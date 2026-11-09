11살 아이돌 지망생부터 근현대사까지... 한국 다큐의 미래

한국 다큐멘터리계 가장 중요한 사업이 아닐까. '두닥스(Do Docs!)', 다큐멘터리 신진 창작자 양성 프로젝트 이야기다. 말 그대로 한국 다큐를 이끌어갈 새싹을 발굴하고 길러내는 걸 목적으로 하는 이 사업에서 '쇼케이스'는 참가한 작가들이 제가 만들고 있는 작품을 미리 일반에 선보이는 자리로 꾸려진다. 6개월간 신진 창작자가 배정된 멘토의 도움으로 기획 개발한 다큐를 일반에 첫선을 보이는 자리로써, 작게는 사업의 결실을 내다보고 크게는 한국 다큐의 미래를 짐작하는 중요한 행사라고 여긴다.
될성부른 다큐를 발굴해 제작하고 배급하려는 업계 관계자들, 또 탁월한 창작자를 만나려는 언론 또한 이 자리를 찾는다. 물론 한국에서 독립영화, 또 다큐멘터리가 갖는 지위는 지극히 좁고 불안정하다. 대중이라 불러도 좋을 이 시대 예비 관객들은 TV 채널에서 무료로 방영되는 다큐를 이따금 볼 뿐이지 따로 시간을 내어 극장을 찾고 지갑을 열어 결제하려 들지 않는다.
이 같은 현상이 지난 반세기 한국독립영화의 지형에서 수없이 반복돼 왔으므로, 많은 이들은 그것이 자연스럽고 마땅하다고까지 여기는 지경에 이르렀다. 오로지 소수의 다큐, <님아, 그 강을 건너지 마오> <워낭소리> <울지마 톤즈> 등만이 한국다큐의 통상적 생애주기에서 벗어나 이례적 성공을 누렸다. 이쪽이든 저쪽이든 정치적 팬덤에게 호소하거나 푸바오를 비롯해 유명 스타를 주인공으로 삼는 다큐만이 또 다른 예외적 선택지를 이룬다.
이 같은 현상이 더는 지속돼선 안 된다고 믿는 이들이 있다. 한국 다큐의 가능성과 역할을 탐지하는 노력이 두닥스와 같은 움직임으로 이어진다. 불행히도 다큐에 투자하려는 제작자, 이에 귀를 기울이는 평론가가 얼마 보이지 않는 현실 가운데서도 노력이 마땅한 결실을 이룰 수 있을까. 언젠가는 두닥스와 같은 행사가 여러 언론 및 관계자들의 관심을 받게 될까. 지난 5일 서울 인디스페이스에서 열린 두닥스 쇼케이스 자리에 걸음한 건 그 가능성을 믿고 싶어서다.