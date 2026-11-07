아내를 죽인 남편은 왜 울었나…27년 전 영화가 남긴 질문

▲영화 <해피 엔드>(1999) 포스터 명필름

1999년 개봉한 영화 <해피엔드>를 지금 다시 꺼내어 보아도 세월의 격차가 거의 느껴지지 않는다. 실직, 부부간의 식어버린 애정, 이기적인 욕망, 그리고 관계의 균열이 초래하는 파국은 1990년대 말이나 지금이나 여전히 우리 사회의 그늘진 단면을 관통하고 있기 때문이다. 영화는 단순히 불륜과 살인이라는 파격적인 소재를 넘어, 억눌린 인간의 심리가 어디까지 비틀어질 수 있는지 집요하게 추적한다.



영화 속 서민기(최민식 분)는 은행에서 해고된 후 집에서 어린 딸을 돌보며 드라마를 보고, 공원에서 소설을 읽으며 시간을 보내는 인물이다. 어린이 영어학원을 운영하는 커리어우먼 아내 최보라(전도연 분)의 그늘 아래에서, 그의 일상은 안락해 보이면서도 한편으로는 처량하다.



그런데 민기의 생활이 마냥 불쌍하게만 보이지는 않는다. 아내가 생계를 책임지는 동안 민기는 육아와 가사를 맡으며 직장에 매이지 않은 일상의 여유를 누린다. 물론 실직에 따른 불안감이 없을 리 없지만, 다른 한편으로는 부러운 삶처럼 느껴지기도 한다. 가장이 반드시 돈을 벌어야 한다는 고정관념에서 벗어나 생각하면, 육아와 가사를 맡는 남편의 일상이 꼭 초라한 것만은 아니기 때문이다.



영화가 개봉한 1999년은 외환위기의 충격이 채 가시지 않았던 시기다. 직장을 잃은 가장과 경제적 주도권을 가진 아내라는 설정은 당시 사회의 변화와 불안을 반영한다. 그러나 이러한 역할 분담 자체가 불행의 원인은 아니다. 민기의 일상이 서서히 무너지는 것은 실직이라는 현실에 더해 아내의 불륜과 그로 인한 배신감이 겹쳐지기 때문이다. 민기는 내향적이고 순응적인 태도로 자신의 처지를 견디지만, 그 조용한 인내 밑바닥에는 직업과 가장으로서의 지위를 잃은 남성의 누적된 자괴감도 자리 잡고 있는 듯하다.



반면 최보라는 생기 넘치고 이기적이며 치명적인 인물이다. 특히 전도연이 연기한 보라는 단순히 외모가 아름다운 여성을 넘어, 눈빛과 말투, 분위기 자체에서 강렬한 매력을 발산한다. 전 연인인 김일범(주진모 분)과의 파격적인 정사 장면보다 인상적인 것은 두 사람 사이에 흐르는 감정의 온도다.



남편 민기를 대할 때는 이미 남녀 간의 설렘이 상당 부분 식어버린 '가족'처럼 보이지만, 일범과 함께할 때의 보라는 살아 숨 쉬는 욕망 그 자체다. 민기와의 관계에서 드러나는 무덤덤함과 일범을 향한 애틋한 눈빛은 극명한 대비를 이룬다. 보라와 일범이 연인으로서 더 자연스럽게 어울린다는 인상마저 준다. 물론 이는 두 배우의 외모와 극 중 분위기에서 비롯된 느낌일 뿐, 최민식과 전도연 역시 식어버린 부부의 모습을 설득력 있게 연기한다.



보라에게 민기는 안정을 주는 울타리였을지 몰라도, 더 이상 가슴을 뛰게 하는 남자는 아니었던 듯하다. 그렇다고 보라가 가정을 전혀 소중하게 여기지 않는 것도 아니다. 그는 남편과 딸을 지키려 하면서도 일범과의 관계에서 느끼는 설렘을 쉽게 버리지 못한다. 서로 다른 행복을 모두 붙잡으려는 욕망은 결국 무책임한 불륜으로 이어진다. 그 매력에 눈길이 가면서도 그의 선택에 공감하기 어려운 이유다.



이 영화에서 가장 정적인 동시에 서늘한 순간은 민기가 어린 딸을 데리고 병원에 다녀오던 중 보라와 일범이 함께 있는 모습을 목격하는 장면이다. 아내의 배신을 눈앞에서 확인한 민기는 소리를 지르거나 문을 차고 들어가는 대신, 말없이 바라본다. 문이 저절로 닫히자 그는 뒷걸음질 친다. 그 모습에는 배신감과 무력감이 뒤섞여 있는 듯하다. 속으로 삭이고 담아두는 그의 내향적인 성향이 극에 달한 순간이자, 폭발 직전의 시한폭탄이 째깍거리기 시작한 순간이다.



결국 그 억눌림은 잔혹한 파국으로 터져 나온다. 보라를 향해 칼을 들어 올리는 민기의 모습은 이전의 순박하고 처량했던 남편의 모습과 대비되며 소름 끼치는 광기를 보여준다. 아내의 불륜이 아무리 큰 배신으로 느껴졌더라도 살인이라는 극단적인 선택은 쉽게 받아들이기 어렵다. 그동안 민기에게 느꼈던 안타까움이 순식간에 충격과 공포로 바뀌는 대목이다.



더욱 서늘한 것은 범행을 준비하고 실행하는 과정이다. 민기는 충동적으로 범행을 저지른 뒤 허둥대는 대신, 사전에 준비한 계획에 따라 증거를 조작한다. 일범의 옷과 체모, 흉기를 이용해 그에게 살인 혐의가 향하도록 만든다. 마치 치밀한 범죄 수사극을 보는 듯한 과정은 평범하고 소심해 보였던 남편에게 이런 잔혹함이 숨어 있었다는 사실을 실감하게 한다.



그렇다면 민기는 아내를 죽임으로써 자신이 바라던 것을 얻었을까. 불륜 상대에게 누명을 씌우는 데까지 치밀하게 행동했지만, 그 이후의 삶은 결코 행복해 보이지 않는다. 아내의 사진을 바라보며 눈물을 흘리던 민기는 반지를 버리고 사진을 불태운다. 그의 눈물이 살인에 대한 후회인지, 아내를 영원히 잃었다는 상실감인지는 명확하지 않다. 다만 분명한 것은 그가 저지른 행동을 되돌릴 수 없다는 사실이다.



이후 어린 딸과 함께 잠들었다가 깨어난 그는 딸을 바라보고 착잡한 표정을 짓는다. 평범한 일상은 계속되는 듯하지만, 그 일상을 함께했던 아내는 더 이상 존재하지 않는다. 아내의 불륜을 알면서도 침묵하던 민기의 모습이 안타까웠다면, 살인 이후 딸과 단둘이 남겨진 모습은 더욱 처량하게 다가온다.



영화 <해피엔드>는 결국 지극히 잔인한 역설로 완성된다. 가정이 파괴되고 아내는 목숨을 잃었으며, 남편은 살인자가 되었고 아무것도 모르는 어린 딸은 엄마를 잃었다. 그 누구도 행복해지지 못한 이 참혹한 결말은 관객에게 묻는다. 과연 폭력으로 되찾은 평온이 '해피엔드'일 수 있는가.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기