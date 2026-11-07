김도균의 승부수 적중... 서진석, 서울 이랜드 역전승 견인

한국프로축구연맹

서울이랜드 MF 서진석흔들리던 상황 속, 승부의 흐름을 바꾼 주인공은 서진석이었다. 후반 시작과 함께 투입된 그는 휘청이던 중원을 단숨에 안정시키고, 과감한 전진 수비와 날카로운 패스로 공수의 연결고리 역할을 해내며 서울의 역전 승리를 이끌었다.김도균 감독이 이끄는 서울 이랜드는 7일 오후 4시 30분 목동종합운동장에서 열린 '하나은행 K리그2 2026' 32라운드 임관식 감독의 전남 드래곤즈에 3-2 역전 승리를 거뒀다. 이로써 서울은 17승 6무 7패 승점 57점 3위에, 전남은 5승 10무 15패 승점 25점 16위에 자리했다.창단 후 첫 K리그1 승격을 노리는 서울은 이번 라운드 반드시 승리가 절실했다. 다이렉트 승격 자격이 주어지는 2위 수원FC와 격차를 3점으로 유지하고, 3위까지 올라서기 위해서 이번 경기에서 승리할 명분은 확실했다. 경기는 초반 쉽지 않았으나 끝내 결과를 가져왔다.전반 15분 정지용에게 선제골을 내줬으나 전반 46분. 후반 7분 에울레르가 페널티킥 기회를 연속해서 살려내면서 역전에 성공했다. 이어 후반 26분 박재용이 오른발로 팀의 세 번째 골을 만들었다. 전남 역시 후반 40분 호난이 만회 골을 터뜨렸지만, 끝내 승부를 돌리지 못했다.혈투 속 얻어낸 귀중한 승점 3점이다. 이날 서울은 후방에서 놀라운 수비력을 보여준 오스마르·백지웅, 득점을 기록한 박재용·에울레르의 활약도 있었지만, 이 선수의 공헌도를 빼놓을 수 없다. 바로 서진석이다.김도균 감독은 경기 전 4-3-3 전형을 택하며 전남을 상대로 다득점 승리를 노리겠다는 의중을 내비쳤다. 중원 구성 역시 그러했다. 공격적인 성향이 강한 윤석주를 비롯해 강현제·조준현을 미드필더진으로 내세우며 승리를 향한 강한 열망을 드러냈다.그러나 이 선택은 다소 아쉬웠다. 중원에서 수비적인 임무를 수행할 수 있는 자원이 부족했던 가운데 서울은 전남의 강력한 압박에 휘둘리는 모습이었다. 선제 실점은 물론, 전남에 4번의 슈팅과 3개의 유효 슈팅을 내줄 정도로 미드필더 장악력이 상당히 아쉬웠다.결국 김 감독은 후반 시작과 함께 윤석주를 불러들이고 수비적인 임무를 수행할 수 있는 서진석을 투입하는 결단을 내렸다. 이는 신의 한 수가 됐다. 서진석이 투입된 후 서울은 4-3-3에서 4-1-2-3으로 전형을 변화했고, 중원에 확실한 안정감을 불어넣었다.서진석은 본인 장기인 전진 수비를 비롯해 폭 넓은 활동량을 바탕으로 좌우 전환 패스를 뿌렸다. 이를 통해 전남의 볼 배급 시발점인 발디비아·박태용을 확실하게 저지했다. 후반 7분 날카로운 크로스로 조준현이 페널티킥을 얻어내는 데 주요한 역할을 했다.활약은 이어졌다. 후반 35분에는 직접 페널티박스 앞까지 올라가 슈팅을 시도했고, 특히 전남에 주도권을 완벽하게 내준 후반 37분 박스 안에서 과감한 태클로 이라클리의 슈팅을 저지하며 포효했다. 그야말로 중원 밸런스가 불안하던 서울의 처방전 임무를 확실하게 해낸 것.단 45분 동안 경기장을 누볐음에도 서진석은 패스 성공률 96%·팀 내 최다 키패스(3회)·중거리 패스 성공률 100%·크로스 성공률 100%·클리어링 2회·팀 내 최다 인터셉트(3회)·볼 획득 7회로 압도적인 퍼포먼스를 기록했다.아직 프로 2년 차에 불과한 신인이지만, 나올 때마다 인상적인 활약을 선보이고 있는 서진석이다. K리그1 승격에 가까워진 가운데 이런 퍼포먼스를 계속해서 보여준다면 구단에 상당한 힘이 될 수 있는 유망한 자원이다.한편, 서울은 11월 A매치 휴식기 후 오는 22일 홈에서 충남 아산을 상대로 2연승에 도전한다.