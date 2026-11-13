'늙크크' 피하려다 '낡크크' 되는 시대... 진짜 어른이란?

2026년 만들어진 신조어 가운데 가장 파급이 컸던 말이 '늙크크'가 아닐까. 출발이 됐던 아이돌그룹 코르티스의 노래 '영 크리에이터 크루'의 줄임말인 '영크크'와는 비할 바 없이 많은 언급량을 기록한 신조어다. 소위 '영(Young)'이 붙어 마땅한 젊은 세대에 비하여 더는 어리지 않고 늙었다는 뜻의 자조 섞인 말이 바로 늙크크인 셈이다.
때로는 그저 자조에서 그치지 않는 구분으로, 조롱과 혐오로까지 확장되기도 하는 늙크크의 쓰임을 보며 약간의 차이로도 세대와 세대를 가르고 잘라 구분하려는 한국 사회의 한 단면을 목격하는 기분을 맛본다.
지난 10월 27일부터 29일까지 사흘간 서울 중구 마른내로 서울영화센터에서 제18회 서울노인국제영화제가 열렸다. 필자가 이번 행사에서 GV를 맡아 진행하게 되면서 이를 주변에 알린 뒤, 가장 많이 들은 단어가 '늙크크'였다. 물론 나름대로 유머가 녹아든 '늙다리크리에이터크루'들의 매력적 작품을 기대한단 얘기였겠으나 웃음 뒤로 씁쓸함이 짙게 남는 건 어찌할 수 없는 일이 아닌가 한다. 그중 어느 자리에서 필자는 늙크크에 대한 생각을 다음과 같이 풀어 말했다.
"자고로 늙고 늙지 않고란 우리의 의지에 달린 일이 아니다. 오늘의 영크크도 언젠가는 반드시 늙크크가 되고야 만다. 반면 낡고 낡지 않고는 노력과 의지에 달린 일이다. 그렇다면 우리가 경계할 건 나이 먹어 자연스레 되고 말 늙크크가 아니라 저도 모르는 새 낡아 낡크크가 되고 마는 일이 아닐까."
그런 생각을 하였다는 이야기다. 나누고 구분 짓는 대신, 다름을 끌어안고 새로움에 다가서는 일, 그것이 낡크크에 저항하는 이 시대 진정한 어른의 자세가 아닐까.