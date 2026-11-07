광주FC, 제주와 1-1 무승부… 최하위 확정은 8일 부천 결과에 달려

광주FC가 제주 원정에서 승점 1을 챙기며 실낱 같은 잔류 희망을 이어갔다.
광주는 7일 제주월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 35라운드에서 제주SK FC와 1-1로 비겼다. 승점 23이 된 광주는 11위 부천(승점 32)과의 격차를 9점으로 좁혔다. 다만 부천이 8일 경기에서 승점을 얻으면 광주의 최하위는 확정된다. 올 시즌은 김천 상무가 연고협약 만료로 강등이 정해져 있어, 최하위 팀이 승강 플레이오프를 치른다. 광주가 최하위를 벗어나려면 남은 세 경기를 모두 이기고, 부천이 남은 네 경기에서 모두 패해야 한다. 이 경우에도 두 팀의 승점은 같아져 다득점 등으로 순위가 갈린다.
광주는 김동화가 골문을 지킨 가운데 아이데일과 바 루아를 앞세워 공격에 나섰다. 제주는 4경기 연속골에 도전하는 네게바와 김신진, 박창준 등을 선발로 내세웠다.
광주는 경기 시작 2분 만에 앞서 나갔다. 신창무의 패스를 받은 하승운이 선제골을 터뜨렸다. 제주는 전반 10분 김신진의 유효슈팅으로 반격에 나섰고, 이후 흐름을 가져왔다. 결국 전반 추가시간 최병욱의 도움을 받은 박창준이 골망을 흔들며 균형을 맞췄다. 전반 점유율은 50 대 50으로 팽팽했지만, 슈팅에서는 제주가 10개(유효 2개)로 광주의 4개(유효 1개)를 크게 앞섰다.