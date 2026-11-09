범인 감추지 않은 '라이어', 시청자에게 던진 질문

▲MBC 금토드라마 '라이어' MBC

비록 열세의 입장에서 출발했지만 <라이어>는 초반 파격적인 이야기 전개를 통해 차별화된 작품의 매력을 착실하게 보여줬다. 범인의 정체를 일찌감치 드러낸 것은 단순한 충격 효과를 노린 선택이라기보다, 남은 8회 동안 진실을 알고 있는 사람이 어떻게 자신의 주장을 증명하고 사회적 편견과 맞서야 하는지를 보여주기 위한 승부수에 가깝다.



결국 앞으로의 관건은 이미 드러난 민준호의 실체를 어떤 방식으로 구체화하고, 강지선이 무너진 일상과 신뢰를 되찾는 과정을 얼마나 치밀하게 그려내느냐에 달려 있다. 총 2개 시즌의 원작을 한국 환경에 맞게 압축한 만큼 후반부까지 속도감과 긴장감을 유지하는 것도 중요하다.



경쟁작의 기세와 길었던 공백기라는 불리한 조건 속에서도, 초반 2주에 걸쳐 보여준 유연석·서현진 두 배우의 열연과 흡인력 넘치는 전개는 <라이어>를 웰메이드 스릴러의 반열로 착실히 끌어올리고 있다. 범인 찾기에 머물지 않고 진실과 믿음, 사회적 평판의 관계를 집요하게 파고든다는 점에서, <라이어>가 남은 회차에서 어떤 존재감을 증명해 낼지 기대를 모은다.

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