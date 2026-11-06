노르망디 상륙 작전의 변수, 역사 바꾼 72시간

디스테이션

영화 <프레셔> 포스터.아이젠하워와 스태그, 스태그와 아이젠하워는 첨예하게 대립하는 것처럼 보이지만, 사실 각자의 자리에서 오직 연합군의 승리와 병사들의 생환을 위해 최선을 다하고 있을 뿐이다. 노르망디 상륙 작전은 이미 확정했지만, 성공을 위해서는 최적의 순간을 찾아야 했다. 그 판단에 사적인 감정이나 이해관계가 개입해서는 안 될 일이었다.아이젠하워는 완전한 확신이 불가능한 상황에서도 치열하게 고민하고, 최종 결정과 그에 따른 모든 책임을 자신에게 돌리는 리더십을 보여 준다. 제2차 세계대전의 주요 인물 가운데 아이젠하워는 상대적으로 덜 조명되는 편인데, 영화는 노르망디 상륙 작전이 처음부터 확실한 승리를 보장받은 작전이 아니었음을 보여 준다. 특히 훈련 과정에서 발생한 타이거 작전의 참사까지 그의 어깨를 짓누르는 가운데, 인간적인 고뇌와 책임감으로 결정을 내리는 모습이 인상적이다.스태그는 '날씨를 절대적으로 확신해 예측할 수는 없다'는 신념을 지킨다. 얼핏 보면 중대한 작전의 책임에서 한 발 물러서는 태도처럼 보일 수도 있다. 하지만 오늘날에도 날씨를 100퍼센트 정확하게 예측할 수 없는 것처럼, 당시 그의 신중함은 오히려 전문가로서의 정직함을 보여 준다. 만약 그가 관계 지향적이거나 출세 지향적인 인물이었다면, 지휘관들이 듣고 싶어 하는 확신에 찬 예보를 내놓았을지도 모른다.그래서 개인적으로는 스태그의 이야기에 더 끌리고 공감하게 된다. 나라와 인류의 운명이 걸린 문제라고 해도, 이른바 '대단하신 분들'이 득달같이 압력을 가하는 상황에서 과연 소신과 전문성을 지키며 정직하게 말할 수 있을까? 다른 모든 것을 뒤로하고 오직 문제 자체만 바라볼 수 있을까? 솔직히 불가능에 가까운 일일 것이다.