12년 만에 KS 우승, 8년 만에 업셋 우승... 주인공은 삼성

삼성라이온즈

큰사진보기 ▲삼성의 박진만 감독이 우승의 헹가래를 받고 있다 삼성라이온즈

경기 종료 후 삼성 박진만 감독은 "삼성의 일원으로서 선수들이 너무 자랑스럽고 대견하다고 본다. 올해 힘든 시기가 있었지만, 그런 시기를 잘 극복해준 덕분에 마지막에 웃으면서 우승할 수 있었다. 행복하다"라며 소감을 밝혔다.



12년 만에 삼성의 한국시리즈 우승이기도 했다. 그는 "우승은 선수들이 만든 것이기 때문에 선수들에게 고맙게 생각한다. 너무 자랑스럽다. 삼성에 뼈를 묻고 싶다"라고 말했다.



선수로서 6개의 우승 반지를 꼈지만, 감독으로서는 처음으로 우승 반지를 꼈다. 그는 "감독으로서 우승하는 게 더 힘든 것 같다. 말로 표현하기가 어려울 정도다. 선수들을 관리해주면서 경기를 해야하기 때문에 그런 부분이 너무 힘들었다. 나도 팬분들의 응원과 질책을 많이 받으면서 성장했다고 본다. 이 자리를 통해 팬분들께 사랑한다고 말하고 싶다"라고 말했다.



감독상을 받고 선수단을 향해 대형 하트를 날렸다. 그는 "선수단이 하나가 된 덕에 우승할 수 있었다. 심지어 아픈 선수들이 많았다. 특히 아픔을 참고 버텨준 (구)자욱이, (강)민호에게 고맙다고 말하고 싶다. 그리고 최고참으로서 선수단을 이끌어준 (최)형우도 고맙다"라고 말했다.



이번 우승을 계기로 내년이 기대가 되는 삼성이다. 그는 "이번 우승을 계기로 예전에 한국시리즈 왕조를 했던 그 상황을 이어갈 수 있도록 내년에도 준비 착실하게 하겠다"라고 말했다.



마지막으로 삼성 팬들에게 "올해 우리 선수들을 끝까지 격려해주고, 응원해줘서 감사하다. 그 힘으로 우리가 우승할 수 있었다. 사랑한다"라며 인터뷰를 마쳤다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 삼성의 박진만 감독이 우승의 헹가래를 받고 있다경기 종료 후 삼성 박진만 감독은 "삼성의 일원으로서 선수들이 너무 자랑스럽고 대견하다고 본다. 올해 힘든 시기가 있었지만, 그런 시기를 잘 극복해준 덕분에 마지막에 웃으면서 우승할 수 있었다. 행복하다"라며 소감을 밝혔다.12년 만에 삼성의 한국시리즈 우승이기도 했다. 그는 "우승은 선수들이 만든 것이기 때문에 선수들에게 고맙게 생각한다. 너무 자랑스럽다. 삼성에 뼈를 묻고 싶다"라고 말했다.선수로서 6개의 우승 반지를 꼈지만, 감독으로서는 처음으로 우승 반지를 꼈다. 그는 "감독으로서 우승하는 게 더 힘든 것 같다. 말로 표현하기가 어려울 정도다. 선수들을 관리해주면서 경기를 해야하기 때문에 그런 부분이 너무 힘들었다. 나도 팬분들의 응원과 질책을 많이 받으면서 성장했다고 본다. 이 자리를 통해 팬분들께 사랑한다고 말하고 싶다"라고 말했다.감독상을 받고 선수단을 향해 대형 하트를 날렸다. 그는 "선수단이 하나가 된 덕에 우승할 수 있었다. 심지어 아픈 선수들이 많았다. 특히 아픔을 참고 버텨준 (구)자욱이, (강)민호에게 고맙다고 말하고 싶다. 그리고 최고참으로서 선수단을 이끌어준 (최)형우도 고맙다"라고 말했다.이번 우승을 계기로 내년이 기대가 되는 삼성이다. 그는 "이번 우승을 계기로 예전에 한국시리즈 왕조를 했던 그 상황을 이어갈 수 있도록 내년에도 준비 착실하게 하겠다"라고 말했다.마지막으로 삼성 팬들에게 "올해 우리 선수들을 끝까지 격려해주고, 응원해줘서 감사하다. 그 힘으로 우리가 우승할 수 있었다. 사랑한다"라며 인터뷰를 마쳤다. 2026프로야구 삼성라이온즈 한국시리즈 우승 업셋우승 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박재형 (kbo1982_ing) 내방 구독하기 KBO리그 기사를 씁니다. 잘 부탁드립니다. 이 기자의 최신기사 우승 코앞 삼성... 이재희·강민호 교체 '신의 한 수'

삼성 라이온즈가 2026년 한국시리즈 우승을 달성했다플레이오프를 거쳐 한국시리즈에 진출한 삼성이 KT를 시리즈 스코어 4vs1로 누르고 업셋 우승을 달성했다. 그것도 삼성의 홈인 대구 삼성라이온즈파크에서 달성해 더욱 의미가 있다.삼성은 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 KT와의 한국시리즈 5차전에서 12vs1로 대승을 거두며 업셋 우승을 이뤘다. 한국시리즈 업셋 우승은 2018년 SK(현 SSG) 이후 8년 만이고, 삼성의 한국시리즈 우승은 2014년 이후 12년 만이다.선취점은 KT의 몫이었다. 3회초 1사 2, 3루 상황에서 장진혁의 삼성 선발 원태인의 3구 체인지업을 공략해 1타점 희생플라이를 만들었다. 하지만 삼성도 곧바로 반격에 성공했다. 3회말 2사 1루 상황에서 삼성 캡틴 구자욱이 KT 선발 대니엘의 6구 투심을 공략해 1타점 적시 2루타를 쳐 동점을 만들었다.끝이 아니었다. 이어서 디아즈가 KT 선발 대니엘의 5구 포심을 공략해 우측 담장을 상단을 때리는 1타점 적시타를 쳐 2vs1 역전을 만들었다. 게다가 최형우와 김영웅의 연속 안타가 나오면서 삼성은 1점을 더 추가해 3vs1을 만들었다.승기의 쐐기를 박은 것은 5회말이었다. 선두타자 박승규가 유격수 권동진의 실책으로 출루를 했다. 이어서 구자욱의 안타로 무사 1, 2루가 되었다. 디아즈가 비록 유격수 뜬공으로 물러났지만, 최형우가 1타점 우전 적시타를 치며 4vs1을 만들었다.끝이 아니었다. 후속타자 김영웅의 내야안타 때 2루 주자 구자욱이 투혼의 홈 질주를 선보이며 득점을 만들었다. 5vs1이 되는 순간이었다. 이어서 이재현의 1타점 좌전 적시타가 나오면서 6vs1이 되었다.뒤이어 류지혁의 자동 고의4구로 1사 만루가 되었고, 타석에는 몸 상태가 좋지 않은 강민호가 들어섰다. 2루수 앞 땅볼까지 나온 것은 KT 입장에선 좋았다. 그런데 2루 송구 과정에서 유격수 권동진이 포구 실책을 범하며 2점을 더 주고 만 것이다. 스코어는 8vs1이 되었다. KT 입장에선 악재, 삼성 입장에서는 호재였다.삼성의 방망이는 식을 줄을 몰랐다. 김지찬이 2타점 적시 3루타를 치며 스코어를 10vs1로 만들었다. 설상가상 KT 투수 손동현의 폭투까지 나오면서 3루 주자 김지찬이 홈에 들어와 스코어는 11vs1이 되었다. 사실상 5회의 빅이닝이 삼성 입장에선 승리의 쐐기를 박는 순간이었다. 이후, 8회에 삼성은 1점을 더 뽑아내며 12vs1로 달아났다.삼성 마운드에는 2명의 투수가 경기를 끝냈다. 원태인이 5이닝 4피안타 2사사구 5탈삼진 1실점(1자책)으로 선발로서 단추를 잘 꿰었고, 6회부터는 크리스 페덱이 올라와 4이닝을 퍼펙트로 막아내며 경기를 마무리 지었다.