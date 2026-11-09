소록도에서 장애도까지... 우리가 기억해야 할 '목소리들'

"불멸의 희망은 보여져야 한다. 희망은 느껴져야 한다. 희망은 실현 가능해야 한다. 우리 모두는 희망으로 살아야 한다."
지난달 9일 관람한 음악극 <섬: 1933-2019>이 끝나고 막이 내려오면, 그 막 위에는 이런 글귀가 쓰여있다. 1933년부터 2019년까지 86년이라는 시간을 하나의 극으로 묶는다는 건 그 자체로 도전이다. 시대극도 아니면서 한 세기에 가까운 시간을 하나의 키워드로 관통하는 어려운 일을, <섬: 1933-2019>는 기꺼이 해냈다. 위 글귀에서도 반복해서 드러나는 '희망'이라는 키워드를 통해 말이다.
희망이라는 키워드를 이야기하기에 앞서, 이 작품은 '섬'이라는 키워드를 먼저 이야기한다. 시간의 흐름 속에서 무대 위에는 두 개의 섬이 그려진다. 먼저 그려지는 건, 한센병 환자들을 격리시킨 역사를 지닌 섬 '소록도'다. 그리고 하나의 섬이 더 교차하며 구현되는데, '장애도'라는 섬이다. 이 섬은 있지만, 동시에 있지 않은 곳으로, 사회에서 고립된 장애인의 처지를 은유하는 표현이다.