'부상 투혼→KS MVP' 구자욱... FA 대박 보인다

삼성라이온즈

한국시리즈 매경기 안타를 기록한 구자욱그 시작은 추격포였다. 삼성이 0-8로 무기력하게 끌려가던 1차전 7회초, 구자욱은 6회까지 무실점 호투하던 kt 선발 대니엘을 상대로 추격의 투런홈런을 터뜨렸다. 이후 타선이 살아난 삼성은 7-8까지 따라붙었다. 경기를 뒤집지는 못했지만 일방적으로 끝날 듯했던 시리즈의 흐름을 바꾼 한 방이었다.대구로 돌아온 3차전에서는 2회말 2타점 3루타로 승기를 굳혔다. 최종전이 된 5차전에서는 0-1로 뒤진 3회말 2사 1루에서 승부를 원점으로 돌리는 동점 적시 2루타를 날렸고, 디아즈의 후속 안타 때 2루에서 홈까지 달려 역전 결승 득점을 올렸다. 5회말에도 안타로 대량 8득점의 연결고리를 만드는 등 5타수 3안타로 완승을 이끌었다.무엇보다 놀라운 점은 구자욱의 몸 상태였다. 구자욱은 지난 9월 말 왼쪽 햄스트링 부상을 당한 구자욱은 애초 가을야구 출장조차 불투명했다. 플레이오프에 나서긴 했지만 타율 0.150(20타수 3안타)에 그쳤고 외야 수비 대신 지명타자를 맡았다. 하지만 한국시리즈에서는 온전치 않은 다리 상태로 경기를 치르면서도 결정적인 장타를 터뜨리고 3루까지 내달렸다.