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'로건-안현민'에게 너무 가혹했던 한국시리즈

'로건-안현민'에게 너무 가혹했던 한국시리즈

[KBO리그] 한국시리즈 투타 부진으로 kt 시리즈 패배의 원흉으로 지목

양형석(utopia697)
26.11.09 09:11최종업데이트26.11.09 09:11
구글 검색 선호 출처로 추가
올해 한국시리즈 매치업이 kt 위즈와 삼성 라이온즈로 결정됐을 때 많은 야구 팬들은 kt의 근소한 우위를 전망했다. 아무리 삼성이 플레이오프에서 KIA 타이거즈를 꺾고 한국시리즈에 진출하며 기세를 올렸다 해도 kt는 정규리그 마지막 10경기에서 모두 승리하며 역대 네 번째로 정규리그 90승 이상을 기록했을 압도적인 시즌을 보냈기 때문이다. 삼성의 믿는 구석은 9승7패로 앞선 정규리그 전적 밖에 없어 보였다.

하지만 1차전에서 0-8의 열세를 7-8까지 따라 붙은 삼성은 2차전에서 연장 12회 접전 끝에 3-2로 승리했고 3~5차전을 각각 5-1, 10-5, 12-1로 승리하며 2014년 이후 12년 만에 한국시리즈 패권을 차지했다. 반면에 2021년 이후 5년 만에 두 번째 우승을 노렸던 kt는 2018년의 두산 베어스에 이어 정규리그에서 90승 이상을 기록한 후 한국시리즈에서 업셋을 허용하며 우승을 놓친 역대 두 번째 팀이 되고 말았다.

kt는 한국시리즈 5경기에서 팀 타율 .207와 팀 평균자책점 6.00으로 투타에서 삼성(팀 타율.291, 팀 평균자책점 3.06)에게 크게 뒤졌다. 특히 정규 리그에서 좋은 성적을 올리며 한국시리즈에서도 좋은 활약을 이어갈 거라 믿었던 핵심 선수들의 부진은 kt팬들을 더욱 안타깝게 했다. 한국시리즈 2경기에서 1.1이닝 8실점으로 난타 당한 좌완 외국인 투수 로건 앨런과 국가대표 4번 타자로 활약했던 '수원 고릴라' 안현민이다.

[로건 앨런] 1패 평균자책점 54.00으로 뭇매 맞은 외국인 좌완

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 4차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 1회말 kt 선발 투수 로건이 역투하고 있다. 2026.11.7
7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 4차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 1회말 kt 선발 투수 로건이 역투하고 있다. 2026.11.7연합뉴스

샌디에이고 파드리스와 클리블랜드 가디언스, 볼티모어 오리올스,애리조나 다이아몬드백스 등을 거치며 빅리그 5년 동안 45경기에서 5승 11패 평균자책점 5.79를 기록한 로건은 2024년 12월 100만 달러에 NC 다이노스와 계약했다. 로건은 작년 32경기에 등판해 173이닝을 던지는 꾸준함을 보였지만 7승 12패 ERA 4.53으로 공동 다승왕(17승)에 오른 라일리 톰슨에 비해 만족스런 성적을 올리지 못했다.

시즌이 끝나고 NC와의 재계약이 불발된 로건은 올해 멕시코리그와 LA 다저스의 트리플A에서 활약하다가 지난 6월 케일럽 보쉴리의 부상 대체 외국인 선수로 kt와 계약했다. 로건은 kt 유니폼을 입고 5경기에서 1승 1패 ERA 3.33의 준수한 투구를 선보였고 kt는 보쉴리의 재활이 늦어지자 로건과 정식 계약했다. 올 시즌 17경기에 등판한 로건은 7번의 퀄리티스타트와 함께 7승 5패 ERA 3.58을 기록하며 kt의 정규리그 우승에 기여했다.

로건은 한국시리즈에서도 데이비스 대니엘, 고영표, 소형준과 함께 선발로 나설 예정이었지만 이강철 감독은 3일 1차전 경기에서 8-2로 앞선 7회 무사 1루에서 로건을 두 번째 투수로 투입했다. 김성윤과 김영웅, 류지혁까지 좌타자 3명을 상대한 로건은 안타 2개와 땅볼 1개로 2점을 내주면서 '좌완 스페셜리스트'로서 자신의 임무를 수행하지 못했다.만약 kt가 역전을 당했다면 로건의 책임은 더 크게 지적 받았을 것이다.

1차전에서 12개의 공을 던진 후 3일의 휴식을 취한 로건은 예정대로 7일 4차전에 선발 등판했다. 삼성 선발은 올 시즌 선발과 불펜을 오가며 41경기에 등판해 4승 5패 3홀드 ERA 4.50을 기록한 루키 장찬희로 로건의 우의를 예상할 수 있는 선발 맞대결이었다. 하지만 장찬희가 4이닝 2피안타 1실점으로 기대 이상의 호투를 한 사이 로건은 1이닝 5피안타 4사사구 6실점으로 뭇매를 맞으면서 4차전 패전투수가 됐다.

로건이 지난 10월5일 롯데 자이언츠와의 정규리그 마지막 경기에서 8이닝 7피안타 14탈삼진 무실점이라는 눈부신 호투를 선보일 때만 해도 내년 시즌 재계약도 충분히 가능해 보였다. 하지만 로건은 한국시리즈 2경기에서 1.1이닝 8실점으로 1패 ERA 54.00이라는 처참한 성적을 올리며 재계약 또한 불투명해졌다. KBO리그에서 성공적인 2년 차 시즌을 보낸 로건에게는 지워버리고 싶은 한국시리즈였던 셈이다.

[안현민] 1차전 홈런 후 1안타, 5차전 선발 제외 굴욕

3일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 1차전 삼성 라이온즈와 kt wiz의 경기. 3회말 무사 2루 kt 안현민이 좌월 2점 홈런을 친 뒤 그라운드를 돌고 있다. 2026.11.3
3일 경기도 수원케이티위즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 1차전 삼성 라이온즈와 kt wiz의 경기. 3회말 무사 2루 kt 안현민이 좌월 2점 홈런을 친 뒤 그라운드를 돌고 있다. 2026.11.3연합뉴스

창단 초기 나성범(KIA)이라는 '자체 생산 간판타자'를 발굴했던 NC와 달리 kt는 2018년 강백호(한화 이글스)가 입단할 때까지 확실한 간판 타자가 없었고 3년 연속 최하위라는 성적표를 받아 들였다. 2021년 kt의 첫 한국시리즈 우승을 견인한 강백호는 잦은 부상으로 기대에 미치지 못하다가 작년 11월 FA 자격을 얻어 팀을 떠났는데 kt는 안현민이라는 새로운 스타가 등장하면서 강백호의 이적을 크게 아쉬워하지 않았다.

2022년 포수로 kt에 입단했다가 외야수 변신한 안현민은 군복무를 마치고 복귀한 작년 112경기에 출전해 타율 .334 22홈런 80타점 72득점으로 출루율왕(.448)과 함께 외야수 부문 골든글러브, 신인왕을 휩쓸었다. 특히 어지간한 외국인 선수들을 능가하는 파워로 지난 월드베이스볼클래식(WBC)에서 셰이 위트컴(필라델피아 필리스)과 저마이 존스(보스턴 레드삭스) 등을 제치고 대표팀의 4번타자로 활약했다.

올 시즌에도 kt의 간판 타자로 많은 주목을 받은 안현민은 햄스트링 부상으로 94경기 출전에 그치며 타율 .298 14홈런 63타점 56득점으로 다소 아쉬운 성적에 그쳤다. 하지만 여전히 출루율과 장타율을 합친 OPS는 규정 타석을 채웠다면 리그 5위에 해당하는 .947를 기록했을 정도로 타석에서의 존재감은 여전했다. 안현민은 프로 데뷔 첫 한국시리즈에서의 맹활약을 통해 정규리그의 아쉬움을 털어낼 각오였다.

1차전에서 3회 삼성 선발 최원태를 강판 시키는 투런 홈런을 터트렸을 때만 해도 안현민의 한국시리즈 구상은 현실이 되는 듯 했다. 하지만 2차전에서 삼진 3개를 포함해 6타수 1안타에 그친 안현민은 3차전에서도 아리엘 후라도에 막혀 4타수 무안타, 4차전에서는 삼성 투수들의 집중 견제 속에 2타수 무안타(2볼넷)에 그쳤다. 결국 5차전 선발 라인업에서 제외된 안현민은 팀의 대패 속에 한 번도 경기에 나서지 못했다.

안현민의 첫 한국시리즈는 타율 .133(15타수 2안타) 1홈런 2타점 2득점 4볼넷 4삼진 OPS .649라는 초라한 성적으로 막을 내렸다. 물론 한국시리즈에서의 부진으로 재계약이 힘들어진 외국인 선수 로건과 달리 안현민은 여전히 kt의 현재이자 미래이고 부진을 만회할 기회는 얼마든지 있다. 하지만 만 23세의 젊은 나이에 찾아온 첫 번째 우승 기회를 놓치면서 다가올 안현민의 겨울은 더욱 춥게 느껴질 것이다.

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