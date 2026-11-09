'부상 투혼→KS MVP' 구자욱... FA 대박 보인다

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2026 한국시리즈 MVP로 선정된 삼성 구자욱삼성라이온즈
2015년 가을, 정규시즌 5연패를 달성한 삼성 라이온즈의 막내로 생애 첫 한국시리즈 무대에 섰던 구자욱은 삼성 왕조가 무너지는 그 순간을 그라운드 안에서 직접 겪었다. 그리고 2024년에는 플레이오프에서 무릎을 다치는 바람에 팀의 한국시리즈 패배를 벤치에서 지켜봐야만 했다.
이후 11년의 기다림 끝에, 삼성의 주장이 된 구자욱이 생애 첫 우승 반지를 손에 넣었다. 삼성은 8일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 kt 위즈와의 한국시리즈 5차전에서 12-1로 승리했다. 1차전 패배 이후 4연승을 거둔 삼성은 2014년 이후 12년 만에 통산 9번째 우승을 달성했다.
업셋 우승이 확정된 후 구자욱은 기자단 투표 97표 중 72표(득표율 74.2%)를 받아 한국시리즈 MVP로 선정됐다. 시리즈 기록은 압도적이다. 구자욱은 KS 5경기에서 타율 0.500(20타수 10안타) 1홈런 6타점 5득점 OPS 1.415를기록했다. 5경기 모두 안타를 생산했고 승부처에서 해결사 역할을 해냈다.