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노르망디 상륙 작전의 변수, 역사 바꾼 72시간

노르망디 상륙 작전의 변수, 역사 바꾼 72시간

[영화 리뷰] <프레셔>

김형욱(singenv)
26.11.06 15:24최종업데이트26.11.06 15:24
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* 이 기사는 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

1944년 6월 초 제2차 세계대전이 막바지로 향하던 그때, 연합군은 사상 최대 규모의 상륙 작전인 '노르망디 상륙 작전'을 며칠 앞두고 있었다. 드와이트 아이젠하워 연합군 총사령관은 6월 5일을 D-Day로 예정하고 대규모 병력을 집결시켰다. 하지만 예상치 못한 변수가 있었다. 바로 '날씨'였다. 연합군 총사령부에는 이미 기상 담당자들이 있었지만, 아이젠하워는 윈스턴 처칠이 추천한 새로운 기상 전문가인 제임스 스태그를 작전의 기상 예보를 총괄하는 자리에 앉힌다.

그렇게 영국 공군의 뛰어난 기상학자 제임스 스태그 대령은 연합군 총사령부의 수석 기상학자로 부임한다. 그는 기존의 예보 방식을 그대로 따르지 않았다. 그동안 연합군의 작전 결정에 중요한 역할을 해 온 미국 측 기상학자 어빙 크릭의 방식과 정면으로 맞섰다. 과거 같은 시기의 기상 패턴을 비교해 미래를 예측하는 크릭의 예보 방식과 달리, 스태그는 대서양과 유럽 각지에서 수집한 관측 자료를 종합해 기상 전선의 움직임을 분석했다. 서로 다른 예보 방식이 충돌하는 가운데, 작전의 운명을 가를 판단을 내려야 했다.

하지만 아이젠하워를 비롯한 연합군 총사령부가 원하는 것은 복잡한 기상학적 설명이 아니었다. '6월 5일을 D-Day로 삼아 출진해도 되는가, 아닌가'라는 명확한 답이었다. 날씨가 좋으면 출진하고, 나쁘면 연기하면 되는 일이었다. 그러나 스태그는 확신할 수 없는 날씨 앞에서 섣불리 단정하지 않았다. 전쟁의 명운이 걸린 노르망디 상륙 작전, 과연 성공할 수 있을까?

영화 <프레셔>의 한 장면.
영화 <프레셔>의 한 장면.디스테이션

기압과 중압감, 제목에 담긴 두 가지 의미

앤드루 스콧과 브렌던 프레이저 주연의 역사 전쟁 실화 영화 <프레셔>는 단순하면서도 의미심장한 제목에 많은 것을 담고 있다. 우선 기상학적 의미에서 프레셔(Pressure)는 '기압'을 뜻한다. 노르망디 상륙 작전의 성패를 좌우할 절대적인 변수인 날씨, 그리고 그 날씨를 결정짓는 기압의 변화다. 1944년 6월 초, 북대서양에서 유럽으로 이어지는 기상 전선의 움직임이 수십만 명의 병력과 오랜 시간 극비리에 준비한 역사적인 작전의 성패를 좌우할 참이었다.

동시에 이 제목은 역사상 최대 규모의 상륙 작전을 앞둔 이들이 짊어진 '중압감'을 의미하기도 한다. 지금에야 노르망디 상륙 작전의 성공이 연합군의 승리에 결정적인 전환점이 되었다는 사실을 알지만, 당시 아이젠하워에게는 수많은 병사의 목숨과 전쟁의 향방을 가를 단 한 번의 결정을 내려야 하는 막중한 책임이 놓여 있었다. 성공하면 전쟁의 판도를 바꿀 수 있지만, 실패하면 돌이킬 수 없는 희생을 감수해야 했다.

수석 기상학자 스태그의 입장도 들여다볼 필요가 있다. 그는 기존의 예보 방식에 동의할 수 없었지만, 그렇다고 확신에 찬 전망을 내놓을 수도 없었다. 총사령관을 비롯한 지휘관들은 하루라도 빨리 출진하기를 원했고, 그들의 요구는 '압력'과 '압박'으로 이어졌다. 그럼에도 스태그는 한 발도 물러서지 않고 자신이 옳다고 믿는 예보 방식을 고수했다. 영화는 바로 이 두 사람, 결정을 내려야 하는 지휘관과 불확실성을 말해야 하는 전문가가 짊어진 서로 다른 압박을 밀도 있게 그려 낸다.

영화 <프레셔>의 한 장면.
영화 <프레셔>의 한 장면.디스테이션

날씨가 전쟁의 판도를 바꾼다

전쟁을 간접적으로 다루는 영화들이 종종 우리를 찾아온다. <작전명 발키리> <바스터즈: 거친 녀석들> <킹스 스피치> <이미테이션 게임> <다키스트 아워> <오펜하이머> 등 하나같이 묵직한 여운을 남기는 작품들이다. <프레셔>도 당당히 이 목록에 이름을 올릴 만하다. 역사적 사건의 긴박함뿐 아니라 그 안에서 선택하고 책임져야 했던 인간들의 고뇌까지 담아내기 때문이다.

정교한 각본과 진중한 연출도 한몫했겠지만, 무엇보다 '기상 예보'라는 독창적인 소재가 압권이다. 수많은 전쟁 영화를 봐 왔지만 날씨가 작전과 전투, 나아가 전쟁의 향방까지 좌우한다는 사실을 이토록 전면에 내세운 작품은 흔치 않다. 날씨로 대변되는 자연환경이야말로 인간의 의지나 능력만으로는 통제할 수 없는 절대적인 변수라는 사실을 새삼 일깨운다.

나아가 사상 최대 규모의 작전을 앞두고 있지만 영화의 주된 배경은 작전 회의실과 기상 관측소뿐이다. 압도적인 서스펜스와 스릴을 선사하기에는 다소 제한적인 공간일 수 있다. 하지만 앤드루 스콧과 브렌던 프레이저라는 두 명배우가 펼치는 밀도 높은 연기 호흡이 그 한계를 메우고도 남는다. 두 사람의 몸짓과 표정, 말투 하나하나가 극을 압도한다.

영화 <프레셔> 포스터.
영화 <프레셔> 포스터.디스테이션

확신할 수 없는 상황에서 소신을 지키는 사람들

아이젠하워와 스태그, 스태그와 아이젠하워는 첨예하게 대립하는 것처럼 보이지만, 사실 각자의 자리에서 오직 연합군의 승리와 병사들의 생환을 위해 최선을 다하고 있을 뿐이다. 노르망디 상륙 작전은 이미 확정했지만, 성공을 위해서는 최적의 순간을 찾아야 했다. 그 판단에 사적인 감정이나 이해관계가 개입해서는 안 될 일이었다.

아이젠하워는 완전한 확신이 불가능한 상황에서도 치열하게 고민하고, 최종 결정과 그에 따른 모든 책임을 자신에게 돌리는 리더십을 보여 준다. 제2차 세계대전의 주요 인물 가운데 아이젠하워는 상대적으로 덜 조명되는 편인데, 영화는 노르망디 상륙 작전이 처음부터 확실한 승리를 보장받은 작전이 아니었음을 보여 준다. 특히 훈련 과정에서 발생한 타이거 작전의 참사까지 그의 어깨를 짓누르는 가운데, 인간적인 고뇌와 책임감으로 결정을 내리는 모습이 인상적이다.

스태그는 '날씨를 절대적으로 확신해 예측할 수는 없다'는 신념을 지킨다. 얼핏 보면 중대한 작전의 책임에서 한 발 물러서는 태도처럼 보일 수도 있다. 하지만 오늘날에도 날씨를 100퍼센트 정확하게 예측할 수 없는 것처럼, 당시 그의 신중함은 오히려 전문가로서의 정직함을 보여 준다. 만약 그가 관계 지향적이거나 출세 지향적인 인물이었다면, 지휘관들이 듣고 싶어 하는 확신에 찬 예보를 내놓았을지도 모른다.

그래서 개인적으로는 스태그의 이야기에 더 끌리고 공감하게 된다. 나라와 인류의 운명이 걸린 문제라고 해도, 이른바 '대단하신 분들'이 득달같이 압력을 가하는 상황에서 과연 소신과 전문성을 지키며 정직하게 말할 수 있을까? 다른 모든 것을 뒤로하고 오직 문제 자체만 바라볼 수 있을까? 솔직히 불가능에 가까운 일일 것이다.

영화 <프레셔>의 한 장면.
영화 <프레셔>의 한 장면.디스테이션
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
프레셔 노르망디상륙작전 아이젠하워 기상전선 중압감

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김형욱 (singenv) 내방

冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

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