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철이, CCTV, 카메라... 이창동이 그 '시선'에 담으려고 했던 것은

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[인터뷰] 영화 <가능한 사랑> 이창동 감독... "이분법으로 나눌 수 없는 우리의 삶, 다양하게 느껴보길"

장혜령(doona90)
26.11.09 11:08최종업데이트26.11.09 11:08
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이창동 감독
이창동 감독넷플릭스

영화 <가능한 사랑>이 지난 6일 넷플릭스를 통해 공개되었다. 이런 방식이 이례적인 일이자 당연한 일이 된 아이러니한 상황이다. 세계적인 거장의 작품을 한국 극장 상영이라는 제한적 상황을 넘어 세계인이 개인의 디바이스로 감상할 수 있게 되었다. AI의 등장으로 영화의 모습과 노동의 가치도 달라진 때에 인간이 어떻게 살아갈 수 있을지, 영화란 무엇인지를 깊게 들여다볼 계기가 될 듯하다.

영화는 대기업 해고 노동자 부부와 부유한 다큐멘터리 여성 감독 부부가 다큐멘터리 제작을 위해 만나 서로 다른 욕망을 마주하는 이야기다. 두 부부의 일상에는 대량 해고, 노동의 가치, 삶의 파괴, 직업적 정체성 등 철학적 사유의 지점이 담겨있다.

6일 삼청동의 카페에서 <가능한 사랑>을 연출한 이창동 감독과 만나 영화에 대한 다양한 정보를 들어볼 수 있었다. 다양한 오브제, 대사의 의미를 물었지만 뚜렷한 답보다는 각자의 생각에 맡긴다는 답을 들었다. 좋은 영화는 감독의 의모와 상관없이 관객에게 다가가 그에 맞게 재해석되는 즐거움이 크다. 다음은 그와 나눈 이야기를 일문일답으로 정리한 글이다.

내외적 '의미'를 찾으려는 의도

- <가능한 사랑>은 당초 기획 단계에서 투자배급사와 이견을 좁히지 못하고 넷플릭스행을 택한 것으로 알고 있다. 투자의 부침이 생긴 근본적인 이유가 무엇인지 궁금하다.

"넷플릭스 공개 전 시네필이나 예술 영화에 관심 많은 관객과 제한된 극장에서 며칠 동안 만났다면, 이번에는 일반 관객에게 보여드리게 되어 반응이 궁금하기도 하고 설레기도 하다.

2025년 상반기가 한국 영화의 투자 위축이 가장 심하던 시기였다. 투자금이 잠겨 회수되지 않아 뭘 하려고 해도 할 수가 없었다. 그해 크랭크인 들어가는 영화가 한두 편밖에 없다는 소문이 날 때였다. 투자 받기 위해 여러 군데 문을 두드렸지만 실패한 이유는 여러 가지겠다. 소재도 대중적이지 못한 것도 있었겠지만, 한국 영화계의 체질이 약해졌던 게 가장 크지 않을까 싶다. 국내외 투자 받기 위해 노력해 봤지만 더 이상 기다리기 어려워서 넷플릭스와 진행하게 되었다. 넷플릭스는 영화의 부침 과정을 다 알고 있었고 기다려 주었다."

-영화 한 편이 나오기까지 오랜 시간이 걸렸다. 해고 노동자의 삶을 전하는 것이 어떤 의미를 지니는가.

"10년 즈음 프리뷰 단계까지 갔다가 마지막 순간 접었다. 그 사이 몇 번 다른 버전을 바꿔가면서 시도하면서 오래 걸렸던 작품이 <가능한 사랑>이다. 그전까지는 '이들의 이야기를 내가 그대로 전할 자격이 있나', '전한다면 당사자가 아닌데 내가 어느 위치에서 전해야 하나', '얼마나 정직하게 대변할 수 있을까' 내적 갈등을 거듭했다.

저는 확신이 들어야만 영화로 제작할 마음이 생긴다. 시나리오를 쓸 때 가장 고민하는 부분은 재미나 관객 수, 좋은 평가가 아니다. 저와 함께 세상을 살아가는 사람들에게 어떠한 의미가 있냐는 거다. 끝까지 놓지 못한 이유는 해고 노동자의 삶의 중요성 때문이었다. 앞으로 노동의 가치와 의미, 권리가 근본적으로 변할 것이다. 과거에는 신성한 노동의 가치가 받아들여졌지만, 지금은 그렇지 않다.

한국에서는 더 이상 노동자의 권리는 없다고 선언한 첫 번째 계기가 우리가 잘 아는 해고 노동자 상황이다. 해고 노동자들에게 가장 힘들었던 점도 아무도 자신들의 권리를 인정해 주지 않았다는 거다. 그러는 사이 노동자들 간에 갈등이 생겨나고 서로 싸우는 지경까지 이어졌다. 이를 견디기 어려운 사람은 스스로 목숨을 끊는 일도 계속됐다. 해고 노동자의 집단 트라우마가 이제는 그들의 문제를 넘어 노동의 문제라고 봤다. 이제야 해볼 만하다고 생각했다. 오랜 시간을 고민하다 오정미 작가의 제안으로 나의 이야기와 그들의 이야기를 함께 전할 용기를 발견했다."

-영화에 다양한 메타포가 등장한다. 데칼로그(십계명)의 원작자(크쥐시토프 키에슬로프스키)와 작가(쥐시토프 피에시에비츠)의 헌사도 눈에 띈다.

"마침, 시나리오를 쓰고 있을 때 <데칼로그> 시리즈를 세계 각국에서 현대화하는 프로젝트가 진행되었다. 10편의 장편 영화화가 시작되었고, 제안이 들어왔다. 남은 3개의 계명 중 10번째 계명 '남의 것을 탐하지 말라'에서 자본과 노동의 연결점이 보였다. 하지만 결국 넷플릭스를 택하면서 프로젝트에서 빠졌지만, 원작자와 작가의 이름을 넣은 것은 저만의 오마주다. 실제로 다큐멘터리 감독 중에 극영화를 하고 싶은 감독이 많다. 예지가 좋아하는 감독이 크쥐시토프 키에슬로프스키라는 설정을 주고 싶었다. 방에 <블루> 포스터가 있다거나, 강아지 이름이 블루인 것도 비슷한 이유다.

자본주의는 타자의 욕망에 나를 맞추면서 살게 하려고 계속 자극한다. 마지막 계명은 이미 가지고 있는데도 남의 것을 더 가져오려는 것에서 비롯된다. 사실 집, 차, 옷이 당장 필요하기 때문에 원하는 게 아니다. 남들이 좋다고 하니까 탐내고, 내 것이 아닌데 더 가지고 싶은 마음이 들 뿐이다. 자본주의 사회를 살아가는 현대인이 마지막 계명을 지키면서 살 수 있을지 의문이 들었다."

가능한 사랑이란 무엇일까

영화 <가능한 사랑> 스틸컷
영화 <가능한 사랑> 스틸컷넷플릭스

- 단편영화 <심장소리>(2022)와 <가능한 사랑>은 전도연, 설경구가 부부이고, 아들 철이도 등장한다. 비슷해 보이지만 다른 설정이 눈에 들어온다. <심장소리>의 철이는 감정의 폭이 큰 능동적인 아이지만, <가능한 사랑>에서는 수동적이고 관찰자의 느낌이 크다.

"<심장소리>는 노동 가치가 부정되던 시기에 만든 단편이다. 붙잡고 있지 말고, 떠나보내자 싶어, 우울증 소재로 단편을 찍어 봤다. 나름의 작별 인사였는데 다시 살려낸 거다. <심장소리>의 상황은 부당 해고로 크레인 위에 올라가 투쟁 중인 남편과 우울증을 앓고 있는 아내, 엄마를 걱정하는 불안감이 큰 철이가 등장한다. <가능한 사랑>의 철이는 무슨 생각을 하고 있는지 알기 힘들다. 아스퍼거 증후군이라 자기 세계에 갇힌 아이다. 마치 신처럼 다 알고 있는 초월적 존재처럼 보이기도 하고, 아예 모르는 것 같기도 하다.

이 존재는 사실 <데칼로그> 시리즈와 관계있다. 제안받았을 때 선택한 계명만 넣는다면 원작과 상관없이 창작자의 자율성이 보장되는 프로젝트였다. <데칼로그> 시리즈에 모두 등장하는 목격자 캐릭터를 제 영화에는 설정해 달라는 부탁을 받았다. 철이를 초월적인 인물로 설정하고 싶어서 아스퍼거 증후군을 넣었다. 철이의 시선은 CCTV의 시선과도 겹친다. CCTV가 영화 속 모든 상황을 다 보는 시선이다. 또한 카메라를 든 예지의 시선과도 같다. 시선도 하나의 권력이다. 사람 사이의 관계에서도 누가 시선을 쥐는가, 시선의 대상은 누구인가에 따라 달라진다."

- 예지의 카메라를 통해 영화감독이 지녀야 할 윤리, AI 시대에 변한 노동의 가치까지도 톺아본다.

"점점 노동의 문제는 심각해져만 가고, 해고 여부를 떠나 노동 자체가 경시를 넘어 무시되는 AI 기술이 등장했다. 즉, 자기 일을 주장하기 어려워진 시대가 왔다. 호석은 파업으로 받은 분노, 절망을 깊숙이 밀어 두었던 인물이다. 부정적인 감정을 겉으로 드러내지 못했고, 꺼낸다면 무슨 일을 저지를지 모를 극도의 스트레스가 쌓여 위험천만한 상황이다. 하지만 예지의 카메라 앞에서 감정을 꺼내고 폭발하고 과호흡으로 힘들어한다. 펑펑 울기도 하면서 일종의 치유를 맞는다. 그 감정을 한번 꺼냈다고 완치되었다고 말할 수 없지만 1차적인 치유는 되었을 것이다."

-영화가 끝나면 제목에 관한 의문이 강렬해진다. 가능한 사랑의 궁극적 의미는 무엇인가.

"처음부터 그 제목은 아니었다. 예지, 상우 부부가 합류하면서 '가능한 사랑'으로 확정되었다. '이런 제목이었으면 좋겠다'라고 고심했기 보다 직관적으로 떠올린 제목이다. 다들 뜻을 알고 어렵지 않은 말이지만 잘 안 쓰는 말이기도 하고 무언가 낯설게 느껴지는 게 있다. '사랑이 가능하다는 게 뭐지' 싶으면서도 그 자체가 질문이 될 수 있을 것 같았다. 영화에서는 두 부부가 만나면서 사람과 사람 사이의 관계가 시작된다.

조금 더 깊게 파고 들어가 보면 다양하게 사유해 볼 지점이 많다. 대부분의 러브 스토리는 불가능한 사랑을 전제로 하니까, 무엇이 이루어질 수 없는지를 생각해 보게 한다. 그와 동시에 가능한 건 무엇일까 떠올려 보면서 사랑이 무엇일지 본질을 묻게 된다. 다큐멘터리 감독인 예지가 자신과 아무 상관 없는 타인의 삶을 담으려는 것은 첫 번째 사랑이다. 저 같은 창작자가 아니더라도 타인과 관계 맺는 직업인 사람들은 대상을 사랑해야만 한다. 사랑은 관계를 만들어 가려는 노력의 일환이 될 수 있다. 직장 동료나 부부 사이 등 서로 관계가 틀어진다면 사랑이 이를 유지하게 돕는다고 생각했다.

미옥도 평소에 전혀 만날 일 없는 다른 세계의 남자 상우를 만난다. 상우는 친절하기도 하고 때때로 마음을 흔들어 놓기도 한다. 미옥은 어쩌면 로맨스의 시작이라 착각할 수밖에 없다. 이런 로맨스로부터 스스로를 지키고 거부할 수 있는지 쉽지 않은 선택인 거다. 상우는 백마 탄 왕자, 만인의 연인이다. 미옥은 상우의 말과 행동을 이해하기 힘들다. 상우는 계속 자기에게 관심을 쏟게 할 뿐 뚜렷한 목표는 없다. 즉 상우는 자본주의의 속성을 지닌 존재다. 자본은 돈이 필요하다고 수익을 좇고 구조조정을 하는 게 아니다. 상우 또한 의도 없이 그저 유혹하는 것뿐인데 미옥의 입장에서는 보통 문제가 아닌 거다.

사회가 개인에게 만들어 놓은 틀도 사랑이라면 사랑이다. 호석과 미옥이 모든 것을 경험하고 대리석 평상에서 같이 소주를 마시면서 달을 보는 장면은 서로를 확인하는 사랑이다. 어릴 때 만나서 연애하고 결혼까지 한 관계다. 이제는 사랑이 무엇인지, 식구처럼 되어버린 관계지만 그 사랑을 관객도 느껴주었으면 좋겠다."

- 제목처럼 마지막 장면도 예정되어 있던 게 아니었나.

"처음에는 지금 엔딩이 아니었고 다큐멘터리 부부 이야기가 합류하면서 최종 엔딩으로 결정했다. 우리 영화는 해고 노동자 가족의 고통과 삶을 전하는 감독의 영화 제작 과정이 중심이다. 다큐멘터리는 대상을 사랑해야 하기 때문에 극영화의 플롯으로 만들어 낼 수 없다. 사실에서 가져와야만 다큐멘터리다. 호석과 미옥의 신(scene)은 이야기를 픽션처럼 드라마화하지 않는 방향에서 필연적인 결말이라 생각했다."

"<가능한 사랑>은 선악이 뚜렷한 대결 구도의 영화가 아닙니다. 이분법화하면 대중은 쉽게 받아 들일 수 있고 카타르시스도 커지죠. 하지만 우리의 삶은 그렇지 않죠. 영화를 보고 다양하게 느끼고 생각해 보셨으면 좋겠습니다."
덧붙이는 글 이 기사는 필더무비에도 실립니다.
가능한사랑

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