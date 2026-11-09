사이트 전체보기
스페인·중국 거쳐 세종까지, '중국인 축구선수' 양항의 한국 첫 시즌

스페인·중국 거쳐 세종까지, '중국인 축구선수' 양항의 한국 첫 시즌

[인터뷰] 한국에서 첫 시즌 마친 K4리그 세종 SA FC 미드필더 양항

박재윤(whatsyoureta)
26.11.09 09:14최종업데이트26.11.09 09:14
구글 검색 선호 출처로 추가
26년 11월 8일 남양주시민축구단과의 원정 경기를 마친 세종 SA FC 양항 선수
26년 11월 8일 남양주시민축구단과의 원정 경기를 마친 세종 SA FC 양항 선수박재윤

지난 8일 남양주종합운동장에서 열린 남양주시민축구단과의 K4리그 최종 26라운드. 선발로 나선 세종 SA FC 양항이 후반 11분 조민재와 교체되며 운동장을 빠져나왔다. 한국에서 보낸 그의 첫 시즌도 그렇게 막을 내렸다.

양항은 K4리그에서 보기 드문 외국인 선수다. 올 시즌 K4리그 13팀 중에서 외국인 선수를 쓴 팀은 세종을 포함해 3개 팀뿐이다. 그중 세종에는 양항을 포함해 3명의 중국인 선수가 등록돼 있다.

양항이 한국에 오기까지 지나온 길은 길었다. 그는 스페인과 중국 무대를 두루 거쳤다. 스페인에서는 하부 리그 준프로 무대를, 고국 중국에서는 2부와 3부 프로리그를 경험했다. 그리고 올 시즌을 앞두고 세종 유니폼을 입으며 한국 무대에 발을 내디뎠다.

세종은 2025년부터 K4리그에 참가하고 있다. 올 시즌에는 8승 3무 13패 승점 27점으로 13개 팀 중 10위에 올랐다. 지난 5월 6일 열린 2026 K3·K4 챔피언십 1라운드에서는 K3리그 양평 FC를 2-0으로 꺾고 16강에 올랐다. 이날 1라운드에서 하위 리그 팀이 상위 리그 팀을 꺾은 것은 세종이 유일했다.

세종의 선수단 규모는 50명 안팎이다. 경쟁이 치열한 만큼 출발은 순탄하지 않았다. 양항은 10라운드까지 3경기에 나서 총 91분을 소화하는 데 그쳤고, 나머지 경기에서는 명단에 이름을 올리지 못했다. 하지만 11라운드부터 꾸준히 운동장을 밟기 시작했고, 13라운드부터는 대부분 경기에서 60분 이상을 소화하며 팀의 핵심 자원으로 자리 잡았다. 6월 28일 평창 유나이티드 FC와의 16라운드에서는 한국 무대 첫 골을 터뜨렸고, 10월 31일 금산 인삼 FC와의 25라운드에서는 시즌 최다인 80분을 소화했다. 치열한 주전 경쟁을 뚫은 양항은 올 시즌 리그 15경기에 출전해 1골을 기록했다.

26년 10월 31일, 금산군종합운동장에서 열린 금산 인삼 FC와 세종 SA FC의 경기에서 세종 SA FC 양항이 드리블을 하고 있다.
26년 10월 31일, 금산군종합운동장에서 열린 금산 인삼 FC와 세종 SA FC의 경기에서 세종 SA FC 양항이 드리블을 하고 있다.박재윤

"많은 경기 출전하며 실력 조금 늘었다"

한국에서 첫 시즌을 마친 양항은 "생각보다 한국 리그 시즌이 빨리 끝났다"라며 "올해는 많은 경기에 출전하면서 실력이 조금 늘었다고 생각한다"라고 시즌을 돌아봤다.

스페인과 중국을 거쳐 세종까지 오게 된 계기를 묻자, 그는 한국 축구에 대한 평가부터 꺼냈다. 양항은 "한국 축구가 템포가 빠르고 수준이 높다는 것은 원래 알고 있었다"라며 "그러다 아는 감독님을 통해 한국까지 오게 됐다"라고 말했다.

낯선 나라에서 보낸 1년이지만 그는 힘든 점이 없었다고 했다. 양항은 한국 생활에 대해 "1년 동안 생활하면서 불편한 점은 딱히 없었다. 모든 부분에서 편하고 좋다"고 답했다. 다만 아직 한국어는 서툴다. 그는 지금도 통역의 도움을 많이 받으며 팀 생활을 하고 있다.

그가 한국 생활에 빠르게 적응할 수 있었던 데에는 동료들의 도움이 컸다. 세종에는 사회복무요원으로 근무하면서 K4리그에서 뛰는 선수들이 있다. 양항은 이들을 가장 고마운 동료로 꼽았다.

양항은 "공익근무를 하며 함께 뛰는 선배들이 기술도 좋고 나보다 나이도 많은데, 정말 많이 도와준다"라며 "축구뿐 아니라 생활면에서도 좋은 이야기를 해주고 챙겨줘서 큰 도움이 됐다"라고 말했다. 이어 "다른 팀원들도 많이 챙겨준다. 언어는 조금 안 통하지만 다들 챙겨주려고 노력해줘서 감사하다"라고 덧붙였다.

시즌은 끝났지만 아직 다음 행보는 정해지지 않았다. 비시즌과 다음 시즌 계획을 묻자, 양항은 "아직은 잘 모르겠다"라며 "이번 시즌이 막 끝났으니 몇 주 쉬고 나서 계획을 세워볼 생각"이라고 말했다.

스페인의 준프로 무대와 중국의 프로리그를 지나 한국의 K4리그까지, 양항의 축구는 여러 나라를 오가며 이어져 왔다. 시즌 초반 좀처럼 기회를 얻지 못했던 그는 어느새 꾸준히 운동장을 누비는 선수가 됐다. 한국에서 보낸 1년은 그에게 한 뼘 더 성장하는 시간이었다. 몇 주간의 휴식을 마친 뒤 그가 어떤 계획을 세울지, 다음 시즌 양항의 발걸음에 관심이 모인다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
세종SAFC 양항 K4리그

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사의 좋은기사 원고료 30,000
응원글보기 원고료로 응원하기
박재윤 (whatsyoureta) 내방

이 기자의 최신기사 '우승팀 신인'이냐 '베스트 러너'냐, 영플레이어상 2파전