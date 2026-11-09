0-2 절망에서 2-2 기적으로... 부천FC1995, 창단 첫 K리그1 잔류 확정

정재현

큰사진보기 ▲두 골을 내주고도 포기하지 않은 선수들. 마지막 순간까지 목이 터져라 응원한 팬들. 그리고 마침내 찾아온 환희. 부천FC1995가 극적인 2-2 무승부로 창단 첫 K리그1 잔류를 자력으로 확정했다. 정재현

부천FC1995, 2027 시즌 최대 과제는?



부천FC1995의 2027시즌 최대 과제는 1부리그 잔류를 넘어 안정적인 경쟁력을 확보하는 것이다. 이를 위해서는 외국인 선수에 대한 의존도를 낮추고 국내 선수층을 강화하는 한편, 올 시즌 35경기에서 51실점을 기록한 수비 조직력을 개선해야 한다.



경기당 득점력을 높일 확실한 공격 자원 확보와 김민준·박정인 등 국내 선수들의 성장도 중요하다. 2028시즌까지 계약을 연장한 이영민 감독이 어떤 선수단 개편과 전술적 변화를 통해 K리그1에 적합한 팀을 만들어낼지가 주목된다.



또 다른 과제는 구단의 지속 가능한 성장 기반을 마련하는 것이다. 시민구단이라는 특성을 살려 부천 지역 유망주 육성과 지역사회와의 결합력 확대, 유소년 시스템 강화, 지역 기업 후원 확대, 홈 관중 확보 등을 함께 추진해야 한다.



2026시즌이 부천FC1995가 K리그1에서 살아남았음을 증명한 해였다면, 2027시즌은 중위권 도약을 목표로 경쟁력을 입증해야 하는 시기다. 생존에서 경쟁으로, 잔류에서 도약으로 나아가는 것이 부천FC1995의 다음 과제다.







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기적의 시작은 후반 40분이었다. 김민준의 패스를 받은 갈레고가 포항의 골망을 흔들었다. 0-2에서 1-2. 꺼져가던 부천의 잔류 희망이 다시 살아났다. 그리고 5분 뒤인 후반 45분. 왼쪽 측면에서 연결된 공을 김민준이 페널티지역 안으로 내줬고, 골문을 향해 쇄도하던 박정인이 이를 정확하게 밀어 넣었다.경기 후 감동은 그라운드 밖에서도 이어졌다. 잔류를 결정짓는 동점골의 주인공 박정인은 경기 후 인터뷰에서 눈물을 보였다. 그는 "작년부터 많이 힘들었고 올해 전반기도 정말 힘들었다"며 "골을 넣고 눈물이 조금씩 나왔다. 지금도 눈물이 나려고 한다"고 말했다.이영민 감독 역시 선수들이 만들어 낸 극적인 잔류에 벅찬 감정을 감추지 못했다. 이 감독은 "많은 것을 느낀 시즌이다. 부족함도 느꼈고 좋은 경험도 많이 했다"며 "목표를 이루기 위해 노력했던 것들이 많이 생각났다"고 밝혔다.잔류라는 목표를 이뤘지만 이 감독은 마냥 기뻐하지만은 않았다. 그는 올 시즌 자신의 부족함을 돌아보며 내년 시즌을 더 잘 준비하겠다는 뜻도 내비쳤다.부천FC1995에게 2026년은 도전의 연속이었다. K리그2를 떠나 처음 경험하는 1부리그. 상대는 하나같이 만만치 않은 팀들이었다. 때로는 연패에 빠졌고, 시즌 막판에는 잔류를 걱정해야 하는 위기도 맞았다.하지만 부천은 가장 절박한 순간에 자신들의 저력을 보여줬다. 0-2라는 절망적인 상황에서도 끝까지 포기하지 않았고, 경기 종료 직전 두 골을 몰아치며 스스로 잔류를 완성했다.특히 이번 잔류는 단순히 한 시즌을 버텨냈다는 의미를 넘어선다. 부천FC1995가 K리그1에서도 경쟁할 수 있다는 가능성을 확인한 무대이기 때문이다.이제 부천은 올해도 K리그1에서 다음 시즌을 준비한다. 5연패의 아픔도, 0-2의 절망도, 마지막 5분의 기적도 모두 부천 축구의 역사로 남았다. 부천FC1995, 살아남았다. 그리고 이제 두 번째 K리그1 시즌을 향해 다시 뛴다.