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안세영, 3게임 끝에 야마구치 제압... 여수에서 시즌 11번째 우승

안세영, 3게임 끝에 야마구치 제압... 여수에서 시즌 11번째 우승

김유정·이유림은 첫 슈퍼 500 준우승, 김원호·서승재 남자복식 2연패

김진웅(siejak93)
26.11.09 08:57최종업데이트26.11.09 08:57
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마지막 게임 19-16, 안세영이 셔틀콜을 대각선으로 보내 매치포인트를 만들었다. 다음 랠리에서 야마구치 아카네의 리턴이 코트 밖으로 벗어났다. 1년 전 코리아오픈 결승에서 야마구치에게 우승을 내줬던 안세영이 이번에는 마지막 점수를 가져가며 8일 여수 진남체육관에서 시즌 11번째 우승을 거뒀다.

안세영이 우승을 확정한 뒤 세리머니를 하는 모습이다.
안세영이 우승을 확정한 뒤 세리머니를 하는 모습이다.김진웅

한 게임씩 주고받은 세계 1·2위, 승부는 3게임에서

안세영은 여자단식 결승에서 세계 2위 야마구치를 게임스코어 2-1(21-12, 15-21, 21-16)로 꺾었다. 첫 게임 초반 두 선수는 9-9까지 가는 접전이었지만, 안세영이 세 점을 따내 먼저 간격을 벌렸다. 야마구치가 한 점을 만회했지만, 안세영이 다시 일곱 점을 내리 가져가면서 첫 게임은 21-12로 끝났다.

두 번째 게임에서는 야마구치가 먼저 네 점을 뽑았다. 안세영은 추격에 나섰지만 한 번도 동점을 만들지 못했다. 야마구치가 21-15로 2게임을 가져가면서 승부는 원점으로 돌아갔다. 원점으로 돌아간 승부는 3게임으로 이어졌다.

3게임에서는 안세영이 먼저 6-1을 만들었다. 야마구치가 11-9까지 따라붙었을 때 안세영은 다섯 점을 연달아 따내 16-9로 달아났다. 야마구치는 경기 막판 16점까지 쫓아왔지만, 안세영이 남은 두 점을 가져가며 경기를 끝냈다. 안세영에게는 2022년과 2023년에 이은 통산 세 번째 코리아오픈 우승이다.

이번 우승으로 안세영은 지난해에 이어 2년 연속 한 시즌에 국제대회 11개를 제패했다. 모모타 겐토가 2019년 세우고 안세영이 지난해 따라잡았던 단일 시즌 최다 우승 기록과 같다. 올해는 코이아오픈을 포함한 월드투어 8개 대회와 아시아선수권, 세계선수권, 아이치·나고야 아시안게임 여자단식에서 정상에 올랐다.

여수 코리아오픈 결승에서 김유정·이유림이 경기를 펼치고 있다.
여수 코리아오픈 결승에서 김유정·이유림이 경기를 펼치고 있다.김진웅

113타 랠리 끝에 따난 한 점, 김유정·이유림의 첫 슈퍼 500 은메달

안세영의 경기보다 앞서 코트에 들어선 김유정·이유림은 여자복식 결승에서 일본의 히로카미 루이·호바라 사야카와 맞붙었다. 세계랭킹 31위인 한국 조는 17위 일본 조를 상대로 두 게임 모두 막판까지 추격했다. 첫 게임에서는 4-11로 뒤진 채 인터벌에 들어갔으나 이후 17-17까지 따라붙었다. 동점에서 일본 조가 세 점을 연달아 가져가면서 18-21로 끝났다.

두 번째 게임에서 가장 긴 공방은 한국 조가 5-7로 뒤졌을 때 나왔다. 113차례 타구가 오간 끝에 히로카미가 뒤쪽으로 보낸 셔틀콕이 라인을 벗어났다. 김유정·이유림은 다음 점수도 따내 7-7을 만들었다. 인터벌 뒤에는 12-11 이날 처음 앞섰고, 다시 점수가 벌어졌을 때도 16-16까지 따라갔다. 하지만 마지막 고비에서 일본 조가 앞서가며 아쉽게 패배했다. 1시간 4분 이어진 결승의 최종 점수는 0-2(18-21, 18-21)였다.

김유정·이유림은 결승에 오르기까지 16강부터 준결승까지 중국의 세 조를 연달아 꺾었다. 리이징·왕이둬와 맞붙은 8강에서는 첫 게임을 내주고도 마지막 게임을 22-20으로 잡아 역전했다. 지난 9월 베트남오픈 슈퍼 100에서 첫 우승을 합작한 두 선수는 여수에서 처음으로 슈퍼 500 결승에 올라 은메달을 목에 걸었다.

김원호·서승재, 두 점 차로 지켜낸 코리아오픈 정상

남자복식에서는 세계랭킹 1위 김원호·서승재가 일본의 호키 다쿠로·고바야시 유고를 2-1(21-12, 20-22, 21-19)로 꺾었다. 첫 게임을 21-12로 잡은 뒤 2게임을 듀스 끝에 내줬지만, 3게임을 두 점차로 가져가며 코리아오픈 2연패를 완성했다. 지난 4월 아시아선수권 이후 약 7개월 만에 거둔 시즌 네 번째 우승이다.

호키·고바야시는 전날 준결승에서 한국의 강민혁·이종민을 꺾고 결승에 올랐다. 한국은 안세영과 김원호·서승재의 금메달, 김유정·이유림의 은메달, 강민혁·이종민의 동메달을 합해 금 2개, 은 1개, 동 1개로 여수 대회를 마쳤다.

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스포츠와 카메라를 사랑하는 시민기자입니다. 국내외 스포츠 소식과 사진, 현장 스케치 등을 전합니다. 경기장에서 직접 촬영한 순간과 깊이 있는 분석을 통해 독자들에게 생생한 정보를 전달하겠습니다.

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