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안타 더 많이 치고도 진 KT... KS 3차전 승패 가른 이것

안타 더 많이 치고도 진 KT... KS 3차전 승패 가른 이것

[2026 KBO 리그] 대구에서 뒤집은 삼성, 우승까지 '2승'... 후라도·구자욱 필요할 때 제 역할 한 선수들

김종수(oetet)
26.11.07 10:25최종업데이트26.11.07 10:25
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플레이오프에서부터 이어진 아리엘 후라도의 상승세는 꺾이지 않고 있다.
플레이오프에서부터 이어진 아리엘 후라도의 상승세는 꺾이지 않고 있다.삼성 라이온즈

삼성 라이온즈가 대구에서 한국시리즈의 흐름을 완전히 바꿨다. 플레이오프 최우수선수(MVP) 아리엘 후라도가 다시 한번 에이스의 가치를 증명했고, 타선은 상대 선발의 제구 난조를 놓치지 않았다. 김성윤이 역전 타점을 올렸고, 구자욱은 결정적인 2타점 3루타로 점수 차를 벌렸다. 마운드와 타선이 필요한 순간 제 역할을 해낸 삼성은 한국시리즈 2연승을 달렸다.

삼성은 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 한국시리즈 3차전에서 KT 위즈를 5-1로 제압했다. 수원에서 열린 1차전을 내준 뒤 2차전 연장 12회 승리로 균형을 맞췄던 삼성은 안방에서 3차전까지 가져오며 시리즈 전적 2승 1패로 역전했다.

승리의 출발점은 후라도였다. KIA 타이거즈와의 플레이오프에서 두 차례 선발 등판해 모두 승리를 거뒀던 그는 한국시리즈에서도 안정적인 투구를 이어갔다. KT 타선이 초반부터 출루하며 압박했지만 흔들리지 않았다. 타자와의 승부를 서두르지 않고 위기에서 필요한 아웃카운트를 만들어내며 7회까지 마운드를 지켰다.

위기에서 더 강했던 후라도, 7이닝으로 증명한 에이스의 가치

경기 초반에는 KT가 먼저 움직였다. 1회초 선두타자 김민혁이 우익선상 2루타로 출루했고, 2사 2루에서 샘 힐리어드가 중월 2루타를 터뜨려 선취점을 뽑았다. 후라도는 경기 시작부터 실점을 허용했지만, 추가 실점을 막으며 위기를 정리했다.

삼성 타선은 곧바로 응답했다. 1회말 최형우가 좌전 적시타를 때려 1-1 동점을 만들었다. 이후 추가 득점 기회도 있었지만 김영웅의 병살타가 나오면서 역전까지 이어지지는 않았다. 초반부터 양 팀 선발투수가 주자를 내보내는 상황이 이어졌지만, 삼성은 다음 기회를 놓치지 않았다.

후라도의 진가는 이후 위기관리에서 드러났다. KT는 안타를 통해 주자를 내보내며 기회를 만들었지만 후라도의 투구를 쉽게 공략하지 못했다. 주자가 나가도 후속 타자를 상대로 집중력을 유지했고, 큰 타구를 허용하지 않으며 실점 가능성을 낮췄다. 삼진만으로 아웃카운트를 쌓은 것이 아니라 타자의 타격 타이밍을 빼앗고 수비가 처리할 수 있는 타구를 유도했다.

후라도는 7이닝 동안 108구를 던져 6피안타 1실점, 6탈삼진을 기록했다. 볼넷과 몸에 맞는 공을 하나도 허용하지 않은 것도 눈에 띈다. 주자를 내보내더라도 사사구로 위기를 키우지 않았고, 스트라이크존을 적극적으로 공략하며 투구 수를 관리했다. 플레이오프에서 보여준 이닝 소화 능력을 한국시리즈에서도 이어간 것이다.

그의 가을야구 상승세도 계속됐다. 플레이오프 두 경기에서 2승을 거둔 데 이어 한국시리즈에서도 승리를 추가했다. 포스트시즌 3경기에서 20⅔이닝을 소화하며 3승 무패, 평균자책점 1.31을 기록했다.

특히 2차전까지 연장 승부를 치르며 불펜 부담이 커진 삼성으로서는 선발이 7회까지 버텨준 것이 큰 도움이 됐다. 후라도는 단순히 실점을 적게 한 선발투수가 아니라 경기 후반 투수 운용까지 여유를 만들어준 에이스였다.

김성윤의 내야땅볼로 역전, 구자욱의 3루타로 달아났다

구자욱은 결정적인 2타점 3루타로 경기 흐름을 삼성이 가져오는데 큰 역할을 했다.
구자욱은 결정적인 2타점 3루타로 경기 흐름을 삼성이 가져오는데 큰 역할을 했다.삼성 라이온즈

승부를 가른 장면은 2회말에 나왔다. 삼성은 KT 선발 소형준의 제구가 흔들리는 틈을 놓치지 않았다. 소형준은 2회에만 볼넷 3개를 내줬고, 1회에 허용한 볼넷까지 더해 초반 두 이닝 동안 5개의 볼넷을 기록했다. 안타를 맞지 않더라도 스스로 주자를 내보내면서 투구 수와 위기 부담이 커졌다.

삼성은 1사 만루 기회를 만들었다. 김성윤의 내야땅볼 때 3루 주자 이재현이 홈을 밟아 2-1 역전에 성공했다. 타구 하나로 점수를 만들어낸 삼성은 이어진 공격에서도 집중력을 잃지 않았다. 2사 후 구자욱이 타석에 들어섰다. 주자를 남겨두고 공격이 끝날 수도 있는 상황이었다.

구자욱은 소형준의 공을 받아쳐 우측 펜스 상단을 맞히는 타구를 날렸다. 타구는 펜스를 맞고 튀어나왔고, 주자 두 명이 모두 홈을 밟았다. 구자욱도 3루까지 진루해 2타점 3루타를 완성했다. 점수는 4-1. 삼성은 한 번의 공격에서 역전과 추가 득점을 모두 만들어내며 경기의 주도권을 확실히 가져왔다.

구자욱의 타격이 돋보인 이유는 단순히 장타를 기록했기 때문만은 아니다. 경기 초반 상대 선발의 제구가 흔들리며 만들어진 기회를 놓치지 않았고, 주자가 있는 상황에서 장타로 점수 차를 벌렸다. 주장으로서 팀의 공격을 이끌어야 하는 순간에 확실한 결과를 만들어냈다.

소형준에게는 뼈아픈 이닝이었다. 포스트시즌에서 강한 모습을 보여온 그는 이날 6회까지 마운드를 지켰고 삼진도 6개를 잡았다. 하지만 1·2회에 나온 볼넷 5개가 발목을 잡았다. 3피안타에 그쳤음에도 4실점한 이유다. 특히 장타를 맞기 전부터 볼넷으로 주자를 쌓아놓은 것이 결정적이었다.

소형준이 이후 6회까지 투구를 이어가며 KT가 경기에서 완전히 멀어지는 것을 막았다. 그러나 한국시리즈처럼 한 번의 기회가 승부를 바꾸는 무대에서는 제구 난조가 곧바로 실점으로 연결될 수 있다. 그런 점에서 이날 소형준의 초반 부진은 여러모로 뼈아팠다.

안타는 KT가 더 많았지만… 삼성의 집중력이 달랐다

이날 KT는 삼성보다 많은 안타를 기록했다. KT가 7안타, 삼성이 4안타였다. 하지만 최종 점수는 5-1로 삼성이 크게 앞섰다. 안타 수가 많다고 반드시 득점이 늘어나는 것은 아니다. 주자를 내보낸 뒤 후속 타자가 어떤 타격을 하느냐, 득점권에서 얼마나 정확하게 공략하느냐가 경기 결과를 바꾼다.

삼성은 2회에 집중력을 발휘해 만든 기회를 점수로 연결했다. 반면 KT는 1회 힐리어드의 적시타로 선취점을 얻은 뒤 추가 득점에 실패했다. 출루 기회가 있었지만 후라도의 위기관리와 삼성 수비를 넘지 못했다. 타선 전체가 침묵했다기보다 주자를 득점으로 바꾸는 과정에서 효율이 떨어졌다.

삼성은 8회말 박승규의 솔로 홈런으로 승부에 쐐기를 박았다. 1사 후 타석에 들어선 박승규는 KT 세 번째 투수 김정운을 상대로 좌측 펜스를 넘기는 홈런을 터뜨렸다. 4-1에서 5-1로 점수 차를 벌린 이 한 방은 경기 후반 KT의 추격 의지를 꺾었다. 구자욱이 중반까지의 승부에서 격차를 벌렸다면 박승규는 마지막에 승리를 확인했다.

삼성의 이번 승리는 특정 선수 한 명의 활약으로만 설명하기 어렵다. 후라도가 긴 이닝을 책임졌고, 김성윤이 역전 타점을 만들었으며 구자욱이 결정적인 장타로 추가 득점을 이끌었다. 박승규의 홈런도 제 몫을 했다. 필요한 순간에 각자의 역할을 수행한 선수들이 모여 만든 승리였다.

한국시리즈에서 1승 1패로 맞선 뒤 3차전을 승리한 팀이 우승한 사례는 18차례 중 16차례다. 우승 확률로는 88.9%다. 과거 기록이 이번 시리즈의 결과를 보장하지는 않는다. 다만 삼성이 1차전 패배 이후 연속 승리를 거두며 흐름을 가져왔다는 사실은 분명하다.

삼성은 이제 우승까지 2승을 남겨뒀다. 반면 KT는 2차전 연장 패배에 이어 3차전까지 내주며 다시 반격해야 하는 상황에 놓였다. 대구에서 열린 첫 경기에서 삼성은 선발의 안정감과 타선의 집중력이라는 두 가지 숙제를 모두 풀었다. 후라도의 역투와 구자욱의 장타, 그리고 김성윤과 박승규의 결정적인 활약이 어우러진 승리는 삼성의 한국시리즈 우승 도전에 중요한 발판이 됐다.

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삼성라이온즈 한국시리즈3차전 아리엘후라도 구자욱

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