초겨울 한파도 막지 못한, 삶과 죽음의 록 오페라

▲지난 2026년 11월 7일, 인천 영종도 파라다이스 컬처파크에서 열린 마이 케미컬 로맨스(My Chemical Romance)의 내한 공연 본인 촬영

<더 블랙 퍼레이드>가 록 역사의 명반으로 격상된 20년이 지나갔다. 그 사이 50세를 바라보는 중년이 된 MCR은 여전히 얼굴에 하얀 분칠을 한 채 이모 감성을 구현한다. MCR의 이번 투어는 많은 전설들이 그렇듯 팬들의 오랜 추억을 자극하는 과거지향적 투어다. 하지만 과거의 유산을 야심 찬 연출과 함께 재구성했다. 이번 투어에서 그들은 가상의 독재 국가 '드라그'에서 공연하는 밴드 '더 블랙 퍼레이드'가 되었다.



암 환자의 종반부에 '웰컴 투 더 블랙 퍼레이드'를 소환하며 감성을 자극한 '페이머스 라스트 워즈(Famous Last Words)'를 부를 땐 무대 양쪽에서 불기둥이 솟아올랐다. 몸에 불을 붙인 스턴트맨이 등장해 관객들을 놀라게 했고, 오페라 가수 샬럿 켈소와 찰리 색스턴이 무대에 올라 공연의 부피를 키웠다. 독재 국가와 감시 사회를 표현한 듯한 눈 모양의 컴퓨터가 무대 중앙에 서 있었다. 밴드 특유의 과장한 미학을 오히려 더 과장해 극대화한 것이다.



밴드의 세계관을 완성한 주인공은 단연 보컬 제라드 웨이였다. 라이브 실력으로 많은 비판을 받아 왔지만, 이번 공연에서 그는 프론트맨으로서의 역량을 십분 증명했다. 간드러진 목소리 연기부터 그로울링까지, 자신의 목소리를 자유자재로 운용했다. 연극성이 두드러진 공연에서 그의 끼는 유독 빛을 발했다. '웰컴 투 더 블랙 퍼레이드'를 부를 때는 등 뒤에 호스를 꽂은 채 청중을 선동하듯 노래했다. '아이 돈 러브 유'를 부를 때에는 피를 흘리는 모습을 연출했다. 암 환자의 심리를 다룬 노래 '캔서(Cancer)'를 부를 때는 얼굴에 문어 모양의 모형을 붙인 채 노래했다. 뮤지컬 배우를 연상케 하는 표정 연기와 제스쳐는 이 공연의 큰 부분이었다



마이 케미컬 로맨스는 2000년대를 대표하는 스타 밴드였지만, 당대 여러 매체로부터 멸시를 당하기도 했다. 이들이 선보이는 이모(이모셔널 하드코어) 음악 속에 담긴 우울, 불안, 자기파괴 등의 정서가 청소년들에게 유해한 영향을 미친다고 주장하는 목소리도 있었다. 그러나 이번 공연에서 확인할 수 있는 것은 마이 케미컬 로맨스의 음악이 정말 많은 사람에게 힘을 주었다는 사실이다.



그들의 노래를 들으며 청소년기의 불안함을 위로받았던 '이모 키즈', "MCR을 들으며 록에 입문했다"고 고백하는 사람들이 울고 웃었다. 그중에는 MCR의 전성기를 경험하지 못한 Z세대 록팬도 섞여 있었다. 명곡 '헬레나(Helena)'를 부를 때, 마이크 문제로 인해 제라드 웨이의 목소리가 1절 내내 들리지 않는 해프닝이 발생했다. 2만 명의 관객들은 오히려 더 큰 목소리로 목소리의 공백을 채웠다. 그 기운은 2부를 장식한 히트곡 '아임 낫 오케이(I'm Not Okay), 엔딩곡 '나나나(Na Na Na MCR)'까지 식지 않았다. 삶과 죽음을 교차하는 록 오페라가 초겨울을 무색하게 만들고 있었다.







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