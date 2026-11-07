광주FC, 제주와 1-1 무승부… 최하위 확정은 8일 부천 결과에 달려

한국축구프로연맹

제주 박창준이 동점골을 넣고 셀레브레이션을 한다광주는 후반 시작과 함께 김종석을 빼고 유제호를 투입했다. 후반 10분에는 역전 기회가 찾아왔다. 광주는 세 차례 패스로 제주 수비를 무너뜨렸고, 아이데일이 슈팅까지 연결했지만 김동준 골키퍼에게 막혔다. 흘러나온 공을 신창무가 뒤따라 들어오던 바 루아에게 내줬으나, 바 루아의 오른발 슈팅은 크로스바를 넘어갔다.위기도 곧바로 찾아왔다. 후반 12분 교체 투입된 유제호가 골문 앞에서 백패스 실수를 저질러 박창준에게 공을 내줬다. 골키퍼와 1대1로 맞선 박창준의 슈팅은 골대를 벗어났다.제주는 후반 18분 김신진, 박창준, 이창민을 빼고 이건희, 신상은, 그리고 2007년생 고졸 신인 강동휘를 한꺼번에 투입했다. 후반 27분에는 양 팀이 나란히 공격수를 바꿨다. 광주는 아이데일 대신 문민서를, 제주는 네게바 대신 치나리를 넣었다. 후반 33분 광주는 민상기와 하승운을 빼고 안영규와 김우진을, 제주는 박민재 대신 임창우를 투입했다. 광주는 후반 40분 권성윤을 빼고 주세종을 넣으며 마지막 교체 카드를 썼다.경기 막판에는 제주가 거세게 몰아쳤다. 후반 44분 이건희가 왼쪽에서 올린 크로스를 강동휘가 발에 갖다 댔지만 공은 골대를 맞고 나왔다. 흘러나온 공을 박수빈이 다시 슈팅했으나 김동화 골키퍼의 선방에 막혔다. 후반 추가시간에는 김륜성의 왼쪽 크로스를 치나리가 곧바로 슈팅했지만, 이번에도 골대를 맞았다.광주도 마지막 기회를 놓쳤다. 경기 종료 직전 신창무가 올려준 공을 바 루아가 골키퍼 앞에서 오른발로 갖다 댔지만, 공은 골대 밖으로 벗어났다.6경기 연속골을 이어오던 아이데일과 4경기 연속골에 도전한 네게바는 이날 나란히 침묵했다. 광주는 이날 무승부로 제주 원정 무패 기록을 12경기로 늘렸다. 광주는 오는 22일 홈에서 부천과 맞대결을 펼친다.