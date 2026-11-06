지팡이 짚던 노인들이 모자를 쓰자, 허공으로 날아올랐다

11월 6일 오전, 서울 마포구 서강대학교 메리홀 대극장. 무대 옆과 객석 사이에서 세 명의 배우들이 불쑥 나타나자 여기저기에서 함성이 터져나왔다. 회색 가발을 쓰고 지팡이를 짚은 낯선 노인들에게 학생들은 환호와 박수로 화답했다. 배우가 손을 흔들면 객석도 손을 흔들고, 익살스러운 표정 하나에도 웃음이 번졌다. 인기 가수가 등장하는 콘서트장 못지않은 열기다.
특히 부천에서 온 소명여자중학교 학생들의 반응이 뜨거웠다. 처음 보는 공연자에게도 망설임 없이 호응하는 여중생들의 활기 덕에 무대와 객석의 경계가 금세 허물어졌다. 정작 본격적인 서커스 기예는 아직 시작되지도 않았다. 공연은 묘기보다 먼저 사람과 사람 사이의 교감으로 관객을 붙잡았다.
등장부터 객석을 향해 말을 건네는 듯한 몸짓을 이어간 덕분에 아이들은 무대를 멀리서 구경하는 대신 눈앞의 인물들과 장난을 주고받았다. 박수가 잦아들기도 전에 다음 웃음이 터지는 시작이었다.
세 노인은 굽은 허리에 지팡이를 짚고 느릿느릿 걸었다. 그런데 하늘에서 떨어진 신비로운 모자를 쓰는 순간 몸이 달라졌다. 조금 전까지 걷기도 힘들어 보이던 이들이 뛰고, 돌고, 마침내 높은 기둥 위로 올라갔다. 젊음을 되찾은 이들에게는 사랑의 감정도 되살아났다. 서로에게 마음을 고백하고 상대의 관심을 얻으려 경쟁하면서 질투와 소동이 이어졌다. 모자 하나가 몸의 시간뿐 아니라 세 사람의 관계까지 바꿔놓았다.
이날 서울시 청소년 공연 관람 지원사업 '2026 공연봄날'을 통해 공연장을 찾은 학생은 모두 372명. 소명여중 228명, 용강초등학교 121명, 연세대학교 재활학교 23명이 한 객석에 모였다. 서로 다른 학교에서 온 학생들은 세 노인의 변신에 함께 웃고, 아찔한 동작 앞에서 일제히 무대를 올려다봤다.
거리의 서커스, 극장 안에서 이야기를 얻다