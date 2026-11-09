AFP/연합뉴스

덴마크 배드민턴 오픈 여자 단식 결승전에서 우승한 안세영 선수.한국 스포츠 역사상 이 정도로 압도적인 선수가 또 있었을까. '배드민턴 여제' 안세영(삼성생명)이 명실상부한 현역 최강자의 반열을 넘어 '한국 스포츠 여성 GOAT(역대 최고 선수)'의 위상까지 넘보고 있다.배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영이 여수에서 시즌 11번째 우승컵을 들어 올리며 세계 최강의 면모를 과시했다. 지난 8일 여수 진남체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 코리아오픈 여자 단식 결승에서 안세영은 세계랭킹 2위 야마구치 아카네(일본)를 2-1로 꺾었다. 안세영은 야마구치와의 통산 상대 전적에서 25승 15패로 우위를 점하고 있으며, 최근 11연승 행진을 이어갔다.이로써 안세영은 이번 시즌 출전한 12개 대회 가운데 무려 11차례 정상에 올랐다. 지난해에 이어 2년 연속 11승이라는 대기록을 세운 것이다. 남녀 단식을 통틀어 두 시즌 연속 11개 대회에서 우승한 선수는 안세영이 처음이다. 남자 선수까지 포함해도 단식에서 한 시즌 11회 우승을 달성한 선수는 2019년 모모타 겐토(일본)가 유일했다.올해 안세영은 출전한 개인전 12개 대회에서 모두 결승에 진출했다. 우승을 놓친 대회는 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국)에게 패한 것이 유일하다. 이후 안세영은 단 한 번도 패하지 않고 55연승 행진을 이어가고 있다. 지난 8월 세계선수권을 시작으로 중국 마스터스, 아시안게임, 덴마크오픈, 프랑스오픈에 이어 코리아오픈까지 최근 출전한 6개 대회에서 연달아 우승했다.사실 안세영은 몸 상태가 좋지 않아 여수 대회 출전을 막판까지 고민한 것으로 알려졌다. 아시안게임 이후 유럽 원정 2연전(덴마크오픈·프랑스오픈)을 연속으로 소화한 안세영은 강행군에 따른 체력적 부담과 잔부상에 시달렸다. 코리아오픈 출전을 결정하기까지 주어진 재정비 시간은 고작 일주일뿐이었다.하지만 고심 끝에 자신을 기다려준 국내 팬들을 위해 안세영은 휴식을 반납하고 출전을 선택했다. 대신 다음 주 열리는 일본 구마모토 마스터스에는 출전하지 않기로 했다. 오랜만에 국내에서 경기를 펼치는 안세영을 보기 위해 전국에서 팬들이 여수로 몰려들며 이른바 '안세영 효과'를 실감케 했다. 준결승과 결승 입장권이 모두 매진되며 뜨거운 관심을 증명했고, 팬들의 열렬한 응원과 격려는 안세영에게 큰 힘이 됐다.안세영은 국내 팬들 앞에서 또 한 번 우승이라는 대기록을 완성하며 뜨거운 함성에 화답했다. 2022년과 2023년 이 대회를 제패했던 안세영은 3년 만에 코리아오픈 우승컵을 되찾았다. 우승이 확정되자 환호하며 지난 덴마크오픈 우승 당시 선보였던 '왕관 세리머니'를 국내 팬들 앞에서 다시 재현하기도 했다.안세영은 우승 후 인터뷰에서 "이렇게 한국 팬분들 앞에서 제가 우승하는 모습을 보여드릴 수 있다는 게 너무나도 감사했다. 배드민턴을 좋아해 주시는 팬분들이 많다는 것을 느껴 굉장히 뿌듯했다"면서 "꾸준히 성과를 다시 낼 수 있어 저 자신도 자랑스럽다. 작년에 비해 정신적으로 더 성장한 것 같고, 체력적으로 지칠 때 분위기를 어떻게 환기해야 하는지도 많이 알게 된 것 같다"고 소감을 밝혔다.이처럼 안세영이 엄청난 업적을 쌓아가면서 최근 팬들 사이에서는 그가 배드민턴은 물론 한국 스포츠 역사에서 차지하는 위상에 대한 다양한 평가가 쏟아지고 있다. 김연아(피겨스케이팅), 김연경(배구), 박세리(골프), 최민정(쇼트트랙), 이상화(스피드스케이팅), 장미란(역도) 등과 함께 모든 스포츠 종목을 아울러 안세영 역시 '대한민국 여성 스포츠인 GOAT'를 논할 만한 반열에 합류했다는 평가에 많은 이들이 공감하고 있다.한국 선수가 한 종목에서 전 세계를 상대로 한 시대를 완벽하게 석권한 사례는 보기 드물다. 그리고 이들 모두 자신의 분야에서 다시 나오기 힘든 위대한 업적을 쌓았다는 공통점이 있다. 김연아는 전용 빙상장조차 없던 피겨 불모지에서 성장해 사상 최초의 올림픽 금메달을 포함, 출전한 모든 대회에서 시상대에 오르는 대기록을 달성하며 '무결점 연기'의 새 역사를 썼다.국내에서는 비인기·무관심 종목에 가까웠던 피겨스케이팅을 오직 개인의 역량만으로 온 국민이 주목하는 인기 스포츠로 끌어올린 김연아의 사회적 위상과 파급력은 지금까지도 그 어떤 선수와 비교하기 어렵다.김연경은 이들 후보 가운데 유일하게 단체 종목인 배구에서 독보적인 개인 역량만으로 소속팀과 대표팀의 전력을 세계 정상급으로 끌어올렸고, 해외 여러 리그에서 MVP와 우승을 석권했다. 또한 박세리는 시대를 지배했다는 인상은 상대적으로 적지만, 1998년 US여자오픈에서 '맨발의 투혼'으로 우승하며 IMF 외환위기 시절 국민들에게 큰 감동과 희망을 안겼다. 이후 수많은 '박세리 키즈'를 탄생시킨 한국 여자 골프의 개척자라는 상징성도 지니고 있다.안세영이 다른 종목의 선배 여성 레전드들마저 능가할 만한 차별화된 강점은 완벽한 지배력과 압도적인 누적 우승 횟수에서 나온다. 현역인 안세영은 불과 24세의 나이에 여자 단식 국제대회 통산 우승 47회를 기록하며 인도네시아 배드민턴의 전설 수지 수산티(46회)가 보유했던 기존 최다 우승 기록을 넘어섰다. 이후에도 우승을 추가하며 자신의 기록을 경신하고 있다.올림픽과 세계선수권은 물론 대륙별 최고 권위의 대회인 아시안게임(단식 최초 2연패)과 아시아선수권까지 정복했다. 안세영의 올 시즌 전적은 72전 71승 1패로, 승률은 무려 98.6%에 달한다. 지난해 자신이 기록한 남녀 단식 역대 최고 승률인 94.8%를 훨씬 뛰어넘는 수치다.다른 종목의 경우 아무리 뛰어난 선수라도 어느 정도 라이벌이나 천적이 있기 마련이며, 장기간 일방적인 독주를 이어가는 것도 쉽지 않았다. 안세영만큼 수년에 걸쳐 한 종목에서 시대를 완벽하게 장악한 선수는 지금까지 찾아보기 어렵다.남성 체육인까지 범위를 넓혀도 전성기 시절의 절대적인 지배력과 해당 종목에 미친 파급력을 고려하면, 안세영과 비교할 만한 사례는 많지 않다. 굳이 꼽자면 1990년대부터 15년 가까이 세계 바둑계의 절대강자로 군림했던 이창호 9단 정도를 들 수 있다.안세영은 아직 현역이고 이제 막 전성기에 접어든 만큼 앞으로도 더 많은 업적을 쌓을 기회가 열려 있다. 당장 2028년 LA 올림픽에서 금메달을 추가한다면 '역대 최고'를 둘러싼 경쟁 구도에 지각변동을 일으킬지도 모른다. 이미 배드민턴계에서는 명실상부 '현역 세계최강'을 넘어 지금 당장 은퇴해도 역사에 길이 남을 '레전드'의 반열에 올랐다는 점에서 '여자 이창호'라고 해도 손색이 없다.2022년 영국 매체 <기브미스포츠>는 스포츠 역사상 가장 존경받는 선수 톱 30을 선정한 바 있다. 순위와 별개로 로저 페더러(테니스), 마이클 조던(농구), 무하마드 알리(복싱), 베이브 루스(야구), 펠레(축구) 등 각 종목을 대표하는 위대한 선수들이 이름을 올렸다.여기서 '위대한 선수'를 판단하는 기준은 단일 종목에서 거둔 압도적인 승리와 기록을 뛰어넘는다. 스포츠를 통해 그 시대의 대중에게 어떤 영향력과 메시지를 전하고, 얼마나 깊은 울림을 남겼는지가 중요하다.박세리가 IMF 외환위기 시대에 다시 일어설 수 있다는 '희망'을, 김연아가 피겨라는 스포츠를 예술의 경지로 승화시킨 미학적 아름다움과 자부심을 우리에게 전해준 것이 대표적이다. 선배들이 한국 스포츠의 한계를 뛰어넘는 '개척자이자 도전자'의 역할을 했다면, 안세영은 오늘날 한류가 전 세계를 사로잡았듯 압도적인 실력과 위상으로 시대를 정복하고 모두가 우러러볼 만한 '아이콘'으로 등극했다.정작 안세영은 자신을 향한 찬사에 겸손한 반응을 보였다. 안세영은 코리아오픈 이후 인터뷰에서 "저에게 GOAT라고 말씀해 주시는 것만으로도 감사하다. 하지만 아직 운동할 날이 더 많이 남았다. 선수 생활이 끝나면 제가 GOAT인지 아닌지 생각해 보겠다"며 미소를 지었다.안세영은 일본 마스터스를 건너뛰고 다음 달 중국 항저우에서 열리는 월드투어 파이널스에 도전한다. 이 대회마저 정상에 오른다면 역대 단일 시즌 최다인 12번째 우승이라는 신기록을 눈앞에 두게 된다. 앞으로도 안세영이 만들어갈 새로운 역사는 여전히 무한한 가능성으로 가득하다.