'사자군단' 삼성 3연승... 우승 확률 100% 잡았다

삼성 라이온즈가 12년 만의 한국시리즈 우승을 눈앞에 뒀다.삼성은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 한국시리즈 4차전에서 kt wiz를 10-5로 이겼다.이로써 1패 뒤 내리 3연승을 거두며 시리즈 전적 3승 1패로 앞서 나간 삼성은 남은 5~7차전에서 1승만 더 추가하면 2014년 이후 12년 만에 한국시리즈 정상에 오른다. 역대 한국시리즈에서 1차전 뒤 패배 뒤 2~4차전을 휩쓴 팀은 100%(6번 중 6번)를 우승했다.반면 정규시즌 우승팀 kt는 무기력하게 3연패를 당하면서 '업셋'의 희생양이 될 위기에 몰렸다.경기는 kt의 선취점으로 시작됐다. 1회초 1사 후 장진혁 우월 솔로 홈런을 날리면서 kt가 1-0 리드를 잡았다.그러나 삼성이 곧바로 반격에 나섰다. 1회말 2사 1, 2루에서 르윈 디아즈와 김영웅이 연속 안타를 날려 2-1로 역전했다. kt 선발 로건 앨런은 급격히 흔들린 틈을 타 류지혁이 몸에 맞는 공으로 1점을 더 올렸다.계속된 2사 만루 찬스에서 이날의 승부를 가른 장면이 나왔다. 김도환의 외야 뜬공을 kt 우익수 안현민이 타구 판단 미스로 놓치는 치명적인 실책을 저질렀고, 삼성의 주자 3명이 모두 홈을 밟으면서 점수 차는 순식간에 6-1로 벌어졌다.kt는 로건이 1회에만 6점을 내주며 마운드에서 내려왔고, 경기 초반에 대량 실점을 한 kt는 마운드 운용이 꼬일 수밖에 없었다. 기세가 오른 삼성은 3회말에도 박승규의 적시타로 1점을 보태며 승기를 잡았다.반면에 삼성 장찬희는 4이닝 동안 2피안타 1실점으로 호투하며 19세의 어린 나이에도 한국시리즈 선발이라는 중책을 해냈다.끌려가던 kt는 5회초 삼성이 선발 장찬희를 내리고 불펜진을 가동하자 추격에 나섰다. 삼성 미야모리 사토시와 배찬승의 제구가 흔들리자 1안타와 볼넷 5개를 묶어 3점을 올리면서 4-7로 따라붙었다.위기에 몰린 삼성을 구한 것은 구원 투수 이재희와 포수 강민호였다. 삼진과 내야 뜬공으로 추가 실점을 막은 뒤 6회에도 마운드에 올라 kt 타선을 틀어 막은 이재희는 2.2이닝 동안 탈삼진 4개를 곁들여 무피안타 무실점으로 역투했다. 강민호고 직구 위주의 공격적인 투구를 주문하며 이재희의 강점을 최대한 살렸다.삼성의 타격도 다시 살아났다. 5회말 2사 1, 2루에서 박승규가 좌측 담장을 때리는 2타점 2루타를 날려 다시 9-4로 달아났다. 7회말에는 박승규가 우전안타를 치고 나가자 구자욱이 좌중간 2루타로 불러들여 10점째를 올렸다.특히 박승규는 이날 4타수 3안타 3타점으로 펄펄 날았다. 5회말 2사 1, 2루에서 터뜨린 2타점 2루타는 kt의 추격 분위기에 찬물을 끼얹는 결정적인 한 방이었다. 전날 3차전에서도 대수비로 출전해 8회말 솔로 홈런을 터뜨렸던 박승규는 이번 한국시리즈 4경기에서 모두 안타를 터뜨리며 시리즈 타율 0.500(12타수 6안타)을 기록하고 있다.kt는 8회초 대타로 나선 김민혁이 우월 솔로홈런을 터뜨렸으나 경기의 흐름을 바꾸지는 못하면서 결국 삼성의 10-5 승리로 끝났다.이날 삼성의 승리는 2연승을 거둔 기세도 있었지만, 철저한 위기관리가 바탕이 됐다. 위기가 올 때마다 한 박자 빠른 투수 교체로 대응했고, 이재희와 이승민이 제 역할을 해주면서 위기를 무사히 넘겼다.반면에 kt는 선발 로건이 최대한 실점을 내주지 않기 위해 신중하게 공을 던지다가 오히려 사사구를 남발했고, 1이닝 만에 조기 강판당하면서 팀 전체에 부담을 줬다. 결국 kt는 삼성보다 1명 더 많은 6명의 구원 투수를 투입하고도 이날 경기를 내줬다.더 이상 물러설 곳이 없는 kt는 5차전 선발로 1차전 승리투수 데이비스 대니엘을 내세우고, 삼성은 잠시 불펜으로 나섰다가 선발로 복귀한 토종 에이스 원태인을 앞세운다.kt로서는 5차전을 반드시 잡아야 시리즈를 이어갈 수 있다. 삼성은 아직 여유가 있지만, 5차전은 안방에서 우승을 확정할 수 있는 마지막 기회다. 또한 5차전을 내주면 남은 두 경기는 수원 원정을 가야 한다.kt의 대반격이 시작될까, 아니면 삼성이 홈팬들 앞에서 왕좌를 탈환할지 한국시리즈 승부가 막바지를 향해 치닫고 있다.