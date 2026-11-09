소록도에서 장애도까지... 우리가 기억해야 할 '목소리들'

국립정동극장, 라이브러리컴퍼니

음악극 <섬: 933-2019> 공연 사진차별의 배제의 메커니즘은 두 섬을 관통한다. 무지한 상태에서는 편견과 고정관념이 싹트기 쉽고, 그렇게 한센병 환자들은 소록도에 격리 수용됐다. 환자들은 그 자체로 사회의 온전한 성원으로 받아들여지지 못했을 뿐 아니라, 폭력과 차별에 무방비 상태로 놓였다. <섬: 1933-2019>에서는 한센병 환자들을 소록도에 격리시키는 국가의 강제적 조치와 함께 폭력으로부터 벗어나 새로운 삶을 갈망하는 환자들이 직접 소록도행을 택하는 과정도 그려진다.희망을 안고 소록도행을 택한 이들 중에서 상당수는 좌절을 맛본다. 후진적인 인식은 여전히 차별과 배제를 낳았고, 강제 노역 등 인권 유린이 자행됐다. 그리하여 극중 등장하는 많은 이들은 다시 소록도에서 바깥 세상을 꿈꾸기도 한다(하지만 이내 바깥 세상도 약자들에겐 좌절의 연속이라는 뼈아픈 사실을 상기하게 된다).그로부터 반세기 넘는 시간이 흐른 오늘날(극중에서는 2019년), 다른 곳에서 부끄러운(하지만 우리가 자주 목격하고, 때로는 의도치 않게 가해자가 되기도 하는) 차별과 배제의 메커니즘이 작동한다. 극중 고지선이란 여성은 난산 끝에 아이를 출산하지만, 첫 돌이 지난 후 발달장애 판정을 받는다. 그는 자신이 발달장애인의 어머니가 되었다는 사실을 받아들이지 못해 한동안 방황하는데, 그보다 무서운 건 세상이 고지선과 그의 아들을 받아들이지 않는다는 점이다.사회는 고지선과 그의 아들에게 냉담하다. 그리고 과거 소록도에 갇혔던 한센인들에게도 더없이 냉담했다. 하지만 앞서 말했듯 <섬: 1933-2019>는 이들의 이야기가 비극이 되는 것을 결코 허락하지 않는다. 이 연극이 좌절과 절망 속에서 길어내는 건 다름아닌 희망이다.