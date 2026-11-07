'가을야구 3승 1.31' 후라도, 11년 전 니퍼트 소환?

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큰사진보기 ▲6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 3차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성이 5:1로 승리한 뒤 선수들이 기뻐하고 있다. 연합뉴스

후라도는 키움 히어로즈에서 활약한 2년 동안 무려 374이닝을 소화하며 리그를 대표하는 이닝이터로 활약했지만 키움은 2024 시즌이 끝나고 외국인 타자 2명을 영입하기 위해 후라도와의 재계약을 포기했다. 2024년 준우승을 차지했지만 외국인 투수 코너 시볼드가 부상으로 가을야구에서 뛰지 못한 삼성은 많은 이닝을 책임질 수 있는 건강한 외국인 투수가 필요했고 후라도를 총액 100만 달러에 영입했다.



지난해 리그에서 가장 많은 197.1이닝을 던진 후라도는 15승 8패 평균자책점 2.60이라는 뛰어난 성적을 기록하며 리그를 대표하는 에이스 중 한 명으로 군림했다. 박진만 감독과 삼성팬들은 후라도가 가을야구에서도 듬직한 에이스로 활약해 줄 거라 믿어 의심치 않았지만 후라도는 4경기에서 21이닝을 던지며 3패 평균자책점 4.29로 기대에 미치지 못했다. 지난해 삼성이 가을야구에서 당한 5패 중 3패를 후라도 혼자 떠안은 것이다.



지난해 11월 삼성과 170만 달러에 재계약한 후라도는 올 시즌 후반기 시작 전 어깨 부상을 당하면서 KBO리그 진출 4년 만에 가장 적은 이닝(150이닝)을 던지며 가장 높은 평균자책점(3.54)과 가장 적은 승리(9승)를 기록했다. 여기에 가을야구에 약하다는 이미지까지 더해지면서 후라도가 올해 포스트시즌에서 삼성의 1선발 역할을 해줄 수 있을지 의심하는 시선도 커졌다. 하지만 이 같은 걱정들은 모두 기우에 불과했다.



10월 27일 KIA와의 플레이오프 2차전에서 6.2이닝2실점을 기록하면서 삼성의 반격을 알리는 승리를 챙긴 후라도는 2승2패로 맞선 지난 1일 5차전에서도 7이닝 비자책1실점 호투로 삼성을 한국시리즈로 이끌며 시리즈 MVP에 선정됐다. 그리고 후라도는 6일 한국시리즈 3차전에서도 7이닝 동안 108개의 공을 던지며 6피안타 무사사구6탈삼진1실점으로 승리투수가 되며 삼성의 시리즈 리드를 견인했다.



지난해 가을야구 4경기에서 3패를 당하며 한국시리즈 진출 실패의 원흉이 된 후라도는 올해 포스트시즌 3경기에서 20.2이닝 3실점으로 3승 평균자책점 1.31을 기록하며 '사자군단의 수호신'으로 거듭났다. 4차전에서 루키 장찬희를 선발로 예고한 삼성은 5차전 원태인, 6차전 크리스 페덱이 등판하고 후라도는 7차전 선발 예정이다. 하지만 우승으로 가는 중요한 길목에서 박진만 감독이 후라도를 과감하게 마운드에 올릴 확률도 적지 않다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 포스트시즌 한국시리즈 3차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성이 5:1로 승리한 뒤 선수들이 기뻐하고 있다.후라도는 키움 히어로즈에서 활약한 2년 동안 무려 374이닝을 소화하며 리그를 대표하는 이닝이터로 활약했지만 키움은 2024 시즌이 끝나고 외국인 타자 2명을 영입하기 위해 후라도와의 재계약을 포기했다. 2024년 준우승을 차지했지만 외국인 투수 코너 시볼드가 부상으로 가을야구에서 뛰지 못한 삼성은 많은 이닝을 책임질 수 있는 건강한 외국인 투수가 필요했고 후라도를 총액 100만 달러에 영입했다.지난해 리그에서 가장 많은 197.1이닝을 던진 후라도는 15승 8패 평균자책점 2.60이라는 뛰어난 성적을 기록하며 리그를 대표하는 에이스 중 한 명으로 군림했다. 박진만 감독과 삼성팬들은 후라도가 가을야구에서도 듬직한 에이스로 활약해 줄 거라 믿어 의심치 않았지만 후라도는 4경기에서 21이닝을 던지며 3패 평균자책점 4.29로 기대에 미치지 못했다. 지난해 삼성이 가을야구에서 당한 5패 중 3패를 후라도 혼자 떠안은 것이다.지난해 11월 삼성과 170만 달러에 재계약한 후라도는 올 시즌 후반기 시작 전 어깨 부상을 당하면서 KBO리그 진출 4년 만에 가장 적은 이닝(150이닝)을 던지며 가장 높은 평균자책점(3.54)과 가장 적은 승리(9승)를 기록했다. 여기에 가을야구에 약하다는 이미지까지 더해지면서 후라도가 올해 포스트시즌에서 삼성의 1선발 역할을 해줄 수 있을지 의심하는 시선도 커졌다. 하지만 이 같은 걱정들은 모두 기우에 불과했다.10월 27일 KIA와의 플레이오프 2차전에서 6.2이닝2실점을 기록하면서 삼성의 반격을 알리는 승리를 챙긴 후라도는 2승2패로 맞선 지난 1일 5차전에서도 7이닝 비자책1실점 호투로 삼성을 한국시리즈로 이끌며 시리즈 MVP에 선정됐다. 그리고 후라도는 6일 한국시리즈 3차전에서도 7이닝 동안 108개의 공을 던지며 6피안타 무사사구6탈삼진1실점으로 승리투수가 되며 삼성의 시리즈 리드를 견인했다.지난해 가을야구 4경기에서 3패를 당하며 한국시리즈 진출 실패의 원흉이 된 후라도는 올해 포스트시즌 3경기에서 20.2이닝 3실점으로 3승 평균자책점 1.31을 기록하며 '사자군단의 수호신'으로 거듭났다. 4차전에서 루키 장찬희를 선발로 예고한 삼성은 5차전 원태인, 6차전 크리스 페덱이 등판하고 후라도는 7차전 선발 예정이다. 하지만 우승으로 가는 중요한 길목에서 박진만 감독이 후라도를 과감하게 마운드에 올릴 확률도 적지 않다. KBO리그 한국시리즈 삼성라이온즈 아리엘후라도 7이닝1실점 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 3차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 7회초 삼성 선발투수 후라도가 이닝을 끝내며 환호하고 있다삼성이 안방에서 kt를 꺾고 12년 만의 한국시리즈 우승에 2승만 남겨두게 됐다.박진만 감독이 이끄는 삼성 라이온즈는 6일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 kt 위즈와의 한국시리즈 3차전 경기에서 홈런 1방을 포함해 장단 4안타를 때려내며 5-1로 승리했다. 1승1패로 시작한 역대 18번의 한국시리즈에서 3차전 승리팀이 우승을 차지한 경우는 총 16번이나 됐다. 삼성은 3차전 승리를 통해 무려 88.89%에 달하는 한국시리즈 우승 확률을 선점한 셈이다.삼성은 2회 1사 만루에서 유격수 땅볼을 친 김성윤이 결승타의 주인공이 됐고 구자욱이 2회 2타점 3루타로 초반 기선을 잡는 데 결정적인 역할을 했다. 6회 최형우 대신 대수비로 들어간 박승규도 8회 승부에 쐐기를 박는 솔로홈런을 터트렸다. 하지만 삼성팬들은 이날 승리의 일등공신이 누군지 잘 알고 있다. 올해 가을야구 3경기에서 20.2이닝3자책으로 3승을 챙긴 에이스 아리엘 후라도가 그 주인공이다.각 구단들은 외국인 투수 영입 및 재계약을 다음 시즌 준비에서 가장 중요한 부분으로 생각할 정도로 외국인 투수에 많은 공을 들인다. 실제로 외국인 에이스는 시즌 개막전이나 가을야구 1차전 같은 중요한 경기에서 어김없이 선발 등판한다. 하지만 가을야구에서 외국인 선수에게 크게 의존하면서도 정작 한국시리즈에서 외국인 투수가 MVP를 수상한 적은 KBO리그 역사에서 단 한 번도 없었다.물론 한국시리즈에서 외국인 투수가 'MVP급 활약'을 선보인 적은 많았다. 2009년 KIA 타이거즈에서 활약했던 아킬리노 로페즈는 1차전 승리투수와 5차전 완봉승, 그리고 7차전에서도 불펜으로 등판해 2승 평균자책점1.53으로 맹활약했다. 하지만 그 해 한국시리즈 MVP 트로피는 역대 최초로 한국시리즈 7차전 끝내기 홈런을 작렬한 나지완의 몫이었다(당시 나지완의 한국시리즈 성적은 타율 .250 2홈런4타점이었다).2015년 SK 와이번스에 입단할 때만 해도 빅리그 경험조차 없었던 메릴 켈리(애리조나 다이아몬드백스)는 2018년 두산 베어스와의 한국시리즈에서 12.1이닝5실점3자책(평균자책점2.19)으로 호투하며 SK 우승에 크게 기여했다. 시즌이 끝난 후 메이저리그 애리조나와 계약한 켈리는 올해까지 메이저리그에서 8년 동안 활약하며 75승67패3.93의 성적으로 빅리그로 역수출된 외국인 선수 중 가장 성공한 선수가 됐다.2019년 9승9패에 그치고도 투구 내용이 좋아 NC 다이노스와 재계약에 성공한 드류 루친스키는 2020년 19승5패3.05의 뛰어난 성적으로 NC를 정규리그 우승으로 견인했다. 루친스키는 한국시리즈 1차전과 6차전 선발승, 그리고 시리즈의 분수령이 됐던 4차전에서는 8개의 아웃카운트를 잡고 세이브를 기록했다. 하지만 그 해 한국시리즈 MVP는 6경기에서 7안타1홈런3타점3득점을 기록한 양의지(두산)였다.로페즈와 켈리, 루친스키의 활약도 대단했지만 KBO리그 역사상 가을에 가장 인상적인 활약을 선보였던 외국인 투수는 단연 2015년의 더스틴 니퍼트였다. 골반과 어깨, 허벅지 등 잦은 부상으로 정규리그 6승에 그쳤던 니퍼트는 준플레이오프부터 시작했던 가을야구에서 5경기에 등판해 32.1이닝 동안 솔로홈런 2방으로 단 2점만 내주며 3승 0.56이라는 만화 같은 성적으로 두산을 14년 만에 한국시리즈 우승으로 이끌었다.