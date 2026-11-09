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'부상 투혼→KS MVP' 구자욱... FA 대박 보인다

'부상 투혼→KS MVP' 구자욱... FA 대박 보인다

[KBO리그] 12년 만의 KS 우승 이끈 삼성 구자욱의 부상 투혼... FA 계약과 2연패 도전이 다음 과제

케이비리포트(kbreportcom)
26.11.09 17:27최종업데이트26.11.09 17:27
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2026 한국시리즈 MVP로 선정된 삼성 구자욱
2026 한국시리즈 MVP로 선정된 삼성 구자욱삼성라이온즈

2015년 가을, 정규시즌 5연패를 달성한 삼성 라이온즈의 막내로 생애 첫 한국시리즈 무대에 섰던 구자욱은 삼성 왕조가 무너지는 그 순간을 그라운드 안에서 직접 겪었다. 그리고 2024년에는 플레이오프에서 무릎을 다치는 바람에 팀의 한국시리즈 패배를 벤치에서 지켜봐야만 했다.

이후 11년의 기다림 끝에, 삼성의 주장이 된 구자욱이 생애 첫 우승 반지를 손에 넣었다. 삼성은 8일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 kt 위즈와의 한국시리즈 5차전에서 12-1로 승리했다. 1차전 패배 이후 4연승을 거둔 삼성은 2014년 이후 12년 만에 통산 9번째 우승을 달성했다.

업셋 우승이 확정된 후 구자욱은 기자단 투표 97표 중 72표(득표율 74.2%)를 받아 한국시리즈 MVP로 선정됐다. 시리즈 기록은 압도적이다. 구자욱은 KS 5경기에서 타율 0.500(20타수 10안타) 1홈런 6타점 5득점 OPS 1.415를기록했다. 5경기 모두 안타를 생산했고 승부처에서 해결사 역할을 해냈다.

한국시리즈 매경기 안타를 기록한 구자욱
한국시리즈 매경기 안타를 기록한 구자욱삼성라이온즈

그 시작은 추격포였다. 삼성이 0-8로 무기력하게 끌려가던 1차전 7회초, 구자욱은 6회까지 무실점 호투하던 kt 선발 대니엘을 상대로 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 이후 타선이 살아난 삼성은 7-8까지 따라붙었다. 경기를 뒤집지는 못했지만 일방적으로 끝날 듯했던 시리즈의 흐름을 바꾼 한 방이었다.

대구로 돌아온 3차전에서는 2회말 2타점 3루타로 승기를 굳혔다. 최종전이 된 5차전에서는 0-1로 뒤진 3회말 2사 1루에서 승부를 원점으로 돌리는 동점 적시 2루타를 날렸고, 디아즈의 후속 안타 때 2루에서 홈까지 달려 역전 결승 득점을 올렸다. 5회말에도 안타로 대량 8득점의 연결고리를 만드는 등 5타수 3안타로 완승을 이끌었다.

무엇보다 놀라운 점은 구자욱의 몸 상태였다. 구자욱은 지난 9월 말 왼쪽 햄스트링 부상을 당한 구자욱은 애초 가을야구 출장조차 불투명했다. 플레이오프에 나서긴 했지만 타율 0.150(20타수 3안타)에 그쳤고 외야 수비 대신 지명타자를 맡았다. 하지만 한국시리즈에서는 온전치 않은 다리 상태로 경기를 치르면서도 결정적인 장타를 터뜨리고 3루까지 내달렸다.

삼성 구자욱의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
삼성 구자욱의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

구자욱은 정규시즌에서도 눈부신 활약을 보였다. 부상으로 114경기 출장에 그친 점이 아쉬웠지만 타율 0.371 156안타 102타점 출루율 0.458, OPS 1.039를 기록하며 타율-출루율 타격 2관왕을 차지했다. 시즌 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준)도 6.94로 리그 타자 중 최상위권이었다. 정규시즌의 정교한 타격이 한국시리즈에서 정점에 달한 셈이다.

우승 샴페인 이후 시선은 FA 시장으로 향한다. 구자욱은 올 시즌을 끝으로 5년 총액 120억 원의 비FA 다년계약이 만료된다. 우승 이후 인터뷰에서 구자욱이 농담 반 진담 반 미국 무대에 대한 관심도 드러냈지만 큰 이변이 없는 한 국내 계약 가능성이 높다. 삼성 투타의 간판인 구자욱과 원태인의 계약 규모와 잔류 여부가 스토브리그 최대 변수가 될 전망이다.

동시에 FA가 되는 구자욱과 원태인
동시에 FA가 되는 구자욱과 원태인삼성라이온즈

삼성으로서는 선수단의 중심인 구자욱의 잔류가 왕조 재건의 출발점이다. 젊은 선수들의 성장과 베테랑의 경험이 조화를 이룬 올 시즌 전력을 유지하기 위해서는 팀의 상징이 된 구자욱이 계속 중심을 지켜야 한다. 구자욱 역시 이번 우승에 만족하지 않고 2연패와 왕조 재건을 다음 목표로 내세웠다.

2015년 삼성 왕조의 끝자락에서 준우승의 눈물을 삼켰던 구자욱은 11년의 시간을 지나 새로운 우승의 중심에 섰다. 생애 첫 우승 반지을 얻은 구자욱이 FA 계약이라는 또 다른 분기점을 넘어 삼성의 새로운 왕조 시대를 이끌지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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