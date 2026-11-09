철이, CCTV, 카메라... 이창동이 그 '시선'에 담으려고 했던 것은

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- 단편영화 <심장소리>(2022)와 <가능한 사랑>은 전도연, 설경구가 부부이고, 아들 철이도 등장한다. 비슷해 보이지만 다른 설정이 눈에 들어온다. <심장소리>의 철이는 감정의 폭이 큰 능동적인 아이지만, <가능한 사랑>에서는 수동적이고 관찰자의 느낌이 크다.

- 예지의 카메라를 통해 영화감독이 지녀야 할 윤리, AI 시대에 변한 노동의 가치까지도 톺아본다.

-영화가 끝나면 제목에 관한 의문이 강렬해진다. 가능한 사랑의 궁극적 의미는 무엇인가.

- 제목처럼 마지막 장면도 예정되어 있던 게 아니었나.

"<가능한 사랑>은 선악이 뚜렷한 대결 구도의 영화가 아닙니다. 이분법화하면 대중은 쉽게 받아 들일 수 있고 카타르시스도 커지죠. 하지만 우리의 삶은 그렇지 않죠. 영화를 보고 다양하게 느끼고 생각해 보셨으면 좋겠습니다."

영화 <가능한 사랑> 스틸컷"<심장소리>는 노동 가치가 부정되던 시기에 만든 단편이다. 붙잡고 있지 말고, 떠나보내자 싶어, 우울증 소재로 단편을 찍어 봤다. 나름의 작별 인사였는데 다시 살려낸 거다. <심장소리>의 상황은 부당 해고로 크레인 위에 올라가 투쟁 중인 남편과 우울증을 앓고 있는 아내, 엄마를 걱정하는 불안감이 큰 철이가 등장한다. <가능한 사랑>의 철이는 무슨 생각을 하고 있는지 알기 힘들다. 아스퍼거 증후군이라 자기 세계에 갇힌 아이다. 마치 신처럼 다 알고 있는 초월적 존재처럼 보이기도 하고, 아예 모르는 것 같기도 하다.이 존재는 사실 <데칼로그> 시리즈와 관계있다. 제안받았을 때 선택한 계명만 넣는다면 원작과 상관없이 창작자의 자율성이 보장되는 프로젝트였다. <데칼로그> 시리즈에 모두 등장하는 목격자 캐릭터를 제 영화에는 설정해 달라는 부탁을 받았다. 철이를 초월적인 인물로 설정하고 싶어서 아스퍼거 증후군을 넣었다. 철이의 시선은 CCTV의 시선과도 겹친다. CCTV가 영화 속 모든 상황을 다 보는 시선이다. 또한 카메라를 든 예지의 시선과도 같다. 시선도 하나의 권력이다. 사람 사이의 관계에서도 누가 시선을 쥐는가, 시선의 대상은 누구인가에 따라 달라진다.""점점 노동의 문제는 심각해져만 가고, 해고 여부를 떠나 노동 자체가 경시를 넘어 무시되는 AI 기술이 등장했다. 즉, 자기 일을 주장하기 어려워진 시대가 왔다. 호석은 파업으로 받은 분노, 절망을 깊숙이 밀어 두었던 인물이다. 부정적인 감정을 겉으로 드러내지 못했고, 꺼낸다면 무슨 일을 저지를지 모를 극도의 스트레스가 쌓여 위험천만한 상황이다. 하지만 예지의 카메라 앞에서 감정을 꺼내고 폭발하고 과호흡으로 힘들어한다. 펑펑 울기도 하면서 일종의 치유를 맞는다. 그 감정을 한번 꺼냈다고 완치되었다고 말할 수 없지만 1차적인 치유는 되었을 것이다.""처음부터 그 제목은 아니었다. 예지, 상우 부부가 합류하면서 '가능한 사랑'으로 확정되었다. '이런 제목이었으면 좋겠다'라고 고심했기 보다 직관적으로 떠올린 제목이다. 다들 뜻을 알고 어렵지 않은 말이지만 잘 안 쓰는 말이기도 하고 무언가 낯설게 느껴지는 게 있다. '사랑이 가능하다는 게 뭐지' 싶으면서도 그 자체가 질문이 될 수 있을 것 같았다. 영화에서는 두 부부가 만나면서 사람과 사람 사이의 관계가 시작된다.조금 더 깊게 파고 들어가 보면 다양하게 사유해 볼 지점이 많다. 대부분의 러브 스토리는 불가능한 사랑을 전제로 하니까, 무엇이 이루어질 수 없는지를 생각해 보게 한다. 그와 동시에 가능한 건 무엇일까 떠올려 보면서 사랑이 무엇일지 본질을 묻게 된다. 다큐멘터리 감독인 예지가 자신과 아무 상관 없는 타인의 삶을 담으려는 것은 첫 번째 사랑이다. 저 같은 창작자가 아니더라도 타인과 관계 맺는 직업인 사람들은 대상을 사랑해야만 한다. 사랑은 관계를 만들어 가려는 노력의 일환이 될 수 있다. 직장 동료나 부부 사이 등 서로 관계가 틀어진다면 사랑이 이를 유지하게 돕는다고 생각했다.미옥도 평소에 전혀 만날 일 없는 다른 세계의 남자 상우를 만난다. 상우는 친절하기도 하고 때때로 마음을 흔들어 놓기도 한다. 미옥은 어쩌면 로맨스의 시작이라 착각할 수밖에 없다. 이런 로맨스로부터 스스로를 지키고 거부할 수 있는지 쉽지 않은 선택인 거다. 상우는 백마 탄 왕자, 만인의 연인이다. 미옥은 상우의 말과 행동을 이해하기 힘들다. 상우는 계속 자기에게 관심을 쏟게 할 뿐 뚜렷한 목표는 없다. 즉 상우는 자본주의의 속성을 지닌 존재다. 자본은 돈이 필요하다고 수익을 좇고 구조조정을 하는 게 아니다. 상우 또한 의도 없이 그저 유혹하는 것뿐인데 미옥의 입장에서는 보통 문제가 아닌 거다.사회가 개인에게 만들어 놓은 틀도 사랑이라면 사랑이다. 호석과 미옥이 모든 것을 경험하고 대리석 평상에서 같이 소주를 마시면서 달을 보는 장면은 서로를 확인하는 사랑이다. 어릴 때 만나서 연애하고 결혼까지 한 관계다. 이제는 사랑이 무엇인지, 식구처럼 되어버린 관계지만 그 사랑을 관객도 느껴주었으면 좋겠다.""처음에는 지금 엔딩이 아니었고 다큐멘터리 부부 이야기가 합류하면서 최종 엔딩으로 결정했다. 우리 영화는 해고 노동자 가족의 고통과 삶을 전하는 감독의 영화 제작 과정이 중심이다. 다큐멘터리는 대상을 사랑해야 하기 때문에 극영화의 플롯으로 만들어 낼 수 없다. 사실에서 가져와야만 다큐멘터리다. 호석과 미옥의 신(scene)은 이야기를 픽션처럼 드라마화하지 않는 방향에서 필연적인 결말이라 생각했다."