양승우 결승골... 7부 리그팀 44년 만 FA컵 본선 승리

큰사진보기 ▲4부리그 크롤리 타운 FC를 상대로 FA컵에서 선제 결승골을 넣은 7부리거 양승우 선수 윔본 타운 FC 홈페이지 제공

체급 차 극복한 7부 리그의 기적, FA컵 특유의 이변 연출



잉글랜드 FA컵은 1부 프리미어리그부터 10부 이하 아마추어 팀까지 계급장을 떼고 맞붙는 토너먼트 경기이다. 잉글랜드 축구 피라미드 시스템상 1부(프리미어리그)부터 4부(리그 투)까지는 프로 선수로 구성되며, 윔본 타운이 속한 7부 리그는 세미프로(Semi-Pro) 단계에 해당한다.



FA컵 대회의 묘미는 1부 프리미어리그의 최정상 프로 구단부터 9~10부 리그의 아마추어 동네 구단까지 잉글랜드 축구협회(FA)에 등록된 모든 구단이 격돌한다는 것이며, 하위 리그 팀이 상위 리그 팀을 이기는 이변이 발생했을 때 'FA컵의 마법(Magic of the FA Cup)'이라고 부른다.



FA컵 본선 2라운드에 진출한 윔본 타운 FC는 단 1승만 추가하면, 3라운드부터는 1부 프리미어리그(EPL)도 대진 추첨에 포함되어 함께 경기를 펼치게 된다. 양승우 선수의 윔본 타운 FC가 FA컵 2라운드를 통과할 경우, 7부 리그 선수로서 꿈의 무대인 프리미어리그 구단들과 직접 겨룰 수 있는 기회를 얻게 되는 것이다.



양승우 선수가 쏘아 올린 도전의 공이 2라운드를 넘어 꿈의 3라운드 무대 그 이상까지 닿기를 응원하며 뜨거운 박수를 보낸다. 한편, 윔본 타운 FC의 FA컵 2라운드 상대는 현지 시각 9일에 진행되는 대진 추첨을 통해 확정될 예정이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 4부리그 크롤리 타운 FC를 상대로 FA컵에서 선제 결승골을 넣은 7부리거 양승우 선수잉글랜드 FA컵은 1부 프리미어리그부터 10부 이하 아마추어 팀까지 계급장을 떼고 맞붙는 토너먼트 경기이다. 잉글랜드 축구 피라미드 시스템상 1부(프리미어리그)부터 4부(리그 투)까지는 프로 선수로 구성되며, 윔본 타운이 속한 7부 리그는 세미프로(Semi-Pro) 단계에 해당한다.FA컵 대회의 묘미는 1부 프리미어리그의 최정상 프로 구단부터 9~10부 리그의 아마추어 동네 구단까지 잉글랜드 축구협회(FA)에 등록된 모든 구단이 격돌한다는 것이며, 하위 리그 팀이 상위 리그 팀을 이기는 이변이 발생했을 때 'FA컵의 마법(Magic of the FA Cup)'이라고 부른다.FA컵 본선 2라운드에 진출한 윔본 타운 FC는 단 1승만 추가하면, 3라운드부터는 1부 프리미어리그(EPL)도 대진 추첨에 포함되어 함께 경기를 펼치게 된다. 양승우 선수의 윔본 타운 FC가 FA컵 2라운드를 통과할 경우, 7부 리그 선수로서 꿈의 무대인 프리미어리그 구단들과 직접 겨룰 수 있는 기회를 얻게 되는 것이다.양승우 선수가 쏘아 올린 도전의 공이 2라운드를 넘어 꿈의 3라운드 무대 그 이상까지 닿기를 응원하며 뜨거운 박수를 보낸다. 한편, 윔본 타운 FC의 FA컵 2라운드 상대는 현지 시각 9일에 진행되는 대진 추첨을 통해 확정될 예정이다. 영국 잉글랜드 FA컵 7부리거 양승우 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이택민 (ytm707) 내방 구독하기 영국에서 K소식을 전하겠습니다! 문의 ytm707@gmail.com 이 기자의 최신기사 런던 뉴몰든에 울려 퍼진 평화의 노래

잉글랜드 7부 리그(서던 리그 프리미어 디비전 사우스) 소속 윔본 타운 FC(Wimborne Town FC)에서 활약 중인 한국인 미드필더 양승우 선수가 잉글랜드 FA컵에서 환상적인 선제 결승골을 터뜨리며, 팀의 FA컵 본선 2라운드 진출을 이끌었다.윔본 타운 FC는 영국 현지시간 8일 와이엇 홈즈 스타디움(Wyatt Homes Stadium)에서 열린 2026-27 에미레이트 FA컵 본선 1라운드에서 3개 리그 위인 4부 리그(League Two) 프로팀 크롤리 타운 FC(Crawley Town FC)를 2-0으로 승리했다. 이날 선발 출전한 양승우는 경기 시작 9분 만에 환상적인 득점을 터뜨리며 기선을 제압했다. 이번 승리는 구단 역사상 44년 만에 달성한 FA컵 본선 승리이자 대이변으로 기록됐다.영국 공영방송 BBC 스포츠의 크리스 하비(Chris Harby) 기자는 경기 리포트를 통해 "4부 리그 최하위로 부진에 빠진 크롤리 타운이 7부 리그의 윔본 타운 FC를 상대로 체급 차를 전혀 보여주지 못한 채 무너졌다"고 평했다. 객관적 전력과 재정 규모 면에서 열세에 놓여 있는 윔본 타운 FC는 양승우의 선제 결승골과 후반 찰리 문(Charlie Munn)의 추가골을 묶어 4부 프로팀 크롤리 타운 FC를 꺾는 이변을 써냈다.경기 직후 TNT스포츠와 방송 인터뷰를 가진 양승우 선수는 "경기에 임할 때 우리가 언더독이라는 점을 잘 알고 있었고 상대가 4부 리그팀이라 힘든 경기가 될 것으로 예상했다"라며, "하지만 올 시즌 내내 무실점 경기가 많을 정도로 수비가 탄탄해서, 우리가 이길 수 있다는 믿음이 있었다"고 말했다.이어 "모든 선수들이 서로를 위해 정말 열심히 뛰었고 기회가 왔을 때 그 기회를 살려냈다"며, "90분 내내 헌신해준 모든 동료 선수들, 코칭스태프, 그리고 응원을 보내주신 팬들에게 공을 돌린다"고 덧붙였다.