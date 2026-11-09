'이달의 영플레이어상' 손정범, 상승세... 한계는 어디까지

한국프로축구연맹

10월 '이달의 영플레이어상' 수상자 FC서울 MF 손정범생애 첫 A대표팀 승선에 이어 이달의 영플레이어상까지 선정된 FC서울의 미래 손정범이다.9일 한국프로축구연맹은 공식 채널을 통해 "FC서울 손정범이 2026시즌 10월 이달의 영플레이어상을 수상했다"라고 밝혔다.후보 자격 조건은 K리그1 선수 중 ▲ 한국 국적 ▲ 만 23세 이하(2003년 이후 출생) ▲ K리그 공식 경기 첫 출전 연도로부터 3년 이하(2024시즌 이후 데뷔) 조건을 모두 충족해야 하며, 해당 월 소속팀 총 경기 시간의 절반 이상에 출전한 선수들이 후보에 포함된다.이후 연맹 기술위원회 산하 기술연구그룹(TSG) 위원들의 논의 및 투표를 통해 최종 수상자가 결정되는 구조다. 손정범은 서재민(인천), 김지훈(안양), 김동화(광주) 등의 경쟁자를 제치고 당당히 수상자에 이름을 올렸다.올해 K리그 최고 영건을 떠오른 손정범이 본인 이름을 확실하게 팬들에게 각인시키고 있다. 2007년생인 그는 이미 어린 시절부터 인상적인 퍼포먼스로 유명세가 자자했다.프로 입단 전에도 잉글랜드 프리미어리그(PL) 진출설이 대두되기도 했고, 유튜브 프로그램 '유망주 발굴단'에도 얼굴을 비추면서 서울 팬들의 가슴을 설레게 했다.그리고 성인이 된 이번 시즌, 오산고 동기 고필관과 함께 프로 계약을 통해 서울 유니폼을 입은 손정범은 빠르게 팀에 녹아들었다. 미드필더진에 이승모·바베츠·백상훈·황도윤 등과 같은 걸출한 선배들이 있었으나 김기동 감독의 총애를 받았다.시즌 첫 공식전 경기였던 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 비셀 고베(일본)와 스테이지 7차전에서 곧장 데뷔한 손정범은 1군 '주전'으로 확실한 입지를 다졌다. 전반기에만 공식전 14경기에 나서 1골 2도움을 기록, 팀이 압도적인 선두를 질주하는 데 혁혁한 공을 세웠다.후반기에도 페이스는 멈추지 않았다. 전반기 때 손정범의 패턴을 파악한 상대 팀이 맨투맨 마크와 볼을 쉽게 처리하지 못하도록 전략을 사용했지만, 이는 역부족이었다.오히려 더 발전된 모습으로 중원을 책임졌고, 김기동호가 조기 우승을 달성하는 데 아주 핵심적인 역할을 100% 소화할 정도로 압도적인 활약상을 보여줬다. K리그1 챔피언 달성 후에도 퍼포먼스는 계속해서 상승하고 있는 모습이다.지난 4일 홈에서 열린 챔피언스리그2 E조 4차전 비엣텔(베트남)과 맞대결, 0-0으로 팽팽하게 흘러가던 후반 13분 투입된 직후 곧바로 문선민의 선제골을 도왔다. 손정범이 경기장에 있는 순간, 서울의 빌드업 완성도와 퀄리티가 순식간에 달라질 수 있다는 것을 체감한 순간이었다.184cm의 훌륭한 신체 조건을 보유한 손정범의 최대 강점은 공간을 확실하게 이용할 수 있다는 점이다. 중앙·측면에서 볼을 받게 되면 빠르게 주위를 파악한 후 동료와 연계를 통해 순식간에 상대가 쌓아놓은 수비 블록을 파괴한다.또한 안정적인 기본기를 통해 양발을 이용한 패스 실력도 준수하며 이번 시즌 김기동 감독이 매우 중요시하는 압박 능력 역시 K리그에서 최고 수준을 자랑, 체력적인 부분 역시 훌륭하다. 벌써 K리그1 22경기에 나서 1635분을 소화했음에도 여전한 활동량을 보여주고 있다.기록으로도 확실하게 나타난다. 평균 패스 성공률은 83%로 공격적인 패스를 시도함에도 불구, 높은 수치를 기록하고 있으며 키패스 0.35개·공격 진영 패스 성공 3.48개를 자랑한다.수비 스탯도 준수하다. 볼 차단은 평균 1.32개로 전체 선수 중 96위에 해당하며 지상 경합 성공 역시 0.48개로 공격형 미드필더를 소화함에도 높은 수치를 기록하고 있다.성공적인 프로 데뷔 시즌을 보내고 있는 손정범의 시선은 이제 A대표팀으로 향한다. 11월 A매치 일전으로 중동 원정을 떠나는 로베르토 모레노 감독의 선택을 받은 가운데 이제 김봉수(대전)·박진섭(저장)·박태준(김천)·황인범(포르투)과 경쟁을 펼치게 된다.데뷔 시즌 성공적인 프로 연착륙에 이어 A대표팀까지 손정범이 '신드롬'을 일으킬 수 있을까. 향후 활약에 귀추가 주목된다.한편, 손정범은 9일 새벽 인천국제공항을 떠나 소집 캠프가 차려진 카타르 도하로 출국했으며, 오는 13일과 17일 사우디아라비아와 카타르를 상대로 A대표팀 데뷔에 도전하게 된다.