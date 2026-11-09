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안지훈의 연극 읽기 소록도에서 장애도까지... 우리가 기억해야 할 '목소리들'

소록도에서 장애도까지... 우리가 기억해야 할 '목소리들'

[안지훈의 연극 읽기] 음악극 <섬: 1933-2019>

안지훈(jh510)
26.11.09 17:00최종업데이트26.11.09 17:00
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"불멸의 희망은 보여져야 한다. 희망은 느껴져야 한다. 희망은 실현 가능해야 한다. 우리 모두는 희망으로 살아야 한다."

지난달 9일 관람한 음악극 <섬: 1933-2019>이 끝나고 막이 내려오면, 그 막 위에는 이런 글귀가 쓰여있다. 1933년부터 2019년까지 86년이라는 시간을 하나의 극으로 묶는다는 건 그 자체로 도전이다. 시대극도 아니면서 한 세기에 가까운 시간을 하나의 키워드로 관통하는 어려운 일을, <섬: 1933-2019>는 기꺼이 해냈다. 위 글귀에서도 반복해서 드러나는 '희망'이라는 키워드를 통해 말이다.

희망이라는 키워드를 이야기하기에 앞서, 이 작품은 '섬'이라는 키워드를 먼저 이야기한다. 시간의 흐름 속에서 무대 위에는 두 개의 섬이 그려진다. 먼저 그려지는 건, 한센병 환자들을 격리시킨 역사를 지닌 섬 '소록도'다. 그리고 하나의 섬이 더 교차하며 구현되는데, '장애도'라는 섬이다. 이 섬은 있지만, 동시에 있지 않은 곳으로, 사회에서 고립된 장애인의 처지를 은유하는 표현이다.

음악극 <섬: 933-2019> 공연 사진
음악극 <섬: 933-2019> 공연 사진국립정동극장, 라이브러리컴퍼니

소록도에서 장애도를 관통하는 쓰라린 사회상

차별의 배제의 메커니즘은 두 섬을 관통한다. 무지한 상태에서는 편견과 고정관념이 싹트기 쉽고, 그렇게 한센병 환자들은 소록도에 격리 수용됐다. 환자들은 그 자체로 사회의 온전한 성원으로 받아들여지지 못했을 뿐 아니라, 폭력과 차별에 무방비 상태로 놓였다. <섬: 1933-2019>에서는 한센병 환자들을 소록도에 격리시키는 국가의 강제적 조치와 함께 폭력으로부터 벗어나 새로운 삶을 갈망하는 환자들이 직접 소록도행을 택하는 과정도 그려진다.

희망을 안고 소록도행을 택한 이들 중에서 상당수는 좌절을 맛본다. 후진적인 인식은 여전히 차별과 배제를 낳았고, 강제 노역 등 인권 유린이 자행됐다. 그리하여 극중 등장하는 많은 이들은 다시 소록도에서 바깥 세상을 꿈꾸기도 한다(하지만 이내 바깥 세상도 약자들에겐 좌절의 연속이라는 뼈아픈 사실을 상기하게 된다).

그로부터 반세기 넘는 시간이 흐른 오늘날(극중에서는 2019년), 다른 곳에서 부끄러운(하지만 우리가 자주 목격하고, 때로는 의도치 않게 가해자가 되기도 하는) 차별과 배제의 메커니즘이 작동한다. 극중 고지선이란 여성은 난산 끝에 아이를 출산하지만, 첫 돌이 지난 후 발달장애 판정을 받는다. 그는 자신이 발달장애인의 어머니가 되었다는 사실을 받아들이지 못해 한동안 방황하는데, 그보다 무서운 건 세상이 고지선과 그의 아들을 받아들이지 않는다는 점이다.

사회는 고지선과 그의 아들에게 냉담하다. 그리고 과거 소록도에 갇혔던 한센인들에게도 더없이 냉담했다. 하지만 앞서 말했듯 <섬: 1933-2019>는 이들의 이야기가 비극이 되는 것을 결코 허락하지 않는다. 이 연극이 좌절과 절망 속에서 길어내는 건 다름아닌 희망이다.

음악극 <섬: 933-2019> 공연 사진
음악극 <섬: 933-2019> 공연 사진국립정동극장, 라이브러리컴퍼니

절망 속에서 결코 포기할 수 없는 희망

소록도에서 희망의 주체는 마리안느와 마가렛이다. 오스트리아 출신의 간호사인 두 사람은 가톨릭 재속회원 신분으로 소록도에 입도해 한센인을 위해 평생을 바친 실존 인물이다. 두 사람의 따뜻한 말 한 마디, 그리고 그들이 건넨 따뜻한 우유 한 잔이 극중 잔잔한 희망을 피어오르게 만든다.

'장애도'가 존재하는 오늘날에도 희망은 있다. 이 연극이 탁월한 건 장애도를 만든 장본인, 즉 보통 사람들이 곧 희망의 주체가 되기도 한다는 점이다. 연극은 보통 사람들이 차별과 배제를 쉽게 행하면서도, 공존을 위한 마음을 품고 있다는 점을 지극히 일상적인 장면을 통해 보여준다.

한편 <섬: 1933-2019>는 장우성 작가, 이선영 작곡가, 박소영 연출가가 선보이는 '목소리 프로젝트'의 일환이다. 배우들이 특정 배역에 공연 내내 고정되어 있지 않고, 장면마다 필요한 배역과 목소리를 연기하는 방식이다. 마리안느/고지선 역에 백은혜·정연, 마가렛/백수선 역에 정운선·이지숙이 분하고, 20명의 배우가 번갈아가며 '목소리들'을 연기한다.

그렇게 '보이는 섬' 소록도와 '보이지 않는 섬' 장애도를 오가며 희망을 길어낸다. 공연은 오는 22일까지 서울 중구 국립정동극장에서 관객과 만난다.

음악극 <섬: 933-2019> 공연 사진
음악극 <섬: 933-2019> 공연 사진국립정동극장, 라이브러리컴퍼니
공연 연극 음악극 섬19332019

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