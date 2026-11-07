안타 더 많이 치고도 진 KT... KS 3차전 승패 가른 이것

삼성 라이온즈

구자욱은 결정적인 2타점 3루타로 경기 흐름을 삼성이 가져오는데 큰 역할을 했다.승부를 가른 장면은 2회말에 나왔다. 삼성은 KT 선발 소형준의 제구가 흔들리는 틈을 놓치지 않았다. 소형준은 2회에만 볼넷 3개를 내줬고, 1회에 허용한 볼넷까지 더해 초반 두 이닝 동안 5개의 볼넷을 기록했다. 안타를 맞지 않더라도 스스로 주자를 내보내면서 투구 수와 위기 부담이 커졌다.삼성은 1사 만루 기회를 만들었다. 김성윤의 내야땅볼 때 3루 주자 이재현이 홈을 밟아 2-1 역전에 성공했다. 타구 하나로 점수를 만들어낸 삼성은 이어진 공격에서도 집중력을 잃지 않았다. 2사 후 구자욱이 타석에 들어섰다. 주자를 남겨두고 공격이 끝날 수도 있는 상황이었다.구자욱은 소형준의 공을 받아쳐 우측 펜스 상단을 맞히는 타구를 날렸다. 타구는 펜스를 맞고 튀어나왔고, 주자 두 명이 모두 홈을 밟았다. 구자욱도 3루까지 진루해 2타점 3루타를 완성했다. 점수는 4-1. 삼성은 한 번의 공격에서 역전과 추가 득점을 모두 만들어내며 경기의 주도권을 확실히 가져왔다.구자욱의 타격이 돋보인 이유는 단순히 장타를 기록했기 때문만은 아니다. 경기 초반 상대 선발의 제구가 흔들리며 만들어진 기회를 놓치지 않았고, 주자가 있는 상황에서 장타로 점수 차를 벌렸다. 주장으로서 팀의 공격을 이끌어야 하는 순간에 확실한 결과를 만들어냈다.소형준에게는 뼈아픈 이닝이었다. 포스트시즌에서 강한 모습을 보여온 그는 이날 6회까지 마운드를 지켰고 삼진도 6개를 잡았다. 하지만 1·2회에 나온 볼넷 5개가 발목을 잡았다. 3피안타에 그쳤음에도 4실점한 이유다. 특히 장타를 맞기 전부터 볼넷으로 주자를 쌓아놓은 것이 결정적이었다.소형준이 이후 6회까지 투구를 이어가며 KT가 경기에서 완전히 멀어지는 것을 막았다. 그러나 한국시리즈처럼 한 번의 기회가 승부를 바꾸는 무대에서는 제구 난조가 곧바로 실점으로 연결될 수 있다. 그런 점에서 이날 소형준의 초반 부진은 여러모로 뼈아팠다.이날 KT는 삼성보다 많은 안타를 기록했다. KT가 7안타, 삼성이 4안타였다. 하지만 최종 점수는 5-1로 삼성이 크게 앞섰다. 안타 수가 많다고 반드시 득점이 늘어나는 것은 아니다. 주자를 내보낸 뒤 후속 타자가 어떤 타격을 하느냐, 득점권에서 얼마나 정확하게 공략하느냐가 경기 결과를 바꾼다.삼성은 2회에 집중력을 발휘해 만든 기회를 점수로 연결했다. 반면 KT는 1회 힐리어드의 적시타로 선취점을 얻은 뒤 추가 득점에 실패했다. 출루 기회가 있었지만 후라도의 위기관리와 삼성 수비를 넘지 못했다. 타선 전체가 침묵했다기보다 주자를 득점으로 바꾸는 과정에서 효율이 떨어졌다.삼성은 8회말 박승규의 솔로 홈런으로 승부에 쐐기를 박았다. 1사 후 타석에 들어선 박승규는 KT 세 번째 투수 김정운을 상대로 좌측 펜스를 넘기는 홈런을 터뜨렸다. 4-1에서 5-1로 점수 차를 벌린 이 한 방은 경기 후반 KT의 추격 의지를 꺾었다. 구자욱이 중반까지의 승부에서 격차를 벌렸다면 박승규는 마지막에 승리를 확인했다.삼성의 이번 승리는 특정 선수 한 명의 활약으로만 설명하기 어렵다. 후라도가 긴 이닝을 책임졌고, 김성윤이 역전 타점을 만들었으며 구자욱이 결정적인 장타로 추가 득점을 이끌었다. 박승규의 홈런도 제 몫을 했다. 필요한 순간에 각자의 역할을 수행한 선수들이 모여 만든 승리였다.한국시리즈에서 1승 1패로 맞선 뒤 3차전을 승리한 팀이 우승한 사례는 18차례 중 16차례다. 우승 확률로는 88.9%다. 과거 기록이 이번 시리즈의 결과를 보장하지는 않는다. 다만 삼성이 1차전 패배 이후 연속 승리를 거두며 흐름을 가져왔다는 사실은 분명하다.삼성은 이제 우승까지 2승을 남겨뒀다. 반면 KT는 2차전 연장 패배에 이어 3차전까지 내주며 다시 반격해야 하는 상황에 놓였다. 대구에서 열린 첫 경기에서 삼성은 선발의 안정감과 타선의 집중력이라는 두 가지 숙제를 모두 풀었다. 후라도의 역투와 구자욱의 장타, 그리고 김성윤과 박승규의 결정적인 활약이 어우러진 승리는 삼성의 한국시리즈 우승 도전에 중요한 발판이 됐다.