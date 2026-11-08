kt 완파한 삼성, 한국시리즈 우승... 두 손 번쩍 든 강민호

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큰사진보기 ▲ 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 5차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기에서 승리하며 우승을 차지한 삼성 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.11.8 연합뉴스

강민호는 리그를 대표하는 젊은 포수로 이름을 알리기 시작한 2007년부터 세 번째 FA자격을 얻은 2021년까지 14번이나 두 자리 수 홈런을 기록하는 꾸준한 활약을 선보였다. 하지만 올림픽 금메달을 비롯해 한 시대를 풍미한 최고의 포수로 군림했던 강민호에게도 한 가지 치명적인 결핍이 있었으니 바로 '우승반지'였다. 강민호는 작년까지 총 8번에 걸쳐 가을야구에 도전했지만 한 번도 한국시리즈 우승을 차지하지 못했다.



강민호는 삼성과의 FA 계약 마지막 시즌이었던 2021년 123경기에서 타율 .291 18홈런 67타점의 좋은 성적을 올렸고 삼성은 그 해 한국시리즈 우승팀 kt와 1위 결정전을 치르며 정규리그 2위를 기록했다. 하지만 강민호는 두산과의 플레이오프에서 5타수 무안타로 부진하며 삼성의 업셋 허용을 막지 못했다. 그렇게 롯데에서의 마지막 해였던 2017년 이후 4년 만에 출전한 강민호의 가을야구는 허무하게 막을 내렸다.



삼성은 2024년에도 정규리그 2위로 플레이오프에 진출했고 플레이오프에서 2023 시즌 우승팀 LG 트윈스를 3승 1패로 제압하면서 2015년 이후 9년 만에 한국시리즈에 진출했다. 강민호에게는 프로 데뷔 21년 만에 맞는 첫 한국시리즈 무대였다. 하지만 강민호는 좋은 투수 리드를 보여주고도 타격에서 13타수 2안타(타율 .154)로 부진했고 삼성도 KIA 타이거즈에게 1승4패로 패하면서 우승 도전에 실패했다.



작년 정규리그 4위로 가을야구를 시작해 플레이오프에서 한화 이글스와 5차전까지 가는 접전을 벌였던 삼성은 올해 플레이오프에서 KIA를 3승 2패로 꺾고 2년 만에 한국시리즈에 진출했다. 3차전까지 주전 포수로 마스크를 썼던 강민호는 4차전에서 김도환에게 선발 자리를 내줬다가 5회 대수비로 출전해 노련한 리드로 kt의 추격을 뿌리쳤고 5차전에서 다시 선발 출전해 안방을 지키며 삼성의 우승 순간을 함께 했다.



강민호는 장성우의 루킹삼진으로 삼성의 우승, 그리고 자신의 첫 한국시리즈 우승이 확정된 순간 곧바로 마운드로 뛰어가지 않고 하늘을 향해 양 손을 높이 들어 올리며 잠시 감동을 만끽했다. 사실 강민호는 이번 한국시리즈 5경기에서 12타수 1안타(타율 .083) 1타점 1득점으로 타격 성적은 부진했다. 하지만 강민호에게 한국시리즈 5차전은 정규리그 2607경기, 가을야구 55경기를 소화한 노장 포수의 꿈이 이뤄진 최고의 하루였다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 5차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기에서 승리하며 우승을 차지한 삼성 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.11.8강민호는 리그를 대표하는 젊은 포수로 이름을 알리기 시작한 2007년부터 세 번째 FA자격을 얻은 2021년까지 14번이나 두 자리 수 홈런을 기록하는 꾸준한 활약을 선보였다. 하지만 올림픽 금메달을 비롯해 한 시대를 풍미한 최고의 포수로 군림했던 강민호에게도 한 가지 치명적인 결핍이 있었으니 바로 '우승반지'였다. 강민호는 작년까지 총 8번에 걸쳐 가을야구에 도전했지만 한 번도 한국시리즈 우승을 차지하지 못했다.강민호는 삼성과의 FA 계약 마지막 시즌이었던 2021년 123경기에서 타율 .291 18홈런 67타점의 좋은 성적을 올렸고 삼성은 그 해 한국시리즈 우승팀 kt와 1위 결정전을 치르며 정규리그 2위를 기록했다. 하지만 강민호는 두산과의 플레이오프에서 5타수 무안타로 부진하며 삼성의 업셋 허용을 막지 못했다. 그렇게 롯데에서의 마지막 해였던 2017년 이후 4년 만에 출전한 강민호의 가을야구는 허무하게 막을 내렸다.삼성은 2024년에도 정규리그 2위로 플레이오프에 진출했고 플레이오프에서 2023 시즌 우승팀 LG 트윈스를 3승 1패로 제압하면서 2015년 이후 9년 만에 한국시리즈에 진출했다. 강민호에게는 프로 데뷔 21년 만에 맞는 첫 한국시리즈 무대였다. 하지만 강민호는 좋은 투수 리드를 보여주고도 타격에서 13타수 2안타(타율 .154)로 부진했고 삼성도 KIA 타이거즈에게 1승4패로 패하면서 우승 도전에 실패했다.작년 정규리그 4위로 가을야구를 시작해 플레이오프에서 한화 이글스와 5차전까지 가는 접전을 벌였던 삼성은 올해 플레이오프에서 KIA를 3승 2패로 꺾고 2년 만에 한국시리즈에 진출했다. 3차전까지 주전 포수로 마스크를 썼던 강민호는 4차전에서 김도환에게 선발 자리를 내줬다가 5회 대수비로 출전해 노련한 리드로 kt의 추격을 뿌리쳤고 5차전에서 다시 선발 출전해 안방을 지키며 삼성의 우승 순간을 함께 했다.강민호는 장성우의 루킹삼진으로 삼성의 우승, 그리고 자신의 첫 한국시리즈 우승이 확정된 순간 곧바로 마운드로 뛰어가지 않고 하늘을 향해 양 손을 높이 들어 올리며 잠시 감동을 만끽했다. 사실 강민호는 이번 한국시리즈 5경기에서 12타수 1안타(타율 .083) 1타점 1득점으로 타격 성적은 부진했다. 하지만 강민호에게 한국시리즈 5차전은 정규리그 2607경기, 가을야구 55경기를 소화한 노장 포수의 꿈이 이뤄진 최고의 하루였다. KBO리그 한국시리즈 삼성라이온즈 강민호 첫한국시리즈우승 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 5차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 5회말 1사 1, 3루 삼성 김지찬의 2타점 3루타 때 홈인한 강민호와 구자욱이 기뻐하고 있다. 2026.11.8삼성이 안방에서 kt를 완파하고 12년 만에 한국시리즈 우승을 달성했다.박진만 감독이 이끄는 삼성 라이온즈는 8일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 kt 위즈와의 한국시리즈 5차전에서 장단 14안타를 터트리며 12-1로 대승을 거뒀다. 지난 3일 1차전을 내주며 불안하게 출발했던 삼성은 2차전 승리로 시리즈를 원점으로 만든 후 안방에서 열린 3~5차전을 내리 승리하면서 '왕조시대'였던 2014년 이후 12년 만에 한국시리즈 우승을 차지했다.삼성은 2차전까지 불펜투수로 활약한 원태인이 5이닝 4피안타 2볼넷 5탈삼진 1실점 호투로 마지막 경기 승리 투수가 됐고 6회에 등판한 크리스 페덱은 4이닝 퍼펙트 투구로 삼성의 우승을 확정했다. 타선에서는 김영웅이 4안타 3타점,구자욱이 3안타, 박승규와 최형우도 멀티히트를 기록했다. 그리고 만 41세의 나이에 삼성의 안방을 든든하게 지킨 강민호는 프로 데뷔 23년 만에 생애 첫 한국시리즈 우승의 감격을 누렸다.제주에서 태어나 초등학교 때부터 야구를 시작한 강민호는 중학 시절 포항으로 유학(?)을 와 선수 생활을 이어가다가 2004년 신인 드래프트에서 2차 3라운드 전체 17순위로 롯데 자이언츠에 지명됐다. 루키 시즌 3경기 출전에 그쳤던 강민호는 3년 차가 되던 2006년부터 롯데의 주전 포수로 도약했고 제리 로이스터 감독이 부임한 2008년 타율 .292 19홈런 82타점으로 커리어 첫 골든글러브를 수상했다.2001년부터 2007년까지 '8888577'이라는 암호(?)를 쓰며 최악의 암흑기를 보냈던 롯데는 강민호가 리그 정상급 포수로 성장한 2008년부터 5년 연속 포스트시즌에 진출하며 가을야구 단골손님이 됐다. 강민호는 2013 시즌이 끝난 후 커리어 첫 FA자격을 얻었지만 당시 롯데 구단은 "강민호는 (FA시장에서) 구경도 못할 것"이라는 명언(?)을 남겼고 강민호는 롯데와 4년 총액 75억 원에 FA 계약을 체결했다.2013년 98경기에서 타율 .229에 그치며 주전 도약 후 가장 부진한 시즌을 보낸 강민호는 2015년 타율 .311 35홈런 86타점의 성적으로 부진을 씻는 최고의 활약을 선보였고 2016년 20홈런, 2017년 22홈런을 기록하며 좋은 활약을 이어갔다. 2017년 돌아온 이대호와 함께 롯데를 5년 만에 가을야구로 이끈 후 두 번째 FA 자격을 얻은 강민호는 당연히 롯데에 잔류할 거라는 야구팬들의 예상을 깨고 삼성으로 이적했다.당시 롯데는 팀의 간판선수 손아섭(NC 다이노스)과 강민호가 동시에 FA 자격을 얻었고 롯데 입장에서는 이대호의 해외 진출 이후 4번이나 외야수 부문 골든글러브를 수상한 손아섭을 우선적으로 챙길 수 밖에 없었다. 하지만 결과적으로 강민호가 떠난 롯데는 손성빈이 자리 잡기 전까지 김준태, 지시완, 나원탁, 안중열(NC),나균안(개명 전 나종덕) 젊은 포수 육성에 실패했고 올해까지 9년 연속 포스트시즌에 진출하지 못했다.2010년부터 2015년까지 통합 4연패를 포함해 6년 연속 한국시리즈에 진출했던 삼성도 2016년부터 2020년까지 5년 연속 하위권을 맴돌면서 구단 역사상 최악의 암흑기를 보냈다. 하지만 강민호는 삼성 이적 후 4년 동안 한 번도 빠짐 없이 110경기 이상 출전하며 삼성의 안방을 든든하게 지켰고 2021 시즌이 끝난 후 세 번째 FA자격을 얻은 후 4년 총액 36억 원의 좋은 조건에 삼성에 잔류했다.