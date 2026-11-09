0-2 절망에서 2-2 기적으로... 부천FC1995, 창단 첫 K리그1 잔류 확정

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두 골을 내주고도 포기하지 않은 선수들. 마지막 순간까지 목이 터져라 응원한 팬들. 그리고 마침내 찾아온 환희. 부천FC1995가 극적인 2-2 무승부로 창단 첫 K리그1 잔류를 자력으로 확정했다.정재현
0-2의 절망…부천의 잔류 희망이 사라지는 듯했다
부천FC1995는 11월 8일 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 35라운드 포항 스틸러스와의 홈경기에서 2-2 무승부를 기록했다. 경기는 좀처럼 부천의 뜻대로 풀리지 않았다.
전반 42분 포항 주닝요의 크로스를 걷어내려던 패트릭의 헤더가 자책골로 연결되면서 선제 실점을 허용했다. 후반 9분에는 주닝요에게 추가골까지 내줬다. 스코어는 0-2. 최근 5연패에 빠져 있던 부천으로서는 또다시 고개를 숙여야 할 것 같은 순간이었다.
그러나 부천 선수들은 포기하지 않았다. 이영민 감독은 교체 카드를 꺼내 들며 반격을 시도했고, 경기 막판 마침내 승부의 흐름을 바꾸는 순간이 찾아왔다.
기적의 시작은 후반 40분이었다. 김민준의 패스를 받은 갈레고가 포항의 골망을 흔들었다. 0-2에서 1-2. 꺼져가던 부천의 잔류 희망이 다시 살아났다.
그리고 5분 뒤인 후반 45분. 왼쪽 측면에서 연결된 공을 김민준이 페널티지역 안으로 내줬고, 골문을 향해 쇄도하던 박정인이 이를 정확하게 밀어 넣었다.
2-2.
믿기 어려운 동점이었다. 두 골 차 열세를 단 5분 만에 따라잡은 것이다. 후반 추가시간 3분까지 부천은 동점 상황을 지켜냈다. 경기 종료 휘슬이 울리자 선수들에게는 환호와 안도의 순간이 찾아왔다.
이날 무승부는 단순한 승점 1점이 아니었다. 부천FC1995의 K리그1 잔류를 확정하는 역사적인 승점이었다.
승점 33점…광주가 남은 3경기를 모두 이겨도 뒤집을 수 없다
이날 무승부로 부천은 7승 12무 16패, 승점 33점을 기록했다. 최하위 광주FC는 승점 23점에 머물렀다. 남은 3경기에서 광주가 모두 승리해도 확보할 수 있는 승점은 최대 32점이다.
따라서 광주가 남은 경기에서 전승을 거두더라도 부천을 넘어설 수 없다.
부천은 최소 11위를 확보하면서 승강 플레이오프를 거치지 않고 2027시즌에도 K리그1 무대에서 뛰게 됐다. 지난해 K리그2에서 승격의 감격을 누렸던 부천이 1부리그 첫 시즌부터 잔류라는 또 하나의 역사를 쓴 것이다.