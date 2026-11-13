'늙크크' 피하려다 '낡크크' 되는 시대... 진짜 어른이란?

서울국제노인영화제

영화 <만두 주름 다섯 개> 스틸컷이향미 감독의 <만두 주름 다섯 개>는 18회 서울국제노인영화제 대상작 중 하나다. 서울국제노인영화제는 매년 세 편의 대상작을 발표하는데, 국제경쟁 부문이 하나를 차지하고, 다른 둘을 각기 노인과 청년 감독 작품에 나누어 시상한다. 은퇴 후 노인들이 영화라는 매체를 단지 수용자로만이 아니라 창작의 주체로서 적극 활용하길 독려하려는 뜻에서 따로 부문을 나누어 참여를 진작하는 의미다.그 결과 매년 꾸준히 작품을 제작하는 창작자 집단이 생겨나고, 서울국제노인영화제를 아예 주요 타깃으로 삼아 제작하고 출품하는 경향까지 생겨났다고 한다. 영화라는 매체의 설 자리가 급속히 졸아드는 이 시대에 주목할 만한 대목이다.<만두 주름 다섯 개>는 혈연이란 틀에 매이지 않는 새로운 가족 공동체의 가능성을 모색하는 작품이다. 어느 작은 암자를 배경으로 펼쳐지는 이야기는 이곳을 지키는 선유보살과 그녀에게 맡겨진 두 젊은 여성의 동거를 그린다. 영현은 보육원을 나와 선유보살에게 맡겨진 지 꽤 되는 모양이다.그런데 어느 날 이곳에 몇 살 쯤 더 많은 은서란 아이가 맡겨지게 된다. 사가가 아닌 암자에서 산다는 건 이들에게 나름대로의 사연이 자리하고 있다는 걸 짐작하게 한다. 그 사연이 곧 부족함이고, 결핍이고, 불완전함이며, 정상이 아닌 비정상의 증거로 읽히기 쉬울 테다. 이 영화는 바로 그와 같은 인식을 향해 전진한다.영화는 서로 갈등을 겪던 두 아이가 차츰 서로를 이해하고 곁을 내주는 과정으로, 나아가 하나의 가족과 같은 유대를 형성하는 모습으로 나아간다. 이향미 감독은 이를 위해 초반엔 다름, 또 구분의 감각을 표면 위로 부각한다. 먼저 암자에 들어와 이곳의 규칙을 잘 아는 영현이와 늦게 들어와 그를 알지 못하는 은서, 또 영현에겐 일을 시키면서도 은서에겐 적응할 시간을 배려하는 보살의 태도로써 둘 사이에 불공평과 다름의 감각을 드러내는 것이다.