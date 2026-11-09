초겨울 한파도 막지 못한, 삶과 죽음의 록 오페라

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지난 2026년 11월 7일, 인천 영종도 파라다이스 컬처파크에서 열린 마이 케미컬 로맨스(My Chemical Romance)의 내한 공연본인 촬영
체감 온도가 영하로 치닫는 초겨울, 입동은 록밴드의 야외 공연에 적합한 시기가 아니다. 해가 진 후 불어오는 찬 바람은 관객에게나, 아티스트에게나 고행이 될 가능성이 높다.
그러나 영종도에 도착한 마이 케미컬 로맨스(My Chemical Romance, 이하 MCR)와 그들을 맞이하러 온 관객들에게는 그 추위가 큰 장애물이 되지 않는 듯했다. 공연장 주변에 들어서자 MCR을 상징하는 흰 얼굴의 고스 분장, 빨간 넥타이를 맨 관객도 심심찮게 만날 수 있었다.
지난 7일, 마이 케미컬 로맨스가 인천 영종도 파라다이스 컬쳐 테마파크에서 18년 만의 내한 공연을 펼쳤다. 암으로 죽음을 맞이한 주인공을 소재로 한 콘셉트 앨범이자 밴드의 3집인 <더 블랙 퍼레이드(The Black Parade)>의 발매 20주년을 기념하는 공연이었다. 마이 케미컬 로맨스는 최근 이 앨범의 20주년 기념 버전을 발표하면서 커리어 처음으로 빌보드 200 차트 1위에 올랐다.
이번 공연은 1부와 2부로 나뉘어 진행되었다. 1부는 <더 블랙 퍼레이드>의 트랙 순서대로 이어졌다. 첫 곡 '디 엔드(The End)'가 주인공의 죽음을 알리는 노래 데드(DEAD!)'로 절묘하게 연결되면서 관객들을 광란으로 몰아갔다. 단연 가장 열광의 분위기를 만들어낸 곡은 '웰컴 투 더 블랙 퍼레이드(Welcome To The Black Parade)'였다. 곡의 문을 여는 피아노 단음와 함께 관객 모두가 숨을 죽이더니, 곡이 끝날 때까지 모든 가사를 따라 부르는 장관이 펼쳐졌다. 2019년 홍콩 민주화 운동 당시 민중가요로 변신하기도 했던 이 노래는, 죽은 이의 의지가 산 자에게 이어진다는 메시지를 담은 인간 찬가다.
"내가 어렸을 때, 아버지는 행진 밴드를 보러 나를 시내에 데려다주셨지."
50을 바라보는 나이, 여전히 이어지는 세계관
(When i was a young boy, My fahter took me into the city to see a marching band)
- '웰컴 투 더 블랙 퍼레이드' 중