바르셀로나전 앞둔 시메오네 감독, '이강인 활용법'에 대한 소신

디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독이 '이강인 활용법'에 대한 자신의 확고한 철학을 밝혔다.아틀레티코 마드리드는 9일 오전 5시(이하 한국시각) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 FC바르셀로나와 '2026~2027시즌 스페인 프리메라리가' 홈경기를 치른다.올시즌 라리가 판도를 좌우할 또 하나의 빅 매치다. 디펜딩챔피언 바르셀로나는 올 시즌도 리그 11경기에서 10승 1패(승점 30)를 기록하며 1위를 달리고 있다. 다만 '라이벌' 레알 마드리드에 1대 2로 패하면서 개막 10연승 행진이 중단됐다. 한 경기를 더 치른 레알은 10승 2패로 역시 승점 30점을 기록하며 바르셀로나를 따라잡았다.아틀레티코는 현재 9승 1무 1패로 승점 28점를 기록하며 3위에 자리했다. 이날 경기 결과에 따라선 바르셀로나와 레알을 추월하여 1위 자리가 바뀔 수도 있다. 아틀레티코는 현재 라 리가 7연승을 질주하고 있다. 지난 7라운드에서 레알을 격파한 바 있는 아틀레티코는 바르셀로나마저 제압한다면 올시즌 우승 도전에 한층 탄력이 붙을 수 있다.시메오네 감독은 FC바르셀로나와의 경기를 앞두고 사전 기자회견에서 "바르셀로나는 의심할 여지없이 최고의 팀이다. 늘 그렇듯이 바르셀로나와의 경기는 이번에도 매우 힘들고 어려울 것이다. 우리 팀은 우리가 원하는 방식으로 그들을 괴롭힐 수 있도록 경기를 이끌어가야 한다"라고 밝혔다.한편으로 바르셀로나전을 앞두고 현지 언론의 관심을 모으고 있는 것은 이강인의 활용법이다. 이강인은 바르셀로나전에서 다시 선발 출전이 유력하게 예상되고 있다. 이강인은 지난 시즌을 끝으로 팀을 떠난 '레전드' 앙투안 그리즈만의 대체자로 영입되어 많은 기대를 모았지만, 아직까지 플레이스타일과 출전시간을 둘러싸고 엇갈린 평가가 교차하고 있는 상황이다.이날 기자회견에서 시메오네 감독은 '최근 이강인과 조너선 데이비드 등 몇몇 선수들의 출전 시간이 줄어든 이유'에 대한 질문을 받았다. 하지만 시메오네 감독은 "출전 시간이 줄어든 게 어느 정도를 말하는 것인가, 이상적인 출전 시간은 몇 분인가?"라고 반문하는 것으로 오히려 언론의 문제제기 자체를 지적했다.이어 시메오네 감독은" 선수들이 팀에 긍정적으로 기여할 수 있을 만큼의 시간을 뛰는 것이다. 감독으로서 목표는, 모든 선수로부터 최고의 기량을 끌어내는데 있다"라고 덧붙였다. 이는 다시 말하면, 시메오네 감독이 판단하기에 현재 이강인이 경기 내에서 영향력을 발휘할 수 있는 최적의 출전시간이 그 정도라는 것이다.이강인은 올시즌 리그 11경기 중 9경기를 선발로 나섰으나 풀타임 출장은 단 한 번밖에 없었다. 리그 평균 출전시간은 63.5분, 선발출전 경기만 포함해도 70.3분이었다. 거의 대부분 후반 20-25분 사이를 기점으로 일찍 교체되고 있는 상황이다. 팀 전술이나 경기흐름에 변화가 필요할 때 선발 멤버 중 가장 먼저 교체되는 경우도 잦다. 리그에서 2번이나 경기 최우수선수로 선정되기는 했지만, 2골 1도움이라는 공격포인트 숫자도 팀의 핵심 공격자원으로는 다소 아쉬운 수치다.주중에 펼쳐진 바이에른 뮌헨과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전(0-2 패)에서는 후반 14분 알렉스 바에나와 교체되며 31분을 소화한 바 있다. 하지만 현지 언론들은 이강인은 교체 투입 뒤 최전방에서 동료와 호흡을 맞추지 못하고 경기 흐름에서 떨어져 있었다며 대체로 박한 평가를 내렸다. 이강인의 고질적인 단점 중 하나인 볼을 너무 오래 끌다가 팀의 템포를 끊거나 패스 실수를 하는 장면들이 속출하기도 했다.이강인은 주전으로서 꾸준한 출전기회를 확보하기 위하여 지난 시즌 유럽챔피언스리그 2연패를 차지한 PSG를 과감하게 떠나 아틀레티코에 새 둥지를 틀었다. 새로운 소속팀에서 주전 확보라는 1차목표는 어느 정도 달성했지만, 팀의 핵심선수로서 경기 후반부까지 영향력을 유지하는 모습은 아직 아쉽다.시메오네 감독의 평가는, 이강인이 지금보다 더 많은 출전시간을 소화하기 위해서는 경기력을 꾸준하게 유지해야 한다는 의미도 담고 있다. 세계 최고의 팀 중 하나인 바르셀로나를 상대로 이강인이 다시 한번 경쟁력을 보여주며 많은 출전시간을 가져갈 수 있을지 주목된다.