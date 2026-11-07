박수빈, 광주전 공수 맹활약... 제주 중원의 버팀목으로

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제주SK MF 박수빈승점 3점은 놓쳤지만, 중원에는 든든한 수확이 남았다. 여름 이적시장을 통해 제주 유니폼을 입은 박수빈이 광주전에서 공수를 넘나드는 맹활약으로 존재감을 뽐냈다. 이탈로의 부상 공백마저 잊게 만든 '살림꾼'의 활약에 제주의 중원은 더욱 단단해지고 있다.세르지우 코스타 감독이 이끄는 제주SK는 7일 오후 2시 제주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2026' 35라운드 이정규 감독의 광주FC와 1-1 무승부를 거뒀다. 이로써 광주는 3승 14무 18패 승점 23점 12위, 제주는 12승 12무 11패 승점 48점 7위에 자리했다.코스타 감독 체제 아래 파이널A 행이 좌절됐던 제주는 홈에서 반전이 필요했다. 직전 리그 4경기서 1무 3패를 기록하며 부진의 늪에 빠졌었기 때문. 마주한 상대는 최하위 광주. 승강 플레이오프 추락이 유력했던 이들은 오히려 전반 2분 만에 하승운이 선제골을 터뜨렸다.일격을 허용한 제주도 반격에 나섰고, 전반 종료 직전 우측에서 최병욱이 올린 크로스를 박창준이 오른발 슈팅으로 마무리하면서 승부를 원점으로 돌렸다. 후반에는 이건희·신상은·치나리·임창우·강동휘를 연이어 투입, 추가 득점을 노렸으나 추가 골은 나오지 않았다.홈에서 아쉬운 무승부를 거둔 제주, 승리를 가져오지 못한 부분은 상당히 아쉬우나 빠르게 팀 핵심으로 자리하고 있는 이 선수의 활약은 눈부셨다. 바로 박수빈이다. 1999년생인 그는 광운대학교-이마바리·나가노(일본)를 거쳐 지난해 성남 유니폼을 입었다.전경준 감독의 굳건한 신뢰를 받으며 성남 핵심으로 우뚝 섰고, 팀의 플레이오프 진출을 이뤄내며 많은 관심을 받았다. 이번 시즌 역시 전반기 까치 군단의 주장으로 활약을 이어갔지만, 여름 이적시장을 통해 제주 유니폼을 입으며 생애 첫 K리그1 도전에 나섰다.팀에 합류한 박수빈은 코스타 감독이 요구하는 임무를 빠르게 이행했다. 이창민·이탈로와 함께 중원을 지키며 인상적인 활약을 보여줬고, 3선과 2선을 자유자재로 넘나들며 압도적인 활약상을 선보였다. 특히 이탈로가 장기 부상으로 스쿼드 밖에 있는 가운데 가치는 빛났다.이번 경기에서도 박수빈은 펄펄 날았다. 4-4-2 전형에서 이창민과 함께 중원을 지킨 가운데 임무는 명확했다. 공격 시에는 2선 자리까지 올라가 공격에 창의성과 활력을 더해주는 것이었고, 수비 상황에서는 좌측 하프 스페이스에 자리하며 광주의 우측 공격을 막아내는 것.이 임무를 확실하게 해냈다. 공격 상황에서 끊임없이 광주 수비진을 교란하는 모습이었고, 킥 능력이 출중한 이창민의 효과를 적극 발휘하도록 공간을 만들어줬다. 이어 중원에서도 김종석·유제호·최경록이 제주 수비진을 압박하지 않도록 영리한 움직임을 선보였다.후반에도 활약은 인상적이었다. 이창민이 후반 교체 아웃된 상황 속 신예 강동휘가 적극적으로 공격에 가담할 수 있도록 후방에서 잘 엄호했다. 후반 막판에는 페널티박스 바로 앞에서 날린 왼발 슈팅이 골대를 맞고 나오면서 아쉬움을 삼켰다.비록 팀은 아쉬운 승점 1점에 그쳤으나 박수빈의 이런 활약은 경기장을 찾은 팬들에게 큰 기쁨이 됐다. 핵심 미드필더 이탈로가 부상으로 경기를 뛰지 못하는 상황 속 공백을 완벽하게 메워주는 점은 물론, 중원에 새로운 활력이 되어주고 있기 때문.이날 풀타임으로 경기장을 누빈 박수빈은 키패스 1회·공격 진영 패스 성공률 100%·전진 패스 11회·경합 성공률 100%·볼 획득 9회·팀 내 최다 볼 차단(4회)을 기록, 공수 양면에서 펄펄 날았다.한편, 제주는 11월 A매치 휴식기 후 오는 22일 김천으로 넘어가 김천 상무와 36라운드를 치른다.