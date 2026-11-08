본문듣기 스포츠 안세영, 여수서 54연승... 김원호·서승재도 코리아오픈 결승행 안세영은 야마구치와 시즌 11번째 우승 놓고 맞대결... 강민혁·이종민은 남자복식 준결승서 마무리 김진웅(siejak93) 26.11.08 11:20최종업데이트26.11.08 11:20 인쇄 북마크 댓글 페북 트위터 공유 밴드 메일 https://omn.kr/2kfws 복사 확대 축소 구글 검색 선호 출처로 추가 안세영이 54연승을 이어가며 여수 코리아오픈 결승에 올랐다. 남자복식 세계 1위 김원호·서승재도 결승에 진출해 대회 2연패에 도전한다. 나란히 준결승에 오른 강민혁·이종민은 일본의 호키 다쿠로·고바야시 유고에게 패했다. 여자단식과 남자복식 모두 한일전으로 우승팀을 가리게 됐다. 큰사진보기 ▲안세영이 7일 여수 진남체육관에서 열린 2026 여수 빅터 코리아오픈 여자단식 준결승에서 일본의 아케치 하나를 상대하고 있다.김진웅 안세영, 44분 만에 결승행... 지난해 결승 상대와 다시 만난다 여자단식 세계 1위 안세영은 7일 여수 진남체육관에서 열린 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 500 코리아오픈 준결승에서 세계 16강 아케치 하나(일본)를 2-0으로 꺾었다. 첫 게임을 21-16으로 잡은 뒤 두 번째 게임에서는 상대를 12점에 묶었다. 경기는 44분 만에 끝났다. 이번 대회에서 안세영은 32강에서 칼로야나 날반토바(불가리아), 16강에서 카루파테반 레차나(말레이시아), 8강에서 군지 리코(일본)를 차례로 꺾었다. 준결승에서도 승리를 추가하면서 올해 전적은 70승 1패가 됐다. 지난 3월 전영오픈 결승에서 왕즈이(중국)에게 패한 뒤로 54경기 연속 승리이다. 8일 결승 상대는 대만의 린샹티를 꺾고 올라온 세계 2위 야마구치 아카네(일본)다. 두 선수는 지난해 수원 코리아오픈 결승에서도 만났다. 당시에는 야마구치가 두 게임을 모두 따냈다. 이후 맞대결에서는 안세영이 아이치·나고야 아시안게임 결승을 포함해 10연승을 거웠다. 안세영이 이번 결승에서 이기면 시즌 11번째 우승이자 2023년 이후 3년 만의 코리아오픈 우승이다. 큰사진보기 ▲김원호·서승재가 7일 여수 진남체육관에서 열린 코리아오픈 남자복식 준결승에서 말레이시아 조와 경기를 하고 있다.김진웅 랠리 중 라켓 바꾼 김원호... 서승재와 두 게임 만의 승리 남자복식 세계 1위 김원호·서승재는 준결승에서 세계 9위 만웨이총·티카이운(말레이시아)을 2-0(21-17, 21-17)으로 이겼다. 두 게임의 최종 점수는 같았지만, 두 번 모두 초반에는 말레이시아 조가 앞섰다. 첫 게임에서 0-3으로 출발한 김원호·서승재는 곧바로 5점 연속 득점에 성공하며 흐름을 되돌렸다. 이후 양쪽 리드를 주고받았고, 막판 5점을 내리 가져가면서 첫 게임을 마쳤다. 두 번째 게임에서는 김원호가 넘어지면서 받아낸 셔틀콕을 상대가 네트에 걸리게 하면서 한국이 12-11로 처음 앞섰다. 이후 랠리 도중 김원호가 라켓을 교체하러 코트 밖으로 나갔다. 그사이 서승재가 홀로 상대 공격을 받아냈고, 새 라켓을 들고 들어온 김원호가 스매시로 랠리를 끝냈다. 한국 조는 다시 리드를 내주지 않고 두 번째 게임도 21-17로 마무리했다. 큰사진보기 ▲강민혁·이종민이 7일 여수 진남체육관에서 열린 코리아오픈 남자복식 준결승에서 일본의 호키 다쿠로·고바야시 유고를 상대하고 있다.김진웅 세계 173위 강민혁·이종민, 일본 두 조 꺾고 4강까지 반대편 준결승에 나선 강민혁·이종민은 세계 14위 호키 다쿠로·고바야시 유고에게 0-2(14-21, 18-21)로 패했다. 세계 173위인 한국 조는 첫 게임에서 3-0으로 앞서며 출발했다. 이종민이 공격에 가세하고 네트 앞에서도 적극적으로 맞서면서 11-9로 앞선 채 휴식에 들어갔다. 그러나 재개 후 일본 조에 주도권을 내줬고, 점수 차가 13-19로 벌어진 끝에 첫 게임을 잃었다. 두 번째 게임에선 7-11로 뒤진 채 중반을 맞았다. 점수 차가 6점까지 벌어졌지만, 16-19까지 바짝 따라붙었다. 하지만 아쉽게 남은 격차를 좁히지 못하면서 아쉽게 패배하며 4강에서 대회를 마쳤다. 지난달부터 호흡을 맞춘 두 선수는 이번 대회에서 세계 27위 오카무라 히로키·야마시타 교헤이와 세계 17위 구마가이 가케루·니시 히로키를 연달아 꺾었다. 강민혁·이종민을 꺾은 호키·고바야시 조는 2021년 세계선수권 우승을 합작하고 이듬해 세계 1위에 올랐던 팀이다. 이번 대회에서 김기정·김사랑, 최솔규·고브셈에 이어 강민혁·이종민까지 한국 팀들을 연달아 격파했다. 8일 결승에서는 현재 세계 1위인 김원호·서승재와 만난다.☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 배드민턴 여수코리아오픈 2026코리아오픈 안세영 김원호서승재 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김진웅 (siejak93) 내방 구독하기 스포츠와 카메라를 사랑하는 시민기자입니다. 국내외 스포츠 소식과 사진, 현장 스케치 등을 전합니다. 경기장에서 직접 촬영한 순간과 깊이 있는 분석을 통해 독자들에게 생생한 정보를 전달하겠습니다. 이 기자의 최신기사 장춘행 티켓 걸린 믹스더블 컬링... 48팀 진천에 모인다 >Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe. 당신이 좋아할 만한 콘텐츠 unfold a 공유하기 닫기 안세영, 여수서 54연승... 김원호·서승재도 코리아오픈 결승행 페이스북 트위터 카카오톡 밴드 메일 URL복사 × top 패밀리사이트 닫기 10만인클럽 오마이TV 오마이포토 10만인클럽 오마이뉴스APP