센터백 라인에 잔부상 선수가 있다고 밝혔다. 부상에서 돌아온 홍정호도 몸 상태와 장기적인 관점을 고려해 벤치에서 시작했다. 빈자리는 2007년생 모경빈이 채웠다. 모경빈은 이날 데뷔전에서 경고 누적으로 퇴장당했지만, 수원은 1-0으로 승리했다. 이 경기에서는 2004년생 이상민도 왼쪽 풀백으로 선발 출전했다. 일주일 뒤인 7월 10일에는 포항 스틸러스에서 2004년생 센터백 한현서가 합류하며 젊은 수비진에 힘을 보탰다.
이렇게 기회를 얻은 유망주들이 하나둘 자리를 잡으면서 수원의 수비진은 눈에 띄게 젊어졌다. 개막 4경기에서 선발 수비수 16자리 중 U-22 선수가 맡은 자리는 이건희의 4자리뿐이었다. 하지만 최근 5경기(28~32라운드)에서는 선발 수비수를 모두 U-22 선수가 채웠다. 선발 수비진의 평균 나이도 개막 4경기 29.1세에서 최근 5경기 21.0세로 내려갔다.
시즌 전체 출전 시간을 보면 이 점이 더 두드러진다. 리그 출전 시간이 가장 많은 수비수는 이건희(2667분)와 고종현(2390분)이다. 그 뒤를 홍정호(1667분), 이상민(1274분), 송주훈(906분), 한현서(841분), 박대원(554분), 모경빈(366분), 정동윤(90분)이 잇는다. 시즌을 앞두고 영입한 베테랑 홍정호와 송주훈보다 젊은 피 이건희와 고종현이 더 오래 그라운드를 누볐다.
젊은 수비진은 결과로도 답했다. 선발 수비수 네 명을 모두 U-22 선수로 꾸린 경기가 8번 나왔는데, 수원은 이 8경기에서 6승 2무로 한 번도 지지 않았다. 15골을 넣는 동안 내준 골은 5골뿐이었고 5경기에서 무실점을 기록했다. 승격을 확정한 32라운드 용인전의 선발 수비진도 이상민, 한현서, 모경빈, 이건희로 모두 U-22 선수였다.