안세영, 여수서 54연승... 김원호·서승재도 코리아오픈 결승행

김진웅

강민혁·이종민이 7일 여수 진남체육관에서 열린 코리아오픈 남자복식 준결승에서 일본의 호키 다쿠로·고바야시 유고를 상대하고 있다.반대편 준결승에 나선 강민혁·이종민은 세계 14위 호키 다쿠로·고바야시 유고에게 0-2(14-21, 18-21)로 패했다. 세계 173위인 한국 조는 첫 게임에서 3-0으로 앞서며 출발했다. 이종민이 공격에 가세하고 네트 앞에서도 적극적으로 맞서면서 11-9로 앞선 채 휴식에 들어갔다. 그러나 재개 후 일본 조에 주도권을 내줬고, 점수 차가 13-19로 벌어진 끝에 첫 게임을 잃었다.두 번째 게임에선 7-11로 뒤진 채 중반을 맞았다. 점수 차가 6점까지 벌어졌지만, 16-19까지 바짝 따라붙었다. 하지만 아쉽게 남은 격차를 좁히지 못하면서 아쉽게 패배하며 4강에서 대회를 마쳤다. 지난달부터 호흡을 맞춘 두 선수는 이번 대회에서 세계 27위 오카무라 히로키·야마시타 교헤이와 세계 17위 구마가이 가케루·니시 히로키를 연달아 꺾었다.강민혁·이종민을 꺾은 호키·고바야시 조는 2021년 세계선수권 우승을 합작하고 이듬해 세계 1위에 올랐던 팀이다. 이번 대회에서 김기정·김사랑, 최솔규·고브셈에 이어 강민혁·이종민까지 한국 팀들을 연달아 격파했다. 8일 결승에서는 현재 세계 1위인 김원호·서승재와 만난다.