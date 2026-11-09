철이, CCTV, 카메라... 이창동이 그 '시선'에 담으려고 했던 것은

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이창동 감독넷플릭스
영화 <가능한 사랑>이 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개되었다. 이런 방식이 이례적인 일이자 당연한 일이 된 아이러니한 상황이다. 세계적인 거장의 작품을 한국 극장 상영이라는 제한적 상황을 넘어 세계인이 개인의 디바이스로 감상할 수 있게 되었다. AI의 등장으로 영화의 모습과 노동의 가치도 달라진 때에 인간이 어떻게 살아갈 수 있을지, 영화란 무엇인지를 깊게 들여다볼 계기가 될 듯하다.
영화는 대기업 해고 노동자 부부와 부유한 다큐멘터리 여성 감독 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 욕망을 마주하는 이야기다. 두 부부의 일상에는 대량 해고, 노동의 가치, 삶의 파괴, 직업적 정체성 등 철학적 사유의 지점이 담겨있다.
6일 삼청동의 카페에서 <가능한 사랑>을 연출한 이창동 감독과 만나 영화에 대한 다양한 정보를 들어볼 수 있었다. 다양한 오브제, 대사의 의미를 물었지만 뚜렷한 답보다는 각자의 생각에 맡긴다는 답을 들었다. 좋은 영화는 감독의 의모와 상관없이 관객에게 다가가 그에 맞게 재해석되는 즐거움이 크다. 다음은 그와 나눈 이야기를 일문일답으로 정리한 글이다.
내외적 '의미'를 찾으려는 의도
- <가능한 사랑>은 당초 기획 단계에서 투자배급사와 이견을 좁히지 못하고 넷플릭스행을 택한 것으로 알고 있다. 투자의 부침이 생긴 근본적인 이유가 무엇인지 궁금하다.
"넷플릭스 공개 전 시네필이나 예술 영화에 관심 많은 관객과 제한된 극장에서 며칠 동안 만났다면, 이번에는 일반 관객에게 보여드리게 되어 반응이 궁금하기도 하고 설레기도 하다.
2025년 상반기가 한국 영화의 투자 위축이 가장 심하던 시기였다. 투자금이 잠겨 회수되지 않아 뭘 하려고 해도 할 수가 없었다. 그해 크랭크인 들어가는 영화가 한두 편밖에 없다는 소문이 날 때였다. 투자 받기 위해 여러 군데 문을 두드렸지만 실패한 이유는 여러 가지겠다. 소재도 대중적이지 못한 것도 있었겠지만, 한국 영화계의 체질이 약해졌던 게 가장 크지 않을까 싶다. 국내외 투자 받기 위해 노력해 봤지만 더 이상 기다리기 어려워서 넷플릭스와 진행하게 되었다. 넷플릭스는 영화의 부침 과정을 다 알고 있었고 기다려 주었다."
-영화 한 편이 나오기까지 오랜 시간이 걸렸다. 해고 노동자의 삶을 전하는 것이 어떤 의미를 지니는가.
"10년 즈음 프리뷰 단계까지 갔다가 마지막 순간 접었다. 그 사이 몇 번 다른 버전을 바꿔가면서 시도하면서 오래 걸렸던 작품이 <가능한 사랑>이다. 그전까지는 '이들의 이야기를 내가 그대로 전할 자격이 있나', '전한다면 당사자가 아닌데 내가 어느 위치에서 전해야 하나', '얼마나 정직하게 대변할 수 있을까' 내적 갈등을 거듭했다.
저는 확신이 들어야만 영화로 제작할 마음이 생긴다. 시나리오를 쓸 때 가장 고민하는 부분은 재미나 관객 수, 좋은 평가가 아니다. 저와 함께 세상을 살아가는 사람들에게 어떠한 의미가 있냐는 거다. 끝까지 놓지 못한 이유는 해고 노동자의 삶의 중요성 때문이었다. 앞으로 노동의 가치와 의미, 권리가 근본적으로 변할 것이다. 과거에는 신성한 노동의 가치가 받아들여졌지만, 지금은 그렇지 않다.
한국에서는 더 이상 노동자의 권리는 없다고 선언한 첫 번째 계기가 우리가 잘 아는 해고 노동자 상황이다. 해고 노동자들에게 가장 힘들었던 점도 아무도 자신들의 권리를 인정해 주지 않았다는 거다. 그러는 사이 노동자들 간에 갈등이 생겨나고 서로 싸우는 지경까지 이어졌다. 이를 견디기 어려운 사람은 스스로 목숨을 끊는 일도 계속됐다. 해고 노동자의 집단 트라우마가 이제는 그들의 문제를 넘어 노동의 문제라고 봤다. 이제야 해볼 만하다고 생각했다. 오랜 시간을 고민하다 오정미 작가의 제안으로 나의 이야기와 그들의 이야기를 함께 전할 용기를 발견했다."
-영화에 다양한 메타포가 등장한다. 데칼로그(십계명)의 원작자(크쥐시토프 키에슬로프스키)와 작가(쥐시토프 피에시에비츠)의 헌사도 눈에 띈다.
"마침, 시나리오를 쓰고 있을 때 <데칼로그> 시리즈를 세계 각국에서 현대화하는 프로젝트가 진행되었다. 10편의 장편 영화화가 시작되었고, 제안이 들어왔다. 남은 3개의 계명 중 10번째 계명 '남의 것을 탐하지 말라'에서 자본과 노동의 연결점이 보였다. 하지만 결국 넷플릭스를 택하면서 프로젝트에서 빠졌지만, 원작자와 작가의 이름을 넣은 것은 저만의 오마주다. 실제로 다큐멘터리 감독 중에 극영화를 하고 싶은 감독이 많다. 예지가 좋아하는 감독이 크쥐시토프 키에슬로프스키라는 설정을 주고 싶었다. 방에 <블루> 포스터가 있다거나, 강아지 이름이 블루인 것도 비슷한 이유다.
자본주의는 타자의 욕망에 나를 맞추면서 살게 하려고 계속 자극한다. 마지막 계명은 이미 가지고 있는데도 남의 것을 더 가져오려는 것에서 비롯된다. 사실 집, 차, 옷이 당장 필요하기 때문에 원하는 게 아니다. 남들이 좋다고 하니까 탐내고, 내 것이 아닌데 더 가지고 싶은 마음이 들 뿐이다. 자본주의 사회를 살아가는 현대인이 마지막 계명을 지키면서 살 수 있을지 의문이 들었다."
가능한 사랑이란 무엇일까