'막내' 최윤아 감독의 반란, 전주원-박정은 무너뜨리고 '여성 감독 대결' 먼저 웃었다

여성 감독들의 1라운드 맞대결 승자는 최윤아 감독이었다. 최윤아 감독이 이끄는 프로농구 인천 신한은행이 만년 약체라는 평가를 뒤집으며 개막 2연승의 반전을 이뤄냈다. 그것도 올시즌 우승후보 '양강'으로 꼽히는 전주원 감독의 우리은행과, 박정은 감독의 BNK를 연달아 제압하는 이변을 연출했다.최윤아 감독이 이끄는 신한은행은 7일 부산사직체육관에서 열린 부산 BNK 썸과의 'KB스타뱅킹 2026~2027 여자프로농구' 정규리그 원정경기에서 68-59로 승리했다.국가대표 포워드 홍유순이 21점 10리바운드 5어시스트로 팀 내 최다득점에 더블더블까지 작성하며 승리에 앞장섰고, 김지영(12점 7리바운드 5어시스트)과 박진영(12점 5리바운드 4어시스트)도 제 몫을 했다. 아시아쿼터 노구치 사쿠라는 이날 저조한 슛감각으로 득점은 4점에 그쳤으나 8리바운드 5어시스트 2스틸을 기록하며 수비와 궃은 일에 집중했다.신한은행은 앞서 지난 14일 홈 개막전에서는 또 다른 우승후보 아산 우리은행을 65-58로 격파한 바 있다. 신한은행은 올시즌 약체라는 평가를 뒤집으며 돌풍을 예고했다.신한은행은 최윤아 감독이 현역으로 활약하던 시절, 전대미문의 통합 6연패(2007-2012)를 달성하며 여자농구 최강의 왕조로 군림했다. 정선민, 전주원, 하은주, 강영숙, 이연화 등 전성기에는 신한은행 단일팀으로 국가대표팀을 구성해도 손색이 없을 전력으로 '레알 신한'이라는 별명을 얻기도 했다.하지만 신한은행은 연속 우승 기록이 중단된 2010년대 중반부터 우승권에서 멀어지며 서서히 내리막길을 걷기 시작했다. 최근 3시즌간은 6개구단중 5-5-6위에 그치며 봄농구 진출조차 실패했다. 신한은행은 2025-26시즌을 앞두고 구단 레전드 출신인 최윤아 감독에게 새롭게 지휘봉을 맡기며 변화를 추구했지만 첫 시즌은 승률 3할(9승 21패)로 최하위에 그치며 '초보감독'으로서 혹독한 시행착오를 거쳐야했다.신한은행은 지난 여름 FA(자유계약)시장에서는 이렇다 할 전력보강을 하지 못했다. 대신 아시아쿼터로 눈을 돌리며 일본 W리그에서 풍부한 경험을 장신포워드 노구치 사쿠라를 영입했고, 트레이드로 박진영을 데려왔다. 신인드래프트에서는 일본 출신 가네다 마나를 1순위로 지명했다. 여기에 최윤아 감독의 지도 속에 주전포인트가드로 정착한 김지영의 기량이 크게 향상됐다.올시즌 프로농구는 사상 최초로 전체 6개구단의 절반에 이르는 3개팀이 여성 감독에게 지휘봉을 맡겼다. 최윤아 감독의 신한은행은 개막 2경기에서 각각 전주원 감독의 우리은행과 박정은 감독의 BNK를 연이어 상대하게 됐다. 두 팀 모두 올시즌 강력한 우승후보로 전망되고 있는 강팀들이었다.여성 감독 3인방 중 막내 최윤아 감독은 신한은행 시절 전주원 감독과 팀동료이자 코치와 선수로서도 함께 호흡을 맞춘 사제지간이었다. 하지만 감독으로는 오히려 1년 먼저 데뷔한 최 감독은 전주원 감독의 데뷔전에서 패배의 쓴 맛을 안기며 '선배 감독'다운 경험을 증명했다. 박정은 감독과는 지난 시즌 맞대결에서 1승 5패로 크게 밀렸으나 올시즌 첫 경기부터 설욕에 성공했다.지난 시즌과 비교하여 신한은행의 경기력이 가장 달라진 부분은 역시 수비력이다. 지난 시즌 65.5점으로 최다실점 2위를 기록했던 신한은행은 2경기에서 상대 공격을 58.5실점으로 묶어냈다. 강력한 공격력을 지닌 우승후보 우리은행과 BNK를 모두 60점 이하로 막아낸 것이 고무적이다.노구치의 영향력은 공격도 공격이지만 수비에서 더 빛나고 있다. 지난 시즌 포워드진의 미스매치가 가장 큰 약점이었던 신한은행은 장신에 스피드, 활동량을 겸비한 노구치가 가세하면서 수비 경쟁력이 크게 향상됐다.스틸 능력이 뛰어난 노구치가 앞선에 배치되면서 강화된 존 프레스와 함정수비로 상대의 프론트코트 라인에 끊임없이 압박을 줄수 있었다. 상대의 공격권을 탈취하여 안정적 수비리바운드에 이어 빠른 속공으로 마무리하는 장면도 크게 늘어났다. 노구치와 박진영이 상대 주득점원을 번갈아가며 막는 스위치 수비 역시 위협적이었다.물론 신한은행의 초반 연승은 어느 정도 행운이 따라준 측면도 있다. 우리은행전에서는 경기 중 강이슬이, BNK전에서는 박혜진과 김소니아 등, 상대 주축 선수들이 연이어 부상으로 이탈하면서 상대가 정상적인 전력이 아니었다는 반사이익을 봤다. 우리은행전에 비하면 BNK전은 김소니아가 부상으로 나가기 전까지는 리바운드 열세로 고전하던 흐름이었다.하지만 야투가 부진하던 상황에서도 적극적인 수비와 많은 공수활동량은 유지됐다. 신한은행은 후반들어 최윤아 감독이 강조하던 리바운드에 이은 속공이 살아나면서 전세를 뒤집을 수 있었다.오히려 불안요소는 지나친 주전 의존도였다. 신한은행은 개막 2경기에서 모두 7명의 엔트리만 가동했다. 이는 6개구단을 통틀어 선수 활용폭이 가장 좁은 모습이었다.노구치는 개막전부터 풀타임을 비롯하여 경기당 38분 46초로 거의 교체 없이 전 경기를 소화 중이다. 시즌 초반이지만 플레잉타임 상위 5인중 4명이 모두 신한은행(노구치, 김지영, 박진영, 홍유순)이고 모두 출전시간이 35분을 넘겼다. 베스트5중 그나마 출전시간이 적었던 신이슬도 31분을 출장했다. 주전을 제외하고 벤치멤버중 출전시간을 부여받은 것은 신지현(15분 19초)과 황샹팅(5분 20초) 단 2명 뿐이었다. 신인 1순위 가네다 마나의 초반 부상 결장으로 인하여 가용 자원이 부족해진 것을 감안해도 주전 의존도가 매우 높다.올시즌 프로농구 정규리그는 7라운드 총 105경기 체제로 경기 수가 늘어나면서 선수들의 적절한 로테이션과 체력 안배의 중요성이 더욱 커졌다. 더구나 젊은 선수들이 주축을 이룬 신한은행은 주전으로 풀타임 시즌을 소화해본 경험을 갖춘 선수들이 많지 않다. 주전과 벤치의 불균형을 어떻게 줄여나가느냐는 장기레이스에서 최윤아 감독이 극복해야 할 또 하나의 과제다.