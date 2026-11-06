노르망디 상륙 작전의 변수, 역사 바꾼 72시간

* 이 기사는 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.
1944년 6월 초 제2차 세계대전이 막바지로 향하던 그때, 연합군은 사상 최대 규모의 상륙 작전인 '노르망디 상륙 작전'을 며칠 앞두고 있었다. 드와이트 아이젠하워 연합군 총사령관은 6월 5일을 D-Day로 예정하고 대규모 병력을 집결시켰다. 하지만 예상치 못한 변수가 있었다. 바로 '날씨'였다. 연합군 총사령부에는 이미 기상 담당자들이 있었지만, 아이젠하워는 윈스턴 처칠이 추천한 새로운 기상 전문가인 제임스 스태그를 작전의 기상 예보를 총괄하는 자리에 앉힌다.
그렇게 영국 공군의 뛰어난 기상학자 제임스 스태그 대령은 연합군 총사령부의 수석 기상학자로 부임한다. 그는 기존의 예보 방식을 그대로 따르지 않았다. 그동안 연합군의 작전 결정에 중요한 역할을 해 온 미국 측 기상학자 어빙 크릭의 방식과 정면으로 맞섰다. 과거 같은 시기의 기상 패턴을 비교해 미래를 예측하는 크릭의 예보 방식과 달리, 스태그는 대서양과 유럽 각지에서 수집한 관측 자료를 종합해 기상 전선의 움직임을 분석했다. 서로 다른 예보 방식이 충돌하는 가운데, 작전의 운명을 가를 판단을 내려야 했다.
하지만 아이젠하워를 비롯한 연합군 총사령부가 원하는 것은 복잡한 기상학적 설명이 아니었다. '6월 5일을 D-Day로 삼아 출진해도 되는가, 아닌가'라는 명확한 답이었다. 날씨가 좋으면 출진하고, 나쁘면 연기하면 되는 일이었다. 그러나 스태그는 확신할 수 없는 날씨 앞에서 섣불리 단정하지 않았다. 전쟁의 명운이 걸린 노르망디 상륙 작전, 과연 성공할 수 있을까?