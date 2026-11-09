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김성호의 씨네만세 11살 아이돌 지망생부터 근현대사까지... 한국 다큐의 미래

11살 아이돌 지망생부터 근현대사까지... 한국 다큐의 미래

[김성호의 씨네만세 1497] Do Docs 다큐멘터리 신진 창작자 프로젝트 쇼케이스 1

김성호(starsky216)
26.11.09 16:32최종업데이트26.11.09 16:32
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한국 다큐멘터리계 가장 중요한 사업이 아닐까. '두닥스(Do Docs!)', 다큐멘터리 신진 창작자 양성 프로젝트 이야기다. 말 그대로 한국 다큐를 이끌어갈 새싹을 발굴하고 길러내는 걸 목적으로 하는 이 사업에서 '쇼케이스'는 참가한 작가들이 제가 만들고 있는 작품을 미리 일반에 선보이는 자리로 꾸려진다. 6개월간 신진 창작자가 배정된 멘토의 도움으로 기획 개발한 다큐를 일반에 첫선을 보이는 자리로써, 작게는 사업의 결실을 내다보고 크게는 한국 다큐의 미래를 짐작하는 중요한 행사라고 여긴다.

될성부른 다큐를 발굴해 제작하고 배급하려는 업계 관계자들, 또 탁월한 창작자를 만나려는 언론 또한 이 자리를 찾는다. 물론 한국에서 독립영화, 또 다큐멘터리가 갖는 지위는 지극히 좁고 불안정하다. 대중이라 불러도 좋을 이 시대 예비 관객들은 TV 채널에서 무료로 방영되는 다큐를 이따금 볼 뿐이지 따로 시간을 내어 극장을 찾고 지갑을 열어 결제하려 들지 않는다.

이 같은 현상이 지난 반세기 한국독립영화의 지형에서 수없이 반복돼 왔으므로, 많은 이들은 그것이 자연스럽고 마땅하다고까지 여기는 지경에 이르렀다. 오로지 소수의 다큐, <님아, 그 강을 건너지 마오> <워낭소리> <울지마 톤즈> 등만이 한국다큐의 통상적 생애주기에서 벗어나 이례적 성공을 누렸다. 이쪽이든 저쪽이든 정치적 팬덤에게 호소하거나 푸바오를 비롯해 유명 스타를 주인공으로 삼는 다큐만이 또 다른 예외적 선택지를 이룬다.

이 같은 현상이 더는 지속돼선 안 된다고 믿는 이들이 있다. 한국 다큐의 가능성과 역할을 탐지하는 노력이 두닥스와 같은 움직임으로 이어진다. 불행히도 다큐에 투자하려는 제작자, 이에 귀를 기울이는 평론가가 얼마 보이지 않는 현실 가운데서도 노력이 마땅한 결실을 이룰 수 있을까. 언젠가는 두닥스와 같은 행사가 여러 언론 및 관계자들의 관심을 받게 될까. 지난 5일 서울 인디스페이스에서 열린 두닥스 쇼케이스 자리에 걸음한 건 그 가능성을 믿고 싶어서다.

우리는 기꺼이 스틸컷
우리는 기꺼이스틸컷미디액트

한국 다큐를 이끌어갈 인재 찾기

올해 5월부터 11월까지, 6개월 동안 만19세에서 34세까지의 신진 창작자에게 경험 있는 멘토를 붙여 기획부터 개발, 초기 제작까지의 작업을 지원하는 프로그램이다. 매달 24시간의 멘토링과 함께 150만 원의 창작지원금 또한 주어진다. 그 결과를 일반에 공개하는 두닥스 쇼케이스는 21명의 창작자가 긴 예고편 성격의 트레일러를 준비해 상영하고 제 작품의 기획의도와 의의를 설명하는 자리로 꾸려졌다. 각 세 편씩을 묶은 섹션 일곱 개가 연달아 진행되는 가운데, 멘토이기도 한 오정훈 감독이 묻고 창작자가 답하는 시간도 주어졌다.

오현주 감독의 <우리는 기꺼이>는 개인사로부터 사회적 의제에 다가서는 확장성 있는 다큐멘터리다. 60분의 중편으로 제작 중인 영화는 할머니부터 부모, 고모, 그리고 감독 자신에 이르는 3대의 이야기로, 가족 내 돌봄이 필요한 구성원이 생겨나며 가족 구성원들의 삶이 재편되는 과정을 가까이서 잡아내고자 한다.

평생 부모를 돌보다 파킨슨병을 진단받은 고모의 이야기로 처음 작품을 기획했다는 감독은 차츰 돌보고 돌봄 받는 이들 전반의 관계로 이야기의 중심을 옮겨가는 중이라고 전한다. 오현주 감독은 발표를 통해 "가족 안 폭탄던지기처럼 돌려지는 돌봄에 대한 이야기로 기획했다"며 "영화에 대해 말하면 다들 자기 가족이 아팠던 얘기를 하시는데, 노화와 돌봄이라는 이 보편성이야말로 작품의 강점이라 생각한다"고 강조했다.

필연적으로 닥쳐오는 돌봄의 문제는 여전히 한국에서 충실히 보장돼 있다고 말하기 어려운 분야다. 간병에 있어 국가책임을 확대하는 정책을 공약으로 내세운 이재명 대통령은 요양병원 간병서비스 급여화, 간호간병 통합병동 확대 등 관련 정책을 추진하고 있으나 아직 뚜렷한 성과를 내놓지 못하고 있다.

환자본인부담금은 여전히 수백만 원에 달하고, 요양병원이나 각 가정에서 환자를 돌보기 위해 각 가정 구성원이 직장을 그만두는 일이 비일비재하다. 여전히 사적 간병비 부담을 대부분 개별 가정이 지고 있는 현실은 <우리는 기꺼이>와 같은 작품의 문제의식과 밀접히 닿아 있다고 하겠다.

13 스틸컷
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한국 어떤 아이들이 세상과 만나는 방식

한국사회에서 특징적인 분야를 돌아보도록 하는 작품군도 눈에 띈다. 박예서 감독의 <이상의 아이돌>과 이지혜 감독의 <13>이 그와 같은 다큐다. 두 영화는 아이돌과 아역배우를 꿈꿨던 10대 초반 아이를 주인공 삼아 청소년, 혹은 그보다도 어린아이들이 산업의 질서가 작동하는 세계와 마주하여 겪는 일련의 과정을 담아낸다.

<이상의 아이돌>은 K팝 아이돌을 꿈꾸며 매주 광주와 서울을 오가던 11살 재연을 가까이 뒤따른다. 2년 가까운 준비생 시기는 이미 촬영을 마쳤고, 13살이 된 재연이 연습생에 합격하여 가족과 떨어져 홀로 생활하게 된 상황을 향후 촬영할 예정이라 전한다. 트레일러 상영 뒤 박예서 감독은 "아이돌에게 우리가 무엇을 기대하고 있는지를 들여다보는 다큐이길 바란다"며 "K팝 산업이 다양한 반짝이는 것들로만 주목받았는데, 이제 다른 시선으로 바라볼 필요 있다고 생각한다. 이 다큐가 그런 시선이 되어주길 기대한다"고 바람을 밝혔다.

이지혜 감독의 <13>은 아역배우들의 이야기다. 13살 해나와 12살 세계, 아역배우로 활동해 온 두 아이를 카메라 앞에 세운 다큐는 남들보다 훨씬 일찍 프로의 업에 뛰어든 두 아이의 모습으로부터 아이들의 삶과 마음에 틈입하는 산업과 경쟁의 논리를 포착하려 든다. 그저 연기를 좋아했던 10대 초반의 아이가 어느새 재능과 경쟁, 진로라는 개념을 제 삶 안에 들이며 빚어지는 묘한 변화는 그저 아역배우라는 고립된 직역의 이야기로만 다뤄지진 않을 듯하다.

꿈을 지켜내는 아이와 더는 연기를 하지 않겠다고 하는 아이, 이들의 갈라진 선택이 영화를 또한 어디로 데려갈지 관심이 가는 대목이다. 이지혜 감독은 발표 자리를 통해 "어린 시절의 기억은 한 사람의 삶 전반에 영향을 미치는데, 이 아이들은 사춘기에 접어들며 정체성을 형성하는 시기에 남들과 다른 질문을 스스로에게 하고 배워나가고 있다"며 "아역배우라는 렌즈를 통해 우리사회가 어떤 모습인지를 내다볼 수 있지 않나 생각한다"고 전했다.

두닥스 현장 사진
두닥스현장 사진김성호

다큐의 본령, 영화의 역할

21편 가운데 한국 다큐가 전통적으로 천착해 온 사회고발이며 기록의 역할을 자임하는 작품들도 자리한다. 이중 특히 지나간 역사로 받아들여져 온 이승만 정권 시절 국민보도연맹 학살 사건, 한국전쟁 당시 빨치산토벌 과정에서의 민간인 학살 사건을 다룬 다큐가 눈길을 끈다. 지난 시대 주류 다큐 창작자들과 달리 피해당사자들로부터 시차로는 70여 년, 세대로는 3~4세대가량 거리를 두고 있는 젊은 창작자들이 문제를 기록하고 표현하는 시각이 자못 궁금해진다.

극영화 연출부터 제작자 활동까지 해왔던 조현아 감독은 본인의 첫 다큐로 국민보도연맹 학살 사건을 다루기로 했다. 우연한 계기로 할머니가 이 사건으로 아버지를 잃었다는 사실을 알게 된 게 시작이 됐다. 일생 피해사실을 밝히지 않았던 할머니의 이야기는 할머니의 사촌 동생이 보상금과 관련해 소송을 제기한 뒤에야 공론화되기에 이르렀다고.

감독은 "왜 가족에게조차도 아픔을 말하지 못했을까, 그 침묵과 공포가 궁금해졌다"며 "사건을 직접 경험하지 못한 3세대로 그 시간과 감정에 가까이 다가가는 과정을 나름의 시적 에세이 다큐로써 구상하고 있다"고 설명했다. 감독의 할머니 홍선녀 여사는 충주댐 건설로 고향까지 잃었다는데, 감독은 댐 건설과 국가폭력의 문제를 엮어 시적 이미지를 통해 작업하고자 한다는 의지를 피력했다.

김재현 감독의 <사계> 또한 관심을 끈다. 한국전쟁을 전후해 토벌대가 빨치산을 쫓는 과정에서 숨겨주거나 밥을 줬다는 등의 이유로 죽음을 맞은 민간인들의 이야기를 영화 안에 담았다. 김재현 감독은 직접 폭력을 경험한 마지막 세대가 90대에 접어든 지금, 반드시 이를 기록해야 한다는 일념으로 작업에 돌입했다.

이제는 새로운 도로와 건물이 들어서 과거의 흔적을 찾아볼 수 없는 공간 가운데, 스러져 가는 역사를 떠올리는 일의 의미가 어디에 있을지를 이미지로써 탐구해 간다. 기실 민간인 학살은 한국 다큐가 꽤 자주 다뤄온 주제라 말할 수도 있겠으나, 바로 그래서 젊은 감독은 차별점을 확보하려 더욱 고투할 수밖에 없는 상황이다.

김재현 감독은 "국가는 제대로 사과를 한 적이 없는데, 망각을 인지하도록 하고 국가폭력에 관심을 두게 하는 작업이 필요하다고 생각했다"며 "아카이빙 푸티지를 사용하는 걸 지양했는데, 과거를 통해 과거를 바라보기보다는 현재를 통해 과거를 인식하게 함으로써 타인의 끝나버린 비극이 아니라 우리 일상에 남아 있는 문제란 걸 짚어내고 싶다"고 강조했다.

두닥스 포스터
두닥스포스터미디액트


덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
두닥스 콘텐츠창의인재동반사업 미디액트 한국콘텐츠진흥원 김성호의씨네만세

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작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

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