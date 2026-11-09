'로건-안현민'에게 너무 가혹했던 한국시리즈

올해 한국시리즈 매치업이 kt 위즈와 삼성 라이온즈로 결정됐을 때 많은 야구 팬들은 kt의 근소한 우위를 전망했다. 아무리 삼성이 플레이오프에서 KIA 타이거즈를 꺾고 한국시리즈에 진출하며 기세를 올렸다 해도 kt는 정규리그 마지막 10경기에서 모두 승리하며 역대 네 번째로 정규리그 90승 이상을 기록했을 압도적인 시즌을 보냈기 때문이다. 삼성의 믿는 구석은 9승7패로 앞선 정규리그 전적 밖에 없어 보였다.
하지만 1차전에서 0-8의 열세를 7-8까지 따라 붙은 삼성은 2차전에서 연장 12회 접전 끝에 3-2로 승리했고 3~5차전을 각각 5-1, 10-5, 12-1로 승리하며 2014년 이후 12년 만에 한국시리즈 패권을 차지했다. 반면에 2021년 이후 5년 만에 두 번째 우승을 노렸던 kt는 2018년의 두산 베어스에 이어 정규리그에서 90승 이상을 기록한 후 한국시리즈에서 업셋을 허용하며 우승을 놓친 역대 두 번째 팀이 되고 말았다.
kt는 한국시리즈 5경기에서 팀 타율 .207와 팀 평균자책점 6.00으로 투타에서 삼성(팀 타율.291, 팀 평균자책점 3.06)에게 크게 뒤졌다. 특히 정규 리그에서 좋은 성적을 올리며 한국시리즈에서도 좋은 활약을 이어갈 거라 믿었던 핵심 선수들의 부진은 kt팬들을 더욱 안타깝게 했다. 한국시리즈 2경기에서 1.1이닝 8실점으로 난타 당한 좌완 외국인 투수 로건 앨런과 국가대표 4번 타자로 활약했던 '수원 고릴라' 안현민이다.
[로건 앨런] 1패 평균자책점 54.00으로 뭇매 맞은 외국인 좌완