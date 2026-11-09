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0-2 절망에서 2-2 기적으로... 부천FC1995, 창단 첫 K리그1 잔류 확정

0-2 절망에서 2-2 기적으로... 부천FC1995, 창단 첫 K리그1 잔류 확정

박정인의 극장 동점골5연패의 수렁에서 탈출…승강 플레이오프 없이 2027시즌도 1부리그 생존

정재현(newmo)
26.11.09 14:57최종업데이트26.11.09 14:57
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0-2.
패색이 짙었다. 5연패의 늪에 빠진 부천FC1995에게 또다시 패배의 그림자가 드리웠다. 그러나 부천은 끝내 무너지지 않았다. 경기 종료를 앞둔 단 5분. 갈레고가 추격의 불씨를 살렸고, 박정인이 기적 같은 동점골을 터뜨렸다.

두 골을 내주고도 포기하지 않은 선수들. 마지막 순간까지 목이 터져라 응원한 팬들. 그리고 마침내 찾아온 환희. 부천FC1995가 극적인 2-2 무승부로 창단 첫 K리그1 잔류를 자력으로 확정했다. 그것도 승강 플레이오프라는 마지막 시험대에 오르지 않고 당당하게 1부리그 생존을 결정지었다.

두 골을 내주고도 포기하지 않은 선수들. 마지막 순간까지 목이 터져라 응원한 팬들. 그리고 마침내 찾아온 환희. 부천FC1995가 극적인 2-2 무승부로 창단 첫 K리그1 잔류를 자력으로 확정했다.
두 골을 내주고도 포기하지 않은 선수들. 마지막 순간까지 목이 터져라 응원한 팬들. 그리고 마침내 찾아온 환희. 부천FC1995가 극적인 2-2 무승부로 창단 첫 K리그1 잔류를 자력으로 확정했다.정재현

0-2의 절망…부천의 잔류 희망이 사라지는 듯했다

부천FC1995는 11월 8일 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 35라운드 포항 스틸러스와의 홈경기에서 2-2 무승부를 기록했다. 경기는 좀처럼 부천의 뜻대로 풀리지 않았다.

전반 42분 포항 주닝요의 크로스를 걷어내려던 패트릭의 헤더가 자책골로 연결되면서 선제 실점을 허용했다. 후반 9분에는 주닝요에게 추가골까지 내줬다. 스코어는 0-2. 최근 5연패에 빠져 있던 부천으로서는 또다시 고개를 숙여야 할 것 같은 순간이었다.

그러나 부천 선수들은 포기하지 않았다. 이영민 감독은 교체 카드를 꺼내 들며 반격을 시도했고, 경기 막판 마침내 승부의 흐름을 바꾸는 순간이 찾아왔다.

기적의 시작은 후반 40분이었다. 김민준의 패스를 받은 갈레고가 포항의 골망을 흔들었다. 0-2에서 1-2. 꺼져가던 부천의 잔류 희망이 다시 살아났다.

그리고 5분 뒤인 후반 45분. 왼쪽 측면에서 연결된 공을 김민준이 페널티지역 안으로 내줬고, 골문을 향해 쇄도하던 박정인이 이를 정확하게 밀어 넣었다.

2-2.

믿기 어려운 동점이었다. 두 골 차 열세를 단 5분 만에 따라잡은 것이다. 후반 추가시간 3분까지 부천은 동점 상황을 지켜냈다. 경기 종료 휘슬이 울리자 선수들에게는 환호와 안도의 순간이 찾아왔다.

이날 무승부는 단순한 승점 1점이 아니었다. 부천FC1995의 K리그1 잔류를 확정하는 역사적인 승점이었다.

승점 33점…광주가 남은 3경기를 모두 이겨도 뒤집을 수 없다

이날 무승부로 부천은 7승 12무 16패, 승점 33점을 기록했다. 최하위 광주FC는 승점 23점에 머물렀다. 남은 3경기에서 광주가 모두 승리해도 확보할 수 있는 승점은 최대 32점이다.

따라서 광주가 남은 경기에서 전승을 거두더라도 부천을 넘어설 수 없다.

부천은 최소 11위를 확보하면서 승강 플레이오프를 거치지 않고 2027시즌에도 K리그1 무대에서 뛰게 됐다. 지난해 K리그2에서 승격의 감격을 누렸던 부천이 1부리그 첫 시즌부터 잔류라는 또 하나의 역사를 쓴 것이다.

기적의 시작은 후반 40분이었다. 김민준의 패스를 받은 갈레고가 포항의 골망을 흔들었다. 0-2에서 1-2. 꺼져가던 부천의 잔류 희망이 다시 살아났다. 그리고 5분 뒤인 후반 45분. 왼쪽 측면에서 연결된 공을 김민준이 페널티지역 안으로 내줬고, 골문을 향해 쇄도하던 박정인이 이를 정확하게 밀어 넣었다.
기적의 시작은 후반 40분이었다. 김민준의 패스를 받은 갈레고가 포항의 골망을 흔들었다. 0-2에서 1-2. 꺼져가던 부천의 잔류 희망이 다시 살아났다. 그리고 5분 뒤인 후반 45분. 왼쪽 측면에서 연결된 공을 김민준이 페널티지역 안으로 내줬고, 골문을 향해 쇄도하던 박정인이 이를 정확하게 밀어 넣었다.정재현

경기 후 감동은 그라운드 밖에서도 이어졌다. 잔류를 결정짓는 동점골의 주인공 박정인은 경기 후 인터뷰에서 눈물을 보였다. 그는 "작년부터 많이 힘들었고 올해 전반기도 정말 힘들었다"며 "골을 넣고 눈물이 조금씩 나왔다. 지금도 눈물이 나려고 한다"고 말했다.

이영민 감독 역시 선수들이 만들어 낸 극적인 잔류에 벅찬 감정을 감추지 못했다. 이 감독은 "많은 것을 느낀 시즌이다. 부족함도 느꼈고 좋은 경험도 많이 했다"며 "목표를 이루기 위해 노력했던 것들이 많이 생각났다"고 밝혔다.

잔류라는 목표를 이뤘지만 이 감독은 마냥 기뻐하지만은 않았다. 그는 올 시즌 자신의 부족함을 돌아보며 내년 시즌을 더 잘 준비하겠다는 뜻도 내비쳤다.

부천 축구의 새로운 역사… 이제는 2년 차 K리그1이다

부천FC1995에게 2026년은 도전의 연속이었다. K리그2를 떠나 처음 경험하는 1부리그. 상대는 하나같이 만만치 않은 팀들이었다. 때로는 연패에 빠졌고, 시즌 막판에는 잔류를 걱정해야 하는 위기도 맞았다.

하지만 부천은 가장 절박한 순간에 자신들의 저력을 보여줬다. 0-2라는 절망적인 상황에서도 끝까지 포기하지 않았고, 경기 종료 직전 두 골을 몰아치며 스스로 잔류를 완성했다.

특히 이번 잔류는 단순히 한 시즌을 버텨냈다는 의미를 넘어선다. 부천FC1995가 K리그1에서도 경쟁할 수 있다는 가능성을 확인한 무대이기 때문이다.

이제 부천은 올해도 K리그1에서 다음 시즌을 준비한다. 5연패의 아픔도, 0-2의 절망도, 마지막 5분의 기적도 모두 부천 축구의 역사로 남았다. 부천FC1995, 살아남았다. 그리고 이제 두 번째 K리그1 시즌을 향해 다시 뛴다.

두 골을 내주고도 포기하지 않은 선수들. 마지막 순간까지 목이 터져라 응원한 팬들. 그리고 마침내 찾아온 환희. 부천FC1995가 극적인 2-2 무승부로 창단 첫 K리그1 잔류를 자력으로 확정했다.
두 골을 내주고도 포기하지 않은 선수들. 마지막 순간까지 목이 터져라 응원한 팬들. 그리고 마침내 찾아온 환희. 부천FC1995가 극적인 2-2 무승부로 창단 첫 K리그1 잔류를 자력으로 확정했다.정재현

부천FC1995, 2027 시즌 최대 과제는?

부천FC1995의 2027시즌 최대 과제는 1부리그 잔류를 넘어 안정적인 경쟁력을 확보하는 것이다. 이를 위해서는 외국인 선수에 대한 의존도를 낮추고 국내 선수층을 강화하는 한편, 올 시즌 35경기에서 51실점을 기록한 수비 조직력을 개선해야 한다.

경기당 득점력을 높일 확실한 공격 자원 확보와 김민준·박정인 등 국내 선수들의 성장도 중요하다. 2028시즌까지 계약을 연장한 이영민 감독이 어떤 선수단 개편과 전술적 변화를 통해 K리그1에 적합한 팀을 만들어낼지가 주목된다.

또 다른 과제는 구단의 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 것이다. 시민구단이라는 특성을 살려 부천 지역 유망주 육성과 지역사회와의 결합력 확대, 유소년 시스템 강화, 지역 기업 후원 확대, 홈 관중 확보 등을 함께 추진해야 한다.

2026시즌이 부천FC1995가 K리그1에서 살아남았음을 증명한 해였다면, 2027시즌은 중위권 도약을 목표로 경쟁력을 입증해야 하는 시기다. 생존에서 경쟁으로, 잔류에서 도약으로 나아가는 것이 부천FC1995의 다음 과제다.



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덧붙이는 글 이 기사는 부천뉴스에도 실립니다.
부천FC1995 K리그1 부천시

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