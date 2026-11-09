'로건-안현민'에게 너무 가혹했던 한국시리즈

연합뉴스

3일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 1차전 삼성 라이온즈와 kt wiz의 경기. 3회말 무사 2루 kt 안현민이 좌월 2점 홈런을 친 뒤 그라운드를 돌고 있다. 2026.11.3창단 초기 나성범(KIA)이라는 '자체 생산 간판타자'를 발굴했던 NC와 달리 kt는 2018년 강백호(한화 이글스)가 입단할 때까지 확실한 간판 타자가 없었고 3년 연속 최하위라는 성적표를 받아 들였다. 2021년 kt의 첫 한국시리즈 우승을 견인한 강백호는 잦은 부상으로 기대에 미치지 못하다가 작년 11월 FA 자격을 얻어 팀을 떠났는데 kt는 안현민이라는 새로운 스타가 등장하면서 강백호의 이적을 크게 아쉬워하지 않았다.2022년 포수로 kt에 입단했다가 외야수 변신한 안현민은 군복무를 마치고 복귀한 작년 112경기에 출전해 타율 .334 22홈런 80타점 72득점으로 출루율왕(.448)과 함께 외야수 부문 골든글러브, 신인왕을 휩쓸었다. 특히 어지간한 외국인 선수들을 능가하는 파워로 지난 월드베이스볼클래식(WBC)에서 셰이 위트컴(필라델피아 필리스)과 저마이 존스(보스턴 레드삭스) 등을 제치고 대표팀의 4번타자로 활약했다.올 시즌에도 kt의 간판 타자로 많은 주목을 받은 안현민은 햄스트링 부상으로 94경기 출전에 그치며 타율 .298 14홈런 63타점 56득점으로 다소 아쉬운 성적에 그쳤다. 하지만 여전히 출루율과 장타율을 합친 OPS는 규정 타석을 채웠다면 리그 5위에 해당하는 .947를 기록했을 정도로 타석에서의 존재감은 여전했다. 안현민은 프로 데뷔 첫 한국시리즈에서의 맹활약을 통해 정규리그의 아쉬움을 털어낼 각오였다.1차전에서 3회 삼성 선발 최원태를 강판 시키는 투런 홈런을 터트렸을 때만 해도 안현민의 한국시리즈 구상은 현실이 되는 듯 했다. 하지만 2차전에서 삼진 3개를 포함해 6타수 1안타에 그친 안현민은 3차전에서도 아리엘 후라도에 막혀 4타수 무안타, 4차전에서는 삼성 투수들의 집중 견제 속에 2타수 무안타(2볼넷)에 그쳤다. 결국 5차전 선발 라인업에서 제외된 안현민은 팀의 대패 속에 한 번도 경기에 나서지 못했다.안현민의 첫 한국시리즈는 타율 .133(15타수 2안타) 1홈런 2타점 2득점 4볼넷 4삼진 OPS .649라는 초라한 성적으로 막을 내렸다. 물론 한국시리즈에서의 부진으로 재계약이 힘들어진 외국인 선수 로건과 달리 안현민은 여전히 kt의 현재이자 미래이고 부진을 만회할 기회는 얼마든지 있다. 하지만 만 23세의 젊은 나이에 찾아온 첫 번째 우승 기회를 놓치면서 다가올 안현민의 겨울은 더욱 춥게 느껴질 것이다.