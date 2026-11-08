우승 코앞 삼성... 이재희·강민호 교체 '신의 한 수'

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 7회초 삼성 이재희가 무실점 투구를 마치고 강민호와 환호하며 더그아웃으로 들어가고 있다. 2026.11.7경기 종료 후 삼성 박진만 감독은 "1회부터 6점을 낸 것이 승기를 잡을 수 있지 않았나 싶다. 선발 장찬희가 4이닝 동안 잘 던져줬고, 위기 상황에 이재희가 잘 막아줬다. 덕분에 이길 수 있었다"라며 4차전 소감을 밝혔다.선발 장찬희가 사실 4이닝 동안 투구 수가 63개에 불과했다. 5회에도 맡겨 승리투수 요건을 갖추게 만들 수도 있었지만, 박진만 감독은 단호했다. 그는 "갑자기 선발로 들어가서 그런지 변화구가 많이 밀려온다는 느낌을 4회에 받았다. 그래서 교체를 감행했다"며 "비록 교체한 투수들이 위기를 맞았지만, 이재희가 좋은 활약을 해줬다"라고 말했다.홈에서 활약 중인 팀 상황을 두고 그는 "특히 낮에 경기를 하면 라이온즈파크가 외야 수비에 있어서 햇빛을 정면으로 받는다"라며 "우리는 여기를 홈으로 쓰다 보니, 그런 상황을 충분히 대비할 수 있었다. 확실히 홈의 이점이 있는 것 같다"라고 말했다.박진만 감독의 말대로 1회말 2사 만루 상황에서 김도환의 타구가 kt 우익수 안현민에게 향했다. 평범한 뜬공이 유력했지만, 안현민이 햇빛의 여파 때문인지 이를 잡지 못했고 이는 3타점 2루타로 연결됐다. 반면 삼성은 비슷한 뜬공에도 이를 무난히 처리했다.박진만 감독은 "(우승) 9부 능선을 넘었지만, 마지막까지 방심하지 않겠다. 이 분위기를 5차전까지 이어가겠다"라며 인터뷰를 마쳤다.5차전 선발로 삼성은 '푸른 피의 에이스' 원태인이 출격한다. 이에 맞서는 kt는 데이비스 대니엘이 선발로 나선다.