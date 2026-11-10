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밀레니얼 세대의 아이콘 록밴드, 인천에 당도하다

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[현장] 마이 케미컬 로맨스 내한 콘서트

염동교(ydk8811)
26.11.10 09:48최종업데이트26.11.10 09:48
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마이 케미컬 로맨스 내한 공연
마이 케미컬 로맨스 내한 공연염동교

주위 외국인 친구들에겐 2026년 콘서트 최대어가 아니었을까 싶을 만큼 흥분 지수가 높았다. 필자와 비슷한 또래 미국, 유럽 지인들은 종종 "나 십 대 땐 검은 옷만 입고 다녔어"라고 과거를 회상하는데 이때 함께 언급되는 밴드가 마이 케미컬 로맨스다. "감정적인"이란 뜻을 가진 영단어 "이모셔널(Emotional)"에서 따온 "이모(Emo)"는 음악과 패션 등 청소년의 불안과 우울을 포용한 문화의 일종. 하나로 묶기엔 세부 요소가 방대하지만 검게 칠한 아이라인, 자기 고백적 가사의 펑크 록, 이모 컬처의 집합체처럼 여겨졌던 소셜 미디어 플랫폼 마이스페이스가 대표적 키워드다. 이모셔널 록의 대표주자였던 마이 케미컬 로맨스가 당시 십 대의 열렬한 지지를 받은 이유다.

인천공항 1터미널에서 파라다이스시티 컬처파크까지 함께 걸어간 러시아 친구도 마이 케미컬 로맨스를 인생 밴드로 들며 "한국보다 외국에서 인기가 많은 것 같다"라고 말했다. 하지만 중고등학교 때 친구들 MP3에 뮤즈와 린킨 파크, 그린데이와 더불어 꼭 포함되어 있던 게 마이 케미컬 로맨스 아닌가. 이들의 파급력은 문화와 지역을 가리지 않았다.

공연기획사 유얼라이브의 주관으로 2026년 11월 7일 인천 파라다이스시티 컬처파크에서 열린 "마이 케미컬 로맨스 라이브 인 코리아(My Chemical Romance Live in Korea)". 2008년 1월 22일 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 열린 첫 콘서트 이후 약 18년 만이자 2010년도 4집 < 데인저 데이즈: 더 트루 라이브즈 옵 더 패뷸러스 킬조이스(Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys) > 발매 이후 첫 내한 공연이다.

마이 케미컬 로맨스 내한 공연
마이 케미컬 로맨스 내한 공연염동교

2006년 발매된 3집 < 더 블랙 퍼레이드(The Black Parade) >가 20주년을 맞았다. 공교롭게도 최근 록 집단으론 드물게 빌보드 200(앨범차트) 꼭대기에 오르는 경사도 맞았다. 본 공연도 < 더 블랙 퍼레이드(The Black Parade) > 투어 답게 1부를 해당 음반으로 채웠다.

붉은 조명에 제라드 웨이의 표정 연기가 빛난 '페이머스 라스트 워즈(Famous Last Words)'에서 다시 '웰컴 투 더 블랙 퍼레이드(Welcome To The Black Parade)' 리프라이즈(한 번 등장한 악곡이 재등장하는 경우)된 구간이 하이라이트였다.

"어떤 집단이나 세대를 대표하는 상징적인 노래"를 일컫는 영단어 앤썸(Anthem)이 이토록 잘 어울리는 노래가 있을까. 대중음악 웹진 IZM에서 함께 글을 썼던 김태훈 평론가도 "드디어 블랙 퍼레이드에 탑승했어요"라며 감격을 표했다. 장중한 기조와 변화무쌍한 전개, 화려한 프로덕션의 시어트리컬 록, 오페라 록이란 지점에서 퀸 '보헤미안 랩소디(Bohemian Rhapsody)'의 21세기 버전처럼 들리기도 하는 '웰컴 투 더 블랙 퍼레이드(Welcome To The Black Parade)'는 해안가에 모인 2만여 인파에 "생애 단 한 번뿐일" 체험을 안겨줬다. 관객은 다 같이 "우리는 함께 헤쳐나갈 거예요(We'll Carry On)"을 합창했다.

< 더 블랙 퍼레이드(The Black Parade) > 서사에 또 하나의 거대한 비전이 포개졌다. 근래 본 대형 록 콘서트 중에서도 눈에 띄게 셉츄얼(사물이나 현상에 대한 정신적 표상이나 이해)했다. 대기 시간에 흐른 인상파 가수 클라우스 노미와 1970-80년대 포스트 펑크(Post Punk)와 신스팝에 언어와 리듬 등 독일적 색채를 부여한 "노이에 도이체 벨레(Neue Deutsche Welle)" 밴드 라인골트(Rheingold)를 필두로 애꾸눈 성악가와 제복, 광기의 과학자와 교도관 같은 오브제가 독일을 상기시켰다.

일련의 모든 연출과 스펙터클은 마이 케미컬 로맨스가 구소련에서 착안한 가상 제국 드라그(Draag)와 가상 언어 케포슈카(Keposhka)에서 비롯되었다고. 구소련과 독일을 동일 선상에 놓을 수 없겠지만, 강력한 전체주의와 프로파간다처럼 겹치는 면도 있다. 케포슈카도 어감에서 묘하게 게슈타포(나치 정권의 비밀경찰)를 상기시켰다. 푸코의 감시탑처럼 빙빙 돌며 군중을 관찰한 건 '모트 아이(MOAT Eye)'였으며, 인터루드에 지속적으로 등장해 존재감을 과시했던 실비아(Sylvia)는 호주 출신 소프라노 샬럿 켈소가 연기했다.

마이 케미컬 로맨스 내한 공연
마이 케미컬 로맨스 내한 공연염동교

공연 내에서 가창의 기복은 있었지만 프론트퍼슨 제라드 웨이의 존재감은 확고했다. 소형 신시사이저로 다채로운 음향으로 표현력을 증대한 그는 송곳처럼 날카롭게 스크리밍하다가도 유약하고 어린 음성으로 돌변했다.

선율과 리듬이 두루 명료한 골격의 악곡들은 마이 케미컬 로맨스에 영속성을 부여했다. 마이크가 꺼진 구간이 관객 떼창으로 상쇄된 '헬레나(Helena)'와 영국 글램록 밴드 티렉스의 '겟 잇온(Get It On)' 속 기타리프를 닮은 '틴에이저(Teenager)', 두 명의 기타리스트 레이 토로와 프랭크 아이에로가 빛난 ' 더 샤피스트 라이브즈(The Sharpest Lives)'에 로큰롤 고전이 깨어나는 듯했다.

컬처파크를 빼곡히 채운 청중을 바라보며 마이 케미컬 로맨스의 위상을 재확인했다. 18년간 이들을 기다려온 애타는 마음과 제라드 웨이의 열정적 지휘, 겉봉투에 밴드 이름이 새겨진 핫 팩 덕에 영상 5도 추위로부터 생존했다. 어쩌면 전 세계 밀레니엄 세대에게 가장 중요했던 이 록 집은 노스탤지아와 성숙한 음악성으로 오랜 갈망에 보답했다. 이제 갈망에 희망을 보태 16년째 무소식인 이들의 정규 5집을 기다려 본다.
마이케미컬로맨스 MCR 제라드웨이 내한공연 EMO

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염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

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