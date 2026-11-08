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우승 코앞 삼성... 이재희·강민호 교체 '신의 한 수'

우승 코앞 삼성... 이재희·강민호 교체 '신의 한 수'

삼성, kt와의 한국시리즈 4차전에서 10대5 대승... 9부 능선 넘어

박재형(kbo1982_ing)
26.11.08 10:09최종업데이트26.11.08 10:09
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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성 강민호가 승리 후 박진만 감독과 하이 파이브 하고 있다. 2026.11.7
7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성 강민호가 승리 후 박진만 감독과 하이 파이브 하고 있다. 2026.11.7연합뉴스

삼성이 한국시리즈 1차전에는 패했지만, 2차전부터 4차전까지 3연승을 달리면서 우승까지 이제 1승 남겨 놓았다.

삼성은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전에서 kt를 상대로 10대5 대승을 거뒀다. 역대 한국시리즈에서 4차전까지 3승 1패로 앞선 팀이 우승을 한 경우는 20차례 중 19번이나 되었다. 무려 95%의 우승 확률이다.

선취점은 kt가 냈다. 1회초 1사 상황에서 장진혁이 삼성 선발 장찬희의 4구 포심을 공략해 우측 담장을 넘기는 솔로포를 쳤다. 하지만 삼성이 곧바로 반격에 성공했다. 1회말 kt 선발 로건을 상대로 안타 4개와 사사구 4개로 무려 6점을 뽑아냈다. 사실상 삼성의 승리로 이끈 결정적인 빅이닝이었다.

3회에 삼성은 추가점을 냈다. 2사 1, 3루 상황에서 박승규가 kt 투수 배제성의 3구 포심을 공략해 1타점 좌전 적시타를 만들었다. 스코어는 7대1이 되었다.

삼성 마운드에선 장찬희가 4이닝 1실점으로 호투했지만, 5회에 투수를 사토시로 교체했다. 이 교체가 하마터면 패착을 부를 뻔했다. 사토시가 안타 1개와 볼넷 2개로 무사 만루를 자초해버리고 말았다.

잠시 흔들린 불펜, 하지만 곧장 추가 득점

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 5회말 2사 주자 1,2루 상황에서 삼성 박승규가 2타점 적시 2루타를 치고 환호하고 있다. 2026.11.7
7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 5회말 2사 주자 1,2루 상황에서 삼성 박승규가 2타점 적시 2루타를 치고 환호하고 있다. 2026.11.7연합뉴스

그러자 삼성은 곧바로 배찬승으로 교체했다. 배찬승은 장진혁을 2루수 땅볼로 잡아내며 1점과 아웃카운트를 교환했다. 이후가 문제였다. 안현민을 볼넷으로 출루시키더니, 힐리어드마저 볼넷을 내주며 밀어내기 실점을 범하고 말았다. 스코어는 7대3이 되었다. 끝이 아니었다. 김현수마저 볼넷을 내주면서 또 밀어내기 실점을 하고 말았다. 스코어는 7대4가 되었다.

삼성은 여기서 투수 및 포수를 교체했다. 투수는 이재희, 포수는 강민호로 바꿨다. 이는 신의 한수가 되었다. 김상수를 삼진, 허경민을 뜬공으로 처리하며 추가 실점 없이 이닝을 마쳤다. 특히 김상수와 허경민 상대로 이재희가 모두 포심으로만 승부한 것이 눈길을 끌었다. 이 기세로 이재희는 7회까지 퍼펙트로 경기를 끌고 갔다. 이재희의 성적은 2.2이닝 무실점이었다.

삼성은 곧바로 추가점을 만들었다. 5회말 2사 1, 2루 상황에서 박승규가 kt 투수 오원석의 3구 체인지업을 공략해 2타점 적시 2루타를 쳤다. 스코어는 9대4가 되었다. 7회에는 1사 1루 상황에서 구자욱이 kt 투수 스기모토의 2구 포심을 공략해 1타점 적시타를 만들었다. 스코어는 10대4가 되었다.

kt도 끝까지 포기하지 않았다. 8회초 1사 주자 없는 상황에서 대타 김민혁이 삼성 투수 김태훈의 2구 투심을 공략해 우측 담장을 넘기는 솔로포를 쳤다. 하지만 9회까지 0의 행진이 이어지면서 최종 스코어 10대5로 삼성이 승리를 거뒀다.

박진만 감독이 밝힌 장찬희 교체 이유

7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 7회초 삼성 이재희가 무실점 투구를 마치고 강민호와 환호하며 더그아웃으로 들어가고 있다. 2026.11.7
7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 7회초 삼성 이재희가 무실점 투구를 마치고 강민호와 환호하며 더그아웃으로 들어가고 있다. 2026.11.7연합뉴스

경기 종료 후 삼성 박진만 감독은 "1회부터 6점을 낸 것이 승기를 잡을 수 있지 않았나 싶다. 선발 장찬희가 4이닝 동안 잘 던져줬고, 위기 상황에 이재희가 잘 막아줬다. 덕분에 이길 수 있었다"라며 4차전 소감을 밝혔다.

선발 장찬희가 사실 4이닝 동안 투구 수가 63개에 불과했다. 5회에도 맡겨 승리투수 요건을 갖추게 만들 수도 있었지만, 박진만 감독은 단호했다. 그는 "갑자기 선발로 들어가서 그런지 변화구가 많이 밀려온다는 느낌을 4회에 받았다. 그래서 교체를 감행했다"며 "비록 교체한 투수들이 위기를 맞았지만, 이재희가 좋은 활약을 해줬다"라고 말했다.

홈에서 활약 중인 팀 상황을 두고 그는 "특히 낮에 경기를 하면 라이온즈파크가 외야 수비에 있어서 햇빛을 정면으로 받는다"라며 "우리는 여기를 홈으로 쓰다 보니, 그런 상황을 충분히 대비할 수 있었다. 확실히 홈의 이점이 있는 것 같다"라고 말했다.

박진만 감독의 말대로 1회말 2사 만루 상황에서 김도환의 타구가 kt 우익수 안현민에게 향했다. 평범한 뜬공이 유력했지만, 안현민이 햇빛의 여파 때문인지 이를 잡지 못했고 이는 3타점 2루타로 연결됐다. 반면 삼성은 비슷한 뜬공에도 이를 무난히 처리했다.

박진만 감독은 "(우승) 9부 능선을 넘었지만, 마지막까지 방심하지 않겠다. 이 분위기를 5차전까지 이어가겠다"라며 인터뷰를 마쳤다.

5차전 선발로 삼성은 '푸른 피의 에이스' 원태인이 출격한다. 이에 맞서는 kt는 데이비스 대니엘이 선발로 나선다.

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삼성라이온즈 한국시리즈 4차전 승리 업셋우승

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박재형 (kbo1982_ing) 내방

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