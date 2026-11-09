스페인·중국 거쳐 세종까지, '중국인 축구선수' 양항의 한국 첫 시즌

박재윤

26년 10월 31일, 금산군종합운동장에서 열린 금산 인삼 FC와 세종 SA FC의 경기에서 세종 SA FC 양항이 드리블을 하고 있다.한국에서 첫 시즌을 마친 양항은 "생각보다 한국 리그 시즌이 빨리 끝났다"라며 "올해는 많은 경기에 출전하면서 실력이 조금 늘었다고 생각한다"라고 시즌을 돌아봤다.스페인과 중국을 거쳐 세종까지 오게 된 계기를 묻자, 그는 한국 축구에 대한 평가부터 꺼냈다. 양항은 "한국 축구가 템포가 빠르고 수준이 높다는 것은 원래 알고 있었다"라며 "그러다 아는 감독님을 통해 한국까지 오게 됐다"라고 말했다.낯선 나라에서 보낸 1년이지만 그는 힘든 점이 없었다고 했다. 양항은 한국 생활에 대해 "1년 동안 생활하면서 불편한 점은 딱히 없었다. 모든 부분에서 편하고 좋다"고 답했다. 다만 아직 한국어는 서툴다. 그는 지금도 통역의 도움을 많이 받으며 팀 생활을 하고 있다.그가 한국 생활에 빠르게 적응할 수 있었던 데에는 동료들의 도움이 컸다. 세종에는 사회복무요원으로 근무하면서 K4리그에서 뛰는 선수들이 있다. 양항은 이들을 가장 고마운 동료로 꼽았다.양항은 "공익근무를 하며 함께 뛰는 선배들이 기술도 좋고 나보다 나이도 많은데, 정말 많이 도와준다"라며 "축구뿐 아니라 생활면에서도 좋은 이야기를 해주고 챙겨줘서 큰 도움이 됐다"라고 말했다. 이어 "다른 팀원들도 많이 챙겨준다. 언어는 조금 안 통하지만 다들 챙겨주려고 노력해줘서 감사하다"라고 덧붙였다.시즌은 끝났지만 아직 다음 행보는 정해지지 않았다. 비시즌과 다음 시즌 계획을 묻자, 양항은 "아직은 잘 모르겠다"라며 "이번 시즌이 막 끝났으니 몇 주 쉬고 나서 계획을 세워볼 생각"이라고 말했다.스페인의 준프로 무대와 중국의 프로리그를 지나 한국의 K4리그까지, 양항의 축구는 여러 나라를 오가며 이어져 왔다. 시즌 초반 좀처럼 기회를 얻지 못했던 그는 어느새 꾸준히 운동장을 누비는 선수가 됐다. 한국에서 보낸 1년은 그에게 한 뼘 더 성장하는 시간이었다. 몇 주간의 휴식을 마친 뒤 그가 어떤 계획을 세울지, 다음 시즌 양항의 발걸음에 관심이 모인다.