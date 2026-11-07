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광주FC, 제주와 1-1 무승부… 최하위 확정은 8일 부천 결과에 달려

광주FC, 제주와 1-1 무승부… 최하위 확정은 8일 부천 결과에 달려

제주, 막판 골대 두 번 강타… 광주 김동화 선방으로 승점 1

원강온(wonsy725)
26.11.07 17:24최종업데이트26.11.07 17:24
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광주FC가 제주 원정에서 승점 1을 챙기며 실낱 같은 잔류 희망을 이어갔다.

광주는 7일 제주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 35라운드에서 제주SK FC와 1-1로 비겼다. 승점 23이 된 광주는 11위 부천(승점 32)과의 격차를 9점으로 좁혔다. 다만 부천이 8일 경기에서 승점을 얻으면 광주의 최하위는 확정된다. 올 시즌은 김천 상무가 연고협약 만료로 강등이 정해져 있어, 최하위 팀이 승강 플레이오프를 치른다. 광주가 최하위를 벗어나려면 남은 세 경기를 모두 이기고, 부천이 남은 네 경기에서 모두 패해야 한다. 이 경우에도 두 팀의 승점은 같아져 다득점 등으로 순위가 갈린다.

광주는 김동화가 골문을 지킨 가운데 아이데일과 바 루아를 앞세워 공격에 나섰다. 제주는 4경기 연속골에 도전하는 네게바와 김신진, 박창준 등을 선발로 내세웠다.

광주는 경기 시작 2분 만에 앞서 나갔다. 신창무의 패스를 받은 하승운이 선제골을 터뜨렸다. 제주는 전반 10분 김신진의 유효슈팅으로 반격에 나섰고, 이후 흐름을 가져왔다. 결국 전반 추가시간 최병욱의 도움을 받은 박창준이 골망을 흔들며 균형을 맞췄다. 전반 점유율은 50 대 50으로 팽팽했지만, 슈팅에서는 제주가 10개(유효 2개)로 광주의 4개(유효 1개)를 크게 앞섰다.

동점골을 넣은 박창준 제주 박창준이 동점골을 넣고 셀레브레이션을 한다
동점골을 넣은 박창준제주 박창준이 동점골을 넣고 셀레브레이션을 한다한국축구프로연맹

광주는 후반 시작과 함께 김종석을 빼고 유제호를 투입했다. 후반 10분에는 역전 기회가 찾아왔다. 광주는 세 차례 패스로 제주 수비를 무너뜨렸고, 아이데일이 슈팅까지 연결했지만 김동준 골키퍼에게 막혔다. 흘러나온 공을 신창무가 뒤따라 들어오던 바 루아에게 내줬으나, 바 루아의 오른발 슈팅은 크로스바를 넘어갔다.

위기도 곧바로 찾아왔다. 후반 12분 교체 투입된 유제호가 골문 앞에서 백패스 실수를 저질러 박창준에게 공을 내줬다. 골키퍼와 1대1로 맞선 박창준의 슈팅은 골대를 벗어났다.

제주는 후반 18분 김신진, 박창준, 이창민을 빼고 이건희, 신상은, 그리고 2007년생 고졸 신인 강동휘를 한꺼번에 투입했다. 후반 27분에는 양 팀이 나란히 공격수를 바꿨다. 광주는 아이데일 대신 문민서를, 제주는 네게바 대신 치나리를 넣었다. 후반 33분 광주는 민상기와 하승운을 빼고 안영규와 김우진을, 제주는 박민재 대신 임창우를 투입했다. 광주는 후반 40분 권성윤을 빼고 주세종을 넣으며 마지막 교체 카드를 썼다.

경기 막판에는 제주가 거세게 몰아쳤다. 후반 44분 이건희가 왼쪽에서 올린 크로스를 강동휘가 발에 갖다 댔지만 공은 골대를 맞고 나왔다. 흘러나온 공을 박수빈이 다시 슈팅했으나 김동화 골키퍼의 선방에 막혔다. 후반 추가시간에는 김륜성의 왼쪽 크로스를 치나리가 곧바로 슈팅했지만, 이번에도 골대를 맞았다.

광주도 마지막 기회를 놓쳤다. 경기 종료 직전 신창무가 올려준 공을 바 루아가 골키퍼 앞에서 오른발로 갖다 댔지만, 공은 골대 밖으로 벗어났다.

6경기 연속골을 이어오던 아이데일과 4경기 연속골에 도전한 네게바는 이날 나란히 침묵했다. 광주는 이날 무승부로 제주 원정 무패 기록을 12경기로 늘렸다. 광주는 오는 22일 홈에서 부천과 맞대결을 펼친다.

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안녕하세요. 그라운드 가장 가까운 곳의 시선을 기록하는 축구 전문 시민기자 원강온입니다. K리그와 대표팀,해외축구 경기를 현장감 넘치는 팩트 기사와 축구 팬 시점의 예리한 전술 칼럼으로 풀어냅니다. 축구의 본질을 꿰뚫는 깊이 있는 글로 소통하겠습니다.

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