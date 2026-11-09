양승우 결승골... 7부 리그팀 44년 만 FA컵 본선 승리

잉글랜드 7부 리그(서던 리그 프리미어 디비전 사우스) 소속 윔본 타운 FC(Wimborne Town FC)에서 활약 중인 한국인 미드필더 양승우 선수가 잉글랜드 FA컵에서 환상적인 선제 결승골을 터뜨리며, 팀의 FA컵 본선 2라운드 진출을 이끌었다.
윔본 타운 FC는 영국 현지시간 8일 와이엇 홈즈 스타디움(Wyatt Homes Stadium)에서 열린 2026-27 에미레이트 FA컵 본선 1라운드에서 3개 리그 위인 4부 리그(League Two) 프로팀 크롤리 타운 FC(Crawley Town FC)를 2-0으로 승리했다. 이날 선발 출전한 양승우는 경기 시작 9분 만에 환상적인 득점을 터뜨리며 기선을 제압했다. 이번 승리는 구단 역사상 44년 만에 달성한 FA컵 본선 승리이자 대이변으로 기록됐다.
영국 공영방송 BBC 스포츠의 크리스 하비(Chris Harby) 기자는 경기 리포트를 통해 "4부 리그 최하위로 부진에 빠진 크롤리 타운이 7부 리그의 윔본 타운 FC를 상대로 체급 차를 전혀 보여주지 못한 채 무너졌다"고 평했다. 객관적 전력과 재정 규모 면에서 열세에 놓여 있는 윔본 타운 FC는 양승우의 선제 결승골과 후반 찰리 문(Charlie Munn)의 추가골을 묶어 4부 프로팀 크롤리 타운 FC를 꺾는 이변을 써냈다.
경기 직후 TNT스포츠와 방송 인터뷰를 가진 양승우 선수는 "경기에 임할 때 우리가 언더독이라는 점을 잘 알고 있었고 상대가 4부 리그팀이라 힘든 경기가 될 것으로 예상했다"라며, "하지만 올 시즌 내내 무실점 경기가 많을 정도로 수비가 탄탄해서, 우리가 이길 수 있다는 믿음이 있었다"고 말했다.
이어 "모든 선수들이 서로를 위해 정말 열심히 뛰었고 기회가 왔을 때 그 기회를 살려냈다"며, "90분 내내 헌신해준 모든 동료 선수들, 코칭스태프, 그리고 응원을 보내주신 팬들에게 공을 돌린다"고 덧붙였다.