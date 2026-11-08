부천, 0-2 뒤집은 '기적의 무승부'... 포항과 2-2, 승격 첫 해 K리그1 잔류 확정

한국프로축구연맹

박정인이 동점골을 넣고 팀원들과 기뻐하고 있다부천FC1995가 두 골 차를 따라잡는 저력으로 K리그1 잔류를 확정했다.부천은 8일 부천종합운동장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 35라운드 경기에서 포항 스틸러스와 2-2로 비겼다. 0-2로 끌려가던 부천은 후반 41분 갈레고의 추격골, 후반 44분 박정인의 동점골로 승점 1을 따냈다.이날 무승부로 부천은 승점 33이 됐다. 최하위 광주FC(승점 23)는 남은 3경기를 모두 이겨도 승점 32에 그쳐 부천을 넘을 수 없다. 이로써 부천은 남은 경기 결과와 관계없이 K리그1 잔류를 확정했다. 올 시즌은 김천 상무가 연고협약 만료로 강등이 정해져 있어, 김천을 제외한 최하위 팀만 승강 플레이오프를 치른다. 광주는 최하위가 확정돼 승강 플레이오프로 향한다.부천은 최근 5연패를 끊어내며 올 시즌 포항전 무패(2승 2무)도 이어갔다. 다만 리그 무승은 11경기(3무 8패)로 늘어났다.부천은 3-4-3 포메이션으로 나섰다. 골문은 김형근이 지켰고, 이재원, 패트릭, 홍성욱이 스리백을 구성했다. 중원에는 티아깅요, 카즈, 김종우, 김승빈이 섰고, 바사니, 박정인, 갈레고가 스리톱으로 나섰다.포항은 3-5-2를 들고 나왔다. 황인재가 골키퍼 장갑을 꼈고, 박찬용, 전민광, 신광훈이 수비를 맡았다. 완델손, 김승호, 김동진, 니시야 켄토, 강민준이 중원에 섰고, 조상혁과 주닝요가 투톱을 이뤘다.전반 초반 기회는 부천이 먼저 잡았다. 전반 17분 카즈가 뒷공간으로 침투하는 박정인을 보고 롱패스를 넣었고, 박정인이 좋은 컨트롤로 받아 슈팅까지 연결했지만 골대 옆으로 빗나갔다. 전반 28분에는 박정인의 패스를 받은 바사니가 논스톱 슈팅을 때렸지만 골대 위로 떴다. 전반 39분에도 갈레고가 왼쪽에서 올린 얼리크로스를 박정인이 슈팅으로 연결했지만 약하게 맞아 골키퍼 품에 안겼다.선제골은 포항의 몫이었다. 전반 42분 주닝요가 오른쪽 측면에서 긴 크로스를 올렸고, 이를 걷어내려던 패트릭의 헤더가 골키퍼를 넘어 그대로 골문으로 들어갔다. 전반은 포항의 1-0 리드로 끝났다. 전반 점유율은 포항이 60%로 앞섰다.포항은 후반 8분 격차를 벌렸다. 김동진이 자기 진영에서 공을 빼앗은 뒤 수비를 뚫고 긴 거리를 치고 나갔고, 오른쪽 측면의 주닝요에게 공을 내줬다. 주닝요는 수비수 두 명을 제친 뒤 골문 구석으로 밀어 넣었다.부천은 후반 16분 갈레고의 오른발 중거리 슈팅으로 반격했지만 골키퍼 정면으로 향했다. 후반 23분 포항은 신광훈 대신 진시우를 넣었고, 부천도 김종우와 김승빈을 빼고 성예건과 안태현을 투입했다. 안태현이 갈레고가 서던 자리로 들어가고, 갈레고는 김승빈이 맡던 왼쪽 측면으로 이동했다. 부천은 후반 30분 바사니 대신 김민준을 넣었다.포항은 후반 38분 김승호, 조상혁, 니시야 켄토를 빼고 조르지, 트란지스카, 기성용을 한꺼번에 투입했다.흐름을 바꾼 건 부천의 교체 카드였다. 후반 41분 포항의 코너킥을 막아낸 부천이 빠르게 역습에 나섰고, 김민준이 내준 공을 갈레고가 왼발로 마무리했다. 9월 12일 제주전 이후 약 두 달 동안 공격포인트가 없던 갈레고의 시즌 11호골이다.부천은 후반 42분 이재원과 카즈를 빼고 정호진과 김동현을 넣으며 마지막 승부수를 띄웠다. 그리고 2분 뒤 동점골이 터졌다. 후반 44분 갈레고가 왼쪽 측면에서 하프스페이스로 침투하는 김민준에게 절묘한 스루패스를 찔렀고, 김민준이 곧바로 올린 크로스에 박정인이 발을 갖다 대 골망을 흔들었다. 박정인은 최근 4경기에서 3골을 넣으며 상승세를 이어갔다. 후반 30분 교체로 들어간 김민준은 15분도 안 돼 도움 2개를 기록했다.포항은 후반 추가시간 강민준을 빼고 이창우를 넣었지만, 경기는 2-2로 끝났다. 포항은 두 골 차 리드를 지키지 못하며 무승 행진을 끊지 못했다.잔류를 확정한 부천은 오는 22일 광주와 원정 맞대결을 치른다.