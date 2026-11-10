밀레니얼 세대의 아이콘 록밴드, 인천에 당도하다

염동교

마이 케미컬 로맨스 내한 공연2006년 발매된 3집 < 더 블랙 퍼레이드(The Black Parade) >가 20주년을 맞았다. 공교롭게도 최근 록 집단으론 드물게 빌보드 200(앨범차트) 꼭대기에 오르는 경사도 맞았다. 본 공연도 < 더 블랙 퍼레이드(The Black Parade) > 투어 답게 1부를 해당 음반으로 채웠다.붉은 조명에 제라드 웨이의 표정 연기가 빛난 '페이머스 라스트 워즈(Famous Last Words)'에서 다시 '웰컴 투 더 블랙 퍼레이드(Welcome To The Black Parade)' 리프라이즈(한 번 등장한 악곡이 재등장하는 경우)된 구간이 하이라이트였다."어떤 집단이나 세대를 대표하는 상징적인 노래"를 일컫는 영단어 앤썸(Anthem)이 이토록 잘 어울리는 노래가 있을까. 대중음악 웹진 IZM에서 함께 글을 썼던 김태훈 평론가도 "드디어 블랙 퍼레이드에 탑승했어요"라며 감격을 표했다. 장중한 기조와 변화무쌍한 전개, 화려한 프로덕션의 시어트리컬 록, 오페라 록이란 지점에서 퀸 '보헤미안 랩소디(Bohemian Rhapsody)'의 21세기 버전처럼 들리기도 하는 '웰컴 투 더 블랙 퍼레이드(Welcome To The Black Parade)'는 해안가에 모인 2만여 인파에 "생애 단 한 번뿐일" 체험을 안겨줬다. 관객은 다 같이 "우리는 함께 헤쳐나갈 거예요(We'll Carry On)"을 합창했다.< 더 블랙 퍼레이드(The Black Parade) > 서사에 또 하나의 거대한 비전이 포개졌다. 근래 본 대형 록 콘서트 중에서도 눈에 띄게 셉츄얼(사물이나 현상에 대한 정신적 표상이나 이해)했다. 대기 시간에 흐른 인상파 가수 클라우스 노미와 1970-80년대 포스트 펑크(Post Punk)와 신스팝에 언어와 리듬 등 독일적 색채를 부여한 "노이에 도이체 벨레(Neue Deutsche Welle)" 밴드 라인골트(Rheingold)를 필두로 애꾸눈 성악가와 제복, 광기의 과학자와 교도관 같은 오브제가 독일을 상기시켰다.일련의 모든 연출과 스펙터클은 마이 케미컬 로맨스가 구소련에서 착안한 가상 제국 드라그(Draag)와 가상 언어 케포슈카(Keposhka)에서 비롯되었다고. 구소련과 독일을 동일 선상에 놓을 수 없겠지만, 강력한 전체주의와 프로파간다처럼 겹치는 면도 있다. 케포슈카도 어감에서 묘하게 게슈타포(나치 정권의 비밀경찰)를 상기시켰다. 푸코의 감시탑처럼 빙빙 돌며 군중을 관찰한 건 '모트 아이(MOAT Eye)'였으며, 인터루드에 지속적으로 등장해 존재감을 과시했던 실비아(Sylvia)는 호주 출신 소프라노 샬럿 켈소가 연기했다.