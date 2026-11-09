11살 아이돌 지망생부터 근현대사까지... 한국 다큐의 미래

김성호

현장 사진21편 가운데 한국 다큐가 전통적으로 천착해 온 사회고발이며 기록의 역할을 자임하는 작품들도 자리한다. 이중 특히 지나간 역사로 받아들여져 온 이승만 정권 시절 국민보도연맹 학살 사건, 한국전쟁 당시 빨치산토벌 과정에서의 민간인 학살 사건을 다룬 다큐가 눈길을 끈다. 지난 시대 주류 다큐 창작자들과 달리 피해당사자들로부터 시차로는 70여 년, 세대로는 3~4세대가량 거리를 두고 있는 젊은 창작자들이 문제를 기록하고 표현하는 시각이 자못 궁금해진다.극영화 연출부터 제작자 활동까지 해왔던 조현아 감독은 본인의 첫 다큐로 국민보도연맹 학살 사건을 다루기로 했다. 우연한 계기로 할머니가 이 사건으로 아버지를 잃었다는 사실을 알게 된 게 시작이 됐다. 일생 피해사실을 밝히지 않았던 할머니의 이야기는 할머니의 사촌 동생이 보상금과 관련해 소송을 제기한 뒤에야 공론화되기에 이르렀다고.감독은 "왜 가족에게조차도 아픔을 말하지 못했을까, 그 침묵과 공포가 궁금해졌다"며 "사건을 직접 경험하지 못한 3세대로 그 시간과 감정에 가까이 다가가는 과정을 나름의 시적 에세이 다큐로써 구상하고 있다"고 설명했다. 감독의 할머니 홍선녀 여사는 충주댐 건설로 고향까지 잃었다는데, 감독은 댐 건설과 국가폭력의 문제를 엮어 시적 이미지를 통해 작업하고자 한다는 의지를 피력했다.김재현 감독의 <사계> 또한 관심을 끈다. 한국전쟁을 전후해 토벌대가 빨치산을 쫓는 과정에서 숨겨주거나 밥을 줬다는 등의 이유로 죽음을 맞은 민간인들의 이야기를 영화 안에 담았다. 김재현 감독은 직접 폭력을 경험한 마지막 세대가 90대에 접어든 지금, 반드시 이를 기록해야 한다는 일념으로 작업에 돌입했다.이제는 새로운 도로와 건물이 들어서 과거의 흔적을 찾아볼 수 없는 공간 가운데, 스러져 가는 역사를 떠올리는 일의 의미가 어디에 있을지를 이미지로써 탐구해 간다. 기실 민간인 학살은 한국 다큐가 꽤 자주 다뤄온 주제라 말할 수도 있겠으나, 바로 그래서 젊은 감독은 차별점을 확보하려 더욱 고투할 수밖에 없는 상황이다.김재현 감독은 "국가는 제대로 사과를 한 적이 없는데, 망각을 인지하도록 하고 국가폭력에 관심을 두게 하는 작업이 필요하다고 생각했다"며 "아카이빙 푸티지를 사용하는 걸 지양했는데, 과거를 통해 과거를 바라보기보다는 현재를 통해 과거를 인식하게 함으로써 타인의 끝나버린 비극이 아니라 우리 일상에 남아 있는 문제란 걸 짚어내고 싶다"고 강조했다.