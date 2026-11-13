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김성호의 씨네만세 '늙크크' 피하려다 '낡크크' 되는 시대... 진짜 어른이란?

'늙크크' 피하려다 '낡크크' 되는 시대... 진짜 어른이란?

[김성호의 씨네만세 1504] 18회 서울국제노인영화제 노인감독 대상작 <만두 주름 다섯 개>

김성호(starsky216)
26.11.13 17:24최종업데이트26.11.13 17:25
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2026년 만들어진 신조어 가운데 가장 파급이 컸던 말이 '늙크크'가 아닐까. 출발이 됐던 아이돌그룹 코르티스의 노래 '영 크리에이터 크루'의 줄임말인 '영크크'와는 비할 바 없이 많은 언급량을 기록한 신조어다. 소위 '영(Young)'이 붙어 마땅한 젊은 세대에 비하여 더는 어리지 않고 늙었다는 뜻의 자조 섞인 말이 바로 늙크크인 셈이다.

때로는 그저 자조에서 그치지 않는 구분으로, 조롱과 혐오로까지 확장되기도 하는 늙크크의 쓰임을 보며 약간의 차이로도 세대와 세대를 가르고 잘라 구분하려는 한국 사회의 한 단면을 목격하는 기분을 맛본다.

지난 10월 27일부터 29일까지 사흘간 서울 중구 마른내로 서울영화센터에서 제18회 서울노인국제영화제가 열렸다. 필자가 이번 행사에서 GV를 맡아 진행하게 되면서 이를 주변에 알린 뒤, 가장 많이 들은 단어가 '늙크크'였다. 물론 나름대로 유머가 녹아든 '늙다리크리에이터크루'들의 매력적 작품을 기대한단 얘기였겠으나 웃음 뒤로 씁쓸함이 짙게 남는 건 어찌할 수 없는 일이 아닌가 한다. 그중 어느 자리에서 필자는 늙크크에 대한 생각을 다음과 같이 풀어 말했다.

"자고로 늙고 늙지 않고란 우리의 의지에 달린 일이 아니다. 오늘의 영크크도 언젠가는 반드시 늙크크가 되고야 만다. 반면 낡고 낡지 않고는 노력과 의지에 달린 일이다. 그렇다면 우리가 경계할 건 나이 먹어 자연스레 되고 말 늙크크가 아니라 저도 모르는 새 낡아 낡크크가 되고 마는 일이 아닐까."

그런 생각을 하였다는 이야기다. 나누고 구분 짓는 대신, 다름을 끌어안고 새로움에 다가서는 일, 그것이 낡크크에 저항하는 이 시대 진정한 어른의 자세가 아닐까.

영화 <만두 주름 다섯 개> 스틸컷
영화 <만두 주름 다섯 개> 스틸컷서울국제노인영화제

노인 감독 대상작의 품격

이향미 감독의 <만두 주름 다섯 개>는 18회 서울국제노인영화제 대상작 중 하나다. 서울국제노인영화제는 매년 세 편의 대상작을 발표하는데, 국제경쟁 부문이 하나를 차지하고, 다른 둘을 각기 노인과 청년 감독 작품에 나누어 시상한다. 은퇴 후 노인들이 영화라는 매체를 단지 수용자로만이 아니라 창작의 주체로서 적극 활용하길 독려하려는 뜻에서 따로 부문을 나누어 참여를 진작하는 의미다.

그 결과 매년 꾸준히 작품을 제작하는 창작자 집단이 생겨나고, 서울국제노인영화제를 아예 주요 타깃으로 삼아 제작하고 출품하는 경향까지 생겨났다고 한다. 영화라는 매체의 설 자리가 급속히 졸아드는 이 시대에 주목할 만한 대목이다.

<만두 주름 다섯 개>는 혈연이란 틀에 매이지 않는 새로운 가족 공동체의 가능성을 모색하는 작품이다. 어느 작은 암자를 배경으로 펼쳐지는 이야기는 이곳을 지키는 선유보살과 그녀에게 맡겨진 두 젊은 여성의 동거를 그린다. 영현은 보육원을 나와 선유보살에게 맡겨진 지 꽤 되는 모양이다.

그런데 어느 날 이곳에 몇 살 쯤 더 많은 은서란 아이가 맡겨지게 된다. 사가가 아닌 암자에서 산다는 건 이들에게 나름대로의 사연이 자리하고 있다는 걸 짐작하게 한다. 그 사연이 곧 부족함이고, 결핍이고, 불완전함이며, 정상이 아닌 비정상의 증거로 읽히기 쉬울 테다. 이 영화는 바로 그와 같은 인식을 향해 전진한다.

영화는 서로 갈등을 겪던 두 아이가 차츰 서로를 이해하고 곁을 내주는 과정으로, 나아가 하나의 가족과 같은 유대를 형성하는 모습으로 나아간다. 이향미 감독은 이를 위해 초반엔 다름, 또 구분의 감각을 표면 위로 부각한다. 먼저 암자에 들어와 이곳의 규칙을 잘 아는 영현이와 늦게 들어와 그를 알지 못하는 은서, 또 영현에겐 일을 시키면서도 은서에겐 적응할 시간을 배려하는 보살의 태도로써 둘 사이에 불공평과 다름의 감각을 드러내는 것이다.

영화 <만두 주름 다섯 개> 스틸컷
영화 <만두 주름 다섯 개> 스틸컷서울국제노인영화제

구분하고 판단하는 감각으로부터

뿐만 아니다. '요즘 애들은 어떠어떠하다'며 고개를 가로젓는 스님이라거나 편의점 알바 뒤 폐기음식을 가지고 절로 가는 영현이에게 이런저런 듣기 싫은 소리를 붙이는 편의점주 등의 모습도 빼놓을 수 없다. 나누고 구분하며 딱지를 붙이는 태도는 영화가 아니라도 우리 가운데 숱하게 발견할 수 있는 것들이다. 통념과 고정관념, 편견과 판단하는 마음 따위의 것들이다.

그러나 사람이 어울려 살아가다 보면 마음을 부딪히고 곁을 내주게 되는 때가 있다. 오해가 이해가 되고, 이기와 이타의 마음을 구분하기 어렵게 되는 순간이 오고야 만다. 영현과 은서의 관계가 꼭 그러하다. 이들은 함께 이런저런 일을 겪어나가며 자연스레 너와 내가 아닌 우리로 서로를 재정의하기에 이른다.

<만두 주름 다섯 개>란 제목 속 '만두'는 그 투박한 상징으로 기능한다. 서로 다른 속재료가 만두피 안에서 조화를 이루는 이 특별한 음식은 제갈공명과 만족의 머리라는 섬찟한 전설과는 별개로 훈훈한 의미 또한 갖추고 있다. 영화는 어느새 함께 둘러 앉아 만두를 빚고 그 아래 든 속재료처럼 한 지붕 아래 어우러져가는 세 사람의 이야기로 나아간다.

영화 <만두 주름 다섯 개> 스틸컷
영화 <만두 주름 다섯 개> 스틸컷서울국제노인영화제

서로 다른 이들이 하나로 어우러질 때

감독과의 인터뷰 결과 전혀 의도치 않았던 영화의 오프닝은 그대로 이와 같은 상징이 멋스럽게 화한 결과물로써 남았다. 영화가 시작하자마자 나오는 첫 장면은 암자에서 보이는 맞은편 산의 풍경이다. 이때 닭과 개, 새 따위의 다양한 동물 소리가 채 몇 초 되지 않는 시간 동안 소리로 녹음된다. 그리고 이어지는 암자의 모습을 보고 있자면 인간 뿐 아니라 서로 다른 존재들이 어우러져 살아가는 세계를 또한 생각해보게 된다.

의도치 않았을지라도 다름과 화합, 공존이라는 영화의 주제를 절묘하게 담아낸 인상적 장면이 아닌지. 때로 어떤 영화적 순간은 의도하지 않은 채 담기기도 하는 법이다.

아무래도 전문적인 역량을 갖춘 감독과 배우들이 아니기에 다소 투박한 이야기와 연출이 두드러지는 때도 있다. 아마추어치고는 꽤나 인상적인 연기였음에도 여전히 연기하는 투가 역력한 몇몇 대사가 밟히기도 하고, 장면의 구도가 안정되지 못한다거나 서사가 지나치게 단조로워 관객에게 더 큰 감동을 안기지 못하는 단점 또한 역력하다.

암자란 배경에서 알 수 있듯 다분히 동양적인 극이다. 어느 순간 서양 현악기와 관악기로 내는 음악을 삽입하는데, 감독 개인의 취향을 넘어 소리와 이야기가 적절히 어우러진다고 보기 어렵다. 또한 곡이 이야기 속 감정선에 앞장서 내달리는 과정에서 드라마가 서서히 관객에게 젖어들 기회를 얻지 못한다. 내용과 형식을 보다 가다듬고 관객에게 미칠 효과까지를 고려했다면 더 좋은 영화가 되지 않았을까 아쉬움이 남는다.

서울국제노인영화제 포스터
서울국제노인영화제 포스터서울국제노인영화제

그럼에도 불구하고 <만두 주름 다섯 개>는 저만의 분명한 매력을 갖추었다. 혈연을 넘어 새로운 형태의 가족을 지향한다는 목표가 명확하고, 감독을 비롯해 배우들의 열의 또한 스크린 너머로 생생하게 전달된다. 뚜렷한 상징이 제 기능을 다하는 가운데, 투박하게나마 진정성 있는 연출과 연기가 이어져 보는 맛이 있다.

앞서 새로움과 변화를 받아들이지 않고 머물러 판단하고 구분 짓는 태도를 '낡크크'라 했다. 이 영화는, 또 서울국제노인영화제의 문턱을 두드린 많은 노인 작가 및 제작진은 바로 그런 의미에서 낡음에 정면으로 대항하는 이들이 아닌가 한다. 무에서 유를 창조하려 하고, 익히 있는 것으로부터 아직은 없는 것으로 나아가려 하는 태도가 꼭 그러하다.

가족이 무너진 아이들에게 새로운 형태의 유사 가족이나마 선사해야 한다는 주장은 그대로 현실에 대한 비판이자 제언이 된다. 학교 밖 청년, 보호종료아동과 같은 사회적 의제로부터 극을 출발했다는 이향미 감독의 이야기는 이 영화가 발 딛고 선 땅이 우리가 사는 세상, 바로 이곳이라는 걸 깨닫게 한다. 이 영화 어느 구석이 뜨끈뜨끈하게 느껴진다면 그 이유가 바로 여기에 있을 테다.

부족함은 곧 개선의 가능성이 된다. 이향미 감독을 비롯해, <만두 주름 다섯 개> 제작진 모두에게 서울노인영화제 대상은 곧 더할 나위 없는 격려가 될 테다. 그로부터 이들이 다시 빚어낼 다음의 도전이, 그 다음의 도약이 어디로 이어질지 나로선 미처 짐작하기 어렵다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
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김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

이 기자의 최신기사 감탄한다, 누가 그 대사를 썼을까