안세영, 3게임 끝에 야마구치 제압... 여수에서 시즌 11번째 우승

김진웅

여수 코리아오픈 결승에서 김유정·이유림이 경기를 펼치고 있다.안세영의 경기보다 앞서 코트에 들어선 김유정·이유림은 여자복식 결승에서 일본의 히로카미 루이·호바라 사야카와 맞붙었다. 세계랭킹 31위인 한국 조는 17위 일본 조를 상대로 두 게임 모두 막판까지 추격했다. 첫 게임에서는 4-11로 뒤진 채 인터벌에 들어갔으나 이후 17-17까지 따라붙었다. 동점에서 일본 조가 세 점을 연달아 가져가면서 18-21로 끝났다.두 번째 게임에서 가장 긴 공방은 한국 조가 5-7로 뒤졌을 때 나왔다. 113차례 타구가 오간 끝에 히로카미가 뒤쪽으로 보낸 셔틀콕이 라인을 벗어났다. 김유정·이유림은 다음 점수도 따내 7-7을 만들었다. 인터벌 뒤에는 12-11 이날 처음 앞섰고, 다시 점수가 벌어졌을 때도 16-16까지 따라갔다. 하지만 마지막 고비에서 일본 조가 앞서가며 아쉽게 패배했다. 1시간 4분 이어진 결승의 최종 점수는 0-2(18-21, 18-21)였다.김유정·이유림은 결승에 오르기까지 16강부터 준결승까지 중국의 세 조를 연달아 꺾었다. 리이징·왕이둬와 맞붙은 8강에서는 첫 게임을 내주고도 마지막 게임을 22-20으로 잡아 역전했다. 지난 9월 베트남오픈 슈퍼 100에서 첫 우승을 합작한 두 선수는 여수에서 처음으로 슈퍼 500 결승에 올라 은메달을 목에 걸었다.남자복식에서는 세계랭킹 1위 김원호·서승재가 일본의 호키 다쿠로·고바야시 유고를 2-1(21-12, 20-22, 21-19)로 꺾었다. 첫 게임을 21-12로 잡은 뒤 2게임을 듀스 끝에 내줬지만, 3게임을 두 점차로 가져가며 코리아오픈 2연패를 완성했다. 지난 4월 아시아선수권 이후 약 7개월 만에 거둔 시즌 네 번째 우승이다.호키·고바야시는 전날 준결승에서 한국의 강민혁·이종민을 꺾고 결승에 올랐다. 한국은 안세영과 김원호·서승재의 금메달, 김유정·이유림의 은메달, 강민혁·이종민의 동메달을 합해 금 2개, 은 1개, 동 1개로 여수 대회를 마쳤다.