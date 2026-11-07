'3년만의 승격' 한 걸음 남은 수원, 라이벌 FC서울과 '슈퍼매치' 기대

프로축구 K리그 최고 흥행 카드인 '슈퍼매치(FC서울 VS 수원 삼성)'가 4년 만에 부활이 확실시되고 있다.K리그1 FC서울(20승 7무 7패, 승점 67)은 파이널라운드가 진행중인 가운데 이미 우승을 조기에 확정했다. 2016년 이후 무려 10년만이자 구단 통산 7번째 K리그1 정상이다.김기동 서울 감독에게도 지도자 커리어에서 첫 리그 우승이었다. 서울 부임 이후 시행착오를 겪으며 팬들에게 아웃콜을 당하기도 했던 김 감독은, 정확히 3년만에 우승이라는 결실을 이뤄내며 팬들의 신뢰를 회복하고 재평가를 받고 있다.K리그2에서는 수원 삼성이 2부 우승과 1부 승격을 눈앞에 두고 있다.수원은 현재 리그 3경기를 남겨둔 가운데 19승 6무 4패로 승점 63점을 기록하며 2위 수원FC(승점 57)를 6점차로 앞서고 있다.현재 리그 13경기 무패행진(9승 4무)을 이어가고 있는 수원은 8일 홈 수원월드컵경기장에서 용인과 32라운드 대결을 펼친다. 여기서 무승부만 거둬도 수원은 최소 리그 2위를 확정하여 3년만의 K리그1 승격에 성공한다. 또한 수원FC의 경기 결과에 따라 수원이 K리그2 우승을 조기에 확정할 수도 있다.물론 아직 수원의 승격이 확정된 것은 아니다. 수원은 지난달 화성FC에 세 골 차로 앞서다 후반전에 두 골을 허용하며 아찔한 장면을 맞이하기도 했다. 이정효 감독은 경기가 결국 승리로 끝났음에도 불구하고 그라운드에 난입하여 선수들을 강하게 질책하는 쇼맨십을 선보이기도 했다. 방심하거나 눈앞의 결과에 안주해서는 안된다는 강렬한 메시지였다.K리그1에서 4회나 정상에 오른 인기구단이자 명문이었던 수원은 2023시즌 최하위에 그치며 창단 첫 강등이라는 수모를 당했다. 이후 1부 무대로 돌아오기 위한 과정도 쉽지 않았다. 2024시즌에는 K리그2에서도 6위에 그쳐 승격 플레이오프 진출조차 실패했다. 지난해에는 2위로 승강 플레이오프에 나섰으나 제주 SK의 벽을 넘지 못하고 고배를 마셨다.수원은 올 시즌 이정효 감독에게 지휘봉을 맡기며 변화를 시도했다. 이 감독은 구단의 전폭적인 지원을 등에 업고 확고한 리더십을 구축했다. 여기에 올시즌 K리그2에서 승격 기회가 넓어지며 정규리그 1·2위 팀에게 자동 승격권이 주어진다는 것도 수원에게는 호재였다.K리그로서도 서울과 수원의 동반 선전을 내심 흐뭇하게 바라보고 있다. 두 팀은 리그에서 가장 탄탄한 팬덤과 시장성을 보유한 인기 구단들이다. 서울은 올 시즌 평균 관중 2만2000명, 누적 관종수 36만 5천명을 돌파하며 관중 동원에서도 압도적인 1위를 달리고 있다. 수원 역시 평균 1만 6천명, 누적 관중 22만 5천명을 넘기며 K리그2의 흥행을 주도하고 있다.더구나 서울의 우승에 이어 수원의 우승과 1부 승격까지 현실화되면 내년 K리그는 2023년 이후 4년 만에 ''슈퍼매치'라는 흥행 카드를 되찾게 된다. 서울과 수원의 맞대결은 '한국판 엘 클라시코(레알 마드리드 VS 바르셀로나)에 비견될만큼 단순한 지역 라이벌전을 넘어 K리그를 대표하는 최고의 빅매치로 꼽혔다.두 팀의 맞대결이 사라지면서 K리그를 대표하던 라이벌전의 흥행력이 예전보다 떨어졌다는 평가도 나왔다.K리그1은 2023년부터 3년 연속 평균 관중 1만 명을 넘겼지만, 올해는 7일 기준 평균 관중이 8705명으로 감소하며 아쉬움을 주고 있다. 경기장 관중 동원은 구단 성적과 라이벌전 등 다양한 흥행요인에 영향을 받을수 밖에 없다. 확실한 흥행 잠재력을 보유한 서울과 수원의 슈퍼매치는 2027시즌 K리그1의 인기를 더욱 끌어올릴 수 있는 중요한 계기가 될 전망이다.서울과 수원 이후 2010년대 중후반 이후 장기간 부침을 겪고 이제 본격적으로 부활의 시동을 걸기 시작했다는 공통점이 있다. 김기동 서울 감독과 이정효 수원 감독, 현재 K리그에서 가장 많은 화제를 몰고 다니는 두 감독의 지략대결 역시 관심을 모으고 있다.서울은 K리그1 우승에 만족하지 않고 내친 김에 아시아 정상을 목표로 하고 있다. 수원 역시 다음 시즌 승격에 이어 명가재건이라는 장기적인 프로젝트를 꿈꾸고 있다. 슈퍼매치 부활이 다음 시즌 K리그의 본격적인 중흥을 알리는 중요한 전환점이 될 수 있을까.