범인 감추지 않은 '라이어', 시청자에게 던진 질문

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MBC 금토드라마 '라이어'MBC
첫 데이트 이후 모든 것이 송두리째 뒤바뀐 두 남녀, 교사 강지선(서현진 분)과 의사 민준호(유연석 분)의 진실공방이 1-2회를 통해 밀도 있게 그려졌다면, 3-4회에선 반전의 반전을 거듭하는 예측불허 전개가 시청자들을 경악하게 만들었다. 경찰의 거짓말탐지기 결과 지선은 거짓말을 한 것으로 판정 나면서 여론은 급격히 뒤집힌다.
민준호는 억울한 피해자로 받아들여지는 반면 강지선은 '꽃뱀' 낙인 속에 설 자리를 잃는다. 과거 비슷한 사건에 연루됐던 강지선이 상습범으로 오해받을까 두려워 몇몇 질문에 다른 답변을 내놓았던 것이다. 궁지에 몰린 지선은 자신의 이름을 걸고 폭로 게시물을 올려 반격하자 여론이 다시 흔들렸다.
수술 기회를 박탈당하고 아들이 학교에서 다치면서 준호의 분노는 극에 달했고, 4회 말미 자신의 사건을 담당한 경찰 이화영(옥자연 분)의 집에 몰래 들어가 잠든 그녀를 촬영하며 악인의 본색을 본격적으로 드러내기 시작했다. 이를 통해 <라이어>는 시청자에게 앞선 회차와는 달라진 질문을 던진다. "누가 거짓말쟁이인가'가 아닌, "사람들은 왜 소문을 진실로 착각하는가?"라는 것이다.
차별화된 각색...유연석-서현진의 팽팽한 연기 대결