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'첫 승' 정관장, 부키리치 없으면 종휘가 '에이스'

'첫 승' 정관장, 부키리치 없으면 종휘가 '에이스'

[여자배구] 7일 현대건설전 20득점과 함께 리시브 효율 50% 활약, 정관장 시즌 첫 승

양형석(utopia697)
26.11.08 12:12최종업데이트26.11.08 12:12
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정관장이 홈 개막전에서 현대건설을 꺾고 시즌 첫 승을 따냈다.

권순찬 감독이 이끄는 정관장 레드스파크스는 7일 대전 충무체육관에서 열린 HK 흥국금융 2026-2027 V리그 여자부 1라운드 현대건설 힐스테이트와의 홈 개막전에서 세트스코어 3-1(21-25,27-25,25-19,25-19)로 승리했다. 첫 세트를 내준 정관장은 최서현과 박여름, 김아중 리베로 등 1~4년 차의 저 연차 선수들을 대거 투입한 2세트부터 반등에 성공하며 홈팬들에게 시즌 첫 승을 선물했다(1승1패).

정관장은 신은지가 서브득점 1개를 포함해 50%의 성공률로 11득점을 기록했고 박은진이 10득점,박여름이 9득점, 이지수가 5개의 블로킹을 잡아내며 6득점을 기록했다. 정관장은 이날 외국인 선수 반야 부키리치가 종아리 부상으로 출전하지 못했지만 이 선수가 실질적인 외국인 선수의 역할을 해주면서 정관장의 첫 승을 견인했다. 36%의 공격 점유율을 책임지며 20득점을 기록한 정관장의 아시아쿼터 종휘가 그 주인공이다.

아시아쿼터에 웃고 울었던 정관장의 세 시즌

종휘는 컵대회에서 48.04%의 성공률로 56득점을 기록하며 '외국인 선수 같은 아시아쿼터'로 활약했다.
종휘는 컵대회에서 48.04%의 성공률로 56득점을 기록하며 '외국인 선수 같은 아시아쿼터'로 활약했다.한국배구연맹

정관장은 2016-2017 시즌 정규리그 3위로 플레이오프에 진출한 후 6시즌 연속 봄 배구 진출에 실패하며 V리그를 대표하는 약체에 머물렀다. 하지만 2023년 팀의 운명을 바꾼 중요한 사건(?)이 일어났으니 바로 V리그의 아시아쿼터 제도 도입이었다. 2023년4월에 열린 첫 아시아쿼터 드래프트에서 전체 3순위 지명권을 얻은 정관장은 무명이나 다름 없던 인도네시아 출신 아포짓 스파이커 메가왓티 퍼티위(현대건설)를 지명했다.

선발 당시만 해도 너무 위험한 지명이라는 평가가 지배적이었지만 결과적으로 메가는 정관장을 만년 하위팀에서 탈출시켰다. 2023-2024 시즌 지오바나 밀라나(아쿠아 페어리즈)와 쌍포를 형성해 정관장을 7년 만에 봄 배구로 이끈 메가는 부키리치와 짝을 이룬 2024-2025 시즌 득점 3위를 기록하며 정관장의 준우승을 이끌었다. 메가는 정관장에서 활약한 두 시즌 동안 정규리그에서만 무려 1538점을 기록했다.

하지만 자타가 공인하는 정관장의 주포였던 메가는 2024-2025 시즌이 끝난 후 어머니의 건강 문제로 팀을 떠나게 됐고 정관장은 새로운 아시아쿼터를 구해야 했다. 작년 아시아쿼터 드래프트에서 가장 늦은 7순위 지명권을 가지고 있던 정관장은 현대건설에서 활약하던 작년 2월 무릎 십자인대 부상을 당한 후 수술을 받은 태국 출신의 아웃사이드히터 위파위 시통(슈프림 촌부리)을 지명했다.

위파위는 무릎 재활로 인해 시즌 초반 복귀가 쉽지 않지만 시즌 중반에 복귀해 현대건설 시절의 기량을 발휘해 준다면 정관장이 반등하는데 큰 역할을 해줄 수 있는 선수였다. 하지만 위파위의 재활 속도는 정관장의 기대보다 훨씬 느렸고 결국 위파위는 정관장 유니폼을 입고 단 한 번도 코트를 밟지 못했다. 정관장은 작년 12월 몽골 출신의 인쿠시로 아시아쿼터를 교체하면서 '위파위 영입'이 실패였음을 시인했다.

몽골에서 배구를 시작했다가 한국으로 유학을 온 인쿠시는 목포여상과 목포과학대에서 활약하다가 작년 배구예능 <신인감독 김연경>에 출연하면서 이름을 알렸다. 인쿠시는 예능에서 얻은 유명세 덕분에 정관장 입단 당시 배구팬들의 큰 관심을 받았지만 발 부상으로 고전하며 17경기에서 104득점을 올리는데 그쳤다. 그렇게 시즌 내내 아시아쿼터 문제로 고민하던 정관장은 지난 시즌 최하위로 추락했다.

중국에서 날아온 '공수겸장' 아웃사이드히터

종휘는 현대건설과의 홈 개막전에서 20득점과 함께 50%의 리시브 효율로 정관장의 시즌 첫 승을 견인했다.
종휘는 현대건설과의 홈 개막전에서 20득점과 함께 50%의 리시브 효율로 정관장의 시즌 첫 승을 견인했다.한국배구연맹

세계랭킹 7위로 일본(6위)과 함께 아시아 여자배구의 양강으로 꼽히는 중국은 2024-2025 시즌 3명의 선수를 아시아쿼터로 V리그에 진출 시켰다. 페퍼저축은행 AI페퍼스에서 활약했던 미들블로커 장위(베이징자동차)와 IBK기업은행 알토스 유니폼을 입었던 세터 천신통(선전 중싸이), 그리고 흥국생명 핑크스파이더스에 지명됐다가 실망스러운 기량으로 개막 직전 아닐리스 피치와 교체됐던 황루이레이(허난 쌍회)였다.

하지만 지난 시즌에는 '중화인민공화국 전국운동회' 때문에 중국 당국에서 해외파 선수들의 복귀를 지시하면서 중국 선수들이 V리그에서 활약하지 못했다. 그리고 아시아쿼터가 자유계약으로 바뀐 이번 시즌 2명의 중국 선수가 V리그에 재입성했다. 192cm의 장신 미들블로커 이즈쉬에(SOOP 수퍼스)와 '배구여제' 김연경의 옛 동료이자 지난 4월 정관장과 계약한 아웃사이드히터 중후이(등록명 종휘)다.

184cm의 좋은 신장을 가진 아웃사이히터 종휘는 중국 대표팀에서 활약했을 정도로 공수를 겸비한 뛰어난 선수로 영입 당시부터 배구팬들의 많은 관심을 모았다. 종휘는 부키리치가 출전하지 못한 지난 10월 컵대회에서도 3경기에서 36.78%의 리시브 효율과 48.04%의 공격 성공률로 56득점을 기록하며 정관장의 에이스 역할을 했다. 종휘의 뛰어난 활약을 목격한 정관장 팬들의 기대는 더욱 커졌다.

그리고 아직 2경기를 치렀을 뿐이지만 종휘의 초반 활약은 팬들의 기대를 충족시키고 있다. 4일 흥국생명과의 시즌 첫 경기에서 0-3 패배에도 블로킹 3개를 포함해 양 팀 합쳐 가장 많은 24득점을 기록한 종휘는 7일 현대건설전에서 36%의 공격 점유율을 책임지며 20득점으로 정관장의 시즌 첫 승을 이끌었다. 종휘는 공격 뿐 아니라 12개의 디그와 함께 50%의 리시브 효율(15/30)을 기록하며 '공수겸장'임을 증명했다.

2경기에서 44득점을 기록하며 쟁쟁한 외국인 선수들 사이에서 득점 4위에 올라있는 종휘의 활약으로 시즌 첫 승을 따낸 정관장에게는 아직 '믿는 구석'이 남아있다. 종아리 부상 재활이 막바지에 다다른 부키리치의 복귀다. 198cm의 거포 부키리치가 복귀해 오른쪽에서 힘을 실어준다면 종휘와의 큰 시너지를 기대할 수 있다. 정관장이 종휘와 부키리치로 구성된 '쌍포'가 제대로 활약할 시기를 애타게 기다리는 이유다.

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