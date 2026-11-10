돌아온 평창의 아이스하키 주역... "다시 함께해 기뻐"

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10월 5일부터 8일까지 전북특별자치도 전주시 화산빙상장에서 열린 2027 아시아 아이스하키 챔피언십에 나선 남자 아이스하키 대표팀.박장식
백지선 단장은 "다만 이번 국가대표팀은 단장이라는 다른 위치에 서 있다. 그래서 느낌이 다르다"라면서도, "젊은 선수들과 코칭스태프 덕분에 에너지와 열정이 넘친다"고 4년 만에 돌아와 느낀 대표팀의 분위기를 전했다.
오랜 기간 HL 안양에서 함께 호흡한 박우상 코치가 지난 대회 감독 대행으로 나선 것 역시 반가운 일. 백 단장은 박우상 감독 대행에 대해 "그에게는 좋은 경험, 특히 국제 무대에서의 경험이 많다"면서, "함께 HL 안양에서 일했기에, 박우상 감독 대행이 많은 선수들의 면면을 알고 있다는 것을 잘 알고 있다. 그렇기에 그가 감독직을 수행하기에는 어떠한 어려움도 없다"라고 굳은 믿음을 보냈다.
백 단장은 "어린 선수들이 대표팀에 정말 많다. U18 대표팀, U20 대표팀, 그리고 국가대표팀에서 함께 뛰었던 선수들이 대표팀에 합류해 좋은 모습을 보여주는 것은 훌륭한 일"이라며, "젊은 선수들을 계속해서 키워야 하는 것은 중요한 일이고, 앞선 대회는 그 과정에 있었기에 그들의 과정을 믿었으면 좋겠다"라고 당부했다.
특히 백지선 단장은 "젊은 선수들의 에너지가 정말 잘 느껴진다. 대한민국을 대표하는 것에 대해 얼마나 자랑스러워하는지도 느껴지고, 대한민국을 위해 열심히 뛰는 모습이 정말 좋다"라면서, "이번 대표팀은 젊음과 열정이 가득한 대표팀"이라며 반가워 했다.
앞으로도 태극마크가 붙은 점퍼를 입은 백지선 단장의 모습을 계속 볼 수 있을까. 백 단장은 "국가대표팀 내에서 어떤 역할을 맡더라도 나에게는 기쁜 일이다. 그리고 이번 아시아 챔피언십 대회에서도 다시금 함께 할 수 있어 정말 감사한 일"이라면서, "다른 포지션에서 어린 선수들이 잘 하는 모습을 보는 것도 정말 만족스럽다"고 웃었다.
그러며 백 단장은 "우리 대표팀에게는 아시아 챔피언십과 같은 국제 대회들이 필요하다"며, "대한민국의 아이스하키가 국제적으로 발전하기 위해서는 이런 국제 대회가 필요하고, 우리 선수들이 꼭 뛰어야 함을 모두가 알아 주셨으면 좋겠다"라며 당부했다.