'삼수' 끝에 승격한 수원삼성, 미래가 더 기대되는 이유

수원 삼성 블루윙즈

큰사진보기 ▲26년 11월 8일 용인 FC전, 이건희는 리그 30경기 중 27경기에서 선발 출전하면서 수원의 수비를 책임지고 있다. 수원 삼성 블루윙즈

매탄이 중심이 된 수원의 뒷문



젊어진 수비진의 중심에는 수원 유스팀인 매탄고 출신 선수들이 있다. 가장 꾸준했던 선수는 이건희(2005년생)다. 고교 졸업 후 2024년 프로에 직행한 이건희는 올 시즌 리그 30경기 중 27경기에 선발 출전하며 팀 리그 경기 시간의 86.0%(2,667분)를 주로 오른쪽 측면에서 책임졌다. 그 옆의 센터백 고종현(2006년생)도 23경기에 선발로 나서서 팀 리그 경기 시간의 77.0%(2,390분)를 소화했다. 두 선수는 올해 2028년 LA 올림픽을 대비하는 김은중 감독의 U-21 대표팀에도 나란히 소집됐다.



왼쪽 측면은 이상민(2004년생)이 맡았다. 시즌 전 당한 부상으로 13라운드에야 처음 출전 명단에 이름을 올렸지만, 이후 15경기에 선발 출전해 1274분을 소화하며 붙박이로 자리 잡았다. 막내 모경빈(2007년생)은 데뷔전 퇴장의 아픔을 딛고 최근 3경기 연속 선발 센터백으로 나서 승격 확정 경기까지 자리를 지켰다.



뒤를 이을 선수들도 기다리고 있다. 2024년 이건희와 함께 프로에 입단한 센터백 정성민(2005년생), 올해 U-19 대표팀에 이름을 올린 여민준(2007년생)은 올 시즌 리그 출전 기록은 없지만 1군 무대를 향해 구슬땀을 흘리고 있다.



물론 K리그1은 더 어려운 무대다. 이정효 감독은 승격을 확정한 뒤 "이제 우리는 첫발을 내디뎠다"라며 "다시는 명문 구단 수원이 2부로 떨어지는 일이 없도록 단단하게, 꾸준히 노력해야 한다"라고 말했다. 젊은 선수들에게는 "현재 실력을 봐서는 1부에서 통하지 않을 것 같다"라며 "비시즌 동안 더 꾸준히 노력한다면 모르겠지만, 현재는 더 분발해야 한다"라고 냉정하게 주문했다.



강등의 아픔을 딛고 돌아온 수원의 수비 한가운데에는 매탄에서 자란 스무 살 안팎의 선수들이 서 있다. 이정효 감독의 훈련 아래 이들이 K리그1 무대에서 얼마나 성장할지, 수원의 다음 시즌 그리고 미래가 기다려지는 이유다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 26년 11월 8일 용인 FC전, 이건희는 리그 30경기 중 27경기에서 선발 출전하면서 수원의 수비를 책임지고 있다.젊어진 수비진의 중심에는 수원 유스팀인 매탄고 출신 선수들이 있다. 가장 꾸준했던 선수는 이건희(2005년생)다. 고교 졸업 후 2024년 프로에 직행한 이건희는 올 시즌 리그 30경기 중 27경기에 선발 출전하며 팀 리그 경기 시간의 86.0%(2,667분)를 주로 오른쪽 측면에서 책임졌다. 그 옆의 센터백 고종현(2006년생)도 23경기에 선발로 나서서 팀 리그 경기 시간의 77.0%(2,390분)를 소화했다. 두 선수는 올해 2028년 LA 올림픽을 대비하는 김은중 감독의 U-21 대표팀에도 나란히 소집됐다.왼쪽 측면은 이상민(2004년생)이 맡았다. 시즌 전 당한 부상으로 13라운드에야 처음 출전 명단에 이름을 올렸지만, 이후 15경기에 선발 출전해 1274분을 소화하며 붙박이로 자리 잡았다. 막내 모경빈(2007년생)은 데뷔전 퇴장의 아픔을 딛고 최근 3경기 연속 선발 센터백으로 나서 승격 확정 경기까지 자리를 지켰다.뒤를 이을 선수들도 기다리고 있다. 2024년 이건희와 함께 프로에 입단한 센터백 정성민(2005년생), 올해 U-19 대표팀에 이름을 올린 여민준(2007년생)은 올 시즌 리그 출전 기록은 없지만 1군 무대를 향해 구슬땀을 흘리고 있다.물론 K리그1은 더 어려운 무대다. 이정효 감독은 승격을 확정한 뒤 "이제 우리는 첫발을 내디뎠다"라며 "다시는 명문 구단 수원이 2부로 떨어지는 일이 없도록 단단하게, 꾸준히 노력해야 한다"라고 말했다. 젊은 선수들에게는 "현재 실력을 봐서는 1부에서 통하지 않을 것 같다"라며 "비시즌 동안 더 꾸준히 노력한다면 모르겠지만, 현재는 더 분발해야 한다"라고 냉정하게 주문했다.강등의 아픔을 딛고 돌아온 수원의 수비 한가운데에는 매탄에서 자란 스무 살 안팎의 선수들이 서 있다. 이정효 감독의 훈련 아래 이들이 K리그1 무대에서 얼마나 성장할지, 수원의 다음 시즌 그리고 미래가 기다려지는 이유다. 수원삼성 이건희 고종현 이상민 모경빈 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박재윤 (whatsyoureta) 내방 구독하기 이 기자의 최신기사 스페인·중국 거쳐 세종까지, '중국인 축구선수' 양항의 한국 첫 시즌

26년 11월 8일 용인 FC전, 수원 삼성 소속 한현서가 리더의 책임감을 느껴보라는 이정효 감독의 뜻에 따라 하프타임에 주장 완장을 넘겨받고 경기를 뛰고 있다.수원이 처음부터 젊은 수비진을 내세운 것은 아니다. 승격을 노린 수원은 매 시즌 경험 많은 수비수 영입에도 공을 들였다. 강등 직후인 2024시즌을 앞두고는 베테랑 수비수 백동규를 영입했다. 2025시즌을 앞두고는 권완규와 정동윤을, 시즌 도중에는 황석호를 영입하며 30대 수비수를 꾸준히 추가했다. 올 시즌을 앞두고도 1989년생 센터백 홍정호와 1994년생 송주훈을 영입해 뒷문에 무게를 더했다.그래서 개막전부터 4라운드까지 수원의 선발 수비진은 박대원(1998년생), 송주훈, 홍정호, 이건희(2005년생)로 고정됐다. 네 명 가운데 20대 초반은 이건희 한 명뿐이었다. 시즌 초반만 해도 수비의 중심은 베테랑이었다.유망주에게 기회가 간 것은 부상 때문이었다. 주전 센터백 송주훈이 부상으로 빠지자, 그 자리를 2006년생 고종현이 채웠고, 잡은 기회를 놓치지 않고 그대로 주전 센터백으로 올라섰다.7월 4일 성남 FC전에서도 기회는 이어졌다. 이정효 감독은 센터백 라인에 잔부상 선수가 있다고 밝혔다. 부상에서 돌아온 홍정호도 몸 상태와 장기적인 관점을 고려해 벤치에서 시작했다. 빈자리는 2007년생 모경빈이 채웠다. 모경빈은 이날 데뷔전에서 경고 누적으로 퇴장당했지만, 수원은 1-0으로 승리했다. 이 경기에서는 2004년생 이상민도 왼쪽 풀백으로 선발 출전했다. 일주일 뒤인 7월 10일에는 포항 스틸러스에서 2004년생 센터백 한현서가 합류하며 젊은 수비진에 힘을 보탰다.이렇게 기회를 얻은 유망주들이 하나둘 자리를 잡으면서 수원의 수비진은 눈에 띄게 젊어졌다. 개막 4경기에서 선발 수비수 16자리 중 U-22 선수가 맡은 자리는 이건희의 4자리뿐이었다. 하지만 최근 5경기(28~32라운드)에서는 선발 수비수를 모두 U-22 선수가 채웠다. 선발 수비진의 평균 나이도 개막 4경기 29.1세에서 최근 5경기 21.0세로 내려갔다.시즌 전체 출전 시간을 보면 이 점이 더 두드러진다. 리그 출전 시간이 가장 많은 수비수는 이건희(2667분)와 고종현(2390분)이다. 그 뒤를 홍정호(1667분), 이상민(1274분), 송주훈(906분), 한현서(841분), 박대원(554분), 모경빈(366분), 정동윤(90분)이 잇는다. 시즌을 앞두고 영입한 베테랑 홍정호와 송주훈보다 젊은 피 이건희와 고종현이 더 오래 그라운드를 누볐다.젊은 수비진은 결과로도 답했다. 선발 수비수 네 명을 모두 U-22 선수로 꾸린 경기가 8번 나왔는데, 수원은 이 8경기에서 6승 2무로 한 번도 지지 않았다. 15골을 넣는 동안 내준 골은 5골뿐이었고 5경기에서 무실점을 기록했다. 승격을 확정한 32라운드 용인전의 선발 수비진도 이상민, 한현서, 모경빈, 이건희로 모두 U-22 선수였다.