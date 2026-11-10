돌아온 평창의 아이스하키 주역... "다시 함께해 기뻐"

박장식

큰사진보기 ▲국가대표 사령탑으로서 양복을 입고 8년 만에 대표팀 벤치에 서게 된 박우상 감독대행. 박장식

"내가 겪었던 올림픽·세계선수권... 후배들이 재현하도록 돕고 싶어"



2018 평창 동계 올림픽 당시 '캡틴'으로서 팀의 중심을 잡았던 박우상. 2019년 은퇴 이후 7년 동안 HL 안양의 코치로 일했던 그에게 이번 대표팀 감독 대행 자리는 8년 만의 '태극마크' 복귀 무대였다. 박우상 감독 대행은 "대한아이스하키협회에서 대표팀 코치를 선발할 때 지원했는데, 이렇게 감독 대행으로서 대표팀을 이끌게 되어 막중한 책임감을 느낀다"라고 돌아봤다.



박 감독 대행은 대표팀 사령탑으로 첫 승리를 만들었던 지난 한중전을 복기하면서 "대표팀 감독으로서의 첫 승리를 이끈 것도 기쁜데, 선수들이 한 팀이 되어 열심히 임해 기뻤다"라며, "누군가 실수하더라도 동료가 커버하는 모습도 좋았고, 선수들이 자신이 원하는 플레이를 구사한 점도 반가웠다"고 말했다.



박 감독 대행은 "특히 어린 선수들이 열심히 한다. 책임감도 깊고, 자신의 앞에 닥친 일을 누구보다도 열심히 한다"며, "(이)총민, (송)형철, (오)인교와 같은 고연차 선수들도 후배 선수들을 잘 이끌고 있어 좋다. 물론 8년 전 함께 올림픽에서 뛰었던 베테랑 선수들도 언제든 다시 대표팀에서 동행할 수 있도록 선의의 경쟁이 펼쳐지고 있어 발전이 기대된다"며 반가움을 드러냈다.



특히 지난 평창 동계 올림픽 때 관중석에 있었던, TV 앞을 지켰던 젊은 선수들, 특히 초등학생이었던 선수들이 이제는 태극마크를 달고 뛴다. 실제로 동계 종목을 통틀어 '평창 키즈'가 단연 가장 많은 종목이 아이스하키이기도 하다. 박우상 감독 대행은 "평창 올림픽을 보았던 어린 친구들이 이제는 좋은 선수들이 되었다"라면서 웃었다.



박 감독 대행은 "대한민국 아이스하키가 잘 되기 위해 노력하고 싶은 마음이 크다. 특히 한국 아이스하키의 영광을 다시 만들고 싶다"며, "나는 세계선수권의 '톱 디비전'도 갔었고, 올림픽도 뛰었던 만큼 후배 선수들이 그 영광을 다시 할 수 있도록 돕고 싶다"고 포부를 드러내기도 했다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 국가대표 사령탑으로서 양복을 입고 8년 만에 대표팀 벤치에 서게 된 박우상 감독대행.2018 평창 동계 올림픽 당시 '캡틴'으로서 팀의 중심을 잡았던 박우상. 2019년 은퇴 이후 7년 동안 HL 안양의 코치로 일했던 그에게 이번 대표팀 감독 대행 자리는 8년 만의 '태극마크' 복귀 무대였다. 박우상 감독 대행은 "대한아이스하키협회에서 대표팀 코치를 선발할 때 지원했는데, 이렇게 감독 대행으로서 대표팀을 이끌게 되어 막중한 책임감을 느낀다"라고 돌아봤다.박 감독 대행은 대표팀 사령탑으로 첫 승리를 만들었던 지난 한중전을 복기하면서 "대표팀 감독으로서의 첫 승리를 이끈 것도 기쁜데, 선수들이 한 팀이 되어 열심히 임해 기뻤다"라며, "누군가 실수하더라도 동료가 커버하는 모습도 좋았고, 선수들이 자신이 원하는 플레이를 구사한 점도 반가웠다"고 말했다.박 감독 대행은 "특히 어린 선수들이 열심히 한다. 책임감도 깊고, 자신의 앞에 닥친 일을 누구보다도 열심히 한다"며, "(이)총민, (송)형철, (오)인교와 같은 고연차 선수들도 후배 선수들을 잘 이끌고 있어 좋다. 물론 8년 전 함께 올림픽에서 뛰었던 베테랑 선수들도 언제든 다시 대표팀에서 동행할 수 있도록 선의의 경쟁이 펼쳐지고 있어 발전이 기대된다"며 반가움을 드러냈다.특히 지난 평창 동계 올림픽 때 관중석에 있었던, TV 앞을 지켰던 젊은 선수들, 특히 초등학생이었던 선수들이 이제는 태극마크를 달고 뛴다. 실제로 동계 종목을 통틀어 '평창 키즈'가 단연 가장 많은 종목이 아이스하키이기도 하다. 박우상 감독 대행은 "평창 올림픽을 보았던 어린 친구들이 이제는 좋은 선수들이 되었다"라면서 웃었다.박 감독 대행은 "대한민국 아이스하키가 잘 되기 위해 노력하고 싶은 마음이 크다. 특히 한국 아이스하키의 영광을 다시 만들고 싶다"며, "나는 세계선수권의 '톱 디비전'도 갔었고, 올림픽도 뛰었던 만큼 후배 선수들이 그 영광을 다시 할 수 있도록 돕고 싶다"고 포부를 드러내기도 했다. 백지선 박우상 아이스하키 아이스하키대표팀 아이스하키아시아챔피언십 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박장식 (trainholic) 내방 구독하기

페이스북 대중교통 이야기를 찾으면 하나의 심장이 뛰고, 스포츠의 감동적인 모습에 또 하나의 심장이 뛰는 사람. 철도부터 도로, 컬링, 럭비, 그리고 수많은 종목들... 과분한 것을 알면서도 현장의 즐거움을 알기에 양쪽 손에 모두 쥐고 싶어하는, 여전히 '라디오 스타'를 꿈꾸는 욕심쟁이. 이 기자의 최신기사 '평창 멤버' 없이 빛났다... 남자 아이스하키, 중국 상대 승리

10월 5일부터 8일까지 전북특별자치도 전주시 화산빙상장에서 열린 2027 아시아 아이스하키 챔피언십에 나선 남자 아이스하키 대표팀.백지선 단장은 "다만 이번 국가대표팀은 단장이라는 다른 위치에 서 있다. 그래서 느낌이 다르다"라면서도, "젊은 선수들과 코칭스태프 덕분에 에너지와 열정이 넘친다"고 4년 만에 돌아와 느낀 대표팀의 분위기를 전했다.오랜 기간 HL 안양에서 함께 호흡한 박우상 코치가 지난 대회 감독 대행으로 나선 것 역시 반가운 일. 백 단장은 박우상 감독 대행에 대해 "그에게는 좋은 경험, 특히 국제 무대에서의 경험이 많다"면서, "함께 HL 안양에서 일했기에, 박우상 감독 대행이 많은 선수들의 면면을 알고 있다는 것을 잘 알고 있다. 그렇기에 그가 감독직을 수행하기에는 어떠한 어려움도 없다"라고 굳은 믿음을 보냈다.백 단장은 "어린 선수들이 대표팀에 정말 많다. U18 대표팀, U20 대표팀, 그리고 국가대표팀에서 함께 뛰었던 선수들이 대표팀에 합류해 좋은 모습을 보여주는 것은 훌륭한 일"이라며, "젊은 선수들을 계속해서 키워야 하는 것은 중요한 일이고, 앞선 대회는 그 과정에 있었기에 그들의 과정을 믿었으면 좋겠다"라고 당부했다.특히 백지선 단장은 "젊은 선수들의 에너지가 정말 잘 느껴진다. 대한민국을 대표하는 것에 대해 얼마나 자랑스러워하는지도 느껴지고, 대한민국을 위해 열심히 뛰는 모습이 정말 좋다"라면서, "이번 대표팀은 젊음과 열정이 가득한 대표팀"이라며 반가워 했다.앞으로도 태극마크가 붙은 점퍼를 입은 백지선 단장의 모습을 계속 볼 수 있을까. 백 단장은 "국가대표팀 내에서 어떤 역할을 맡더라도 나에게는 기쁜 일이다. 그리고 이번 아시아 챔피언십 대회에서도 다시금 함께 할 수 있어 정말 감사한 일"이라면서, "다른 포지션에서 어린 선수들이 잘 하는 모습을 보는 것도 정말 만족스럽다"고 웃었다.그러며 백 단장은 "우리 대표팀에게는 아시아 챔피언십과 같은 국제 대회들이 필요하다"며, "대한민국의 아이스하키가 국제적으로 발전하기 위해서는 이런 국제 대회가 필요하고, 우리 선수들이 꼭 뛰어야 함을 모두가 알아 주셨으면 좋겠다"라며 당부했다.