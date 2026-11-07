'가을야구 3승 1.31' 후라도, 11년 전 니퍼트 소환?

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6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 7회초 삼성 선발투수 후라도가 이닝을 끝내며 환호하고 있다연합뉴스
삼성이 안방에서 kt를 꺾고 12년 만의 한국시리즈 우승에 2승만 남겨두게 됐다.
박진만 감독이 이끄는 삼성 라이온즈는 6일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 kt 위즈와의 한국시리즈 3차전 경기에서 홈런 1방을 포함해 장단 4안타를 때려내며 5-1로 승리했다. 1승1패로 시작한 역대 18번의 한국시리즈에서 3차전 승리팀이 우승을 차지한 경우는 총 16번이나 됐다. 삼성은 3차전 승리를 통해 무려 88.89%에 달하는 한국시리즈 우승 확률을 선점한 셈이다.
삼성은 2회 1사 만루에서 유격수 땅볼을 친 김성윤이 결승타의 주인공이 됐고 구자욱이 2회 2타점 3루타로 초반 기선을 잡는 데 결정적인 역할을 했다. 6회 최형우 대신 대수비로 들어간 박승규도 8회 승부에 쐐기를 박는 솔로홈런을 터트렸다. 하지만 삼성팬들은 이날 승리의 일등공신이 누군지 잘 알고 있다. 올해 가을야구 3경기에서 20.2이닝3자책으로 3승을 챙긴 에이스 아리엘 후라도가 그 주인공이다.
팀을 우승으로 이끌었던 외국인 에이스들
각 구단들은 외국인 투수 영입 및 재계약을 다음 시즌 준비에서 가장 중요한 부분으로 생각할 정도로 외국인 투수에 많은 공을 들인다. 실제로 외국인 에이스는 시즌 개막전이나 가을야구 1차전 같은 중요한 경기에서 어김없이 선발 등판한다. 하지만 가을야구에서 외국인 선수에게 크게 의존하면서도 정작 한국시리즈에서 외국인 투수가 MVP를 수상한 적은 KBO리그 역사에서 단 한 번도 없었다.
물론 한국시리즈에서 외국인 투수가 'MVP급 활약'을 선보인 적은 많았다. 2009년 KIA 타이거즈에서 활약했던 아킬리노 로페즈는 1차전 승리투수와 5차전 완봉승, 그리고 7차전에서도 불펜으로 등판해 2승 평균자책점1.53으로 맹활약했다. 하지만 그 해 한국시리즈 MVP 트로피는 역대 최초로 한국시리즈 7차전 끝내기 홈런을 작렬한 나지완의 몫이었다(당시 나지완의 한국시리즈 성적은 타율 .250 2홈런4타점이었다).
2015년 SK 와이번스에 입단할 때만 해도 빅리그 경험조차 없었던 메릴 켈리(애리조나 다이아몬드백스)는 2018년 두산 베어스와의 한국시리즈에서 12.1이닝5실점3자책(평균자책점2.19)으로 호투하며 SK 우승에 크게 기여했다. 시즌이 끝난 후 메이저리그 애리조나와 계약한 켈리는 올해까지 메이저리그에서 8년 동안 활약하며 75승67패3.93의 성적으로 빅리그로 역수출된 외국인 선수 중 가장 성공한 선수가 됐다.
2019년 9승9패에 그치고도 투구 내용이 좋아 NC 다이노스와 재계약에 성공한 드류 루친스키는 2020년 19승5패3.05의 뛰어난 성적으로 NC를 정규리그 우승으로 견인했다. 루친스키는 한국시리즈 1차전과 6차전 선발승, 그리고 시리즈의 분수령이 됐던 4차전에서는 8개의 아웃카운트를 잡고 세이브를 기록했다. 하지만 그 해 한국시리즈 MVP는 6경기에서 7안타1홈런3타점3득점을 기록한 양의지(두산)였다.
로페즈와 켈리, 루친스키의 활약도 대단했지만 KBO리그 역사상 가을에 가장 인상적인 활약을 선보였던 외국인 투수는 단연 2015년의 더스틴 니퍼트였다. 골반과 어깨, 허벅지 등 잦은 부상으로 정규리그 6승에 그쳤던 니퍼트는 준플레이오프부터 시작했던 가을야구에서 5경기에 등판해 32.1이닝 동안 솔로홈런 2방으로 단 2점만 내주며 3승 0.56이라는 만화 같은 성적으로 두산을 14년 만에 한국시리즈 우승으로 이끌었다.
'2025 가을 부진' 극복하고 '2026 PS 영웅' 등극