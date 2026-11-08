야마구치 상대 11연승 '안세영', 두 시즌 연속 11회 우승 위업

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8일 오후 전남광주 여수시 진남체육관에서 열린 빅터 코리아오픈 배드민턴 선수권대회 여자단식 시상식에서 우승한 안세영과 준우승한 야마구치 아카네(일본)가 함께 기념촬영을 하고 있다. 2026.11.8결승 두 번째 게임을 야마구치 아카네에게 15-21로 내준 안세영은 마지막 게임에 접어들어 여러 차례의 고비가 있었지만 그 어느 때보다 침착하게 상대의 추격을 허용하지 않는 완벽한 경기력을 자랑하며 2025년에 이어 2026년에도 11회 우승이라는 놀라운 대기록을 만들어냈다.특히 이번 시즌 55연승, 71승 1패라는 압도적인 결과로 98.61%의 믿기 힘든 승률을 자랑하는 중이다. 이제 안세영은 다음 달 중국 항저우에서 열리는 BWF(세계배드민턴연맹) 월드 투어 파이널스를 통해 전무후무한 시즌 12회 우승 위업에 도전한다.배드민턴 여자단식 세계랭킹 부동의 1위 안세영(삼성생명)이 11월 8일(일) 오후 여수 진남체육관 1번 코트에서 벌어진 2026 BWF(세계 배드민턴연맹) 월드투어 여수 코리아 오픈(슈퍼 500 시리즈) 여자단식 결승에서 일본의 라이벌 야마구치 아카네(2위)를 상대로 62분 만에 2-1(21-12, 15-21, 21-16)로 이기고 대회 통산 세 번째 우승이자 시즌 11번째 우승 기록을 만들어냈다.안세영과 야마구치 아카네의 맞대결이 벌써 40번째 이루어진 일요일. 배드민턴 팬들은 안세영의 완벽한 마침표를 기대하며 여수 진남체육관으로 몰려들었다. 두 번째 게임을 내주며 안세영이 조금 흔들리기는 했지만 마지막 세 번째 게임에서 다시 안정을 찾은 안세영의 스트로크 어느 것 하나라도 놓칠 수 없는 빅 게임 그 자체였다.최고의 자리까지 올라가기 위해 자주 만날 수밖에 없는 사이가 된 세계 랭킹 1, 2위 두 선수는 결국 그 랭킹대로 마지막 결과를 받아들였다. 안세영이 야마구치 아카네를 상대로 25승 15패의 맞대결 기록을 만들어낸 것이다. 2025년 9월 28일 수원에서 끝난 코리아 오픈 결승에서 0-2로 야마구치 아카네에게 패한 이후 11번의 맞대결을 모두 이기고 있는 안세영의 배드민턴은 모두를 놀라게 할 정도로 최고의 경지를 입증하고 있는 셈이다.첫 번째 게임 초반 2-4로 야마구치에게 밀린 안세영은 섬세한 헤어핀에 이은 백핸드 푸시 포인트로 7-6 역전 스코어를 만들며 조금씩 야마구치 아카네를 구석으로 몰아붙이기 시작했다. 첫 게임 점수판을 19-10로 만드는 포핸드 크로스 앵글 포인트가 완벽했다. 첫 번째 게임 포인트(21-12)는 야마구치 아카네의 포핸드 크로스 리턴이 옆줄 밖에 떨어진 것이었다.두 번째 게임 초반 야마구치 아카네가 4-0까지 앞서나가며 끈질긴 수비력을 보여주기 시작했다. 그 어느 때보다 끈질기게 버티며 안세영의 변화무쌍한 스트로크를 받아 넘긴 야마구치 아카네는 안세영의 포핸드 라인 아웃(14-9) 순간을 바라보며 두 번째 게임을 따낼 수 있다는 자신감을 얻었다.야마구치 아카네의 두 번째 게임 포인트는 유연한 포핸드 드라이브 포인트(21-15)였다. 여기서 다시 호흡을 가다듬은 안세영은 세 번째 게임 초반 기막힌 포핸드 드롭샷 포인트로 4-1까지 달아나며 점점 우승 자신감을 드러내기 시작했다.그래도 포기하지 않은 야마구치 아카네가 8-7까지 따라붙었지만 안세영은 크게 흔들리지 않고 마지막 인터벌 포인트(11-9)에 먼저 올라가 또 한 번 호흡을 가다듬을 여유를 찾았다.야마구치 아카네를 네트 앞으로 끌어당긴 안세영은 절묘한 포핸드 크로스 푸시 포인트로 16-9로 멀리 달아나며 홈팬들의 특별한 환호성을 이끌어냈다. 그 이후 야마구치 아카네가 네 포인트를 연속으로 가져가면서 16-13까지 마지막 추격을 펼쳤지만 안세영의 박자 빠른 포핸드 크로스 푸시 포인트가 결정적으로 꽂히며 야마구치 아카네를 절망에 빠트렸다.결국 야마구치 아카네의 서브 리턴이 끝줄 밖에 떨어지며 안세영의 위대한 챔피언십 포인트가 21-16으로 찍혀나왔다. 2026 시즌 55연승(승률 98.61%, 71승 1패), 11번째 우승 대기록을 자신의 고향 나주에서 멀지 않은 여수에서 만들어낸 것이다.개인 통산 49번째 우승 타이틀까지 만들어낸 안세영은 여자 배드민턴 역사상 최고의 선수임을 다시 한 번 입증했으며 다음 달 9일부터 중국 항저우에서 열리는 BWF 월드 투어 파이널스를 준비하기 위해 부상 회복에 전념하게 된다.(11월 8일, 진남 체육관 1번 코트 - 여수)(한국, 1위)(일본, 2위)기록11월 8일 여수 코리아 오픈(슈퍼 500) ☆2-1(21-12, 15-21, 21-16)(일본)10월 25일 프랑스 오픈(슈퍼 750) ☆ 안세영 2-1(16-21, 21-11, 21-12) 푸살라 벤카타 신두(인도)10월 18일 덴마크 오픈(슈퍼 750) ☆ 안세영 2-1(21-23, 21-14, 21-18) 야마구치 아카네(일본)9월 29일 아이치-나고야 아시안게임 ☆ 안세영 2-0(21-17, 21-9) 야마구치 아카네(일본)9월 6일 차이나 마스터즈(슈퍼 750) ☆ 안세영 2-0(21-17, 21-6) 미야자키 토모카(일본)8월 23일 BWF 세계선수권대회 ☆ 안세영 2-0(21-17, 21-14) 야마구치 아카네(일본)6월 7일 인도네시아 오픈(슈퍼 1000) ☆ 안세영 2-0(23-21, 21-12) 야마구치 아카네(일본)5월 31일 싱가포르 오픈(슈퍼 750) ☆ 안세영 2-1(21-11, 17-21, 21-19) 야마구치 아카네(일본)4월 12일 아시아 개인선수권대회 ☆ 안세영 2-1(21-12, 17-21, 21-18) 왕 즈이(중국)1월 18일 인도 오픈(슈퍼 750) ☆ 안세영 2-0(21-13, 21-11) 왕 즈이(중국)1월 11일 말레이시아 오픈(슈퍼 1000) ☆ 안세영 2-0(21-15, 24-22) 왕 즈이(중국)