'첫 승' 정관장, 부키리치 없으면 종휘가 '에이스'

한국배구연맹

종휘는 현대건설과의 홈 개막전에서 20득점과 함께 50%의 리시브 효율로 정관장의 시즌 첫 승을 견인했다.세계랭킹 7위로 일본(6위)과 함께 아시아 여자배구의 양강으로 꼽히는 중국은 2024-2025 시즌 3명의 선수를 아시아쿼터로 V리그에 진출 시켰다. 페퍼저축은행 AI페퍼스에서 활약했던 미들블로커 장위(베이징자동차)와 IBK기업은행 알토스 유니폼을 입었던 세터 천신통(선전 중싸이), 그리고 흥국생명 핑크스파이더스에 지명됐다가 실망스러운 기량으로 개막 직전 아닐리스 피치와 교체됐던 황루이레이(허난 쌍회)였다.하지만 지난 시즌에는 '중화인민공화국 전국운동회' 때문에 중국 당국에서 해외파 선수들의 복귀를 지시하면서 중국 선수들이 V리그에서 활약하지 못했다. 그리고 아시아쿼터가 자유계약으로 바뀐 이번 시즌 2명의 중국 선수가 V리그에 재입성했다. 192cm의 장신 미들블로커 이즈쉬에(SOOP 수퍼스)와 '배구여제' 김연경의 옛 동료이자 지난 4월 정관장과 계약한 아웃사이드히터 중후이(등록명 종휘)다.184cm의 좋은 신장을 가진 아웃사이히터 종휘는 중국 대표팀에서 활약했을 정도로 공수를 겸비한 뛰어난 선수로 영입 당시부터 배구팬들의 많은 관심을 모았다. 종휘는 부키리치가 출전하지 못한 지난 10월 컵대회에서도 3경기에서 36.78%의 리시브 효율과 48.04%의 공격 성공률로 56득점을 기록하며 정관장의 에이스 역할을 했다. 종휘의 뛰어난 활약을 목격한 정관장 팬들의 기대는 더욱 커졌다.그리고 아직 2경기를 치렀을 뿐이지만 종휘의 초반 활약은 팬들의 기대를 충족시키고 있다. 4일 흥국생명과의 시즌 첫 경기에서 0-3 패배에도 블로킹 3개를 포함해 양 팀 합쳐 가장 많은 24득점을 기록한 종휘는 7일 현대건설전에서 36%의 공격 점유율을 책임지며 20득점으로 정관장의 시즌 첫 승을 이끌었다. 종휘는 공격 뿐 아니라 12개의 디그와 함께 50%의 리시브 효율(15/30)을 기록하며 '공수겸장'임을 증명했다.2경기에서 44득점을 기록하며 쟁쟁한 외국인 선수들 사이에서 득점 4위에 올라있는 종휘의 활약으로 시즌 첫 승을 따낸 정관장에게는 아직 '믿는 구석'이 남아있다. 종아리 부상 재활이 막바지에 다다른 부키리치의 복귀다. 198cm의 거포 부키리치가 복귀해 오른쪽에서 힘을 실어준다면 종휘와의 큰 시너지를 기대할 수 있다. 정관장이 종휘와 부키리치로 구성된 '쌍포'가 제대로 활약할 시기를 애타게 기다리는 이유다.