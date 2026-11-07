이현중 없는 마줄스호, 농구월드컵 예선에서 '금빛 기운' 이어갈까

12년만의 아시안게임 금메달을 달성한 대한민국 농구대표팀 '마줄스호'가 이번엔 2027년 농구 월드컵 본선진출에 도전장을 던졌다.대한민국농구협회는 지난 6일 '2027년 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아예선 윈도우5'에 나설 남자농구 국가대표 최종 명단 12인을 발표했다.니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 대표팀은 카타르 도하에서 열리는 중동 2연전에서 카타르(27일)-사우디아라비아(29일)와 각각 격돌한다. 현재 한국은 레바논, 일본, 카타르, 중국, 사우디아라비아와 F조에서 경쟁중이다. 1라운드 성적을 포함하여 4승 4패를 기록중인 한국은 현재 조 4위에 랭크돼 있다.현재 일본과 레바논(이상 6승 2패), 중국(5승 3패) F조 1-3위를 기록중이다. 2개 조로 진행되는 예선 2라운드에서는 각 조 상위 3팀과 조 4위 팀 중 성적이 좋은 1개 팀까지 모두 7팀이 월드컵 본선에 진출한다.마줄스 감독에게는 또 한번의 중요한 시험무대다. 한국 대표팀은 마줄스 감독이 부임하기 직전 전희철 임시감독 체제에서 강호 중국을 상대로 2연승을 거두며 순조롭게 출발했으나, 정작 마줄스 감독이 지휘봉을 잡은 이후에는 2승 4패에 그쳤다.마줄스 감독은 1차 예선에서 대만(2패)과 일본에 3연패를 당하며 탈락 위기까지 몰렸으나 홈 최종전에서 일본을 잡고 기사회생했다. 2차 예선 첫 경기였던 레바논 원정에서도 또다시 대패하면서 최하위까지 추락할 뻔했지만 사우디아라비아를 홈에서 꺾고 한숨을 돌렸다. 계속되는 부진에 마줄스 감독의 능력에 대한 의구심이 속출하기도 했다.다행히 마줄스호는 9월 필리핀과의 국내 평가전에 이어 2026 아이치-나고야 아시안게임에서 6전 전승 우승으로 12년만의 금메달을 목에 걸며 분위기 반전에 성공했다. 마줄스호는 초반의 부진을 딛고 최근 국제경기 9연승 행진을 이어가고 있다. 마줄스 감독을 향한 비판은 일제히 찬사로 바뀌었다.하지만 농구월드컵 예선은 또다른 무대다. 대표팀은 여전히 한번만 더 패해도 벼랑 끝까지 몰릴수 있는 불리한 위치에 놓여있다.만일 월드컵 예선 탈락이라는 악재를 맞이하게 된다면 지난 아시안게임의 성과도 빛이 바랠 수밖에 없다. 아시안게임의 경우, 결승에서 격돌한 일본은 농구월드컵에서 출전했던 베스트멤버들이 모두 빠진 2군이었고, 중국, 이란, 대만 등 전통의 강호들도 이런저런 이유로 최정예멤버를 꾸리지 못한 상태다. 한국으로서는 전례 없을 만큼 행운이 따라준 금메달이었던 측면도 있다. 마줄스호의 아시안게임 성과가 우연이 아니었다는 증명하기 위해서라도 농구월드컵 본선진출은 반드시 이뤄내야만 한다.이번 2연전에 상대할 카타르는 이미 개최국 자격으로 본선 진출을 확정한 상황이고, 조별리그 최약체로 거론되는 사우디아라비아는 마줄스호가 지난 예선 홈경기와 아시안게임에서 두 번 모두 승리를 거뒀을만큼 자신감이 있는 상대다. 더구나 사우디 원정경기가 현지 정세불안으로 변경되며 카타르에서만 2경기를 치르게 되어, 한국이 이동거리와 텃세 등 원정 부담을 최소화할수 있게 된 것도 호재다.이번 대표팀 명단에는 지난 아시안게임 금메달 주역이 대거 이름을 올렸다. 이승현, 이우석(이상 현대모비스) 이정현(소노) 장재석(KCC) 변준형 문유현(이상 정관장) 문정현(KT) 유기상(LG)이 변함없이 대표팀의 부름을 받았다.다만 대표팀의 에이스 이현중(포틀랜드 트레일 블레이저스)과 장신포워드 여준석(시애틀대), 최준용(무적) 등 핵심 해외파 포워드진이 미국 소속팀 일정상 이번 대표팀에는 합류하지 못했다. 아시안게임에서 막내이자 수비 스페셜리스트로 활약했던 에디 다니엘(SK)도 허벅지 부상으로 이탈한 상태다.특히 이현중은 지난 아시안게임 6경기에서 평균 24득점 9.7리바운드 2.3스틸, 경기당 4.2개의 3점슛을 터뜨리며 최고의 활약을 펼쳤다. 귀화선수 없이 순수 국내선수들만으로 구성된 대표팀이 아시안게임금메달을 차지한데는 이현중의 활약이 결정적이었다. 그동안 이현중에 대한 의존도가 높았던 대표팀이 그의 공백을 어떻게 메울지가 관건이다.대신 부상 등의 이유로 지난 아시안게임에 나서지 못했던 안영준(SK) 허훈(KCC) 양홍석(LG) 하윤기(KT)가 복귀했다. 허훈은 2023년 열린 항저우아시안게임 이후 4년 만에 대표팀에 복귀한다. 올 시즌 KBL에서는 리그 12경기에서 평균 8.3개의 어시스트를 배달하며 1위를 달리고 있다.대표팀 주전센터였던 하윤기는 지난 시즌 도중 손상된 발목 연골을 재건하는 수술을 받고 장기간 결장했다. 올시즌 소속팀에서도 출전시간 관리를 받으며 9경기에서 16분 27초를 소화하며 5.9점 3.8리바운드를 기록중이다. 아직 정상 컨디션이 정상궤도에 오르지 않은 하윤기가 대표팀의 골밑 강화에 얼마나 기여할수 있을지는 미지수다. 라건아(한국가스공사)과의 계약 만료 이후 지지부진한 귀화선수 보강 문제를 해결하지 않으면 대표팀의 전력을 끌어올리는데 한계가 있다는 지적이다.대표팀은 오는 20일 소집해 짧은 기간 동안 조직력을 점검한 뒤, 23일 오전 0시 15분 출국해 본격적인 월드컵 아시아예선 일정에 돌입할 예정이다. 마줄스 감독이 농구월드컵 예선을 통하여 다시한번 자신의 능력을 증명할 수 있을까.