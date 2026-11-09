'전술도 졌다' 전북... 후방 빌드업이 부른 자충수

시즌 내내 풀지 못한 숙제가 또다시 발목을 잡은 전북이다. 강원의 거센 전방 압박에 아직도 완성되지 않은 후방 빌드업이 속절없이 흔들렸고, 끝내 스스로 자초한 위기를 극복하지 못한 채 역전패를 떠안았다.정정용 감독이 이끄는 전북 현대는 8일 오후 4시 30분 강릉하이원아레나에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 35라운드 정경호 감독의 강원FC에 2-3으로 역전 패배했다. 이로써 강원은 12승 15무 8패 승점 51점 4위, 전북은 12승 13무 10패 승점 49점 5위에 자리했다.원정을 떠나온 전북은 반전이 필요했다. 디펜딩 챔피언의 위력은 확실하게 사라진 가운데 6위 인천과 승점 상 동률을 이뤘고, 2위 울산과 격차는 어느새 8점 차로 벌어지면서 아시아 챔피언스리그 티켓 경쟁에서 어려움을 겪고 있었기 때문.반드시 승리가 필요했으나 결과를 가져오지 못했다. 전반 9분 콤파뇨가 페널티킥을 얻어내 선제골을 기록했으나 전반 13분에는 신민하에, 전반 38분 모재현에 연속 골을 내줬다. 이어 후반 40분 이동준이 승부의 균형을 맞췄으나 종료 직전 박상혁에게 쐐기 득점을 허용했다.완벽한 패배였다. 스코어를 놓고 보면 아슬아슬한 경기가 진행됐을 것으로 판단되지만, 내용을 확인하면 전혀 아니었다. 그야말로 강원이 압도적인 퍼포먼스를 기록했으며 전북은 속절없이 무너졌다. 이 가운데 패인 요인 중 하나는 바로 아직도 미완성된 후방 빌드업이 있었다.이번 시즌 전북은 정정용 감독 부임 후 경기 스타일에 변화를 가져갔다. 지난해 거스 포옛 감독 체제 아래 직선적이고 간결한 볼 처리를 중시했다면, 올해는 후방에서 짜임새 있는 빌드업 패턴을 고수하며 상대의 수비 블록을 깨는 모습을 보여줬다.다만 이러한 변화에 전북은 빠르게 적응하지 못했고, 특히 시즌을 거칠수록 빌드업 패턴이 완벽하게 구현되지 않았다는 지적을 피할 수 없었다. 매 경기 상대의 강한 압박에 휘둘리며 볼 처리에 어려움을 겪었고, 이를 통해 실점하는 등 어려움이 지속됐다.이번 경기 역시 마찬가지였다. 강원 정경호 감독은 전북의 이런 후방 작업에 빈틈을 찾기 위해 최전방에 압박 능력이 출중한 최병찬을 비롯해 고영준, 모재현, 김대원을 배치했고, 중원에는 왕성한 활동량을 통해 측면까지 커버할 수 있는 서민우, 이유현을 선발로 놓았다.전북은 강력한 압박을 풀어내지 못하며 후방 빌드업 시 측면으로 계속해서 몰렸고, 이에 따라 불안정한 볼 처리가 이어지면서 위기를 스스로 자초했다. 이는 장면으로도 명확하게 나타났다.전반 초반 콤파뇨의 선제골 직후 강원의 압박이 휘둘리며 전방으로 볼을 처리하지 못하는 패턴이 이어졌다. 특히 1-1로 팽팽하게 맞선 전반 38분, 후방 빌드업 상황에서 우측면으로 몰리면서 볼을 빼앗겼고, 그대로 모재현의 왼발 슈팅에 역전 득점을 내줘야만 했다.일격을 허용했으나 후반에도 상황을 바꾸지 못했다. 후반 35분까지 강원의 일방적인 압박에 휘둘렸고, 후방에서는 어설픈 빌드업 패턴이 이어지며 볼을 탈취당하기 일쑤였다. 종료 직전 이들은 후방에서 아쉬운 볼 처리로 박상혁의 역전 골 빌미를 제공하기도 했다.기록으로도 확실하게 나타났다. 전북은 이날 395번의 패스 중 수비 진영 패스에서 무려 135회나 돌릴 정도로 지나치게 후방에서 머무르는 모습이었다. 반면 공격 진영 패스 성공은 단 46번에 그쳤다. 다시 말해 효과적인 빌드업 운영이 이뤄지지 않았다는 것.그렇다고 세컨 볼 상황에서도 효율적이지 않았다. 발밑으로 패스가 원활하게 이뤄지지 않는 상황 속 롱볼을 통해 해결책을 찾고자 했으나 볼 획득은 단 101회에 그쳤다. 그와 달리 강원은 110번의 볼 획득을 통해 2차 상황에 확실하게 대비한 모습이었다.후방에서 볼 배급이 제대로 이뤄지지 않자, 공격에서도 이상 신호를 보냈다. 후반 40분까지 유효 슈팅은 단 1개에 머물렀고, 오픈 플레이 상황에서 슈팅은 0회에 그쳤다. 강원이 22개의 슈팅과 10번의 유효 슈팅을 날린 수치와는 엄청난 대비를 이룬 기록인 셈.리그 종료까지 단 3경기가 남은 상황 속, 전북은 후방 빌드업 문제를 빠르게 해결하지 못하면 아시아 챔피언스리그 진출권 확보는 물론, 현재 순위마저 지키기 어려워질 수 있다. 이제는 전술적 완성도를 높여야 할 시점이 아닌, 실질적인 변화로 결과를 만들어내야 할 때다.패배를 떠안은 정정용 감독은 경기 후 "공수에서 준비했던 부분들이 원활하게 이뤄지지 않았다. 결국은 경기력에서 부족한 모습을 보였다"라고 답했다.한편, 전북은 11월 A매치 휴식기 후 오는 22일 홈에서 '챔피언' FC서울과 36라운드 일전을 치른다.