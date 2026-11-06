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지팡이 짚던 노인들이 모자를 쓰자, 허공으로 날아올랐다

지팡이 짚던 노인들이 모자를 쓰자, 허공으로 날아올랐다

[현장] 2026 공연봄날, 여중생들의 함성으로 시작된 휠러스 'U's again 2!'

이규승(sortirong)
26.11.06 15:32최종업데이트26.11.06 15:32
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▲ 공연봄날 ⓒ 이규승


11월 6일 오전, 서울 마포구 서강대학교 메리홀 대극장. 무대 옆과 객석 사이에서 세 명의 배우들이 불쑥 나타나자 여기저기에서 함성이 터져나왔다. 회색 가발을 쓰고 지팡이를 짚은 낯선 노인들에게 학생들은 환호와 박수로 화답했다. 배우가 손을 흔들면 객석도 손을 흔들고, 익살스러운 표정 하나에도 웃음이 번졌다. 인기 가수가 등장하는 콘서트장 못지않은 열기다.

특히 부천에서 온 소명여자중학교 학생들의 반응이 뜨거웠다. 처음 보는 공연자에게도 망설임 없이 호응하는 여중생들의 활기 덕에 무대와 객석의 경계가 금세 허물어졌다. 정작 본격적인 서커스 기예는 아직 시작되지도 않았다. 공연은 묘기보다 먼저 사람과 사람 사이의 교감으로 관객을 붙잡았다.

등장부터 객석을 향해 말을 건네는 듯한 몸짓을 이어간 덕분에 아이들은 무대를 멀리서 구경하는 대신 눈앞의 인물들과 장난을 주고받았다. 박수가 잦아들기도 전에 다음 웃음이 터지는 시작이었다.

세 노인은 굽은 허리에 지팡이를 짚고 느릿느릿 걸었다. 그런데 하늘에서 떨어진 신비로운 모자를 쓰는 순간 몸이 달라졌다. 조금 전까지 걷기도 힘들어 보이던 이들이 뛰고, 돌고, 마침내 높은 기둥 위로 올라갔다. 젊음을 되찾은 이들에게는 사랑의 감정도 되살아났다. 서로에게 마음을 고백하고 상대의 관심을 얻으려 경쟁하면서 질투와 소동이 이어졌다. 모자 하나가 몸의 시간뿐 아니라 세 사람의 관계까지 바꿔놓았다.

이날 서울시 청소년 공연 관람 지원사업 '2026 공연봄날'을 통해 공연장을 찾은 학생은 모두 372명. 소명여중 228명, 용강초등학교 121명, 연세대학교 재활학교 23명이 한 객석에 모였다. 서로 다른 학교에서 온 학생들은 세 노인의 변신에 함께 웃고, 아찔한 동작 앞에서 일제히 무대를 올려다봤다.

거리의 서커스, 극장 안에서 이야기를 얻다

공연봄날
공연봄날이규승

휠러스의 'U's again 2!'가 보여주는 차이니즈 폴, 원형 기구를 이용한 회전, 모자 저글링은 거리예술축제에서도 익숙하게 만나는 서커스 기예다. 야외에서는 기술 하나만으로 지나가던 사람의 발길을 멈추게 할 수 있다. 그러나 어두운 실내 극장에서 한 시간가량 관객의 집중을 붙잡는 일은 다르다. 이 작품이 택한 해법은 기술에 이야기를 입히는 것이었다.

공연 제목 'U's again'은 소리로는 'Youth again', 곧 '젊음을 다시'를 떠올리게 한다. 'U'에서 'You', 당신이라는 뜻까지 연상할 수 있다는 점도 흥미롭다. 젊음을 되찾는 꿈은 세 노인만의 것이 아니라 누구에게나 가능한 상상처럼 다가온다. 모자는 그 상상을 무대 위에서 현실로 바꾸는 열쇠다.

제목의 중의성을 설명하는 긴 대사는 없지만, 한때의 젊음을 다시 누리고 싶은 마음이 몸의 변화로 전달된다. 늙음과 젊음을 오가는 인물의 모습은 청소년도 어렵지 않게 이해할 수 있는 이야기의 출발점이었다.

▲ 공연봄날 장면 ⓒ 이규승


세 사람은 단순히 차례로 묘기를 선보이지 않는다. 모자를 쓰고 젊음을 되찾자 잊고 지냈던 사랑의 감정이 되살아나고, 누군가는 마음을 고백하며 또 다른 누군가는 질투를 드러낸다. 상대의 관심을 끌기 위한 경쟁과 익살스러운 소동이 이어지는 사이 서커스 기예도 자연스럽게 펼쳐진다. 관객은 다음 기술뿐 아니라 이들의 관계가 어떻게 달라질지도 궁금해진다.

사랑의 고백과 질투는 긴 대사보다 몸짓으로 표현된다. 모자를 건네는 손길, 고개를 돌리는 표정, 다른 인물의 관심을 끌려는 행동들이 그 감정을 대신한다. 젊어진 몸으로 펼치는 화려한 기예가 사랑을 향한 경쟁처럼 보이기도 한다. 익살스러운 마임과 서커스가 하나의 이야기를 완성하는 것이다.

가장 아찔한 장면은 세 사람이 수직 기둥에 오르는 차이니즈 폴이다. 한 사람이 꼭대기 가까이 몸을 걸면 다른 두 사람이 위아래에서 자세를 바꾼다. 좁은 기둥에 매달린 채 허공으로 팔을 뻗는 순간, 객석의 시선도 높이 치솟았다. 지팡이에 기대던 몸이 중력을 거스르는 몸으로 바뀌었다는 반전이 눈앞에서 완성됐다.

그런데 이 높이에서도 배우들은 아이들과의 호흡을 놓지 않았다. 모자를 아래로 떨어뜨리고 관객에게 주워달라고 하는 순간, 아슬아슬한 긴장 사이로 웃음이 끼어들었다. 관객은 기예를 멀리서 감탄하는 구경꾼에 머물지 않았다. 무대 위 사람들의 작은 부탁에 응답하는 공연의 동료가 됐다.

▲ 공연봄날 장면 ⓒ 이규승


기예 자체의 위험을 확대하기보다 그 사이에 여유와 장난을 끼워 넣는 연출도 좋았다. 공연자들은 높이 매달려 있으면서도 아이들이 지루해할 틈을 만들지 않았다.

길게 늘어진 붉은 천에 몸을 감아 허공에서 펼치는 동작도 인상적이었다. 보랏빛 조명 속에서 천과 몸이 하나의 선처럼 이어졌다. 사람 키보다 큰 원형 기구 안에서 균형을 잡고 회전하는 장면은 또 다른 속도감을 만들었다. 기둥과 천, 원형 기구가 저마다 다른 리듬을 만들었지만, 세 노인의 이야기가 그 장면들을 하나로 묶었다.

서커스의 가장 큰 매력은 눈앞에서 몸이 한계를 넘나드는 순간의 긴장이다. 여기에 젊음을 되찾은 인물들의 사랑과 질투, 코미디를 더하자 익숙한 거리의 기예가 극장용 공연으로 새롭게 보였다. 무엇을 얼마나 잘하느냐 못지않게, 왜 지금 저 사람이 저 동작을 하느냐가 중요해진 것이다.

교실을 떠나 만난 '일 년에 한 번'의 무대

서강대학교 메리홀
서강대학교 메리홀 이규승

공연 전 만난 김미정 소명여중 교사는 학생 228명과 함께 부천에서 전세버스를 타고 왔다고 했다. "전세버스를 일괄 지원해줘서 저희가 타고 왔어요." 많은 학생이 한꺼번에 공연장으로 이동하려면 교통비부터 안전한 인솔까지 해결해야 할 일이 많다. 김 교사가 이동 지원을 반긴 이유도 거기에 있었다.

이날은 1학년부터 3학년까지 학년이 다른 학생들이 함께했다. 학교 교실을 떠나 공연장으로 이동하는 것부터가 별도의 교육 활동인 셈이다. 그는 학교에서도 연말이나 학사 일정에 여유가 생기면 공연을 보러 나가지만, 이렇게 많은 학생을 전세버스로 데려왔다가 다시 학교로 데려다주는 지원은 정말 이례적이란다. 1년에 한 번 정도의 교외 문화체험조차 준비가 만만치 않다는 뜻이다.

공연 현장에서
공연 현장에서이규승
학교 일정에 맞춰 고른 날, 학생들은 뜻밖의 서커스를 만났다. 김 교사의 말에는 수업과 시험, 학사 일정 사이에서 문화체험의 날짜 하나를 잡는 일이 얼마나 현실적인 문제인지가 담겨 있었다. 공연장이 조금 더 가까워지는 일은 티켓을 마련하는 것만으로 끝나지 않았다.

교실에서 영상으로 보는 묘기와 공연장에서 직접 마주한 서커스는 다르다. 배우가 기둥에서 자세를 바꾸는 순간도, 공중에서 몸이 뒤집히는 순간도 되돌리기 버튼 없이 흘러간다. 객석에서는 그 움직임을 놓치지 않으려고 고개를 들고, 배우가 말을 걸면 곧장 반응한다. 그래서 이 공연은 예술을 '관람했다'는 기억뿐 아니라 배우와 함께 웃었던 시간으로 남는다.

지팡이를 짚던 노인들은 모자를 쓰고 다시 날아올랐다. 젊음을 되찾은 뒤 찾아온 사랑과 질투는 익숙한 서커스 기술에 새로운 의미를 더했다. 부천에서 버스를 타고 온 여중생들의 함성으로 시작해 허공의 기예로 이어진 오전. 서커스는 몸이 어디까지 갈 수 있는지 보여줬고, 이야기는 그 몸이 왜 다시 움직이는지 들려줬다.
서커스

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이규승 (sortirong) 내방

23년간 문화예술계에 몸담고 있다. 월간지 <문화+서울> 편집장(2013~2022), 한겨레신문 객원 필진(2016~2023)으로 글을 썼다. 현재는 서울 대학로 일대에서 공연과 전시 등 다양한 분야의 소식을 전한다. 이밖에 문화예술 전문매체인 '서울문화투데이'와 '더프리뷰' 등에 문화예술 칼럼을 연재 중이다.

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