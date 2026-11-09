7골 참패에도 모드리치를 다시 부른 크로아티아

지난달 3일 크로아티아가 잉글랜드에 0-7로 참패한 경기에서 가장 씁쓸했던 장면은 후반 12분 모드리치(41)가 교체돼 벤치로 향하던 순간이었다. 잉글랜드의 알렉스 스콧과 엘리엇 앤더슨이 중원에서 압박을 가하고 주드 벨링엄까지 전방에서 가세하자 모드리치는 몸을 돌릴 여유조차 얻지 못했다. 크로아티아가 중원에서 공을 잃을 때마다 수비 뒷공간은 해리 케인과 앤서니 고든의 침투 경로로 노출됐다.안방에서 7골을 내주며 무너지자 크로아티아 축구의 한 시대가 끝났다는 목소리가 쏟아졌다. 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두가 대표팀 유니폼을 벗은 올해, 41세 미드필더 모드리치에게 강팀의 빠른 경기 템포는 넘기 힘든 벽처럼 보였다.하지만 한 달 뒤 슬라벤 빌리치 감독이 발표한 11월 A매치 25인 명단 맨 위에는 어김없이 모드리치의 이름이 있었다. 오는 12일 잉글랜드와의 재대결, 15일 체코전을 앞둔 크로아티아는 왜 이 참패의 소용돌이 속에서도 다시 그를 찾을 수밖에 없었을까.크로아티아가 41세 미드필더를 포기하지 못하는 가장 큰 이유는 상대가 라인을 낮추고 웅크릴 때 모드리치가 제공하는 전술적 유용성 때문이다.지난 9월 체코 원정(2-1 승)이 대표적이다. 크로아티아는 전반 내내 공격을 시도했지만 체코의 골문을 열지 못했다. 이때 균열을 만든 건 모드리치였다. 후반 2분 이고르 마타노비치가 전방에서 공을 빼앗아 연결하자 모드리치는 페널티박스 외곽에서 오른발 슈팅으로 선제골을 터뜨렸다. 상대 수비가 정비되기 전 공간을 포착하고 곧바로 공격을 마무리한 장면이었다.상대 수비가 좁은 공간을 유지하더라도 순간적으로 판단을 내리고 전방으로 공을 배급하는 능력은 여전히 크로아티아 내에서 모드리치가 독보적이다. 체코전에서 터뜨린 오른발 선제골을 포함해, 웅크린 상대를 요리할 때 모드리치의 발끝은 여전히 크로아티아 공격의 시작점이자 뼈대다.문제는 템포와 공수 전환 속도로 무장한 강호를 만났을 때다. 잉글랜드전 참패는 모드리치라는 카드가 가진 리스크를 극명하게 파헤쳤다.모드리치가 중원에서 공을 소유하고 시야를 확보하려면 패스 경로를 찾을 시간과 공간이 필요하다. 하지만 잉글랜드처럼 전방부터 강한 1차 압박을 걸고 소유권을 되찾자마자 직선적으로 가로지르는 팀을 상대로 모드리치는 체력적·물리적 한계를 드러냈다. 공을 잃어버린 순간 빠르게 되돌아 뛰며 수비 커버를 해줄 기동력이 부족해지면서, 크로아티아의 3선과 4선 사이는 공터로 전락했다.소속팀 AC밀란의 기용법은 이 지점에서 힌트를 준다. 밀란은 인테르와의 밀라노 더비(3-1 승)에서 모드리치를 90분 풀타임 활용해 승리를 거머쥐었지만, 그 배경에는 모드리치와 함께 중원에서 뛰며 활동량을 보탠 유누스 무사와 아드리앵 라비오 같은 '뛰어주는 엔진'들의 존재가 있었다.반면 크로아티아 대표팀은 모드리치 옆에 활동량을 채워줄 전술적 보호막을 세우지 못한 채 그를 압박의 최전선에 방치했다. 모드리치의 패스 능력만 취하고, 그로 인해 발생하는 기동력 저하는 팀 전술로 덮지 못한 셈이다.빌리치 감독이 세대교체를 도모하지 않은 것은 아니다. 지난 10월 3일 잉글랜드전에서는 페타르 수치치와 마르틴 바투리나를 모두 선발로 기용했다. 그러나 두 선수는 전반을 마치고 나란히 교체됐다. 젊은 미드필더들에게 중원 열쇠를 넘겨주려는 시도가 여전히 성장통을 겪고 있는 셈이다.두 선수는 활동량과 에너지 면에서는 합격점을 받을지 몰라도, 상대의 압박이 거세질 때 첫 번째 터치 방향만으로 압박을 벗겨내고 경기 템포를 조율하는 노련미에서 모드리치와의 격차를 줄이지 못하고 있다. 신예들이 중원을 맡았을 때 크로아티아가 전방으로 공을 전진시키지 못하고 자신들의 진영에 갇히는 현상이 반복되는 이유다.네이션스리그 4경기 1승 3패, 14실점이라는 초라한 성적표는 단순히 '늙은 모드리치'의 탓이 아니다. 모드리치가 빠졌을 때 팀의 공격 방향을 설정할 대체 전술을 아직 완성하지 못한 크로아티아 축구의 구조적 딜레마를 반증한다.오는 12일 잉글랜드와의 네이션스리그 재대결은 한 달 전 7골 참패의 치욕을 씻어내야 하는 시험대다.슬라벤 빌리치 감독이 다시 모드리치를 부른 이상, 관건은 41세 미드필더에게 90분 동안 빌드업과 수비 커버를 모두 바라는 과욕을 버리는 것이다. 모드리치를 특정 국면을 풀어낼 전술적 카드로 선별 기용하거나, 그가 뛸 때 중원의 기동력 공백을 메워줄 전술적 장치를 어떻게 이식하느냐가 핵심이다.모드리치의 발끝은 여전히 예리하지만, 그 발끝만으로 현대 축구의 격렬한 템포를 버틸 수는 없다. 41세 전설을 다시 호출한 크로아티아가 과연 잉글랜드전 참사를 통해 얻은 학습 효과를 그라운드 위에서 증명할 수 있을지 주목된다.