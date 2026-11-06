지팡이 짚던 노인들이 모자를 쓰자, 허공으로 날아올랐다

이규승

▲ 공연봄날 장면 ⓒ 이규승

▲ 공연봄날 장면 ⓒ 이규승

공연봄날휠러스의 'U's again 2!'가 보여주는 차이니즈 폴, 원형 기구를 이용한 회전, 모자 저글링은 거리예술축제에서도 익숙하게 만나는 서커스 기예다. 야외에서는 기술 하나만으로 지나가던 사람의 발길을 멈추게 할 수 있다. 그러나 어두운 실내 극장에서 한 시간가량 관객의 집중을 붙잡는 일은 다르다. 이 작품이 택한 해법은 기술에 이야기를 입히는 것이었다.공연 제목 'U's again'은 소리로는 'Youth again', 곧 '젊음을 다시'를 떠올리게 한다. 'U'에서 'You', 당신이라는 뜻까지 연상할 수 있다는 점도 흥미롭다. 젊음을 되찾는 꿈은 세 노인만의 것이 아니라 누구에게나 가능한 상상처럼 다가온다. 모자는 그 상상을 무대 위에서 현실로 바꾸는 열쇠다.제목의 중의성을 설명하는 긴 대사는 없지만, 한때의 젊음을 다시 누리고 싶은 마음이 몸의 변화로 전달된다. 늙음과 젊음을 오가는 인물의 모습은 청소년도 어렵지 않게 이해할 수 있는 이야기의 출발점이었다.세 사람은 단순히 차례로 묘기를 선보이지 않는다. 모자를 쓰고 젊음을 되찾자 잊고 지냈던 사랑의 감정이 되살아나고, 누군가는 마음을 고백하며 또 다른 누군가는 질투를 드러낸다. 상대의 관심을 끌기 위한 경쟁과 익살스러운 소동이 이어지는 사이 서커스 기예도 자연스럽게 펼쳐진다. 관객은 다음 기술뿐 아니라 이들의 관계가 어떻게 달라질지도 궁금해진다.사랑의 고백과 질투는 긴 대사보다 몸짓으로 표현된다. 모자를 건네는 손길, 고개를 돌리는 표정, 다른 인물의 관심을 끌려는 행동들이 그 감정을 대신한다. 젊어진 몸으로 펼치는 화려한 기예가 사랑을 향한 경쟁처럼 보이기도 한다. 익살스러운 마임과 서커스가 하나의 이야기를 완성하는 것이다.가장 아찔한 장면은 세 사람이 수직 기둥에 오르는 차이니즈 폴이다. 한 사람이 꼭대기 가까이 몸을 걸면 다른 두 사람이 위아래에서 자세를 바꾼다. 좁은 기둥에 매달린 채 허공으로 팔을 뻗는 순간, 객석의 시선도 높이 치솟았다. 지팡이에 기대던 몸이 중력을 거스르는 몸으로 바뀌었다는 반전이 눈앞에서 완성됐다.그런데 이 높이에서도 배우들은 아이들과의 호흡을 놓지 않았다. 모자를 아래로 떨어뜨리고 관객에게 주워달라고 하는 순간, 아슬아슬한 긴장 사이로 웃음이 끼어들었다. 관객은 기예를 멀리서 감탄하는 구경꾼에 머물지 않았다. 무대 위 사람들의 작은 부탁에 응답하는 공연의 동료가 됐다.기예 자체의 위험을 확대하기보다 그 사이에 여유와 장난을 끼워 넣는 연출도 좋았다. 공연자들은 높이 매달려 있으면서도 아이들이 지루해할 틈을 만들지 않았다.길게 늘어진 붉은 천에 몸을 감아 허공에서 펼치는 동작도 인상적이었다. 보랏빛 조명 속에서 천과 몸이 하나의 선처럼 이어졌다. 사람 키보다 큰 원형 기구 안에서 균형을 잡고 회전하는 장면은 또 다른 속도감을 만들었다. 기둥과 천, 원형 기구가 저마다 다른 리듬을 만들었지만, 세 노인의 이야기가 그 장면들을 하나로 묶었다.서커스의 가장 큰 매력은 눈앞에서 몸이 한계를 넘나드는 순간의 긴장이다. 여기에 젊음을 되찾은 인물들의 사랑과 질투, 코미디를 더하자 익숙한 거리의 기예가 극장용 공연으로 새롭게 보였다. 무엇을 얼마나 잘하느냐 못지않게, 왜 지금 저 사람이 저 동작을 하느냐가 중요해진 것이다.