수원, 2부 리그 '삼수' 끝에 승격 성공

연합뉴스

8일 경기도 수원월드컵경기장에서 열린 프로축구 K리그2 수원 삼성 블루윙즈와 용인FC의 경기. 수원 삼성 르본이 팀 두 번째 골을 넣고 있다. 2026.11.8수원 삼성이 '삼수' 생활을 마치고 K리그1으로 돌아간다.8일 오후 2시 수원월드컵경기장에서 열린 K리그2 32라운드 경기에서 수원 삼성은 용인FC를 2-0으로 꺾었다. 수원은 승점 66점으로 2경기를 남겨둔 상황에서 3위 서울이랜드와의 승점 차를 9점으로 벌리며 K리그1 다이렉트 승격을 확정 지었다.2023년 K리그1 최하위(12위)로 시즌을 마치며 창단 첫 강등의 수모를 겪었던 수원은 두 차례의 승격 실패 끝에 마침내 3년 만에 1부 리그 복귀에 성공했다. 그러나 수원이 다시 1부 리그로 돌아오기까지의 과정은 결코 순탄치 않았다.사실 수원의 몰락은 갑작스러운 것이 아니었다. 모 기업 삼성전자가 투자를 줄이며 수원은 과거 '레알 수원'이라는 이름값을 잃은지 오래였다. 2022년에도 강등 직전까지 놓였다. 불투이스, 그뢰닝 등을 영입하며 전력을 개선했지만 부진한 모습을 보였다.결국 수원은 리그 11위로 승강PO까지 떨어졌다. 2차전 안양과의 경기에서 연장까지 향하는 혈투를 벌였으나, 경기 막판 오현규의 극장골로 안양FC를 꺾으며 간신히 잔류에 성공했다.강등을 코앞까지 두고도 수원은 난맥상을 반복했다. 개막 1달 반 만에 이병근 감독을 경질하고 김병수 감독을 선임했으나, 김병수 체제에서도 부진을 면치 못하며 4달 만에 경질했다. 수원이 잔류를 위해 택한 것은 플레잉코치였던 염기훈을 임시감독으로 두는 것이었다.강등 직전까지 몰린 수원은 시즌 막판 수원FC와 FC서울을 잇달아 꺾으며 잔류의 희망을 보았다. 그러나 강원과의 최종전에서 0-0으로 비기며 수원은 리그 최하위로 떨어졌다. 창단 28년 만에 처음 겪는 굴욕에 경기장을 찾은 수원의 팬들은 일제히 침묵에 빠졌다.창단 이래 처음으로 2부 리그에서 맞는 시즌이었지만, 수원의 시즌 대비는 매우 부실했다. 시즌 시작을 앞두고 비록 임시감독이었지만 강등에 책임이 있는 염기훈을 정식 감독으로 선임했다. 갑작스러운 소식에 염기훈에게는 <서울의 봄>의 등장인물 '전두광'의 이름을 딴 '염두광'이라는 불명예스런 별명까지 붙었다.4월에는 리그 5연승을 거두며 이달의 감독에 선정되는 등 순항했으나, 5월에는 내리 5연패를 당하며 리그 7위까지 추락했다. 수원 팬들은 레전드 염기훈을 향해 '염기훈 나가'를 연호했고, 결국 그렇게 불명예스럽게 떠났다. 이후 변성환 감독이 선임되며 팀에 변화가 있었지만 6위에 그쳐 승격에 실패했다.2025년에도 수원은 경기력의 기복으로 인해 꾸준한 상승세를 보인 인천유나이티드와의 경쟁에서 밀렸다. 결정적으로 인천과의 3차례 맞대결에서 1무 2패에 그치며 결국 리그 2위에 그쳤다. 승강PO에서도 제주에게 무득점으로 패했다. 변성환 감독은 팬들 앞에서 눈물을 보이며 감독직에서 사퇴했다.이정효 감독은 광주FC를 이끌며 K리그1 3위, 아시아축구연맹 챔피언스리그 엘리트(ACLE) 8강 진출 등의 성과를 거두며 한국 축구계의 주목을 받았다. 2025시즌을 마치고 그의 거취에 관심이 쏠린 가운데, 이 감독이 선택한 행선지는 뜻밖에도 2부 리그의 수원 삼성이었다.이 감독은 수원을 선택한 이유로 구단이 자신에게 보여준 진정성과 존중을 꼽았다. 수원 역시 헤이스, 페신, 고승범, 홍정호, 송주훈 등 검증된 자원들을 대거 영입하며 이 감독에게 힘을 실어줬다.이정효 감독은 후방에서부터 짧은 패스로 공격을 전개하고, 선수들의 유기적인 움직임을 통해 상대 수비에 균열을 만드는 축구를 추구했다. 시즌 초반 5연승을 달리며 선전했으나 점차 상대의 밀집 수비와 압박에 고전하며 높은 점유율에도 득점 기회를 만들어내지 못하는 문제도 드러냈다.이에 수원은 여름 이적시장에서 공격진을 보강하며 돌파구를 마련했다. 루이스와 두비츠카스의 합류로 공격의 선택지가 다양해졌고, 강현묵과 강성진도 함께 두각을 드러냈다. 여기에 정호연을 중심으로 한 안정적인 중원 운영과 탄탄한 수비 조직력이 더해지며 수원은 승격 경쟁에서 우위를 점했다.그러나 승격이 곧 명가의 부활을 의미하는 것은 아니다. 과거 K리그를 호령했던 수원은 이제 다시 1부 리그에서 경쟁력을 증명해야 한다. 세 번째 도전 끝에 길었던 2부 리그 생활에 마침표를 찍은 수원 삼성이 옛 명성을 되찾기 위해서는 앞으로의 행보가 더욱 중요하다.2023년 12월 2일, 수원월드컵경기장에는 강등의 충격에 빠진 팬들의 침묵이 흘렀다. 그로부터 약 3년이 지난 2026년 11월 8일, 같은 경기장은 승격의 기쁨을 만끽하는 팬들의 함성으로 가득 찼다. 3년 만에 돌아온 수원이 이정효 감독과 함께 K리그1에서 어떤 모습을 보여줄지 이목이 모인다.