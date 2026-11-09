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범인 감추지 않은 '라이어', 시청자에게 던진 질문

범인 감추지 않은 '라이어', 시청자에게 던진 질문

[리뷰] MBC 금토 드라마 '라이어' 3-4회

김상화(steelydan)
26.11.09 11:58최종업데이트26.11.09 11:58
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MBC 금토드라마 '라이어'
MBC 금토드라마 '라이어'MBC

MBC 금토드라마 <라이어>(조영민 연출-백재영 극본)가 지난 6~7일 방송된 3-4회를 통해 고밀도 심리 스릴러로서의 저력을 증명했다. 첫 주 1%대에 머물던 시청률은 4회에서 닐슨코리아 전국 가구 기준 2.4%까지 오르며 2회 연속 상승 곡선을 그렸고, 유튜브 편집 영상과 쇼츠 등 관련 콘텐츠를 향한 시청자 반응도 점차 긍정적으로 형성되고 있다.

작품의 출발 여건은 결코 녹록지 않았다. 전작 <유부녀 킬러>가 막을 내린 뒤 MBC는 대형 스포츠 중계 등으로 7주간 금토 드라마 자리를 비워 뒀고, 그사이 기존 동시간대 시청자층의 상당수가 타 채널로 이탈했다. 특히 현재 강력한 파급력을 자랑하는 SBS 금토드라마 <닥터X: 하얀 마피아의 시대>와 맞붙으면서 초반 인기 경쟁에서는 현저한 열세를 면치 못하고 있다.

하지만 작품 자체의 완성도와 몰입감만큼은 열혈 시청자들의 눈길을 사로잡기에 충분했다. 그 비결은 범인의 정체를 후반부까지 은밀하게 숨기는 일반적인 스릴러물과 달리, 일찌감치 남자 주인공의 서늘한 실체를 드러내는 과감하고 빠른 전개를 택했다는 데 있다.

치열한 진실공방...마침내 드러난 실체

MBC 금토드라마 '라이어'
MBC 금토드라마 '라이어'MBC

첫 데이트 이후 모든 것이 송두리째 뒤바뀐 두 남녀, 교사 강지선(서현진 분)과 의사 민준호(유연석 분)의 진실공방이 1-2회를 통해 밀도 있게 그려졌다면, 3-4회에선 반전의 반전을 거듭하는 예측불허 전개가 시청자들을 경악하게 만들었다. 경찰의 거짓말탐지기 결과 지선은 거짓말을 한 것으로 판정 나면서 여론은 급격히 뒤집힌다.

민준호는 억울한 피해자로 받아들여지는 반면 강지선은 '꽃뱀' 낙인 속에 설 자리를 잃는다. 과거 비슷한 사건에 연루됐던 강지선이 상습범으로 오해받을까 두려워 몇몇 질문에 다른 답변을 내놓았던 것이다. 궁지에 몰린 지선은 자신의 이름을 걸고 폭로 게시물을 올려 반격하자 여론이 다시 흔들렸다.

수술 기회를 박탈당하고 아들이 학교에서 다치면서 준호의 분노는 극에 달했고, 4회 말미 자신의 사건을 담당한 경찰 이화영(옥자연 분)의 집에 몰래 들어가 잠든 그녀를 촬영하며 악인의 본색을 본격적으로 드러내기 시작했다. 이를 통해 <라이어>는 시청자에게 앞선 회차와는 달라진 질문을 던진다. "누가 거짓말쟁이인가'가 아닌, "사람들은 왜 소문을 진실로 착각하는가?"라는 것이다.

차별화된 각색...유연석-서현진의 팽팽한 연기 대결

MBC 금토드라마 '라이어'
MBC 금토드라마 '라이어'MBC

<라이어>는 2017년과 2020년 두 시즌에 걸쳐 방영된 영국 ITV의 동명 시리즈 <라이어(Liar)>를 각색한 작품이다. 원작은 두 남녀의 데이트 이후 벌어진 사건을 중심으로 피해자의 목소리가 사회적으로 어떻게 다뤄지는지, 직업과 평판이 타인의 판단에 어떤 영향을 미치는지 등을 날카로운 시선으로 담아 호평을 받은 바 있다.

원작과 견줘 한국판이 내세운 가장 큰 무기는 유연석과 서현진의 연기 대결이다. 유연석은 다정한 의사이자 싱글대디의 얼굴 뒤에 서늘하고 통제적인 본성을 감춘 민준호를 설득력 있게 표현한다. 시선과 말투의 미세한 변화만으로 위태로운 가면을 쓴 인물의 이중성을 섬세하게 드러낸다.

서현진 역시 정반대의 자리에서 극을 탄탄하게 지탱한다. 낙인과 협박을 감수하면서도 진실을 밝히려는 인물로 변해 가는 강지선의 여정을 차근차근 그려낸다. 이를 통해 억울함과 분노, 자책이 엉킨 감정을 과장 없이 쌓아 올리며 시청자들의 공감대를 형성한다. <낭만닥터 김사부> 이후 10년 만에 재회한 두 배우는 익숙한 호흡을 뛰어넘어 첨예하게 대립하는 구도 속에서 한층 탄탄한 케미를 선보인다.

진실과 의심의 경계를 묻다

MBC 금토드라마 '라이어'
MBC 금토드라마 '라이어'MBC

비록 열세의 입장에서 출발했지만 <라이어>는 초반 파격적인 이야기 전개를 통해 차별화된 작품의 매력을 착실하게 보여줬다. 범인의 정체를 일찌감치 드러낸 것은 단순한 충격 효과를 노린 선택이라기보다, 남은 8회 동안 진실을 알고 있는 사람이 어떻게 자신의 주장을 증명하고 사회적 편견과 맞서야 하는지를 보여주기 위한 승부수에 가깝다.

결국 앞으로의 관건은 이미 드러난 민준호의 실체를 어떤 방식으로 구체화하고, 강지선이 무너진 일상과 신뢰를 되찾는 과정을 얼마나 치밀하게 그려내느냐에 달려 있다. 총 2개 시즌의 원작을 한국 환경에 맞게 압축한 만큼 후반부까지 속도감과 긴장감을 유지하는 것도 중요하다.

경쟁작의 기세와 길었던 공백기라는 불리한 조건 속에서도, 초반 2주에 걸쳐 보여준 유연석·서현진 두 배우의 열연과 흡인력 넘치는 전개는 <라이어>를 웰메이드 스릴러의 반열로 착실히 끌어올리고 있다. 범인 찾기에 머물지 않고 진실과 믿음, 사회적 평판의 관계를 집요하게 파고든다는 점에서, <라이어>가 남은 회차에서 어떤 존재감을 증명해 낼지 기대를 모은다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
라이어

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