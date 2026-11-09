삼성은 어떻게 12년 만에 우승 이뤄냈나

'사자 군단' 삼성 라이온즈가 12년의 기다림 끝에 한국시리즈 우승 갈증을 풀어냈다.정규시즌 2위 삼성은 8일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 KT와의 5차전에서 12-1로 승리를 거뒀다. 1차전 패배 이후 2~5차전을 쓸어 담은 삼성은 시리즈 전적 4승 1패로 2014년 이후 12년 만에 왕좌에 올랐다.삼성은 전·후기리그 통합우승을 차지했던 1985년을 포함해 역대 9번째 챔피언을 차지했다. 역대 2위로 통산 12회 우승을 차지한 KIA 타이거즈와의 격차를 좁히며 추격했다. 또한 삼성이 2016년부터 새로운 홈구장으로 이용해온 라팍에서 처음으로 우승 축포를 터뜨렸고, 정규시즌 우승 없이 플레이오프를 거쳐 '업셋' 우승에 성공한 것 모두 구단 역사상 최초였다.삼성은 1982년 프로 원년부터 롯데 자이언츠와 더불어 연고지와 팀 명칭, 모기업이 바뀌지 않은 유일한 구단으로 KBO리그 역사의 산 증인이다. 다만 화려한 스타군단과 높은 인기, 막대한 투자에도 불구하고 1990년대까지는 유일하게 한국시리즈 없이 정상에 올랐던 1985년을 제외하고는 한국시리즈에서 여러 차례 오르고도 번번이 준우승에 그치며 '단기전에 약하다'는 꼬리표가 늘 따라다녔다.삼성은 김응용 감독 시절인 2002년 마침내 통합 우승을 차지하며 마침내 오랜 한국시리즈 무관의 한을 풀어냈다. 이후 삼성은 선동열 감독 시절인 2005-2006년 통합 2연패, 류중일 감독 시절에는 정규시즌 5연패와 한국시리즈 통합 4연패(2011-2014)라는 놀라운 업적을 이뤄내며 21세기 프로야구를 대표하는 새로운 '왕조'의 반열에 올랐다.하지만 빛이 화려하면 어둠도 짙었다. 아이러니하게도 삼성의 암흑기는 화려했던 전성기의 끝자락에서 갑작스럽게 찾아왔다. 삼성은 2015년 한국시리즈를 앞두고 팀의 주축 선수였던 임창용, 윤성환, 안지만, 오승환(당시는 일본 한신 타이거스) 등이 원정 도박을 벌인 사실이 적발되어 징계받고 한국시리즈 출전명단에서 제외됐다. 핵심 투수진을 한꺼번에 잃고 팀 분위기가 무너진 삼성은 두산 베어스에 업셋을 당하며 연속 우승 행진이 중단됐다.본격적으로 더 큰 후폭풍은 이듬해부터 찾아왔다. 신구장 '라팍 시대'가 개막했지만, 정작 모기업의 지원 감소와 주축 선수들의 이탈및 노쇠화, 프런트의 무능, 세대교체 실패 등으로 인하여 삼성은 서서히 내리막길을 걷기 시작했다. 2016년부터 5시즌간 '99688(2016-2020년간 삼성의 팀순위,10개구단 체제)'이라는 비밀번호를 작성하는가 하면, 8년간 7번이나 내리 가을야구 진출에 실패하면서, 구단 역사상 전례 없는 최악의 암흑기를 맞이한다.삼성은 이전까지 가장 오랫동안 한국시리즈 진출에 실패한 기록이 1994-1996년 3년뿐이었다. 프로 원년부터 10구단 시절 이전까지 7위 이하의 정규시즌 성적을 기록해 본 경우도 전무했다. 2017년에는 구단 역사상 최초로 정규시즌 승률 3할대(.396, 55승 84패 4무, 9위)를 기록하는 수모를 겪기도 했다. 왕조의 전성기를 이끌었던 류중일 감독에 이어 김한수, 허삼영 감독 체제가 연이어 실패로 끝나면서 삼성은 극심한 시행착오를 겪어야 했다.2020년대 들어서야 삼성은 조금씩 과거의 위용을 되찾기 시작했다. 2021년 삼성은 6년 만에 모처럼 가을야구 진출에 성공했다. 하지만 KT와의 정규시즌 1위 결정전에 석패하여 한국시리즈 직행티켓을 아깝게 놓쳤고, 플레이오프에서는 두산 베어스에게 업셋 당하며 끝내 한국시리즈 무대를 밟지 못했다. 이후 2022년과 2023년에는 각각 7, 8위에 그치며 다시 하위권으로 추락했다.박진만 감독 체제가 들어서면서 삼성은 본격적으로 가울야구 진출 단골손님으로 복귀했다. 박진만호 2년 차인 2024년 삼성은 정규시즌 2위를 기록하며 9년 만에 한국시리즈 진출에 성공하여 준우승을 기록했다. 2025년에도 4위를 기록하며 다시 한번 가을야구와 플레이오프 진출에 성공했다.그리고 삼성은 2026시즌을 명가재건을 위한 적기로 판단했다. 2010년대 삼성왕조의 최전성기를 함께했던 불혹의 베테랑 최형우를 FA로 10년 만에 재영입하며 우승 의지를 분명히 드러냈다. 외국인 선수 구성에서도 적극적인 투자를 단행했다. 스프링캠프부터 이탈한 맷 매닝 대신 잭 오러클린으로 시즌을 시작했고, 8월에는 페덱을 영입했다. 타선에서는 구자욱과 최형우, 르윈 디아즈가 꾸준한 활약을 펼치며 공격을 이끌었다. 많은 전문가들도 삼성을 강력한 우승후보 1순위로 전망했다.하지만 막상 시즌이 시작되자 삼성의 여정은 그리 순탄하지 못했다. 개막 2연패로 불안하게 출발한 삼성은 불펜의 힘을 앞세워 7연승을 달리며 반등하는 듯했으나, 이후 다시 7연패의 늪에 빠지는 등 극심한 롤러코스터 행보를 보였다.사실 삼성은 올 시즌 극심한 부상 악재에 시달렸다. 야심 차게 영입한 외국인 투수 맷 매닝이 스프링캠프에서 팔꿈치를 다쳐 개막도 하기 전에 팀을 떠났고, 토종 에이스 원태인도 팔꿈치 부상으로 개막 엔트리에서 제외되며 슬럼프에 시달렸다. 또 다른 외국인 투수 아리엘 후라도 역시 월드베이스볼클래식(WBC) 참가 여파와 시즌 중반 어깨부상 등으로 고전했다.이 밖에도 야수진의 김성윤, 김영웅, 이재현, 불펜진의 이호성, 김무신, 이재희, 백정현, 최지광 등이 번갈아 가며 부상과 슬럼프가 속출했다. 호화멤버라는 기대가 무색하게 삼성은 시즌 내내 완전체 전력을 구축하여 나선 경기는 그리 많지 않았다.그럼에도 삼성은 무너지지 않았다. 선발진이 안정감을 되찾고 주 다시 8연승을 질주하며 5월 한 달 동안 18승 7패 승률 .720로서 순위를 빠르게 끌어올렸다. 주전들의 빈 자리를 틈타 박승규와 전병우, 양우현 등이 치고 올라오며 힘을 보탰다. 삼성은 전반기를 2015년 이후 11년 만에 1위로 마쳤다. 다만 후반기에는 KT 위즈의 돌풍에 밀려 결국 2위(83승 3무 58, 승률 .589로 2위)로 정규시즌을 마쳐야했다.포스트시즌을 앞두고도 부상은 여전히 삼성을 괴롭혔다. 정규시즌 구원왕을 차지한 마무리 투수 김재윤이 부상으로 이탈했고, 주전 포수 강민호와 주장이자 타격왕 구자욱도 각각 옆구리와 햄스트링 부상이 완전히 회복되지 않으며 정상적인 컨디션을 장담할 수 없었다. 자칫 용두사미로 끝났던 2021시즌의 데자뷔가 될수도 있다는 우려의 시선이 나왔다.가을야구는 삼성에 '설욕전'의 무대였다. 삼성은 플레이오프에서 2024년 한국시리즈 준우승의 아픔을 안긴 KIA 타이거즈를 만났다. 홈런왕 김도영을 앞세운 KIA의 기세에 고전하며 삼성은 최종 5차전까지 가는 어려운 승부를 펼쳐야 했다. 시리즈를 조기에 결정지을 수 있었던 4차전에서 김영웅과 디아즈의 실책으로 경기를 내주게 되자 선수들이 엄청난 악플에 시달리기도 했다.그러나 삼성의 뒷심은 강했다. 베테랑 최형우가 지명타자 자리를 구자욱에게 양보하고 43세의 나이에 좌익수 수비까지 나섰다. 선발 원태인은 팀을 위하여 포스트시즌에서 기꺼이 마무리 역할을 소화했다. 이승민은 상대 좌타선을 막기 위해 시리즈 전 경기에 등판하는 투혼을 발휘했다. 주축 선수들의 희생과 헌신은 위기 상황마다 삼성을 더욱 끈끈하게 뭉치게 했다. 삼성은 결국 KIA를 3승 2패로 격파하고 2년만의 한국시리즈 진출에 성공했다.한국시리즈 상대는 최근 3년간 두 번이나 삼성의 정규시즌 1위 등극을 가로막은 신흥강호 KT였다. 정규시즌 90승을 달성하며 최고의 시즌을 보낸 KT는 투타 핵심들이 모두 건재한 데다 한 달간 충분한 휴식을 취했다. 플레이오프에서 극심한 소모전을 치르고 올라온 삼성은 불과 하루 휴식 만에 다시 한국시리즈에 나서면서 여러모로 불리한 위치에 있는 듯이 보였다.삼성은 1차전에서 KT에 패배하며 어렵게 출발했다. 하지만 호락호락 무너지지 않고 끈질긴 투혼을 발휘했다. 초반에 대량실점을 내주며 0-8까지 끌려가다가 뒤늦게 타선이 폭발하여 7-8까지 추격하며 KT의 간담을 서늘하게 했다. 역전에는 실패했지만, 삼성 선수들이 해볼 만하다고 자신감을 얻게 되는 순간이었다.그리고 2차전은 시리즈의 분수령이었다. 삼성은 연장 12회까지 가는 치열한 혈투끝에 3-2로 승리했다. 불펜진의 뒷심과 수비에서의 집중력 차이에서 삼성이 앞섰다. 흐름을 되찾고 대구로 돌아온 삼성은 3. 4. 5차전에서 내리 초중반에 타선 폭발로 소형준, 로건, 대니얼로 이어지는 KT 선발진을 줄줄이 무너뜨렸다. KT는 2023년 한국시리즈에서도 당시 LG를 상대로 1차전을 잡으며 기분 좋게 출발했지만, 이후 내리 4경기를 줬던 악몽을 똑같이 되풀이하고 말았다.삼성 선발진은 3차전에서 후라도의 호투로 지난 경기에서 피로가 쌓인 불펜진이 휴식을 취할 수 있었고, 배찬승의 분전으로 뒷문이 안정을 찾자 5차전에서는 원태인을 다시 선발로 돌리고 페덕까지 구원등판시키는 총력전이 가능했다. 삼성 타선은 5차전에서 5회 타자일순하며 8득점을 올리는 빅이닝을 연출하며 고영표까지 투입한 KT의 마지막 희망마저 무너뜨렸다.삼성의 주장 구자욱은 한국시리즈 5경기에서 타율 .500(20타수 10안타), 1홈런, 6타점, 5득점을 기록한 끝에 생애 첫 한국시리즈 MVP에 선정됐다. 정규시즌 막판 허벅지 부상으로 정상 컨디션이 아니었지만 1차전 추격 홈런, 3차전 2타점 3루타, 4·5차전 결정적 적시타 등 매 경기 승부처에서 '해결사' 역할을 해냈다. 구자욱은 생애 첫 한국시리즈 우승 반지와 함께 MVP까지 거머쥐었다.베테랑 포수 강민호는 프로 데뷔 23년 만에 처음 한국시리즈 우승을 경험했다. 2004년 롯데 유니폼을 입고 프로에 데뷔한 이래 화려한 선수경력에도 불구하고 우승과는 좀처럼 인연이 없었던 강민호는 부상을 참고 포수 마스크를 쓰며 최형우와 함께 팀을 이끌었다. 우승이 확정되자 강민호는 어떤 선수보다 뜨거운 눈물을 쏟아내기도 했다. '우승청부사' 최형우는 KIA와의 플레이오프에서 4경기 타율 .385(13타수 5안타) 2홈런 4타점, KS 5경기에서는 타율 .357(14타수 5안타) 2타점을 기록하며 개인 통산 7번째 우승을 달성하는 '유관력'을 증명했다.박진만 삼성 감독은 선수 시절 현대와 삼성에서 우승 반지 6개를 모은 데 이어, 정식 사령탑 네 번째 시즌에서 감독으로서 첫 우승을 차지했다. 김응용-류중일에 이어 삼성의 한국시리즈 우승계보를 잇는 또 한 명의 명장 반열에 올랐다. 박 감독은 "올 시즌 되돌아보면 힘들었던 순간이 많았다. 우리 선수들의 우승에 대한 열망, 강한 의지 덕에 우승을 해냈다"고 선수들에게 영광을 돌렸다.결국 삼성의 2026년 우승은 이전까지 8번의 우승과는 과정과 내용에서 전혀 다른 의미를 지닌다. 정규시즌부터 완벽한 전력으로 시작해 '절대강자'의 위치에 우승까지 질주한 시즌과 거리가 멀었다. 부상자도 많았고 팀 성적도 기복이 심했다.하지만 삼성은 쉽게 무너지지 않고 그때마다 해답과 돌파구를 찾아내며 숱한 위기를 스스로 극복해 냈다. 2021년 1위 결정전 패배와 플레이오프 업셋 탈락, 2024년 한국시리즈 준우승과 2025년 PO 탈락 등 최근 몇 년간 겪은 실패들은 그 당시에는 아픔이었지만, 결과적으로 그 과정에서 쌓은 경험들이 2026년 '구단 최초의 업셋 우승'을 위한 귀중한 밑거름이 됐다.삼성은 12년 만에 되찾은 우승 트로피를 되찾으며 긴 암흑기의 사슬을 끊어냈을 뿐만 아니라, 삼성의 완전히 새로운 세대가 주역이 되어 끌어낸 첫 우승이라는데 큰 의미가 있다. 올 시즌의 우승이 끝이 아니라 삼성의 '뉴 왕조 재건'을 향한 시작이 될 수 있을지 주목된다.