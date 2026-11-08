kt 완파한 삼성, 한국시리즈 우승... 두 손 번쩍 든 강민호

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8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 5차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 5회말 1사 1, 3루 삼성 김지찬의 2타점 3루타 때 홈인한 강민호와 구자욱이 기뻐하고 있다. 2026.11.8 연합뉴스
삼성이 안방에서 kt를 완파하고 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다.
박진만 감독이 이끄는 삼성 라이온즈는 8일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 kt 위즈와의 한국시리즈 5차전에서 장단 14안타를 터트리며 12-1로 대승을 거뒀다. 지난 3일 1차전을 내주며 불안하게 출발했던 삼성은 2차전 승리로 시리즈를 원점으로 만든 후 안방에서 열린 3~5차전을 내리 승리하면서 '왕조시대'였던 2014년 이후 12년 만에 한국시리즈 우승을 차지했다.
삼성은 2차전까지 불펜투수로 활약한 원태인이 5이닝 4피안타 2볼넷 5탈삼진 1실점 호투로 마지막 경기 승리 투수가 됐고 6회에 등판한 크리스 페덱은 4이닝 퍼펙트 투구로 삼성의 우승을 확정했다. 타선에서는 김영웅이 4안타 3타점,구자욱이 3안타, 박승규와 최형우도 멀티히트를 기록했다. 그리고 만 41세의 나이에 삼성의 안방을 든든하게 지킨 강민호는 프로 데뷔 23년 만에 생애 첫 한국시리즈 우승의 감격을 누렸다.
양의지와 골든글러브 양분한 엘리트 포수
제주에서 태어나 초등학교 때부터 야구를 시작한 강민호는 중학 시절 포항으로 유학(?)을 와 선수 생활을 이어가다가 2004년 신인 드래프트에서 2차 3라운드 전체 17순위로 롯데 자이언츠에 지명됐다. 루키 시즌 3경기 출전에 그쳤던 강민호는 3년 차가 되던 2006년부터 롯데의 주전 포수로 도약했고 제리 로이스터 감독이 부임한 2008년 타율 .292 19홈런 82타점으로 커리어 첫 골든글러브를 수상했다.
2001년부터 2007년까지 '8888577'이라는 암호(?)를 쓰며 최악의 암흑기를 보냈던 롯데는 강민호가 리그 정상급 포수로 성장한 2008년부터 5년 연속 포스트시즌에 진출하며 가을야구 단골손님이 됐다. 강민호는 2013 시즌이 끝난 후 커리어 첫 FA자격을 얻었지만 당시 롯데 구단은 "강민호는 (FA시장에서) 구경도 못할 것"이라는 명언(?)을 남겼고 강민호는 롯데와 4년 총액 75억 원에 FA 계약을 체결했다.
2013년 98경기에서 타율 .229에 그치며 주전 도약 후 가장 부진한 시즌을 보낸 강민호는 2015년 타율 .311 35홈런 86타점의 성적으로 부진을 씻는 최고의 활약을 선보였고 2016년 20홈런, 2017년 22홈런을 기록하며 좋은 활약을 이어갔다. 2017년 돌아온 이대호와 함께 롯데를 5년 만에 가을야구로 이끈 후 두 번째 FA 자격을 얻은 강민호는 당연히 롯데에 잔류할 거라는 야구팬들의 예상을 깨고 삼성으로 이적했다.
당시 롯데는 팀의 간판선수 손아섭(NC 다이노스)과 강민호가 동시에 FA 자격을 얻었고 롯데 입장에서는 이대호의 해외 진출 이후 4번이나 외야수 부문 골든글러브를 수상한 손아섭을 우선적으로 챙길 수 밖에 없었다. 하지만 결과적으로 강민호가 떠난 롯데는 손성빈이 자리 잡기 전까지 김준태, 지시완, 나원탁, 안중열(NC),나균안(개명 전 나종덕) 젊은 포수 육성에 실패했고 올해까지 9년 연속 포스트시즌에 진출하지 못했다.
2010년부터 2015년까지 통합 4연패를 포함해 6년 연속 한국시리즈에 진출했던 삼성도 2016년부터 2020년까지 5년 연속 하위권을 맴돌면서 구단 역사상 최악의 암흑기를 보냈다. 하지만 강민호는 삼성 이적 후 4년 동안 한 번도 빠짐 없이 110경기 이상 출전하며 삼성의 안방을 든든하게 지켰고 2021 시즌이 끝난 후 세 번째 FA자격을 얻은 후 4년 총액 36억 원의 좋은 조건에 삼성에 잔류했다.
가을야구 포함 2662경기 만에 달성한 KS 우승